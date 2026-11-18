JawaPos.com - Menjalani hubungan asmara dengan seseorang yang dicintai tentu menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Ada perasaan bahagia ketika menemukan seseorang yang bisa diajak berbagi cerita, menghabiskan waktu bersama, hingga membayangkan masa depan berdua. Tidak sedikit pasangan yang akhirnya mulai memikirkan hubungan ke jenjang lebih serius, seperti pertunangan atau pernikahan.

Namun, di balik perasaan cinta dan keinginan untuk membangun masa depan bersama, ada satu hal penting yang sering kali terabaikan, yaitu mengenali tanda-tanda bahwa hubungan sebenarnya tidak berjalan dengan sehat.

Banyak orang menganggap bahwa cinta, kesetiaan, dan rasa nyaman sudah cukup untuk menjadi fondasi sebuah hubungan jangka panjang.

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Padahal, menurut psikologi hubungan, keberhasilan sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh besarnya perasaan cinta, tetapi juga oleh rasa saling menghargai, kepercayaan, komunikasi, kematangan emosional, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara sehat.

Terkadang, seseorang terlalu sibuk mempertahankan hubungan karena sudah terlanjur sayang, takut kehilangan, atau merasa telah menginvestasikan terlalu banyak waktu dan perasaan.

Akibatnya, berbagai perilaku pasangan yang sebenarnya termasuk red flags justru dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Padahal, mengabaikan tanda-tanda tersebut bisa membuat seseorang terjebak dalam hubungan yang melelahkan secara emosional.

Bahkan, jika hubungan dipaksakan menuju pernikahan tanpa menyelesaikan masalah mendasar, persoalan yang sebelumnya terlihat kecil berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Lantas, apa saja tanda red flags yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius?

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat lima tanda yang perlu dikenali berdasarkan perspektif psikologi.

1. Pasangan Terlalu Mengontrol dan Membatasi Kebebasan

Salah satu tanda paling penting yang perlu diwaspadai dalam sebuah hubungan adalah ketika pasangan mulai menunjukkan perilaku terlalu mengontrol.

Pada awal hubungan, perhatian yang berlebihan terkadang terasa seperti bentuk kasih sayang. Misalnya, pasangan selalu ingin mengetahui keberadaan kita, menanyakan sedang bersama siapa, meminta kabar setiap saat, atau merasa tidak nyaman ketika kita menghabiskan waktu bersama teman-teman.

Sekilas, perilaku tersebut mungkin terlihat sebagai bentuk kepedulian. Namun, jika perhatian berubah menjadi tuntutan, larangan, dan pembatasan terhadap kebebasan pribadi, hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan.

Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan coercive control, yaitu pola perilaku mengendalikan pasangan melalui intimidasi, pembatasan, manipulasi, atau tekanan psikologis.

Contohnya, pasangan mulai melarang kita bertemu teman tertentu, tidak mengizinkan berkomunikasi dengan lawan jenis, meminta akses terhadap seluruh akun media sosial, hingga menentukan pakaian yang boleh dan tidak boleh dikenakan.

Lebih jauh lagi, pasangan mungkin membuat kita merasa bersalah setiap kali ingin melakukan sesuatu secara mandiri.

Misalnya, muncul kalimat seperti:

"Kalau kamu benar-benar sayang, seharusnya kamu lebih banyak menghabiskan waktu denganku."

"Aku tidak suka kamu berteman dengan orang itu. Kalau kamu menghargai aku, jauhi dia."

"Kenapa harus pergi sendiri? Kamu kan sudah punya aku."

"Aku melakukan ini karena terlalu sayang dan takut kehilangan kamu."

Masalahnya, hubungan yang sehat seharusnya tidak menghilangkan identitas dan kebebasan masing-masing individu.

Seseorang tetap memiliki hak untuk berteman, mengembangkan karier, menjalankan hobi, serta menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa harus merasa takut atau bersalah kepada pasangannya.

Dalam perspektif psikologi, hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kedekatan emosional dan otonomi pribadi. Artinya, dua orang dapat saling mencintai tanpa harus mengendalikan kehidupan satu sama lain.

Jika sejak masa pacaran pasangan sudah menunjukkan kecenderungan mengontrol secara berlebihan, perilaku tersebut tidak sebaiknya dianggap akan hilang dengan sendirinya setelah menikah.

