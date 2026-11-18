JawaPos.com - Pernahkah kita berniat membuka ponsel hanya selama lima menit, tetapi tanpa sadar sudah menghabiskan waktu hampir satu jam? Awalnya mungkin hanya ingin membalas pesan, memeriksa media sosial, atau melihat satu video. Namun, setelah satu konten selesai, muncul konten berikutnya yang membuat kita terus menggulir layar tanpa menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu.

Fenomena ini semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Ponsel seolah menjadi benda yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia modern. Kita membawanya ketika makan, bekerja, belajar, bepergian, bahkan ketika hendak tidur. Tidak sedikit orang yang merasa gelisah ketika baterai ponselnya habis, tidak menemukan perangkatnya, atau tidak bisa mengakses internet untuk sementara waktu.

Pertanyaannya, mengapa kita begitu sulit melepaskan diri dari ponsel?

Apakah ini semata-mata karena kita kurang disiplin, tidak memiliki pengendalian diri, atau terlalu bergantung pada teknologi?

Menurut psikologi, kebiasaan menggunakan ponsel secara berlebihan tidak sesederhana itu. Ada berbagai mekanisme psikologis yang bekerja di balik perilaku tersebut, mulai dari sistem penghargaan di otak, kebutuhan manusia untuk diterima secara sosial, rasa takut tertinggal informasi, hingga kecenderungan menggunakan hiburan digital untuk menghindari emosi yang tidak menyenangkan.

Ponsel juga dirancang untuk memberikan pengalaman yang cepat, mudah, dan terus-menerus menarik perhatian. Kombinasi antara kebutuhan psikologis manusia dan desain teknologi inilah yang membuat seseorang dapat terjebak dalam kebiasaan memeriksa ponsel berulang kali.

Kabar baiknya, kebiasaan tersebut bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan memahami penyebabnya, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi tanpa harus sepenuhnya meninggalkan ponsel.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa kita sulit lepas dari ponsel dan cara mengatasinya.

1. Otak Terbiasa Mengejar Sensasi Menyenangkan dari Ponsel

Salah satu alasan utama kita sulit melepaskan diri dari ponsel adalah karena perangkat ini mampu memberikan rangsangan menyenangkan secara cepat.

Ketika membuka media sosial, kita mungkin menemukan komentar positif, pesan dari teman, video lucu, berita menarik, atau sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Setiap pengalaman tersebut dapat memberikan sensasi menyenangkan yang mendorong kita untuk kembali membuka ponsel.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan sistem penghargaan atau reward system dalam otak.

Salah satu zat kimia yang terlibat dalam sistem tersebut adalah dopamin. Dopamin sering dikaitkan dengan motivasi, pembelajaran, antisipasi, dan proses penguatan perilaku. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau mengantisipasi kemungkinan memperoleh pengalaman menyenangkan, sistem dopamin dapat berperan dalam mendorong kita mengulangi perilaku tersebut.

Menariknya, bukan hanya hadiah yang sudah kita dapatkan yang membuat kita terus mencari sesuatu. Ketidakpastian mengenai apa yang akan muncul berikutnya juga dapat membuat kita penasaran.

Misalnya, ketika membuka Instagram atau TikTok, kita tidak pernah benar-benar tahu video apa yang akan muncul selanjutnya. Bisa jadi video berikutnya lucu, menarik, menghibur, atau bahkan sangat relevan dengan kehidupan kita.

Ketidakpastian ini membuat aktivitas menggulir layar terasa seperti mencari kejutan.

Dalam psikologi perilaku, hal tersebut memiliki kemiripan dengan konsep intermittent reinforcement, yaitu penguatan yang diberikan secara tidak teratur. Ketika suatu perilaku kadang-kadang menghasilkan hadiah yang menarik, seseorang dapat terdorong untuk terus mengulanginya karena tidak tahu kapan hadiah berikutnya akan muncul.

Inilah salah satu alasan mengapa kita sering berkata, "Satu video lagi," tetapi akhirnya menonton puluhan video.

Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?

Langkah pertama adalah menyadari bahwa tidak semua dorongan untuk membuka ponsel benar-benar berasal dari kebutuhan.

