JawaPos.com - Memiliki kehidupan yang sehat, bahagia, dan seimbang merupakan keinginan banyak orang. Kita sering kali bersemangat untuk memulai perubahan positif, seperti bangun lebih pagi, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, membaca buku, bermeditasi, hingga mengurangi penggunaan media sosial. Namun, mempertahankan kebiasaan tersebut dalam jangka panjang ternyata bukan perkara mudah.

Pada awalnya, motivasi mungkin terasa begitu besar. Kita bahkan mampu membuat jadwal harian yang sangat teratur dan menetapkan berbagai target untuk diri sendiri. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kesibukan, rasa lelah, perubahan suasana hati, dan tuntutan pekerjaan sering kali membuat rutinitas tersebut mulai terabaikan.

Pernahkah kamu mengalami hal serupa? Kamu sudah berjanji untuk berolahraga setiap pagi, tetapi hanya bertahan selama beberapa hari. Kamu ingin tidur lebih awal, tetapi kembali menghabiskan waktu berjam-jam dengan ponsel. Atau kamu ingin memiliki waktu untuk diri sendiri, tetapi selalu merasa tidak punya kesempatan.

Menurut psikologi, mempertahankan kebiasaan kesejahteraan bukan hanya persoalan memiliki motivasi yang kuat. Ada banyak faktor psikologis yang memengaruhi perilaku manusia, termasuk lingkungan, kemampuan mengelola emosi, pembentukan rutinitas, serta cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Kabar baiknya, kamu tidak harus mengubah seluruh kehidupan sekaligus untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Justru, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali lebih mudah dipertahankan daripada perubahan besar yang terasa membebani.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), jika kamu ingin menemukan kebiasaan kesejahteraan yang benar-benar bisa dipertahankan, berikut enam cara berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang bisa mulai kamu terapkan.

1. Mulailah dari Kebiasaan Kecil, Bukan Perubahan Besar

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika ingin menjalani kehidupan lebih sehat adalah menetapkan terlalu banyak target dalam waktu bersamaan.

Misalnya, seseorang memutuskan untuk mulai berolahraga selama satu jam setiap hari, bangun pukul lima pagi, membaca 30 halaman buku, berhenti mengonsumsi makanan cepat saji, dan melakukan meditasi setiap malam. Semua perubahan tersebut terdengar positif, tetapi menerapkannya sekaligus dapat membuat seseorang merasa kewalahan.

Dalam psikologi perilaku, perubahan kecil dapat membantu mengurangi hambatan untuk memulai suatu tindakan. Semakin sederhana sebuah kebiasaan, semakin mudah seseorang melakukannya secara berulang.

Kamu tidak harus langsung berlari sejauh lima kilometer. Mulailah dengan berjalan kaki selama lima hingga sepuluh menit. Jika ingin membangun kebiasaan membaca, cobalah membaca satu atau dua halaman setiap hari. Apabila ingin lebih tenang secara emosional, luangkan waktu dua menit untuk menarik napas perlahan.

Mengapa cara ini efektif?

Ketika suatu tindakan terasa mudah dilakukan, otak tidak perlu mengerahkan terlalu banyak energi untuk memulainya. Pengulangan tindakan tersebut juga memberikan kesempatan bagi kebiasaan untuk berkembang menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

Selain itu, keberhasilan menyelesaikan target kecil dapat memberikan pengalaman positif. Kamu mulai merasa bahwa perubahan memang memungkinkan dan mampu dilakukan.

Cara menerapkannya:

Pilih satu kebiasaan yang paling ingin kamu bangun.

Pecah kebiasaan tersebut menjadi tindakan sederhana.

Tentukan target minimum yang tetap bisa dilakukan ketika sedang sibuk.

Tingkatkan intensitas secara bertahap setelah kebiasaan mulai terbentuk.

Ingat, tujuan awalnya bukan melakukan sesuatu secara sempurna, melainkan membangun konsistensi. Kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali jauh lebih bermanfaat daripada target besar yang hanya bertahan selama beberapa hari.

2. Kenali Kebutuhan dan Kondisi Dirimu Sendiri

Tidak semua kebiasaan kesejahteraan cocok untuk setiap orang. Apa yang berhasil bagi seseorang belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi orang lain.

Sebagai contoh, sebagian orang merasa lebih bahagia dengan berolahraga di pagi hari. Namun, ada pula yang justru merasa lebih nyaman melakukan aktivitas fisik pada sore hari setelah menyelesaikan pekerjaan.

