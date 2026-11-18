JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa berbeda dari kebanyakan orang? Mungkin kamu tidak terlalu suka keramaian, lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian, tidak memiliki ambisi yang sama dengan teman-teman sebaya, atau justru merasa bahwa kehidupan yang dianggap ideal oleh masyarakat bukanlah sesuatu yang benar-benar kamu inginkan.

Di tengah kehidupan sosial, kita sering mendengar kata "normal". Seseorang dianggap normal jika memiliki pekerjaan yang stabil, menikah pada usia tertentu, mempunyai banyak teman, bersikap ramah, mengikuti kebiasaan masyarakat, dan menjalani kehidupan yang kurang lebih sama dengan orang-orang di sekitarnya.

Sebaliknya, seseorang yang memilih jalan berbeda sering kali dianggap aneh, terlalu tertutup, tidak ambisius, kurang bersosialisasi, atau bahkan bermasalah.

Namun, apakah sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan orang otomatis menjadi standar kehidupan yang paling sehat dan benar?

Menurut psikologi, jawabannya tidak sesederhana itu.

Manusia memiliki kepribadian, kebutuhan emosional, pengalaman hidup, pola pikir, dan cara beradaptasi yang berbeda-beda. Sesuatu yang terasa nyaman bagi seseorang belum tentu memberikan kenyamanan yang sama bagi orang lain.

Bahkan, banyak perilaku yang dianggap tidak biasa oleh masyarakat sebenarnya masih berada dalam batas variasi psikologis manusia yang sehat.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), inilah alasan mengapa standar "normal" yang selama ini kita bayangkan tidak selalu mencerminkan kenyataan. Berikut enam penjelasan menarik menurut sudut pandang psikologi.

1. Sesuatu yang Dilakukan Banyak Orang Belum Tentu Berarti Paling Sehat Secara Psikologis

Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam kehidupan sosial adalah menganggap bahwa sesuatu yang dilakukan oleh mayoritas orang pasti merupakan sesuatu yang benar, sehat, atau ideal.

Dalam psikologi sosial, terdapat konsep yang dikenal sebagai social norms atau norma sosial. Konsep ini menjelaskan bagaimana perilaku seseorang sering dipengaruhi oleh kebiasaan, harapan, dan aturan tidak tertulis yang berlaku dalam kelompok masyarakat.

Misalnya, ketika sebagian besar orang seusiamu mulai mengejar karier, menikah, membeli rumah, atau membangun keluarga, kamu mungkin merasa bahwa kehidupanmu juga harus bergerak ke arah yang sama.

Ketika kamu tidak mengikuti pola tersebut, muncul perasaan tertinggal.

Padahal, kehidupan manusia tidak memiliki satu jadwal perkembangan yang berlaku untuk semua orang.

Seseorang mungkin menemukan kepuasan hidup melalui pekerjaan dan pencapaian profesional. Orang lain mungkin lebih bahagia dengan kehidupan sederhana, hubungan sosial yang terbatas, dan kebebasan mengatur waktunya sendiri.

Keduanya tidak otomatis menunjukkan bahwa salah satunya lebih sehat.

Dalam psikologi, penting untuk membedakan antara sesuatu yang umum dilakukan masyarakat dan sesuatu yang benar-benar mendukung kesejahteraan seseorang.

Sebagai contoh, banyak orang terbiasa bekerja berlebihan karena menganggap kesibukan sebagai simbol kesuksesan. Namun, jika kebiasaan tersebut terus-menerus mengorbankan kesehatan, hubungan sosial, dan waktu istirahat, popularitas perilaku itu tidak membuatnya menjadi kebiasaan yang sehat.

Hal yang sama berlaku dalam hubungan sosial. Memiliki banyak teman memang dapat memberikan dukungan emosional, tetapi bukan berarti seseorang yang hanya memiliki beberapa teman dekat pasti mengalami masalah sosial.

Pelajaran psikologisnya: Mayoritas bukan ukuran mutlak kesehatan mental. Sesuatu yang umum belum tentu ideal, dan sesuatu yang tidak umum belum tentu bermasalah.

