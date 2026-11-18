JawaPos.com - Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang yang berhasil dalam hidup sering kali terlihat lebih mudah mendapatkan berbagai hal baik?

Mereka memiliki kesempatan yang lebih luas, hubungan sosial yang lebih sehat, kepercayaan dari orang lain, serta kemampuan untuk menghadapi masalah dengan lebih tenang. Sementara itu, orang yang terus-menerus menyerah pada keadaan sering kali merasa bahwa kehidupan tidak pernah berpihak kepada mereka.

Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada penjelasan psikologis di balik fenomena tersebut?

Dalam psikologi, keberhasilan seseorang tidak selalu ditentukan oleh kecerdasan, kekayaan, atau keberuntungan. Ada sejumlah pola pikir, kebiasaan, dan karakter yang memengaruhi bagaimana seseorang merespons kehidupan.

Orang yang memiliki mentalitas pemenang cenderung lebih mampu mengenali peluang, mengelola emosi, membangun hubungan positif, dan bertahan ketika menghadapi kesulitan.

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Namun, ada satu hal yang perlu dipahami: kebaikan bukanlah sesuatu yang hanya pantas diterima oleh orang sukses. Setiap manusia berhak mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang, penghargaan, dan kesempatan. Istilah pemenang dalam pembahasan ini bukan berarti orang yang selalu mengalahkan orang lain, melainkan mereka yang mampu mengalahkan rasa takut, kemalasan, keputusasaan, dan keterbatasan dalam dirinya sendiri.

Lantas, mengapa orang dengan mentalitas pemenang sering kali lebih mampu memperoleh hal-hal baik dalam kehidupan?

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat delapan alasannya menurut perspektif psikologi.

1. Para Pemenang Memiliki Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset)

Salah satu karakteristik penting yang membedakan orang yang berkembang dengan orang yang mudah menyerah adalah pola pikir mereka dalam memandang kemampuan diri.

Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan dapat dikembangkan melalui pembelajaran, latihan, serta pengalaman.

Orang dengan pola pikir bertumbuh tidak menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu. Sebaliknya, mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk memahami apa yang perlu diperbaiki.

Ketika menghadapi penolakan, mereka tidak langsung menyimpulkan bahwa dirinya tidak berharga. Ketika mengalami kesalahan, mereka tidak menganggap masa depannya telah berakhir. Mereka justru bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut?

Cara berpikir seperti ini membuat seseorang lebih mudah berkembang karena ia tidak membatasi dirinya dengan penilaian negatif.

Misalnya, seseorang yang gagal dalam pekerjaannya mungkin akan memilih dua respons berbeda. Orang dengan pola pikir tetap bisa merasa bahwa dirinya memang tidak berbakat. Sementara itu, orang dengan pola pikir bertumbuh akan mengevaluasi kemampuannya, mencari masukan, dan mencoba strategi baru.

Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan.

Para pemenang sering mendapatkan hal-hal baik bukan karena mereka tidak pernah gagal, melainkan karena mereka tidak membiarkan kegagalan menjadi alasan untuk berhenti berkembang.

2. Mereka Mampu Mengendalikan Emosi dan Tidak Mudah Dikuasai Keadaan

Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saat ketika seseorang dihina, dikecewakan, diremehkan, kehilangan kesempatan, atau diperlakukan secara tidak adil.

Dalam situasi seperti itu, kemampuan mengendalikan emosi menjadi sangat penting.

Psikologi mengenal konsep emotional regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosionalnya.

Orang yang memiliki pengendalian emosi baik tidak berarti tidak pernah marah, sedih, atau kecewa. Mereka tetap merasakan emosi tersebut, tetapi tidak selalu membiarkan emosi sesaat menentukan tindakan mereka.

Ketika seseorang mudah terpancing amarah, ia mungkin mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Ia bisa merusak hubungan, kehilangan kepercayaan, atau mengucapkan sesuatu yang kemudian disesali.

