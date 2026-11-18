JawaPos.com - Pernahkah kamu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Mengkhawatirkan masa depan, memikirkan pendapat orang lain, takut membuat kesalahan, atau terus-menerus bertanya-tanya tentang sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalimu?

Jika pernah, kamu tidak sendirian.

Banyak orang menjalani hari-harinya dengan pikiran yang dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Bahkan ketika tidak ada masalah besar yang sedang terjadi, pikiran seolah selalu menemukan sesuatu untuk dikhawatirkan. Kita memikirkan percakapan yang sudah berlalu, menyesali keputusan masa lalu, takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, hingga mencoba menebak bagaimana orang lain menilai diri kita.

Ironisnya, semakin keras kita berusaha mengendalikan semua kemungkinan tersebut, semakin besar pula tekanan yang kita rasakan.

Dalam psikologi, kebiasaan memikirkan kemungkinan buruk secara berulang sering berkaitan dengan worry atau kekhawatiran. Kekhawatiran sebenarnya merupakan respons alami manusia terhadap ketidakpastian. Dalam batas tertentu, hal ini bisa membantu kita mempersiapkan diri menghadapi masalah. Namun, ketika kekhawatiran berlangsung terus-menerus tanpa menghasilkan tindakan nyata, pikiran justru dapat terjebak dalam lingkaran kecemasan.

Kita perlu memahami satu hal penting: tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan.

Kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kamu tidak bisa memastikan semua rencana berjalan sesuai harapan. Kamu juga tidak bisa mengubah masa lalu atau menjamin bahwa masa depan akan selalu berjalan baik.

Namun, kamu tetap memiliki kendali atas bagaimana merespons semua hal tersebut.

Belajar melepaskan sesuatu yang berada di luar kendali bukan berarti menyerah pada kehidupan. Justru, ini merupakan bentuk kedewasaan emosional. Kamu mulai memahami mana yang layak diperjuangkan, mana yang perlu diterima, dan mana yang sebaiknya tidak lagi menghabiskan energi mentalmu.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), jika kamu ingin berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan, berikut enam cara yang bisa kamu praktikkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Bedakan Hal yang Bisa Kamu Kendalikan dan Hal yang Tidak Bisa Kamu Kendalikan

Salah satu penyebab seseorang mudah merasa cemas adalah karena terlalu banyak mencurahkan energi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak berada dalam kendalinya.

Misalnya, kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, tetapi tetap merasa takut atasan tidak menyukai hasilnya. Kamu sudah bersikap baik kepada seseorang, tetapi masih terus memikirkan apakah orang tersebut benar-benar menyukaimu. Kamu sudah mempersiapkan masa depan, tetapi tetap merasa takut terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi.

Masalahnya bukan karena kamu tidak berusaha cukup keras. Bisa jadi, kamu sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu.

Dalam psikologi, salah satu pendekatan yang relevan adalah membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali pribadi dan hal-hal yang berada di luar kendali pribadi.

Cobalah membagi kekhawatiranmu menjadi dua kelompok.

Hal-hal yang bisa kamu kendalikan:

Bagaimana kamu merespons perkataan orang lain.

Seberapa besar usaha yang kamu berikan.

Bagaimana kamu mengatur waktu.

Keputusan yang kamu ambil.

Kebiasaan yang kamu bangun setiap hari.

Cara kamu memperlakukan diri sendiri.

Hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya:

Pendapat dan penilaian orang lain.

Masa lalu yang sudah terjadi.

Perubahan keadaan secara tiba-tiba.

Keputusan yang dibuat orang lain.

Hasil akhir dari setiap usaha.

Bagaimana orang lain memperlakukanmu.

Ketika sesuatu mulai membuatmu khawatir, tanyakan kepada diri sendiri: "Apakah hal ini benar-benar berada dalam kendaliku?"

Jika jawabannya iya, pikirkan tindakan konkret yang bisa kamu lakukan.