Ada orang yang mendapatkan ketenangan melalui meditasi, sementara orang lain lebih menikmati berjalan di alam terbuka, menulis jurnal, mendengarkan musik, atau menghabiskan waktu bersama orang terdekat.

Dalam psikologi, pemahaman terhadap kebutuhan diri berkaitan dengan konsep kesadaran diri atau self-awareness. Kemampuan mengenali pikiran, emosi, kebutuhan, serta respons diri terhadap berbagai situasi dapat membantu seseorang menentukan kebiasaan yang lebih sesuai dengan kehidupannya.

Kamu juga bisa mempertimbangkan teori Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Teori ini menjelaskan tiga kebutuhan psikologis dasar manusia, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial.

Otonomi: Kamu merasa memiliki kendali dan kebebasan dalam menentukan pilihan.

Kompetensi: Kamu merasa mampu melakukan sesuatu dan mengalami perkembangan.

Keterhubungan sosial: Kamu merasa terhubung, diterima, dan memiliki hubungan bermakna dengan orang lain.

Ketiga kebutuhan tersebut dapat menjadi pertimbangan ketika memilih kebiasaan yang ingin dipertahankan.

Misalnya, jika kamu merasa mudah stres karena pekerjaan, mungkin kamu membutuhkan kebiasaan yang memberikan ruang untuk beristirahat. Jika sering merasa kesepian, menghubungi teman atau keluarga secara rutin mungkin lebih bermanfaat daripada menambah aktivitas produktif.

Cara menerapkannya:

Sebelum memilih sebuah kebiasaan, tanyakan kepada diri sendiri:

Apa yang sebenarnya sedang saya butuhkan?

Aktivitas apa yang membuat saya merasa lebih baik?

Apakah kebiasaan ini sesuai dengan kemampuan dan kondisi kehidupan saya?

Apakah saya melakukannya karena benar-benar menginginkannya atau hanya mengikuti orang lain?

Dengan memahami kebutuhan diri sendiri, kamu tidak perlu memaksakan gaya hidup tertentu hanya karena sedang populer. Kesejahteraan yang baik seharusnya dibangun berdasarkan kebutuhan pribadi, bukan sekadar mengikuti standar orang lain.

3. Hubungkan Kebiasaan Baru dengan Rutinitas yang Sudah Ada

Membangun kebiasaan baru sering kali terasa sulit karena kita harus mengingat kapan dan bagaimana melakukannya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah menghubungkan kebiasaan baru dengan aktivitas yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dalam psikologi perilaku, pendekatan ini dikenal sebagai habit stacking atau menumpuk kebiasaan.

Prinsipnya sederhana: gunakan rutinitas yang sudah terbentuk sebagai pengingat untuk melakukan kebiasaan baru.

Misalnya:

Setelah bangun tidur, minum segelas air putih.

Setelah menyikat gigi, melakukan peregangan selama tiga menit.

Setelah makan siang, berjalan kaki selama lima menit.

Setelah menyelesaikan pekerjaan, meluangkan waktu untuk beristirahat.

Sebelum tidur, menuliskan tiga hal yang disyukuri hari itu.

Mengapa strategi ini dapat membantu?

Kebiasaan yang sudah terbentuk memiliki pemicu atau isyarat tertentu. Ketika kamu menghubungkan tindakan baru dengan pemicu yang sudah dikenal, kamu tidak perlu selalu mengandalkan ingatan atau motivasi untuk memulainya.

Lama-kelamaan, rangkaian aktivitas tersebut dapat menjadi rutinitas yang terasa lebih alami.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah memilih pemicu yang benar-benar konsisten dilakukan setiap hari. Jika kamu ingin membaca buku setelah sarapan, pastikan sarapan memang menjadi bagian rutin dari aktivitasmu.

Cara menerapkannya:

Gunakan pola sederhana berikut:

"Setelah saya melakukan [kebiasaan lama], saya akan melakukan [kebiasaan baru]."

Sebagai contoh, setelah menutup laptop pada malam hari, kamu akan berjalan santai selama sepuluh menit atau melakukan aktivitas yang membantu tubuh lebih rileks.

Dengan strategi ini, kebiasaan baru tidak lagi terasa seperti tugas tambahan yang harus diingat, melainkan menjadi bagian dari aktivitas yang sudah kamu lakukan.