Justru, pola kontrol yang sudah terbentuk dapat semakin sulit dihadapi ketika hubungan melibatkan tanggung jawab, keuangan, tempat tinggal, dan keputusan keluarga.

Mengapa ini menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali hubungan?

Karena pernikahan seharusnya menjadi ruang untuk tumbuh bersama, bukan situasi ketika salah satu pihak kehilangan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri.

2. Tidak Bisa Menghargai Perasaan dan Selalu Meremehkan Pasangan

Tanda red flags berikutnya adalah ketika pasangan tidak mampu menghargai perasaan kita, bahkan sering meremehkan apa yang dirasakan.

Dalam hubungan yang sehat, setiap individu seharusnya memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, ketidaknyamanan, dan kebutuhan emosional tanpa takut ditertawakan atau dianggap berlebihan.

Namun, pada hubungan yang tidak sehat, salah satu pihak justru sering merespons perasaan pasangannya dengan merendahkan, menyalahkan, atau menganggap masalah yang disampaikan tidak penting.

Contohnya, ketika kita mengungkapkan bahwa ada perkataan pasangan yang menyakiti hati, respons yang muncul justru seperti:

"Kamu terlalu sensitif."

"Hal kecil seperti itu saja dipermasalahkan."

"Kamu memang selalu mencari masalah."

"Bercanda saja tidak bisa, terlalu baper."

Jika terjadi sesekali, respons defensif mungkin merupakan bagian dari ketidakmatangan komunikasi yang masih bisa diperbaiki. Namun, apabila perilaku tersebut terus berulang dan pasangan tidak menunjukkan keinginan untuk berubah, situasinya patut diwaspadai.

Dalam teori hubungan yang dikembangkan oleh psikolog John Gottman, terdapat konsep The Four Horsemen, yaitu empat pola komunikasi negatif yang dapat merusak hubungan.

Keempatnya meliputi kritik yang menyerang karakter pasangan (criticism), sikap merendahkan atau menghina (contempt), sikap defensif berlebihan (defensiveness), dan menarik diri dari komunikasi (stonewalling).

Di antara keempat pola tersebut, contempt atau sikap merendahkan dianggap sangat merusak karena menunjukkan adanya rasa superioritas terhadap pasangan.

Contohnya, seseorang tidak hanya menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi juga membuat pasangannya merasa bodoh, tidak berharga, atau tidak pantas dihargai.

Perilaku semacam ini dapat perlahan-lahan merusak kepercayaan diri seseorang.

Bahkan, orang yang terus-menerus mendapatkan perlakuan tersebut bisa mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Ia menjadi takut menyampaikan pendapat, memilih diam ketika merasa tersakiti, dan terus berusaha menyenangkan pasangan agar tidak terjadi pertengkaran.

Padahal, hubungan yang baik bukan berarti kedua orang harus selalu sepakat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana keduanya memperlakukan satu sama lain ketika sedang tidak sepakat.

Mengapa ini menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali hubungan?

Karena seseorang yang tidak mampu menghargai perasaan pasangannya selama berpacaran berisiko membawa pola komunikasi yang sama ke dalam pernikahan.

Cinta seharusnya membuat seseorang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri, bukan membuatnya terus-menerus merasa tidak cukup baik.

3. Sering Berbohong dan Tidak Bisa Dipercaya

Kepercayaan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam hubungan romantis. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan akan mudah dipenuhi kecurigaan, kecemasan, dan konflik yang berulang.

Sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa kepercayaan bukan hanya tentang kesetiaan atau tidak melakukan perselingkuhan.

Kepercayaan juga berkaitan dengan kejujuran dalam menyampaikan sesuatu, konsistensi antara perkataan dan tindakan, serta kesediaan untuk bertanggung jawab atas kesalahan.

Salah satu tanda red flags yang perlu diperhatikan adalah ketika pasangan memiliki kebiasaan berbohong, menyembunyikan hal penting, atau terus-menerus mengingkari janji.

Misalnya, pasangan mengatakan sedang bekerja padahal sebenarnya pergi bersama orang lain. Ia berjanji tidak akan mengulangi suatu kesalahan, tetapi melakukan hal yang sama berkali-kali. Atau, ia baru mengakui sesuatu setelah bukti kebohongannya ditemukan.