Sebaliknya, orang yang mampu mengendalikan emosinya cenderung memberikan ruang bagi dirinya untuk berpikir sebelum bertindak.

Mereka memahami bahwa tidak semua perkataan harus dibalas, tidak semua konflik harus dimenangkan, dan tidak semua perlakuan buruk layak mendapatkan perhatian.

Kemampuan ini membuat mereka lebih bijaksana dalam menghadapi orang lain.

Orang yang tenang juga cenderung lebih mudah membangun hubungan yang sehat karena orang-orang di sekitarnya merasa aman dan dihargai.

Pada akhirnya, banyak kebaikan dalam kehidupan datang melalui hubungan antarmanusia. Karena itu, kemampuan mengelola emosi dapat menjadi salah satu modal penting untuk memperoleh kepercayaan, dukungan, dan kesempatan.

3. Para Pemenang Tidak Menggantungkan Kebahagiaan pada Pengakuan Orang Lain

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan manusia adalah menjadikan penilaian orang lain sebagai ukuran utama harga dirinya.

Mereka merasa bahagia ketika dipuji, tetapi langsung kehilangan kepercayaan diri ketika dikritik. Mereka merasa berharga ketika diterima, tetapi menganggap dirinya tidak berarti ketika ditolak.

Dalam psikologi, kecenderungan ini berkaitan dengan ketergantungan pada validasi eksternal.

Orang yang memiliki mentalitas pemenang berusaha membangun penghargaan terhadap dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Mereka memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai keputusan, pilihan, atau cara hidup mereka.

Ada kalanya seseorang harus berjalan sendirian. Ada kalanya keputusan yang benar justru membuatnya tidak populer. Namun, mereka tidak mudah mengubah prinsip hanya demi mendapatkan penerimaan.

Hal ini berkaitan dengan konsep self-esteem atau harga diri, yaitu bagaimana seseorang menilai dan menghargai dirinya sendiri.

Orang dengan harga diri yang sehat lebih mampu menerima kekurangan tanpa membenci dirinya sendiri. Mereka juga dapat mengakui kelebihan tanpa merasa perlu merendahkan orang lain.

Ketika seseorang tidak lagi sibuk mencari pengakuan, energinya dapat digunakan untuk membangun sesuatu yang lebih bermakna.

Ia lebih fokus pada perkembangan diri, tujuan hidup, kesehatan mental, dan hubungan yang benar-benar berkualitas.

Kebaikan sering kali lebih mudah hadir ketika seseorang tidak lagi memaksakan dirinya untuk disukai semua orang.

4. Mereka Berani Mengambil Tanggung Jawab atas Kehidupannya

Menurut psikologi, salah satu faktor yang memengaruhi cara seseorang menghadapi kehidupan adalah locus of control.

Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Julian Rotter.

Secara sederhana, locus of control menjelaskan bagaimana seseorang memandang hubungan antara tindakan dirinya dan hasil yang diperoleh.

Orang dengan kecenderungan internal locus of control percaya bahwa tindakan, keputusan, dan usahanya memiliki pengaruh terhadap sebagian hasil kehidupannya.

Sebaliknya, orang dengan kecenderungan external locus of control lebih sering memandang kehidupannya sebagai sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh keadaan luar, keberuntungan, atau tindakan orang lain.

Tentu saja, tidak semua hal berada dalam kendali manusia. Ada faktor ekonomi, lingkungan, kesehatan, ketidakadilan, dan berbagai keadaan yang tidak bisa dipilih seseorang.

Namun, orang yang memiliki mentalitas pemenang berusaha membedakan antara hal yang dapat dikendalikan dan hal yang tidak dapat dikendalikan.

Mereka mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi bisa memperbaiki keputusan hari ini.

Mereka mungkin tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tetapi bisa menentukan bagaimana mereka meresponsnya.

Mereka mungkin tidak bisa menjamin keberhasilan, tetapi bisa meningkatkan peluang melalui persiapan dan kerja keras.