Jika jawabannya tidak, belajarlah untuk tidak terus-menerus memaksakan pikiran mencari solusi atas sesuatu yang memang tidak bisa kamu atur.

Ingat, kamu bertanggung jawab atas usaha dan tindakanmu, tetapi tidak selalu bertanggung jawab atas hasil yang muncul.

Terkadang, ketenangan datang bukan karena semua masalah berhasil diselesaikan, melainkan karena kamu berhenti memaksakan diri mengendalikan segala sesuatu.

2. Berhenti Membayangkan Skenario Terburuk yang Belum Tentu Terjadi

Pernahkah kamu merasa takut melakukan sesuatu karena sudah membayangkan berbagai kemungkinan buruk sebelumnya?

Misalnya, kamu ingin mencoba pekerjaan baru, tetapi pikiranmu langsung dipenuhi kemungkinan gagal. Kamu ingin menyampaikan pendapat, tetapi takut dianggap bodoh. Kamu ingin memulai sesuatu, tetapi terus membayangkan bagaimana jika hasilnya mengecewakan.

Akhirnya, kamu tidak melakukan apa-apa karena terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi.

Dalam psikologi kognitif, pola berpikir seperti ini dapat berkaitan dengan catastrophizing, yaitu kecenderungan membesar-besarkan kemungkinan atau dampak buruk dari suatu peristiwa.

Ketika mengalami hal ini, seseorang sering menganggap kemungkinan terburuk seolah-olah merupakan sesuatu yang pasti terjadi.

Padahal, kemungkinan bukanlah kepastian.

Sebagai contoh, ketika seseorang tidak membalas pesanmu, kamu mungkin langsung berpikir bahwa dia marah, tidak menyukaimu, atau sengaja menghindar. Padahal, ada banyak kemungkinan lain. Bisa saja dia sedang sibuk, kelelahan, atau belum sempat membuka pesan.

Masalahnya, pikiran yang dipenuhi kecemasan sering kali lebih cepat mempercayai asumsi negatif daripada mempertimbangkan fakta yang sebenarnya.

Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan teknik sederhana dari pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT), yaitu mengevaluasi kembali pikiran otomatis yang muncul.

Ketika mulai membayangkan skenario terburuk, lakukan tiga hal berikut:

Tanyakan apakah ada bukti nyata yang mendukung pikiran negatif tersebut.

Pertimbangkan kemungkinan lain yang lebih realistis.

Pikirkan bagaimana kamu akan menghadapi situasi tersebut jika memang benar terjadi.

Misalnya, daripada mengatakan, "Bagaimana jika aku gagal dan semuanya berantakan?", cobalah mengubahnya menjadi, "Bagaimana jika hasilnya tidak sesuai harapan? Apa yang bisa aku pelajari dan perbaiki?"

Perubahan cara berpikir ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu kamu melihat situasi dengan lebih objektif.

Kamu tidak harus selalu berpikir positif. Kamu hanya perlu berhenti menganggap setiap kemungkinan buruk sebagai kenyataan yang pasti terjadi.

Jangan biarkan sesuatu yang belum terjadi merusak ketenangan yang sebenarnya masih kamu miliki hari ini.

3. Fokus pada Apa yang Bisa Kamu Lakukan Hari Ini, Bukan pada Semua Kemungkinan di Masa Depan

Salah satu kebiasaan yang membuat seseorang mudah merasa lelah secara mental adalah terlalu sering hidup dalam bayangan masa depan.

Kita khawatir apakah kehidupan akan membaik, apakah pekerjaan akan berjalan lancar, apakah keuangan akan cukup, apakah hubungan akan bertahan, dan apakah semua impian bisa tercapai.

Memikirkan masa depan memang penting. Namun, terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi justru dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan saat ini.

Psikologi mengenal konsep present moment awareness, yaitu kemampuan untuk menyadari dan memberikan perhatian pada apa yang sedang terjadi saat ini.

Konsep ini berkaitan erat dengan praktik mindfulness.