Masalahnya bukan hanya pada kebohongan itu sendiri, melainkan pada pola perilaku yang menunjukkan bahwa pasangan tidak menganggap kepercayaan sebagai sesuatu yang harus dijaga bersama.

Dalam psikologi hubungan, kepercayaan berkaitan erat dengan rasa aman secara emosional. Seseorang perlu merasa bahwa pasangannya dapat diandalkan, memiliki niat baik, dan bersikap jujur dalam menjalani hubungan.

Ketika kepercayaan terus-menerus dilanggar, seseorang dapat mengalami kecemasan dalam hubungan.

Ia mungkin menjadi lebih sering memeriksa ponsel pasangan, mempertanyakan keberadaan pasangan, atau merasa tidak tenang ketika pasangannya sulit dihubungi.

Hubungan yang sebelumnya menjadi tempat untuk mendapatkan ketenangan justru berubah menjadi sumber tekanan emosional.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan pasangan mengakui kesalahan.

Orang yang matang secara emosional tidak harus selalu benar. Ia bisa mengakui ketika melakukan kesalahan, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki perilakunya.

Sebaliknya, pasangan yang selalu mencari alasan, menyalahkan keadaan, atau membalikkan kesalahan kepada kita menunjukkan adanya masalah dalam tanggung jawab emosional.

Perlu dipahami bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Satu kebohongan tidak otomatis menentukan seluruh karakter seseorang. Namun, kebiasaan berbohong yang terus berulang tanpa adanya perubahan merupakan tanda yang serius.

Mengapa ini menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali hubungan?

Karena pernikahan membutuhkan tingkat kepercayaan yang lebih besar, terutama ketika pasangan mulai berbagi tanggung jawab keuangan, keputusan keluarga, pengasuhan anak, dan berbagai persoalan kehidupan lainnya.

Jika sejak awal kepercayaan sudah sulit dibangun, jangan terburu-buru berharap bahwa status pernikahan akan otomatis memperbaikinya.

4. Setiap Konflik Berakhir dengan Pertengkaran Tanpa Penyelesaian

Tidak ada hubungan yang benar-benar bebas dari konflik.

Dua orang yang memiliki latar belakang keluarga, pengalaman hidup, kepribadian, dan cara berpikir berbeda tentu akan sesekali mengalami perbedaan pendapat.

Dalam psikologi hubungan, konflik sebenarnya bukan selalu pertanda bahwa sebuah hubungan sedang berada dalam kondisi buruk.

Justru, kemampuan menghadapi konflik secara sehat menjadi salah satu hal penting yang menentukan kualitas hubungan jangka panjang.

Yang perlu diwaspadai adalah ketika setiap konflik selalu berakhir dengan pertengkaran yang sama, tanpa adanya penyelesaian yang jelas.

Contohnya, setiap kali ada masalah, pasangan memilih menghindar, mendiamkan kita berhari-hari, mengancam putus, atau justru mengungkit kesalahan masa lalu.

Ada pula pasangan yang selalu ingin memenangkan perdebatan. Ia tidak tertarik memahami sudut pandang kita karena merasa pendapatnya sendiri paling benar.

Akibatnya, masalah yang sebenarnya sederhana bisa berkembang menjadi pertengkaran besar.

Dalam konsep komunikasi John Gottman, perilaku defensif dan stonewalling merupakan dua pola komunikasi yang dapat menghambat penyelesaian konflik.

Stonewalling terjadi ketika seseorang menarik diri dari interaksi, menutup komunikasi, atau tidak merespons pasangan saat konflik berlangsung.

Perlu dibedakan bahwa mengambil jeda ketika emosi sedang tinggi bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan, jeda dapat membantu seseorang menenangkan diri sebelum melanjutkan pembicaraan.

Namun, mengambil jeda berbeda dengan sengaja mendiamkan pasangan sebagai bentuk hukuman atau menghindari pembahasan masalah tanpa kejelasan kapan komunikasi akan dilanjutkan.

Hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk memperbaiki keadaan setelah terjadi konflik.

Dalam hal ini, pasangan perlu belajar mendengarkan, mengakui kesalahan, memahami perasaan satu sama lain, serta mencari solusi yang tidak selalu menguntungkan salah satu pihak saja.

