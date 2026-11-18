JawaPos.com – Kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan, baik dengan teman, pasangan, keluarga, maupun rekan kerja. Namun, tidak semua orang mampu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mengenali karakter seseorang melalui perilaku sehari-hari dapat membantu kita lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan. Sebab, sikap seseorang tidak hanya bisa dinilai dari perkataannya, tetapi juga dari bagaimana mereka bertindak dan memperlakukan orang lain. Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tanda perilaku yang menurut perspektif psikologi dapat dikaitkan dengan seseorang yang sulit dipercaya. Ciri-ciri ini bisa diamati melalui kebiasaan, cara berkomunikasi, hingga sikap mereka ketika menghadapi suatu masalah. Berikut delapan tanda yang patut diperhatikan agar kamu lebih bijak dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. 1. Sering memberikan cerita yang berbeda Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan cerita ketika seseorang membahas peristiwa yang sama pada kesempatan berbeda. Awalnya, mereka mungkin menceritakan suatu kejadian dengan detail tertentu. Namun, ketika mengulang cerita tersebut, ada bagian yang berubah, bahkan terkadang bertentangan dengan penjelasan sebelumnya. Perilaku ini bisa berkaitan dengan manajemen kesan, yaitu usaha seseorang membentuk pandangan orang lain agar dirinya terlihat lebih baik. Jika perubahan cerita terus berulang dan sulit dijelaskan secara masuk akal, hal tersebut patut menjadi perhatian. 2. Terlalu sering meyakinkan orang bahwa dirinya jujur Kejujuran umumnya lebih mudah terlihat melalui tindakan daripada sekadar pernyataan. Karena itu, seseorang yang terus-menerus menegaskan bahwa dirinya jujur belum tentu otomatis dapat dipercaya. Misalnya, mereka sering mengatakan bahwa tidak pernah berbohong, selalu berkata apa adanya, atau tidak mungkin mengkhianati kepercayaan orang lain. Pernyataan seperti itu memang tidak selalu menunjukkan niat buruk. Namun, jika ucapan tersebut tidak didukung perilaku yang konsisten, kamu sebaiknya tidak langsung menerimanya begitu saja. 3. Selalu mencari alasan ketika melakukan kesalahan Cara seseorang menghadapi kesalahan dapat memberikan gambaran tentang tanggung jawab dan kedewasaan dirinya. Orang yang bisa dipercaya biasanya bersedia mengakui kekeliruan, menerima konsekuensi, serta berusaha memperbaiki keadaan. Sebaliknya, seseorang yang terus mencari pembenaran cenderung menghindari tanggung jawab. Mereka mungkin menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan memutarbalikkan situasi agar terlihat tidak bersalah. Jika kebiasaan ini terus terjadi, hubungan dengannya bisa menjadi sulit karena masalah tidak pernah diselesaikan secara terbuka. 4. Terlalu cepat menunjukkan sikap manis dan menawan Bersikap ramah kepada orang baru tentu bukan sesuatu yang salah. Namun, kamu perlu memperhatikan jika seseorang menunjukkan perhatian dan pujian secara berlebihan sejak awal perkenalan. Dalam psikologi sosial, perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan ingratiation, yakni strategi membangun kesan positif melalui pujian, keramahan, atau sikap menyenangkan. Pada situasi tertentu, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh simpati dan kepercayaan orang lain. Karena itu, jangan terburu-buru menilai karakter seseorang hanya berdasarkan keramahan awal. Berikan waktu untuk melihat apakah sikap baik tersebut tetap konsisten. 5. Empatinya terasa kurang tulus Empati bukan hanya tentang kemampuan mengucapkan kata-kata penghiburan, tetapi juga kesediaan memahami dan memperhatikan perasaan orang lain. Seseorang yang benar-benar peduli biasanya bersedia mendengarkan ketika orang lain menghadapi kesulitan, tanpa selalu mengarahkan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, perhatian yang hanya muncul ketika ada kepentingan tertentu patut dicermati. Misalnya, mereka terlihat peduli saat membutuhkan sesuatu, tetapi sulit ditemukan ketika kamu sedang membutuhkan dukungan. Ketidakseimbangan dalam memberikan perhatian dapat membuat hubungan terasa berjalan satu arah. 6. Gemar membicarakan keburukan orang lain Kebiasaan menggosip juga bisa menjadi petunjuk mengenai bagaimana seseorang memperlakukan kepercayaan dalam hubungan sosial. Jika seseorang sering membicarakan rahasia, kekurangan, atau masalah pribadi orang lain tanpa mempertimbangkan perasaannya, kamu perlu lebih berhati-hati ketika berbagi cerita dengannya. Bukan tidak mungkin informasi pribadi yang kamu sampaikan juga akan menjadi bahan pembicaraan ketika kamu tidak berada di tempat. Dalam kehidupan sosial, gosip memang terkadang menjadi sarana bertukar informasi. Namun, jika dilakukan untuk menjatuhkan orang lain atau membentuk opini negatif, perilaku tersebut dapat menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap privasi. 7. Ucapan tidak sejalan dengan tindakan Seseorang yang sering berbicara tentang kejujuran, kesetiaan, dan keterbukaan seharusnya juga berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Ketika perkataan dan tindakan justru bertolak belakang, hal itu dapat menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam prinsip yang mereka pegang. Dalam psikologi, kondisi ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku dikenal sebagai disonansi kognitif. Contohnya, seseorang selalu menuntut keterbukaan dari orang lain, tetapi justru menyembunyikan informasi penting tentang dirinya. Ada pula orang yang mengaku tidak menyukai konflik, tetapi sering memicu perselisihan di lingkungannya. Karena itu, menilai seseorang sebaiknya tidak hanya berdasarkan apa yang mereka katakan, melainkan juga bagaimana mereka menjalankan perkataannya. 8. Membuat kamu terus merasa tidak nyaman Tanda terakhir yang tidak kalah penting adalah munculnya perasaan tidak nyaman ketika berinteraksi dengan seseorang. Terkadang, kamu mungkin kesulitan menjelaskan alasan di balik perasaan tersebut. Namun, ada sesuatu dari cara mereka berbicara, bersikap, atau merespons yang membuatmu merasa kurang tenang. Hal ini bisa berkaitan dengan kemampuan otak mengenali pola perilaku dan menangkap isyarat sosial yang tidak selalu disadari secara langsung. Misalnya, perubahan ekspresi, nada bicara, atau sikap yang tidak konsisten dapat memunculkan keraguan terhadap seseorang. Meski demikian, perasaan tidak nyaman bukan bukti mutlak bahwa seseorang memiliki niat buruk. Sebaiknya, jadikan intuisi sebagai bahan pertimbangan, lalu cocokkan dengan perilaku nyata sebelum mengambil kesimpulan. Pada akhirnya, kepercayaan tidak dibangun hanya melalui kata-kata manis atau janji yang terdengar meyakinkan. Konsistensi, tanggung jawab, keterbukaan, dan sikap saling menghargai merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas sebuah hubungan.