4. Ciptakan Lingkungan yang Mendukung Kebiasaan Positif

Sering kali, kita menganggap bahwa keberhasilan membangun kebiasaan sepenuhnya bergantung pada kekuatan kemauan. Padahal, lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku sehari-hari.

Bayangkan kamu ingin mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur. Namun, setiap malam ponsel selalu berada di samping bantal, notifikasi terus bermunculan, dan berbagai aplikasi hiburan mudah diakses.

Dalam situasi seperti ini, mempertahankan kebiasaan baru tentu menjadi lebih sulit.

Sebaliknya, jika kamu meletakkan ponsel jauh dari tempat tidur, menyiapkan buku di meja samping, dan mengatur pencahayaan kamar agar lebih nyaman, kamu sedang menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku.

Prinsip ini sejalan dengan pendekatan psikologi lingkungan dan ilmu perilaku yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh situasi serta isyarat di sekitarnya.

Kamu bisa membuat kebiasaan positif menjadi lebih mudah dilakukan dan kebiasaan yang ingin dikurangi menjadi lebih sulit dijangkau.

Contohnya:

Jika ingin makan lebih sehat, siapkan buah di tempat yang mudah terlihat.

Jika ingin rutin berolahraga, letakkan pakaian olahraga di tempat yang mudah dijangkau.

Jika ingin membaca, simpan buku di meja kerja atau dekat tempat tidur.

Jika ingin mengurangi penggunaan media sosial, matikan notifikasi yang tidak penting.

Jika ingin tidur lebih teratur, ciptakan kamar yang nyaman dan minim gangguan.

Lingkungan yang mendukung juga tidak harus selalu berkaitan dengan benda. Orang-orang di sekitar kamu dapat memberikan pengaruh yang besar.

Berada bersama teman yang memiliki kebiasaan sehat, misalnya, dapat membantu kamu lebih termotivasi untuk menjalani aktivitas positif.

Cara menerapkannya:

Perhatikan lingkungan tempat kamu menghabiskan sebagian besar waktu. Identifikasi hal-hal yang mempermudah kebiasaan buruk dan hal-hal yang menghambat kebiasaan baik.

Kemudian, lakukan perubahan sederhana agar pilihan yang sehat menjadi pilihan yang paling mudah dilakukan.

Kamu tidak harus terus-menerus melawan godaan jika bisa mengatur lingkungan agar godaan tersebut tidak terlalu sering muncul.

5. Berhenti Mengejar Kesempurnaan dan Belajar Menerima Ketidakkonsistenan

Salah satu alasan seseorang gagal mempertahankan kebiasaan positif adalah pola pikir perfeksionis.

Ada orang yang merasa seluruh usahanya sia-sia hanya karena melewatkan satu hari olahraga. Ada pula yang langsung berhenti menjalani pola makan sehat setelah sekali mengonsumsi makanan yang dianggap tidak sehat.

Pola pikir seperti ini dapat membuat perubahan kecil terasa seperti kegagalan besar.

Padahal, membangun kebiasaan merupakan proses yang membutuhkan waktu. Ada hari ketika kamu merasa bersemangat, tetapi ada pula hari ketika tubuh dan pikiran membutuhkan istirahat.

Dalam psikologi, kemampuan untuk menerima kesulitan tanpa menghakimi diri sendiri secara berlebihan berkaitan dengan konsep self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri.

Konsep ini banyak dikembangkan oleh psikolog Kristin Neff. Self-compassion mencakup tiga unsur utama:

Self-kindness: Memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, bukan kritik yang berlebihan.

Common humanity: Memahami bahwa kesalahan dan kesulitan merupakan bagian dari pengalaman manusia.

Mindfulness: Menyadari emosi dan pengalaman yang sedang dirasakan tanpa membesar-besarkan atau menekannya.

Ketika kamu melewatkan satu hari olahraga, jangan langsung menyebut diri sebagai orang yang malas atau tidak disiplin.

Cobalah memahami apa yang terjadi. Mungkin kamu sedang kelelahan, memiliki pekerjaan yang menumpuk, atau membutuhkan waktu untuk memulihkan energi.

Setelah itu, kembali lakukan kebiasaan tersebut ketika memungkinkan.

Cara menerapkannya:

Jangan menganggap satu hari terlewat sebagai kegagalan total.

Hindari menggunakan kata-kata negatif ketika berbicara kepada diri sendiri.