2. Setiap Orang Memiliki Kepribadian dan Kebutuhan Psikologis yang Berbeda

Alasan kedua adalah karena manusia tidak dilahirkan dengan kepribadian yang seragam.

Ada orang yang mendapatkan energi dari interaksi sosial, sementara orang lain lebih menikmati aktivitas yang tenang dan memiliki waktu pribadi.

Dalam psikologi kepribadian, salah satu dimensi yang sering digunakan untuk memahami perbedaan ini adalah introversion dan extraversion.

Orang dengan kecenderungan ekstrovert biasanya lebih menikmati stimulasi sosial, aktivitas kelompok, dan interaksi dengan banyak orang.

Sementara itu, orang dengan kecenderungan introvert sering kali lebih menyukai suasana yang tidak terlalu ramai, percakapan mendalam, serta kesempatan untuk memproses pikiran secara pribadi.

Namun, perlu dipahami bahwa introvert bukan berarti antisosial, pemalu, atau tidak mampu berkomunikasi. Begitu pula ekstrovert bukan berarti selalu percaya diri dan tidak pernah membutuhkan waktu sendiri.

Keduanya merupakan kecenderungan kepribadian, bukan label yang menentukan seluruh perilaku seseorang.

Bayangkan dua orang menghadiri sebuah acara besar.

Orang pertama merasa sangat senang karena bisa bertemu banyak orang, berbincang, dan membangun koneksi baru.

Orang kedua mungkin menikmati acaranya, tetapi setelah beberapa jam merasa lelah dan membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi.

Apakah salah satunya tidak normal?

Tentu saja tidak.

Mereka hanya memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda.

Selain itu, perbedaan kepribadian juga terlihat dalam cara seseorang mengambil keputusan, menghadapi konflik, mengekspresikan emosi, dan menentukan tujuan hidup.

Ada orang yang menyukai perencanaan terstruktur. Ada pula yang lebih nyaman dengan fleksibilitas.

Ada yang mudah mengungkapkan perasaan melalui kata-kata. Ada yang lebih suka menunjukkan kepedulian melalui tindakan.

Masalah sering muncul ketika masyarakat hanya menganggap satu tipe kepribadian sebagai standar ideal.

Misalnya, seseorang yang pendiam dianggap kurang percaya diri, padahal ia mungkin hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dengan orang lain.

Sebaliknya, orang yang ekspresif terkadang dianggap terlalu berlebihan, padahal cara tersebut memang bagian dari karakter komunikasinya.

Pelajaran psikologisnya: Perbedaan kepribadian merupakan bagian alami dari manusia. Tidak semua orang harus memiliki cara berpikir, bersosialisasi, dan menjalani kehidupan yang sama.

3. Standar Normal Sering Dibentuk oleh Lingkungan, Bukan Semata-Mata oleh Kebutuhan Manusia

Pernahkah kamu memperhatikan bahwa sesuatu yang dianggap normal di satu lingkungan bisa dianggap aneh di lingkungan lain?

Contohnya, di suatu keluarga, tinggal bersama orang tua hingga usia dewasa mungkin dianggap wajar. Namun, dalam lingkungan lain, seseorang yang belum hidup mandiri pada usia tertentu bisa mendapatkan tekanan sosial.

Begitu pula dengan cara berpakaian, cara berbicara, pilihan pekerjaan, hubungan romantis, hingga cara seseorang menghabiskan waktu luangnya.

Hal ini berkaitan dengan konsep social conditioning atau pengondisian sosial.

Sejak kecil, manusia belajar memahami dunia melalui keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, dan lingkungan masyarakat.

Kita mempelajari perilaku apa yang mendapatkan pujian, perilaku apa yang dianggap tidak pantas, serta bagaimana seharusnya seseorang bertindak agar diterima oleh kelompoknya.

Lama-kelamaan, standar tersebut bisa tertanam begitu dalam sehingga seseorang menganggapnya sebagai kebenaran universal.

