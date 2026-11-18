JawaPos.com - Kesuksesan dalam kehidupan tidak selalu ditentukan oleh bakat, kesempatan, ataupun keberuntungan. Di balik pencapaian besar seseorang, sering kali terdapat kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Orang yang mampu meraih keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, bisnis, kesehatan, hingga hubungan sosial, umumnya mempunyai cara tersendiri dalam mengatur waktu dan mengendalikan pikiran. Mereka memahami bahwa setiap keputusan kecil yang diambil hari ini dapat memberikan pengaruh terhadap masa depan. Dilansir dari laman Global English Editing, motivator sekaligus pelatih kehidupan ternama Tony Robbins membagikan sejumlah prinsip yang dapat membantu seseorang meningkatkan kualitas hidup. Ada lima kebiasaan penting yang bisa diterapkan untuk membangun pola pikir lebih positif, meningkatkan produktivitas, dan mendekatkan diri pada tujuan. Kebiasaan tersebut tidak membutuhkan perubahan besar dalam waktu singkat. Justru, penerapan langkah-langkah kecil secara berulang menjadi salah satu cara untuk membentuk kehidupan yang lebih terarah dan bermakna. Lantas, apa saja kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan orang-orang sukses menurut Tony Robbins? Berikut penjelasannya. 1. Mengawali Pagi dengan Menenangkan Pikiran dan Menentukan Arah Salah satu kebiasaan yang dianjurkan Tony Robbins adalah melakukan rutinitas bernama priming. Metode ini bertujuan mempersiapkan kondisi mental dan emosional sebelum seseorang mulai menjalani kesibukan. Daripada langsung memeriksa pesan, membuka media sosial, atau memikirkan pekerjaan yang menumpuk, seseorang disarankan meluangkan waktu sekitar 10 menit untuk memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Rutinitas tersebut dapat dimulai dengan latihan pernapasan selama dua hingga tiga menit. Setelah itu, luangkan waktu untuk mengingat tiga hal yang patut disyukuri dan bayangkan pencapaian positif yang ingin diwujudkan sepanjang hari. Melalui latihan ini, seseorang diharapkan mampu memulai aktivitas dengan pikiran lebih jernih dan suasana hati yang baik. Robbins dikenal dengan prinsip bahwa arah fokus seseorang turut menentukan ke mana energinya akan digunakan. Karena itu, mengawali pagi dengan pikiran positif dapat membantu membangun semangat dalam menghadapi berbagai tantangan. 2. Membiasakan Diri Mengajukan Pertanyaan yang Lebih Berkualitas Cara seseorang memandang masalah ternyata dapat dipengaruhi oleh pertanyaan yang muncul dalam pikirannya sendiri. Tony Robbins menilai bahwa pertanyaan yang tepat bisa membantu seseorang menemukan sudut pandang baru sekaligus membuka jalan untuk mendapatkan solusi. Ketika menghadapi kesulitan, misalnya, jangan terus-menerus menyalahkan keadaan atau bertanya mengapa hidup terasa begitu berat. Cobalah menggantinya dengan pertanyaan yang lebih membangun, seperti langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Hal serupa juga berlaku dalam hubungan dengan orang lain. Daripada hanya mempertanyakan sikap seseorang, lebih baik mencari tahu alasan di balik tindakannya dan memahami kebutuhan mereka. Kebiasaan ini membantu seseorang mengalihkan perhatian dari keluhan menuju tindakan nyata. Dengan begitu, energi mental dapat digunakan untuk mencari jalan keluar daripada terus terjebak dalam persoalan. 3. Menentukan Tujuan Utama daripada Sekadar Menyelesaikan Banyak Pekerjaan Kesibukan tidak selalu menjadi tanda bahwa seseorang sedang bergerak menuju kesuksesan. Terkadang, banyaknya aktivitas justru membuat seseorang kehilangan fokus terhadap hal yang benar-benar penting. Untuk mengatasi hal tersebut, Tony Robbins memperkenalkan metode perencanaan RPM atau Rapid Planning Method. Pendekatan ini mengajak seseorang menyusun rencana berdasarkan tiga unsur utama, yaitu Result, Purpose, dan Massive Action Plan. Result berkaitan dengan hasil akhir yang ingin dicapai. Purpose menjelaskan alasan mengapa tujuan tersebut penting, sedangkan Massive Action Plan berisi rangkaian tindakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya. Dengan metode ini, seseorang tidak hanya membuat daftar pekerjaan tanpa arah. Mereka juga memahami tujuan di balik setiap aktivitas yang dijalankan. Sebagai contoh, daripada sekadar menuliskan banyak tugas pekerjaan, tentukan satu pencapaian utama yang harus diselesaikan hari itu. Setelah mengetahui hasil yang diinginkan, susun langkah konkret untuk mencapainya. Cara tersebut dapat membantu penggunaan waktu menjadi lebih efektif dan produktif. 4. Terus Meningkatkan Kemampuan Meski Hanya Melalui Langkah Kecil Orang-orang yang ingin mempertahankan keberhasilan biasanya tidak berhenti belajar setelah mencapai satu pencapaian tertentu. Tony Robbins memperkenalkan prinsip CANI, kependekan dari Constant And Never-ending Improvement. Konsep ini menekankan pentingnya melakukan peningkatan kualitas diri secara berkelanjutan. Penerapannya tidak harus selalu melalui perubahan besar. Seseorang bisa memulainya dengan mempelajari keterampilan baru, membaca materi yang bermanfaat, atau mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan. Selain itu, biasakan mengenali kekurangan diri tanpa harus terlalu keras menghakimi diri sendiri. Gunakan hasil evaluasi sebagai bahan untuk menentukan hal yang perlu diperbaiki pada hari berikutnya. Konsistensi dalam meningkatkan kemampuan akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Sebab, pencapaian besar sering kali terbentuk dari proses belajar dan latihan yang dilakukan secara rutin meskipun tidak terlihat oleh orang lain. 5. Mengurangi Tuntutan dan Lebih Banyak Menghargai Hal-Hal Kecil Kebiasaan terakhir berkaitan dengan cara seseorang memandang kehidupan dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Tony Robbins bersama istrinya, Sage Robbins, menekankan pentingnya mengganti ekspektasi berlebihan dengan sikap apresiatif. Artinya, seseorang perlu belajar menghargai hal-hal baik yang sudah dimiliki daripada terus-menerus merasa kurang. Terlalu banyak tuntutan terhadap diri sendiri maupun orang lain dapat membuat seseorang sulit menikmati proses kehidupan. Sebaliknya, membiasakan diri bersyukur dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih positif. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan, seperti mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu, meluangkan waktu untuk mengingat hal-hal yang patut disyukuri, serta memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Robbins juga dikenal dengan prinsip bahwa kehidupan yang bermakna tidak hanya berkaitan dengan apa yang berhasil diperoleh, tetapi juga apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Melalui kebiasaan tersebut, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih baik sekaligus menemukan makna yang lebih dalam dari setiap pencapaian. Pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa banyak target yang berhasil dicapai. Kemampuan menjaga konsistensi, memperbaiki diri, mengelola pikiran, dan menghargai kehidupan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju keberhasilan.