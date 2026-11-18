JawaPos.com – Pernah mengalami kejadian ketika hendak menggunakan ponsel, kunci kendaraan, atau kacamata, tetapi justru lupa meletakkannya di mana? Kebiasaan seperti ini mungkin terasa sepele, tetapi cukup sering membuat seseorang kerepotan saat menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan lupa menaruh barang dapat dikaitkan dengan sejumlah karakteristik seseorang. Kondisi ini tidak selalu berarti seseorang memiliki daya ingat yang buruk. Ada berbagai faktor yang mungkin berperan, mulai dari pola berpikir hingga cara seseorang memproses informasi.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan sering lupa menaruh barang dikaitkan dengan enam karakteristik kepribadian yang menarik untuk diketahui. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kreativitas, kedalaman berpikir, hingga kemampuan seseorang dalam menghadapi perubahan.

Berikut enam ciri yang mungkin dimiliki orang-orang yang kerap lupa meletakkan barang miliknya.

1. Memiliki pola pikir kreatif Seseorang yang sering lupa menaruh barang bisa saja mempunyai pikiran yang dipenuhi berbagai gagasan. Orang kreatif biasanya terbiasa memikirkan banyak kemungkinan, mencari inspirasi, dan mengembangkan ide-ide baru.

Akibatnya, perhatian mereka terkadang lebih tertuju pada hal-hal yang sedang dipikirkan dibandingkan aktivitas sederhana di sekitarnya. Tidak heran jika mereka sesekali lupa tempat meletakkan benda yang baru saja digunakan.

2. Gemar memikirkan sesuatu secara mendalam Karakter berikutnya adalah kebiasaan berpikir secara mendalam. Orang dengan karakter ini sering tenggelam dalam pikirannya sendiri, baik ketika sedang menganalisis persoalan maupun merenungkan berbagai hal.

Ketika perhatian terlalu terpusat pada sesuatu yang sedang dipikirkan, lingkungan sekitar bisa saja terabaikan. Termasuk aktivitas sederhana seperti mengingat lokasi terakhir ketika meletakkan kunci atau ponsel.

3. Memiliki kepekaan emosional yang tinggi Orang yang mudah terbawa suasana atau memiliki kepekaan emosional tinggi juga bisa mengalami kelupaan dalam aktivitas sehari-hari.

Ketika menghadapi perasaan yang kuat, seperti kecemasan, kesedihan, atau kegembiraan, pikiran seseorang dapat dipenuhi oleh berbagai respons emosional. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi perhatian terhadap hal-hal kecil, termasuk lokasi barang yang baru saja diletakkan.

4. Mampu beradaptasi dengan perubahan Kebiasaan lupa menaruh barang juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan.

Orang yang adaptif biasanya terbiasa menerima informasi baru dan menyesuaikan pola pikirnya dengan situasi yang sedang dihadapi. Mereka cenderung lebih memprioritaskan informasi yang dianggap penting dibandingkan detail kecil yang tidak terlalu dibutuhkan.

Karena itu, hal-hal sederhana seperti lokasi terakhir menyimpan barang terkadang tidak menjadi perhatian utama mereka.

5. Mempunyai tingkat fokus yang tinggi Menariknya, seseorang yang sangat fokus justru bisa mengalami kelupaan. Hal ini terjadi karena perhatian mereka terkadang hanya tertuju pada satu pekerjaan atau persoalan tertentu.

Ketika sedang serius menyelesaikan tugas, membaca, atau memikirkan sesuatu, seseorang mungkin tidak menyadari tindakan kecil yang dilakukannya. Misalnya, meletakkan ponsel di meja tanpa benar-benar memperhatikan tempatnya.

Akibatnya, ketika membutuhkan barang tersebut kembali, mereka harus meluangkan waktu untuk mencarinya.

6. Mengandalkan kecerdasan intuitif Karakter terakhir yang dikaitkan dengan kebiasaan ini adalah kecenderungan mengandalkan intuisi. Orang yang intuitif biasanya lebih sering menggunakan perasaan, naluri, dan gambaran besar ketika mengambil keputusan.