Mindfulness mengajarkan seseorang untuk memperhatikan pikiran, emosi, dan pengalaman saat ini tanpa langsung menghakimi atau bereaksi secara berlebihan.

Misalnya, ketika sedang bekerja, cobalah benar-benar fokus pada pekerjaan tersebut daripada terus memikirkan apakah hasilnya akan sempurna.

Ketika sedang makan, nikmati makananmu tanpa terus-menerus memikirkan masalah pekerjaan.

Ketika sedang bersama keluarga atau teman, berikan perhatian kepada mereka tanpa membiarkan pikiranmu terus berlari menuju berbagai kekhawatiran.

Kamu juga bisa mempraktikkan beberapa kebiasaan sederhana:

Mulailah pagi dengan menentukan tiga hal penting yang ingin diselesaikan.

Kurangi kebiasaan memeriksa ponsel secara berlebihan.

Luangkan beberapa menit untuk memperhatikan napas.

Selesaikan satu pekerjaan sebelum berpindah ke pekerjaan lainnya.

Berikan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuatmu merasa nyaman.

Ketika pikiran mulai melayang terlalu jauh ke masa depan, tarik perhatianmu kembali kepada sesuatu yang sedang kamu lakukan.

Ingatlah bahwa masa depan memang perlu dipersiapkan, tetapi tidak perlu dicemaskan sepanjang hari.

Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan hidup hari ini. Terkadang, cukup lakukan satu langkah kecil yang bisa membuat kehidupanmu sedikit lebih baik.

4. Berhenti Berusaha Menyenangkan Semua Orang

Tidak sedikit orang yang merasa kelelahan secara emosional karena terlalu memikirkan penilaian orang lain.

Mereka takut mengecewakan seseorang, takut dianggap egois, takut tidak disukai, atau takut menjadi bahan pembicaraan.

Akibatnya, mereka sering mengorbankan kebutuhan pribadi demi memenuhi harapan orang lain.

Mereka mengatakan iya ketika sebenarnya ingin mengatakan tidak. Mereka meminta maaf meskipun tidak melakukan kesalahan. Mereka terus berusaha membuktikan diri agar mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Jika kamu melakukan hal yang sama, mungkin sudah waktunya memahami bahwa kamu tidak memiliki kewajiban untuk membuat semua orang menyukaimu.

Dalam psikologi, kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan sosial merupakan bagian dari pengalaman manusia. Kita memang membutuhkan hubungan dan rasa memiliki. Namun, ketika harga diri terlalu bergantung pada penilaian orang lain, kehidupan emosional bisa menjadi sangat melelahkan.

Kamu akan terus merasa harus memenuhi standar yang bahkan tidak pernah kamu tentukan sendiri.

Cobalah memahami beberapa hal berikut.

Pertama, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Sesuatu yang dianggap baik oleh satu orang belum tentu dianggap baik oleh orang lain.

Kedua, kamu tidak bisa mengontrol bagaimana seseorang menafsirkan perkataan atau tindakanmu. Bahkan ketika kamu sudah berniat baik, tetap ada kemungkinan seseorang salah memahami maksudmu.

Ketiga, menetapkan batasan bukan berarti kamu menjadi orang yang jahat. Kamu berhak menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, atau prinsip hidupmu.

Mulailah berlatih mengatakan tidak ketika memang diperlukan.

Jangan terlalu sibuk menjelaskan setiap keputusan yang kamu ambil hanya agar semua orang menyetujuinya.

Kamu boleh mendengarkan kritik, menerima masukan, dan memperbaiki kesalahan. Namun, jangan menjadikan pendapat orang lain sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai dirimu.

Pada akhirnya, kamu yang menjalani kehidupanmu sendiri. Bukan semua orang yang memiliki pendapat tentang kehidupanmu.

5. Luangkan Waktu Khusus untuk Menghadapi Kekhawatiran, Jangan Membawanya Sepanjang Hari

Pernahkah kamu sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi tiba-tiba pikiranmu kembali memikirkan masalah yang sama?