Padahal, sebagian standar tersebut sebenarnya merupakan hasil kesepakatan sosial yang berkembang dalam lingkungan tertentu.

Contohnya adalah pandangan mengenai kesuksesan.

Di lingkungan tertentu, seseorang dianggap berhasil apabila mempunyai jabatan tinggi, penghasilan besar, dan gaya hidup mewah.

Di lingkungan lain, kesuksesan justru diukur dari kemampuan menjaga keluarga, hidup sederhana, memiliki waktu luang, dan menjalani kehidupan yang damai.

Tidak ada satu definisi kesuksesan yang otomatis berlaku bagi semua manusia.

Psikologi lintas budaya juga menunjukkan bahwa nilai-nilai masyarakat dapat memengaruhi cara seseorang memahami identitas, hubungan sosial, kebahagiaan, dan tanggung jawab.

Dalam budaya yang lebih kolektivistis, kepentingan keluarga dan kelompok sering mendapatkan perhatian besar. Sementara dalam budaya yang lebih individualistis, kemandirian dan pilihan pribadi cenderung lebih ditekankan.

Perbedaan tersebut tidak berarti satu budaya lebih normal daripada budaya lainnya.

Hal yang perlu disadari adalah bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai standar umum mungkin sebenarnya hanya standar yang kita pelajari dari lingkungan tempat kita tumbuh.

Pelajaran psikologisnya: Jangan terlalu cepat menganggap sesuatu sebagai kebenaran universal hanya karena kamu tumbuh dalam lingkungan yang menganggapnya normal.

4. Banyak Orang Terlihat Baik-Baik Saja, Padahal Kita Tidak Mengetahui Kondisi Psikologis Mereka yang Sebenarnya

Salah satu alasan mengapa standar normal sering menyesatkan adalah karena manusia cenderung menilai kehidupan orang lain berdasarkan apa yang terlihat dari luar.

Kita melihat seseorang yang selalu tersenyum, aktif bersosialisasi, memiliki pekerjaan bagus, dan tampak menikmati hidup.

Kemudian, tanpa sadar kita menyimpulkan bahwa orang tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kita.

Padahal, perilaku yang terlihat tidak selalu menggambarkan kondisi emosional seseorang secara utuh.

Dalam psikologi sosial, terdapat konsep impression management, yaitu usaha seseorang untuk mengatur kesan yang ditampilkan kepada orang lain.

Manusia sering menyesuaikan perilakunya berdasarkan situasi sosial.

Seseorang mungkin terlihat percaya diri saat bekerja, tetapi sebenarnya merasa tidak aman ketika sendirian.

Ada orang yang mudah membuat orang lain tertawa, tetapi sedang menghadapi tekanan pribadi.

Ada pula orang yang terlihat sangat produktif, tetapi diam-diam merasa kelelahan karena terus berusaha memenuhi ekspektasi lingkungan.

Hal ini bukan berarti semua orang sedang berpura-pura bahagia.

Namun, kita perlu memahami bahwa kehidupan manusia memiliki sisi pribadi yang tidak selalu terlihat oleh orang lain.

Media sosial semakin memperkuat kecenderungan ini.

Kita sering melihat pencapaian, liburan, hubungan romantis, penampilan menarik, dan momen menyenangkan dari kehidupan orang lain.

Sementara itu, kita jarang melihat kegagalan, konflik keluarga, rasa kesepian, kecemasan, dan berbagai kesulitan yang mungkin mereka alami.

Akibatnya, kita membandingkan kehidupan nyata kita yang penuh kekurangan dengan potongan kehidupan orang lain yang telah dipilih untuk ditampilkan.

Fenomena ini dapat memicu social comparison, yaitu kecenderungan manusia membandingkan dirinya dengan orang lain.

Jika dilakukan secara berlebihan, perbandingan sosial dapat memengaruhi harga diri, kepuasan hidup, dan cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Kita mulai merasa tertinggal hanya karena orang lain terlihat lebih berhasil.

Kita menganggap diri sendiri tidak normal hanya karena tidak memiliki pengalaman hidup yang sama.