Terkadang, kita hanya sedang mengejar sensasi menyenangkan yang sudah terbentuk menjadi kebiasaan.

Cobalah beberapa cara berikut:

Matikan notifikasi yang tidak penting. Setiap notifikasi dapat menjadi pemicu untuk kembali membuka aplikasi. Kurangi pemberitahuan dari media sosial, permainan, dan aplikasi yang tidak membutuhkan respons segera.

Tentukan waktu khusus untuk membuka media sosial. Misalnya, 15–20 menit pada waktu istirahat, bukan setiap kali muncul keinginan untuk memeriksa ponsel.

Hindari membuka aplikasi tanpa tujuan. Sebelum menyentuh layar, tanyakan kepada diri sendiri apa yang sebenarnya ingin dilakukan.

Ganti sumber kesenangan. Lakukan aktivitas lain yang juga memberikan pengalaman positif, seperti berolahraga, membaca buku, memasak, mendengarkan musik, atau berbincang dengan orang terdekat.

Tujuannya bukan menghilangkan semua kesenangan dari ponsel, melainkan melatih otak agar tidak selalu mencari kepuasan melalui layar.

2. Kita Takut Ketinggalan Informasi atau Mengalami FOMO

Alasan kedua berkaitan dengan fenomena psikologis yang dikenal sebagai Fear of Missing Out atau FOMO.

FOMO adalah perasaan takut tertinggal pengalaman, informasi, aktivitas, atau peristiwa penting yang sedang dialami orang lain.

Perasaan ini semakin mudah muncul ketika kita menggunakan media sosial. Setiap hari, kita melihat orang lain membagikan berbagai aktivitas, mulai dari liburan, pencapaian karier, hubungan romantis, acara bersama teman, hingga kehidupan sehari-hari mereka.

Tanpa disadari, kita mulai merasa perlu terus memeriksa ponsel agar tidak tertinggal sesuatu.

Kita takut melewatkan kabar terbaru dari teman, percakapan dalam grup, tren yang sedang ramai, atau informasi yang mungkin sedang dibicarakan banyak orang.

Bahkan ketika tidak ada sesuatu yang benar-benar penting, muncul perasaan bahwa mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi dan kita belum mengetahuinya.

Dalam psikologi, FOMO berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk merasa terhubung dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok sosial.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita memiliki kebutuhan untuk diterima, diakui, dan merasa menjadi bagian dari lingkungan. Ketika melihat orang lain beraktivitas tanpa kita, terkadang muncul perasaan tertinggal atau takut tidak dilibatkan.

Media sosial dapat memperkuat perasaan tersebut karena kita terus-menerus mendapatkan gambaran mengenai kehidupan orang lain.

Masalahnya, apa yang ditampilkan di media sosial biasanya merupakan bagian kehidupan yang telah dipilih untuk diperlihatkan. Kita lebih sering melihat momen menyenangkan daripada kesulitan, kegagalan, kebosanan, dan masalah pribadi seseorang.

Akibatnya, kita bisa membandingkan kehidupan sehari-hari yang sebenarnya dengan potongan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna.

Perbandingan ini dapat membuat kita merasa kurang bahagia dan semakin terdorong untuk terus memantau media sosial.

Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?

Mengatasi FOMO bukan berarti harus berhenti mengikuti perkembangan dunia. Yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran bahwa tidak semua informasi harus diketahui dan tidak semua aktivitas orang lain harus kita ikuti.

Beberapa langkah yang bisa dicoba:

Batasi konsumsi media sosial. Berikan waktu tertentu untuk melihat unggahan dan informasi, bukan terus-menerus memeriksa aplikasi.

Kurangi mengikuti akun yang memicu perbandingan sosial. Jika suatu akun membuat kita terus merasa tidak cukup baik, tidak produktif, atau tertinggal, pertimbangkan untuk berhenti mengikutinya.

Latih rasa syukur. Fokus pada hal-hal yang sedang berjalan baik dalam kehidupan sendiri, sekecil apa pun.

Nikmati pengalaman tanpa harus membagikannya. Sesekali lakukan sesuatu tanpa memikirkan dokumentasi atau respons orang lain.