Kamu sedang menonton film, tetapi pikiran terus memikirkan pekerjaan. Kamu sedang beristirahat, tetapi masih merasa bersalah karena ada sesuatu yang belum selesai. Bahkan ketika hendak tidur, pikiran justru menjadi semakin ramai.

Salah satu teknik yang dapat membantu mengelola kebiasaan tersebut adalah worry time atau waktu khusus untuk memikirkan kekhawatiran.

Teknik ini direkomendasikan dalam pendekatan pengelolaan kekhawatiran berbasis CBT dan juga dijelaskan oleh National Health Service (NHS) Inggris.

Prinsipnya sederhana: daripada membiarkan kekhawatiran mengambil alih seluruh harimu, sediakan waktu khusus untuk mencatat dan mengevaluasinya.

Kamu bisa mencoba langkah berikut:

Langkah pertama: Catat semua hal yang membuatmu khawatir.

Tuliskan apa pun yang sedang memenuhi pikiranmu. Misalnya, pekerjaan, keuangan, hubungan, masa depan, atau masalah pribadi.

Langkah kedua: Tentukan waktu khusus.

Luangkan sekitar 10–15 menit dalam sehari untuk memikirkan berbagai kekhawatiran tersebut. Pilih waktu yang nyaman dan tidak mengganggu aktivitas penting.

Langkah ketiga: Pisahkan masalah yang bisa diselesaikan dan yang tidak bisa dikendalikan.

Jika ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, buatlah rencana sederhana. Jika tidak ada tindakan yang bisa dilakukan sekarang, akui bahwa kamu tidak perlu terus memikirkannya.

Langkah keempat: Kembali menjalani aktivitas.

Ketika kekhawatiran yang sama muncul di luar waktu tersebut, cobalah mengingatkan diri sendiri bahwa kamu sudah menyediakan waktu untuk mengevaluasinya.

Alihkan perhatian secara perlahan kepada kegiatan yang sedang kamu lakukan.

Teknik ini bukan berarti kamu harus memaksakan diri berhenti berpikir. Tujuannya adalah membantu kamu membangun hubungan yang lebih sehat dengan pikiran sendiri.

Kamu tetap boleh merasa khawatir. Namun, kamu tidak harus memberikan seluruh waktumu kepada kekhawatiran tersebut.

6. Terima Bahwa Tidak Semua Hal Harus Berjalan Sesuai Keinginanmu

Ini mungkin merupakan cara yang paling sulit dilakukan, tetapi juga salah satu yang paling penting.

Banyak orang merasa tidak tenang karena memiliki harapan bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana.

Mereka ingin semua usaha menghasilkan keberhasilan. Mereka ingin orang lain memahami perasaan mereka. Mereka ingin hubungan selalu berjalan baik. Mereka ingin masa depan bisa diprediksi dan kehidupan bebas dari masalah.

Sayangnya, kehidupan tidak selalu bekerja seperti itu.

Ada kalanya kamu sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Ada kalanya kamu memperlakukan seseorang dengan baik, tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Ada kalanya sesuatu yang sangat kamu inginkan justru tidak menjadi bagian dari kehidupanmu.

Pada situasi seperti ini, kamu perlu belajar menerima kenyataan tanpa harus menyukai semua yang terjadi.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep acceptance, yaitu kemampuan untuk mengakui kenyataan atau pengalaman yang sedang terjadi tanpa terus-menerus melawannya secara mental.

Menerima bukan berarti menyetujui sesuatu yang menyakitkan. Menerima juga bukan berarti kamu tidak boleh berusaha mengubah keadaan.

Sebaliknya, penerimaan membantu kamu melihat situasi sebagaimana adanya sehingga bisa menentukan respons yang lebih sehat.

Misalnya, ketika mengalami kegagalan, kamu tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.

Kamu boleh kecewa, sedih, marah, atau merasa kehilangan. Namun, setelah memberikan ruang bagi emosi tersebut, cobalah memahami bahwa kegagalan tidak harus menentukan seluruh masa depanmu.