Padahal, kita sebenarnya tidak mengetahui keseluruhan cerita mereka.

Pelajaran psikologisnya: Jangan menjadikan penampilan luar orang lain sebagai ukuran mutlak untuk menilai kehidupanmu sendiri. Apa yang terlihat belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya dirasakan seseorang.

5. Menjadi Berbeda Tidak Selalu Berarti Ada Sesuatu yang Salah dengan Dirimu

Masyarakat sering memiliki kecenderungan untuk memberi label kepada orang yang tidak mengikuti kebiasaan umum.

Seseorang yang jarang berbicara dianggap aneh. Orang yang tidak tertarik menikah dianggap terlalu pemilih. Seseorang yang lebih suka menghabiskan waktu sendiri dianggap kesepian.

Padahal, perbedaan perilaku tidak secara otomatis menunjukkan adanya gangguan psikologis.

Dalam psikologi, terdapat perbedaan penting antara variasi perilaku manusia dan kondisi yang membutuhkan perhatian profesional.

Misalnya, menikmati waktu sendiri merupakan hal yang wajar. Namun, jika seseorang mengalami isolasi sosial yang berat, merasa sangat tertekan, kehilangan kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari, dan mengalami penderitaan emosional yang berkepanjangan, situasinya perlu diperhatikan lebih serius.

Dengan kata lain, penilaian psikologis tidak cukup hanya berdasarkan apakah seseorang mengikuti kebiasaan mayoritas.

Profesional kesehatan mental biasanya mempertimbangkan berbagai aspek, seperti intensitas gejala, durasi, tingkat penderitaan, gangguan fungsi sehari-hari, serta konteks kehidupan seseorang.

Contoh lainnya adalah seseorang yang tidak terlalu tertarik dengan kompetisi.

Di lingkungan kerja yang sangat kompetitif, orang seperti ini mungkin dianggap tidak memiliki ambisi.

Namun, bisa saja ia mempunyai prioritas yang berbeda. Ia lebih menghargai kestabilan, hubungan keluarga, kesehatan, atau keseimbangan hidup.

Begitu juga dengan seseorang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan.

Hal tersebut tidak otomatis menunjukkan kelemahan. Bisa jadi ia memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Kita perlu berhati-hati dalam memberikan label psikologis kepada orang lain hanya berdasarkan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan pribadi.

Tidak semua orang yang berbeda membutuhkan perubahan.

Terkadang, yang perlu diubah justru cara kita memahami perbedaan tersebut.

Namun, penting juga untuk tidak menggunakan alasan perbedaan kepribadian untuk mengabaikan perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

Penerimaan diri bukan berarti menolak evaluasi diri. Justru, penerimaan diri yang sehat memungkinkan seseorang mengenali kekuatan, kelemahan, serta hal-hal yang perlu diperbaiki tanpa terus-menerus membenci dirinya sendiri.

Pelajaran psikologisnya: Berbeda bukan berarti bermasalah. Yang lebih penting adalah apakah seseorang mampu menjalani kehidupannya dengan sehat, berfungsi dengan baik, dan memiliki kualitas hidup yang memadai.

6. Standar Normal Bisa Membuat Seseorang Kehilangan Identitas karena Terlalu Sibuk Menyenangkan Orang Lain

Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling penting.

Terkadang, seseorang tidak benar-benar menjalani kehidupan berdasarkan keinginannya sendiri. Ia hanya berusaha menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan orang lain.

Sejak kecil, kita mungkin terbiasa mendapatkan pujian ketika mengikuti aturan, mendapatkan nilai bagus, bersikap sopan, dan tidak mengecewakan orang lain.

Lama-kelamaan, kita bisa mengembangkan keyakinan bahwa penerimaan orang lain merupakan sesuatu yang harus terus diperjuangkan.

Akibatnya, kita mulai mengabaikan kebutuhan pribadi demi memenuhi standar lingkungan.

Kita memilih pekerjaan bukan karena benar-benar menyukainya, melainkan karena dianggap bergengsi.