Hal penting lainnya adalah memperhatikan apakah ada perubahan setelah permintaan maaf disampaikan.

Sebab, meminta maaf tanpa mengubah perilaku hanya akan menciptakan siklus konflik yang sama.

Misalnya, pasangan berulang kali melakukan sesuatu yang menyakiti hati, meminta maaf setelah bertengkar, bersikap manis selama beberapa hari, kemudian kembali melakukan kesalahan yang sama.

Jika pola ini terus terjadi, hubungan bisa berubah menjadi siklus pertengkaran, permintaan maaf, harapan baru, dan kekecewaan yang berulang.

Mengapa ini menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali hubungan?

Karena kehidupan pernikahan akan menghadirkan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan masa pacaran.

Akan ada persoalan finansial, pekerjaan, keluarga besar, pembagian tanggung jawab rumah tangga, hingga pengasuhan anak.

Jika pasangan tidak mampu menyelesaikan konflik sederhana secara sehat, bagaimana keduanya akan menghadapi persoalan yang jauh lebih besar?

Hubungan yang layak dipertahankan bukanlah hubungan tanpa pertengkaran, melainkan hubungan ketika kedua pihak sama-sama bersedia memperbaiki keadaan setelah terjadi pertengkaran.

5. Memiliki Tujuan Hidup dan Nilai yang Sangat Berbeda, tetapi Tidak Mau Mencari Jalan Tengah

Tanda red flags terakhir yang sering kali diabaikan adalah adanya perbedaan nilai hidup dan tujuan masa depan yang terlalu mendasar.

Ketika sedang jatuh cinta, seseorang cenderung lebih fokus pada kesamaan yang dimiliki bersama pasangan. Misalnya, memiliki hobi yang sama, menyukai jenis musik yang sama, atau menikmati aktivitas yang serupa.

Padahal, untuk membangun hubungan jangka panjang, kesamaan selera bukanlah satu-satunya hal yang perlu diperhatikan.

Ada sejumlah aspek kehidupan yang jauh lebih penting untuk dibicarakan sebelum memutuskan menikah.

Beberapa di antaranya adalah pandangan mengenai keuangan, pekerjaan, anak, tempat tinggal, tanggung jawab rumah tangga, hubungan dengan keluarga besar, serta prinsip dalam menjalani kehidupan.

Bayangkan ketika salah satu pihak sangat menginginkan anak setelah menikah, sementara pihak lainnya sama sekali tidak ingin memiliki anak.

Atau, satu orang ingin membangun karier dan tinggal di kota besar, sedangkan pasangannya mengharapkan kehidupan rumah tangga yang sepenuhnya berbeda.

Contoh lainnya adalah perbedaan pandangan mengenai pengelolaan keuangan. Salah satu pihak terbiasa menabung dan merencanakan masa depan, sedangkan pihak lainnya memiliki kebiasaan menghabiskan uang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Perbedaan seperti ini tidak selalu menjadi alasan untuk mengakhiri hubungan. Banyak pasangan dengan karakter dan latar belakang berbeda yang berhasil membangun kehidupan bersama.

Namun, persoalan muncul ketika perbedaan tersebut menyangkut nilai-nilai mendasar dan tidak ada keinginan untuk saling memahami atau berkompromi.

Dalam psikologi hubungan, kesesuaian pasangan atau relationship compatibility merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan ketika membangun hubungan jangka panjang.

Kesesuaian bukan berarti kedua orang harus memiliki kepribadian yang identik. Lebih penting lagi, keduanya memiliki tujuan yang dapat diselaraskan dan mampu mengambil keputusan bersama.

Misalnya, pasangan mungkin memiliki perbedaan dalam mengelola uang. Namun, selama keduanya bersedia berdiskusi, menyusun anggaran, dan membuat kesepakatan, perbedaan tersebut masih dapat dikelola.

Sebaliknya, jika salah satu pihak selalu memaksakan kehendak dan menganggap pandangan pasangannya tidak penting, hubungan berisiko menjadi tidak seimbang.

Sebelum melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, penting untuk membicarakan berbagai persoalan mendasar secara terbuka.

Jangan hanya membahas rencana pesta pernikahan, tempat tinggal, atau bulan madu. Bicarakan pula bagaimana kehidupan akan dijalani setelah semua perayaan tersebut selesai.