Kamu masih bisa belajar, memperbaiki strategi, dan mencoba kembali.

Cobalah mengubah beberapa kalimat dalam pikiranmu:

Dari "Kenapa semuanya tidak berjalan sesuai keinginanku?" menjadi "Apa yang bisa aku pelajari dari keadaan ini?"

Dari "Aku harus membuat semua orang memahami diriku" menjadi "Aku bisa menjelaskan maksudku, tetapi tidak bisa mengontrol pemahaman orang lain."

Dari "Aku tidak boleh gagal" menjadi "Aku boleh melakukan kesalahan selama bersedia belajar dan bertanggung jawab."

Dari "Aku harus tahu apa yang akan terjadi besok" menjadi "Aku bisa mempersiapkan diri tanpa harus mengetahui semua kemungkinan."

Kamu tidak harus memiliki jawaban atas semua pertanyaan kehidupan.

Terkadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menerima bahwa ada sesuatu yang belum bisa kamu pahami, belum bisa kamu ubah, atau memang tidak bisa kamu kendalikan.

Dan itu tidak masalah.

Mengapa Berhenti Mengkhawatirkan Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan Itu Penting?

Mengelola kekhawatiran bukan sekadar tentang menjadi lebih santai atau tidak terlalu memikirkan masalah.

Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kamu menggunakan energi mental, mengelola emosi, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Ketika terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, perhatianmu dapat terus tersedot pada kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi.

Akibatnya, kamu bisa kehilangan fokus, mengalami kesulitan beristirahat, sulit menikmati aktivitas sederhana, bahkan merasa kelelahan meskipun tidak melakukan banyak pekerjaan fisik.

Sebaliknya, ketika mulai belajar mengelola kekhawatiran, kamu memberikan lebih banyak ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting.

Kamu bisa lebih fokus pada pekerjaan, membangun hubungan yang sehat, mengembangkan kemampuan, dan menikmati waktu bersama orang-orang terdekat.

Kamu juga akan belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari kemampuan mengendalikan keadaan.

Terkadang, ketenangan justru muncul ketika kamu menyadari bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendalimu.

Penutup: Kamu Tidak Harus Mengendalikan Segalanya untuk Bisa Merasa Tenang

Pada akhirnya, hidup akan selalu menghadirkan sesuatu yang tidak bisa kamu prediksi.

Akan ada orang yang tidak memahami dirimu. Akan ada rencana yang gagal. Akan ada kesempatan yang terlewatkan. Akan ada perubahan yang datang tanpa peringatan.

Semua itu merupakan bagian dari kehidupan yang tidak selalu bisa kamu hindari.

Namun, kamu masih memiliki pilihan tentang bagaimana menjalani dan merespons setiap keadaan.

Kamu bisa memilih untuk terus mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, atau mulai memberikan perhatian kepada hal-hal yang benar-benar bisa kamu lakukan.

Kamu bisa menghabiskan waktu memikirkan penilaian orang lain, atau mulai membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai dan prinsipmu sendiri.

Kamu bisa terus menyesali masa lalu, atau mengambil pelajaran darinya untuk melangkah lebih baik.

Ingatlah enam cara ini: bedakan hal yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan, berhenti membayangkan skenario terburuk, fokus pada hari ini, jangan berusaha menyenangkan semua orang, sediakan waktu khusus untuk menghadapi kekhawatiran, dan belajar menerima kenyataan.

Tidak perlu menerapkan semuanya secara sempurna dalam satu hari. Mulailah dari satu kebiasaan kecil dan lakukan secara konsisten.

Sebab, kedewasaan emosional bukan tentang tidak pernah merasa takut, cemas, atau khawatir. Kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk tetap menjalani kehidupan meskipun ada banyak hal yang belum bisa kamu pastikan.

Kamu tidak harus mengendalikan seluruh dunia agar hidupmu terasa lebih tenang. Kamu hanya perlu belajar mengendalikan apa yang memang menjadi bagian dari dirimu sendiri.