Kita mempertahankan hubungan yang tidak sehat karena takut dianggap gagal.

Kita memaksakan diri menghadiri berbagai acara meskipun sebenarnya membutuhkan istirahat.

Kita bahkan merasa bersalah ketika mengatakan tidak terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan.

Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan berlebihan untuk menyenangkan orang lain demi memperoleh penerimaan atau menghindari penolakan.

Sementara itu, teori Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu:

Autonomy (otonomi): Kebutuhan untuk merasa bahwa tindakan dan keputusan yang diambil berasal dari pilihan diri sendiri.

Competence (kompetensi): Kebutuhan untuk merasa mampu menghadapi tantangan dan mengembangkan keterampilan.

Relatedness (keterhubungan): Kebutuhan untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.

Ketiga kebutuhan tersebut berperan penting dalam motivasi dan kesejahteraan psikologis.

Ketika seseorang terus-menerus hidup berdasarkan tuntutan eksternal tanpa mempertimbangkan kebutuhan pribadinya, ia bisa kehilangan rasa kendali atas kehidupannya.

Ia mungkin terlihat sukses menurut standar masyarakat, tetapi tidak benar-benar merasa puas dengan apa yang dijalani.

Inilah mengapa penting untuk membedakan antara kehidupan yang terlihat ideal dan kehidupan yang benar-benar bermakna bagi diri sendiri.

Kamu tidak harus memiliki pencapaian yang sama dengan teman-temanmu.

Kamu tidak harus menyukai aktivitas yang disukai semua orang.

Kamu juga tidak harus selalu mengikuti tahapan kehidupan yang ditentukan oleh lingkungan.

Selama pilihanmu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, kamu memiliki ruang untuk menentukan arah kehidupan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhanmu.

Pelajaran psikologisnya: Kehidupan yang sehat bukan sekadar tentang mendapatkan pengakuan sosial, tetapi juga tentang memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa kehilangan tanggung jawab terhadap kehidupan.

Kesimpulan: Normal Bukan Berarti Harus Sama dengan Semua Orang

Pada akhirnya, standar normal yang selama ini kita kenal tidak selalu mencerminkan keseluruhan realitas psikologis manusia.

Sesuatu yang dianggap biasa oleh masyarakat belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi setiap individu.

Sebaliknya, sesuatu yang terlihat berbeda belum tentu menunjukkan adanya masalah.

Psikologi membantu kita memahami bahwa manusia memiliki kepribadian, kebutuhan, pengalaman, nilai, dan cara beradaptasi yang beragam.

Enam alasan di atas menunjukkan bahwa:

Sesuatu yang dilakukan mayoritas belum tentu paling sehat.

Setiap orang memiliki kepribadian dan kebutuhan psikologis yang berbeda.

Standar normal sering dibentuk oleh budaya dan lingkungan sosial.

Penampilan luar tidak selalu mencerminkan kondisi psikologis seseorang.

Menjadi berbeda tidak otomatis berarti memiliki masalah.

Terlalu mengikuti standar masyarakat dapat membuat seseorang kehilangan identitas diri.

Namun, memahami bahwa setiap orang berbeda bukan berarti semua perilaku harus dianggap sehat atau dibenarkan.

Kesehatan psikologis tetap perlu dilihat dari kemampuan seseorang menjalani kehidupan, mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menghadapi tantangan, dan memenuhi kebutuhan dirinya tanpa merugikan orang lain.

Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk bertanya apakah dirimu sudah cukup normal menurut pandangan orang lain.

Padahal, ada pertanyaan yang jauh lebih penting untuk direnungkan:

Apakah kehidupan yang sedang kamu jalani benar-benar sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan hal-hal yang membuatmu merasa hidup?

Sebab, tujuan memahami psikologi bukanlah membuat semua orang menjadi sama, melainkan membantu kita memahami mengapa manusia bisa begitu berbeda.

Kamu tidak harus menjalani kehidupan yang sama dengan orang lain hanya untuk membuktikan bahwa dirimu normal.