Sikap bertanggung jawab seperti ini membuat seseorang tidak terus-menerus terjebak dalam menyalahkan keadaan.

Ketika seseorang mulai mengambil tanggung jawab atas hidupnya, ia juga mulai memiliki kekuatan untuk mengubah arah kehidupannya.

5. Mereka Memiliki Ketahanan Mental Ketika Menghadapi Kegagalan

Tidak ada perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik tanpa hambatan.

Bahkan orang-orang yang terlihat berhasil sering kali memiliki pengalaman pahit yang tidak diketahui oleh orang lain.

Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka menghadapi kesulitan tersebut.

Psikologi mengenal konsep resilience atau ketahanan psikologis. Konsep ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bangkit kembali setelah mengalami tekanan, kesulitan, atau peristiwa yang menyakitkan.

Orang yang tangguh secara mental tidak selalu memiliki kehidupan yang mudah. Justru mereka belajar mengembangkan kemampuan untuk menghadapi keadaan yang sulit.

Ketika mengalami kegagalan, mereka mungkin merasa kecewa. Namun, mereka tidak membiarkan kekecewaan tersebut menghilangkan seluruh harapan.

Mereka memahami bahwa satu kegagalan tidak menentukan keseluruhan masa depan.

Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kegagalan dalam membangun bisnis mungkin membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Setelah mengevaluasi kesalahan, ia bisa mencoba kembali dengan strategi yang lebih matang.

Begitu pula seseorang yang mengalami penolakan dalam hubungan. Ia tidak harus menganggap bahwa dirinya tidak layak dicintai hanya karena satu hubungan tidak berhasil.

Ketahanan mental membantu seseorang mempertahankan harapan sekaligus bersikap realistis.

Semakin seseorang mampu melewati kesulitan dengan cara yang sehat, semakin banyak pengalaman dan keterampilan yang dapat ia gunakan untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kebaikan terkadang tidak datang kepada mereka yang paling sedikit mengalami kesulitan, melainkan kepada mereka yang tetap berusaha membangun kehidupan meskipun pernah terluka.

6. Mereka Membangun Kebiasaan Positif yang Menghasilkan Keuntungan Jangka Panjang

Banyak orang menginginkan kehidupan yang baik, tetapi tidak semua bersedia membangun kebiasaan yang mendukung kehidupan tersebut.

Padahal, keberhasilan sering kali bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Dalam psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam situasi tertentu hingga tindakan tersebut menjadi semakin otomatis.

Orang yang memiliki mentalitas pemenang memahami pentingnya konsistensi.

Mereka tidak selalu menunggu motivasi untuk melakukan sesuatu. Mereka berusaha membangun sistem dan rutinitas yang membantu dirinya tetap bergerak meskipun sedang tidak bersemangat.

Contohnya adalah membiasakan diri membaca, mengatur keuangan, menjaga kesehatan, meningkatkan keterampilan, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Pada awalnya, perubahan tersebut mungkin terlihat kecil dan tidak memberikan hasil langsung.

Namun, ketika dilakukan secara konsisten, kebiasaan positif dapat menghasilkan perubahan yang berarti.

Seseorang yang belajar selama tiga puluh menit setiap hari mungkin tidak langsung menjadi ahli. Akan tetapi, dalam beberapa bulan atau tahun, pengetahuannya dapat berkembang secara signifikan.

Seseorang yang membiasakan diri menabung mungkin tidak langsung menjadi kaya. Namun, ia sedang membangun perlindungan finansial untuk masa depan.

Kebiasaan positif juga membentuk identitas diri. Ketika seseorang terbiasa menepati janji kepada dirinya sendiri, kepercayaan terhadap kemampuan pribadi dapat meningkat.

Inilah salah satu alasan mengapa para pemenang sering mendapatkan lebih banyak kesempatan. Mereka membangun kualitas diri yang membuat mereka lebih siap ketika kesempatan datang.