Ingat bahwa tidak mengetahui semuanya bukanlah masalah. Kita tidak harus selalu menjadi orang pertama yang mengetahui sebuah berita atau tren.

Belajar menerima bahwa ada hal-hal yang boleh kita lewatkan merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.

3. Ponsel Menjadi Pelarian dari Kebosanan, Kesepian, dan Emosi Negatif

Pernahkah kita langsung mengambil ponsel ketika sedang merasa bosan?

Ketika menunggu seseorang, berada sendirian, menghadapi pekerjaan yang sulit, merasa cemas, atau sedang tidak memiliki kegiatan, ponsel sering menjadi pilihan pertama.

Hal ini terjadi karena ponsel menawarkan pengalihan perhatian yang mudah dan cepat.

Ketika merasa sedih, kita bisa menonton video lucu. Ketika merasa kesepian, kita bisa membuka percakapan atau media sosial. Ketika merasa stres, kita bisa bermain gim atau melihat konten hiburan.

Untuk sementara waktu, perhatian kita berpindah dari perasaan yang tidak menyenangkan menuju sesuatu yang lebih menarik.

Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan emotional avoidance atau penghindaran emosional. Seseorang berusaha menghindari pengalaman emosi yang tidak nyaman dengan mengalihkan perhatian pada aktivitas lain.

Ponsel juga dapat menjadi bentuk coping mechanism, yaitu cara seseorang menghadapi tekanan atau situasi yang sulit.

Namun, strategi ini dapat menjadi masalah ketika digunakan secara terus-menerus untuk menghindari semua perasaan negatif.

Misalnya, seseorang sedang merasa cemas karena pekerjaan yang menumpuk. Alih-alih menyelesaikan pekerjaan atau memahami sumber kecemasannya, ia justru menghabiskan waktu berjam-jam menonton video.

Saat menonton, perasaan cemas mungkin berkurang. Akan tetapi, pekerjaan tetap menumpuk dan masalah belum terselesaikan.

Akhirnya, muncul stres tambahan karena waktu terbuang. Untuk menghindari stres tersebut, ia kembali membuka ponsel.

Terbentuklah sebuah lingkaran kebiasaan: merasa tidak nyaman, membuka ponsel, mendapatkan kelegaan sementara, lalu menghadapi masalah yang semakin besar.

Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?

Kita perlu belajar membedakan antara menggunakan ponsel untuk beristirahat dan menggunakan ponsel untuk menghindari masalah.

Cobalah beberapa strategi berikut:

Kenali emosi sebelum membuka ponsel. Ketika muncul keinginan untuk mengambil perangkat, berhentilah sejenak dan tanyakan, "Apakah saya sedang bosan, cemas, kesepian, atau memang membutuhkan sesuatu?"

Belajar menghadapi kebosanan. Tidak setiap waktu kosong harus diisi dengan hiburan. Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk duduk tenang, berjalan santai, atau menikmati suasana sekitar.

Gunakan teknik pernapasan. Tarik napas perlahan, tahan sebentar jika nyaman, kemudian embuskan secara perlahan. Ulangi beberapa kali untuk membantu menenangkan diri.

Selesaikan masalah secara bertahap. Jika membuka ponsel karena menghindari pekerjaan, mulailah dengan mengerjakan tugas selama lima atau sepuluh menit.

Bangun hubungan sosial secara langsung. Ketika merasa kesepian, cobalah menghubungi teman atau keluarga melalui percakapan yang lebih bermakna, bukan sekadar menggulir media sosial.

Penting untuk diingat bahwa merasa bosan, sedih, atau cemas merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Kita tidak harus selalu menghilangkan perasaan tersebut dengan hiburan digital.

Terkadang, kemampuan untuk duduk bersama perasaan sendiri justru membantu kita memahami kebutuhan emosional dengan lebih baik.

4. Kita Terjebak dalam Kebiasaan Otomatis yang Sulit Disadari

Alasan berikutnya adalah terbentuknya kebiasaan otomatis.

Pernahkah kita mengambil ponsel tanpa benar-benar mengetahui alasan melakukannya?

Misalnya, baru bangun tidur, tangan langsung mencari ponsel. Ketika sedang makan, kita membuka media sosial. Saat menunggu lift, kita memeriksa pesan. Bahkan ketika sedang berbicara dengan orang lain, tangan kita terkadang tetap sibuk menyentuh layar.