Mengapa ini menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali hubungan?

Karena pernikahan bukan sekadar menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi juga menyatukan dua individu dengan kebiasaan, tanggung jawab, dan harapan hidup yang perlu diselaraskan.

Cinta dapat menjadi alasan untuk memulai hubungan, tetapi kesediaan untuk membangun kehidupan bersama merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankannya.

Jangan Abaikan Red Flags Hanya karena Sudah Terlanjur Sayang

Mengenali red flags dalam hubungan bukan berarti kita harus mencari kesempurnaan dari pasangan.

Setiap orang memiliki kekurangan, kebiasaan yang kurang menyenangkan, serta sisi kepribadian yang masih perlu diperbaiki. Bahkan, dalam hubungan yang sehat sekalipun, konflik dan kesalahpahaman tetap bisa terjadi.

Namun, ada perbedaan besar antara kekurangan manusiawi yang masih bisa diperbaiki dan pola perilaku yang terus-menerus menyakiti pasangan.

Seseorang yang sesekali melakukan kesalahan tetapi mau mengakuinya, mendengarkan, dan berusaha berubah tentu berbeda dengan seseorang yang terus mengulangi perilaku menyakitkan tanpa merasa perlu bertanggung jawab.

Oleh karena itu, sebelum melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, cobalah melihat pasangan secara lebih objektif.

Jangan hanya menilai bagaimana ia memperlakukan kita ketika sedang bahagia, tetapi perhatikan juga bagaimana sikapnya ketika sedang marah, menghadapi masalah, mengalami tekanan, atau ketika keinginannya tidak terpenuhi.

Perhatikan apakah ia menghargai batasan pribadi, mampu mengendalikan emosi, jujur dalam berkomunikasi, dan bersedia membangun hubungan secara setara.

Hal yang tidak kalah penting adalah melihat bagaimana perasaan kita selama menjalani hubungan tersebut.

Apakah kita merasa aman untuk menyampaikan pendapat? Apakah kita masih memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri? Apakah kita merasa dihargai, atau justru lebih sering merasa takut melakukan kesalahan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu kita memahami apakah hubungan yang dijalani benar-benar memberikan ruang untuk tumbuh bersama.

Perlu ditegaskan bahwa kekerasan fisik, seksual, ancaman, intimidasi, dan kontrol yang membatasi kebebasan bukan sekadar persoalan perbedaan karakter. Perilaku tersebut merupakan tanda hubungan yang tidak aman dan tidak perlu ditoleransi demi mempertahankan hubungan.

Jika mengalami kondisi demikian, prioritaskan keselamatan diri dan pertimbangkan mencari bantuan dari orang tepercaya atau tenaga profesional.

Kesimpulan

Memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius merupakan keputusan besar yang membutuhkan pertimbangan matang.

Lima red flags yang perlu diperhatikan adalah pasangan terlalu mengontrol kebebasan, tidak menghargai perasaan, sering berbohong, tidak mampu menyelesaikan konflik secara sehat, serta memiliki perbedaan nilai dan tujuan hidup yang tidak bisa diselaraskan.

Bukan berarti setiap pasangan yang menunjukkan salah satu tanda tersebut harus langsung berpisah. Hal terpenting adalah melihat pola perilaku, tingkat keseriusan masalah, dampaknya terhadap kesehatan emosional, dan kesediaan kedua pihak untuk melakukan perubahan nyata.

Namun, jangan sampai keinginan untuk menikah membuat kita mengabaikan persoalan yang sebenarnya sudah terlihat sejak masa pacaran.

Ingat, menikah bukanlah cara untuk memperbaiki pasangan yang tidak mau berubah. Hubungan yang sehat membutuhkan dua orang yang sama-sama bersedia belajar, menghargai, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, memilih untuk tidak melanjutkan hubungan yang tidak sehat bukan berarti gagal dalam percintaan. Terkadang, keputusan tersebut justru merupakan bentuk keberanian untuk menghargai diri sendiri dan memberikan kesempatan bagi kehidupan yang lebih baik.

Sebab, pasangan hidup yang tepat bukan hanya seseorang yang membuat kita jatuh cinta, tetapi juga seseorang yang mampu membuat kita merasa aman, dihargai, didengarkan, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.