Evaluasi penyebab kebiasaan terhenti tanpa menyalahkan diri.

Buat versi kebiasaan yang lebih ringan untuk hari-hari yang melelahkan.

Fokus pada proses jangka panjang, bukan kesempurnaan harian.

Konsistensi bukan berarti kamu harus selalu berhasil setiap hari. Konsistensi juga berarti memiliki kemampuan untuk kembali memulai setelah mengalami jeda.

6. Evaluasi Perkembangan dan Berikan Apresiasi kepada Diri Sendiri

Kebiasaan yang dapat dipertahankan bukan hanya kebiasaan yang dilakukan secara berulang, tetapi juga kebiasaan yang memberikan pengalaman positif.

Jika setiap hari kamu merasa terbebani oleh rutinitas yang sedang dijalani, kemungkinan besar kamu akan kesulitan mempertahankannya.

Karena itu, penting untuk mengevaluasi perkembangan dan memberikan apresiasi terhadap usaha yang sudah dilakukan.

Dalam psikologi perilaku, penguatan positif atau positive reinforcement merupakan salah satu prinsip yang dapat membantu meningkatkan kemungkinan suatu perilaku dilakukan kembali.

Ketika sebuah tindakan diikuti oleh pengalaman yang menyenangkan atau memuaskan, seseorang dapat lebih terdorong untuk mengulanginya.

Namun, penghargaan tidak harus berupa sesuatu yang mahal atau berlebihan.

Kamu bisa memberikan apresiasi sederhana seperti menikmati waktu santai setelah berolahraga, mendengarkan musik favorit setelah menyelesaikan pekerjaan, atau menikmati secangkir minuman kesukaan setelah menyelesaikan rutinitas membaca.

Selain itu, lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah kebiasaan yang kamu bangun benar-benar memberikan manfaat.

Misalnya, setelah dua minggu rutin berjalan kaki, tanyakan kepada diri sendiri apakah aktivitas tersebut membuat tubuh terasa lebih segar atau membantu memperbaiki suasana hati.

Jika ternyata jadwalnya terlalu berat, kamu bisa menyesuaikannya.

Cara menerapkannya:

Catat kebiasaan yang berhasil kamu lakukan setiap hari.

Evaluasi perkembangan setiap minggu.

Perhatikan perubahan suasana hati, energi, dan kualitas aktivitas sehari-hari.

Berikan penghargaan sederhana terhadap usaha yang sudah dilakukan.

Ubah rutinitas jika ternyata tidak sesuai dengan kebutuhanmu.

Jangan hanya mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah target yang tercapai. Perhatikan juga bagaimana kebiasaan tersebut memengaruhi kualitas hidupmu.

Pada akhirnya, tujuan membangun kebiasaan kesejahteraan bukanlah menciptakan kehidupan yang terlihat sempurna, melainkan menjalani kehidupan yang terasa lebih sehat, nyaman, dan bermakna.

Kesimpulan

Menemukan kebiasaan kesejahteraan yang benar-benar bisa dipertahankan membutuhkan pemahaman terhadap diri sendiri, lingkungan, serta cara kerja perilaku manusia.

Enam cara di atas dapat menjadi langkah awal untuk membangun rutinitas yang lebih sehat:

Mulailah dari kebiasaan kecil, bukan perubahan besar.

Kenali kebutuhan dan kondisi dirimu sendiri.

Hubungkan kebiasaan baru dengan rutinitas yang sudah ada.

Ciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan positif.

Berhenti mengejar kesempurnaan dan belajar menerima ketidakkonsistenan.

Evaluasi perkembangan dan berikan apresiasi kepada diri sendiri.

Hal yang perlu kamu ingat adalah kesejahteraan tidak harus dibangun melalui perubahan besar dalam waktu singkat. Terkadang, keputusan sederhana seperti tidur sedikit lebih awal, berjalan kaki selama sepuluh menit, mengurangi penggunaan ponsel, atau meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang terdekat sudah menjadi awal yang baik.

Jangan membandingkan prosesmu dengan perjalanan orang lain. Setiap orang memiliki kebutuhan, kemampuan, dan keadaan hidup yang berbeda.

Mulailah dari satu kebiasaan yang paling mungkin kamu lakukan hari ini. Lakukan secara bertahap, sesuaikan ketika diperlukan, dan berikan kesempatan kepada dirimu untuk berkembang.