Perilaku ini menunjukkan bahwa penggunaan ponsel dapat berubah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara otomatis.

Dalam psikologi perilaku, kebiasaan dapat terbentuk melalui pola yang dikenal sebagai habit loop atau lingkaran kebiasaan.

Pola ini umumnya terdiri dari tiga bagian:

Pemicu (cue): Sesuatu yang memunculkan dorongan melakukan perilaku.

Rutinitas (routine): Perilaku yang dilakukan sebagai respons terhadap pemicu.

Penghargaan (reward): Pengalaman yang membuat perilaku tersebut cenderung diulang.

Sebagai contoh:

Pemicu: Merasa bosan ketika sedang menunggu.

Rutinitas: Mengambil ponsel dan membuka media sosial.

Penghargaan: Mendapatkan hiburan dan menghilangkan kebosanan untuk sementara.

Ketika pola ini diulang berkali-kali, otak semakin terbiasa menghubungkan situasi tertentu dengan tindakan membuka ponsel.

Lama-kelamaan, kita tidak perlu lagi berpikir panjang sebelum melakukannya.

Inilah mengapa sekadar berjanji untuk mengurangi penggunaan ponsel sering kali tidak cukup. Kita mungkin memiliki niat yang kuat, tetapi tetap melakukan kebiasaan lama karena pemicunya masih ada.

Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah mengubah lingkungan dan memutus pola kebiasaan.

Beberapa cara praktisnya:

Jauhkan ponsel dari jangkauan. Ketika bekerja atau belajar, letakkan ponsel di tempat yang tidak mudah terlihat.

Ubah kebiasaan saat bangun tidur. Jangan langsung membuka media sosial. Cobalah minum air, merapikan tempat tidur, atau melakukan peregangan terlebih dahulu.

Buat aturan penggunaan ponsel. Misalnya, tidak menggunakan ponsel saat makan, berbicara dengan keluarga, atau satu jam sebelum tidur.

Gunakan layar sederhana. Pindahkan aplikasi yang paling sering digunakan ke folder tersembunyi atau hapus aplikasi yang tidak benar-benar dibutuhkan.

Ganti rutinitas lama dengan rutinitas baru. Ketika biasanya membuka ponsel saat bosan, cobalah membaca beberapa halaman buku atau berjalan sebentar.

Kunci utamanya adalah tidak hanya mengandalkan kemauan, tetapi juga membuat lingkungan yang mendukung perubahan perilaku.

Semakin sedikit pemicu yang kita temui, semakin mudah bagi kita untuk mengendalikan kebiasaan tersebut.

5. Kita Membutuhkan Validasi dan Pengakuan dari Orang Lain

Media sosial membuat kita semakin mudah mendapatkan respons dari orang lain.

Sebuah unggahan bisa mendapatkan tanda suka, komentar, pesan, atau dibagikan kembali. Respons tersebut terkadang memberikan perasaan bahwa kita dihargai, diperhatikan, dan diterima.

Bagi sebagian orang, respons sosial ini menjadi alasan kuat untuk terus membuka ponsel.

Mereka ingin mengetahui apakah unggahannya mendapatkan banyak tanda suka, apakah seseorang sudah membalas pesan, atau apakah ada komentar baru yang masuk.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan kebutuhan akan penerimaan sosial dan validasi eksternal.

Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai dan diterima oleh lingkungannya. Hal tersebut merupakan bagian dari kebutuhan psikologis yang wajar.

Namun, masalah muncul ketika harga diri mulai terlalu bergantung pada penilaian orang lain.

Seseorang mungkin merasa senang ketika unggahannya mendapatkan banyak respons, tetapi merasa kecewa ketika tidak ada yang memberikan perhatian.

Bahkan, ada orang yang mulai mengukur kualitas dirinya berdasarkan jumlah pengikut, tanda suka, komentar, atau seberapa sering orang lain berinteraksi dengannya.

Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat membuat seseorang semakin bergantung pada media sosial untuk mendapatkan rasa percaya diri.

Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut berpotensi memperkuat kecemasan sosial, perbandingan diri, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan pribadi.

Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?

Hal yang perlu dibangun adalah penghargaan terhadap diri sendiri atau self-worth yang tidak sepenuhnya bergantung pada respons orang lain.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Kurangi memeriksa jumlah tanda suka dan komentar. Setelah mengunggah sesuatu, berikan jeda sebelum memeriksa respons.

Jangan menjadikan respons digital sebagai ukuran harga diri. Banyak atau sedikitnya tanda suka tidak menentukan kualitas seseorang.

Bangun kepercayaan diri melalui pencapaian nyata. Hargai proses belajar, usaha, keterampilan, dan perkembangan diri.

Perkuat hubungan di dunia nyata. Hubungan yang sehat tidak hanya dibangun melalui komentar atau pesan singkat, tetapi juga melalui perhatian, komunikasi, dan kehadiran.

Belajar melakukan sesuatu tanpa mencari pengakuan. Tidak semua pencapaian harus diketahui orang lain agar memiliki makna.

Kita perlu menyadari bahwa perhatian dari orang lain memang menyenangkan, tetapi nilai diri tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada perhatian tersebut.

6. Ponsel Memberikan Rasa Aman dan Membuat Kita Sulit Menghadapi Dunia Tanpa Layar

Alasan terakhir adalah munculnya ketergantungan psikologis terhadap ponsel sebagai sumber rasa aman.

Ponsel bukan hanya alat komunikasi. Bagi banyak orang, perangkat ini telah menjadi tempat menyimpan berbagai hal penting, mulai dari kontak, foto, jadwal, pekerjaan, hiburan, hingga informasi pribadi.

Ponsel juga menjadi sarana untuk mengakses bantuan ketika menghadapi situasi tertentu.

Karena itu, tidak mengherankan jika sebagian orang merasa gelisah ketika harus berada jauh dari ponselnya.

Fenomena ini terkadang dikaitkan dengan istilah nomophobia, singkatan dari no mobile phone phobia, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketakutan atau kecemasan ketika seseorang tidak dapat menggunakan atau mengakses ponselnya.

Misalnya, seseorang merasa panik ketika baterai ponselnya hampir habis, merasa tidak nyaman ketika tidak ada jaringan internet, atau terus memeriksa tas untuk memastikan ponselnya masih ada.

Namun, perlu dipahami bahwa nomophobia bukan berarti setiap orang yang merasa tidak nyaman tanpa ponsel memiliki gangguan mental. Istilah ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan pola kecemasan terkait keterpisahan dari perangkat.

Dalam kehidupan sehari-hari, ponsel juga dapat berfungsi sebagai semacam safety behavior, yaitu perilaku yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan atau membuat seseorang merasa lebih aman.

Contohnya, seseorang yang merasa canggung ketika berada di tempat umum mungkin terus melihat layar agar tidak perlu berinteraksi dengan orang lain.

Akibatnya, ia semakin jarang melatih kemampuan untuk menghadapi situasi sosial tanpa bantuan ponsel.

Semakin sering ponsel digunakan sebagai sumber rasa aman, semakin sulit seseorang membiasakan diri untuk tidak bergantung padanya.

Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?

Cara terbaik adalah melatih kemandirian secara bertahap, bukan memaksakan diri langsung hidup tanpa ponsel.

Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan:

Mulai dengan waktu singkat tanpa ponsel. Cobalah meninggalkan ponsel selama 10–15 menit ketika melakukan aktivitas yang aman.

Biasakan pergi ke tempat tertentu tanpa terus memeriksa perangkat. Misalnya, ketika berjalan di sekitar rumah atau menikmati waktu bersama keluarga.

Latih kemampuan menghadapi situasi sosial. Ketika sedang menunggu atau berada di tempat umum, cobalah menikmati lingkungan sekitar tanpa langsung membuka layar.

Sediakan alternatif untuk kebutuhan penting. Jika menggunakan ponsel sebagai pengingat, catat beberapa hal penting di buku atau kalender fisik.

Tingkatkan toleransi terhadap ketidaknyamanan. Ketika muncul keinginan memeriksa ponsel, cobalah menunda beberapa menit sambil mengamati perasaan yang muncul.