7. Mereka Mampu Membangun Hubungan yang Sehat dan Memberikan Nilai kepada Orang Lain

Tidak ada manusia yang benar-benar berhasil sendirian.

Dalam banyak aspek kehidupan, keberhasilan juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, kepercayaan, kerja sama, dan dukungan dari orang lain.

Psikologi sosial menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan koneksi dan rasa memiliki.

Kebutuhan untuk menjalin hubungan yang bermakna bahkan menjadi salah satu bagian penting dalam teori kebutuhan psikologis manusia.

Orang yang memiliki mentalitas pemenang biasanya memahami bahwa hubungan yang baik tidak hanya dibangun berdasarkan apa yang bisa mereka dapatkan, tetapi juga berdasarkan apa yang bisa mereka berikan.

Mereka berusaha menjadi pribadi yang dapat dipercaya, menghargai orang lain, mendengarkan dengan baik, dan tidak selalu menjadikan kepentingan pribadi sebagai prioritas utama.

Hal ini tidak berarti mereka harus selalu mengorbankan diri sendiri.

Justru hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara memberi dan menerima, menghormati batas pribadi, serta menjaga komunikasi yang terbuka.

Ketika seseorang mampu membangun hubungan yang berkualitas, ia memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan sosial.

Misalnya, dalam lingkungan pekerjaan, seseorang yang dikenal bertanggung jawab dan mampu bekerja sama akan lebih mudah dipercaya untuk menangani tugas penting.

Dalam kehidupan pribadi, seseorang yang mampu menghargai perasaan orang lain cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat dan stabil.

Kebaikan sering kali hadir melalui manusia lain. Karena itu, menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi lingkungan dapat membuka jalan bagi hadirnya berbagai pengalaman positif.

8. Mereka Memiliki Tujuan Hidup yang Jelas dan Tidak Mudah Terganggu oleh Hal Sementara

Alasan terakhir adalah kemampuan menentukan arah kehidupan.

Orang yang tidak memiliki tujuan jelas sering kali mudah terbawa keadaan. Mereka mengikuti keinginan sesaat, membandingkan diri dengan orang lain, dan menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting.

Sebaliknya, orang yang memiliki tujuan hidup cenderung lebih terarah dalam menentukan prioritas.

Dalam psikologi, tujuan hidup berkaitan dengan konsep purpose in life, yaitu perasaan bahwa kehidupan memiliki arah, makna, dan sesuatu yang ingin diperjuangkan.

Tujuan hidup tidak harus selalu berupa kekayaan, jabatan, atau popularitas.

Seseorang bisa memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sehat, menjadi pribadi yang bermanfaat, mengembangkan keahlian, membantu sesama, atau menciptakan kehidupan yang lebih mandiri.

Ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas, ia lebih mudah mempertimbangkan apakah suatu keputusan mendukung atau justru menjauhkan dirinya dari tujuan tersebut.

Ia tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat yang dapat merusak masa depannya.

Ia juga tidak terlalu sibuk membandingkan pencapaiannya dengan perjalanan orang lain karena memahami bahwa setiap manusia memiliki waktu dan proses yang berbeda.

Tujuan hidup memberikan alasan untuk terus bergerak, bahkan ketika keadaan sedang tidak menyenangkan.

Orang yang memiliki arah kehidupan biasanya lebih mampu mempertahankan komitmen dan mengalokasikan energinya pada hal-hal yang bernilai.

Pada akhirnya, kebaikan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang memiliki makna.

Kesimpulan: Menjadi Pemenang Berarti Mampu Mengalahkan Diri Sendiri

Dari delapan alasan di atas, kita dapat memahami bahwa orang yang memiliki mentalitas pemenang cenderung mengembangkan pola pikir dan kebiasaan yang mendukung kehidupan positif.

Mereka memiliki pola pikir bertumbuh, mampu mengendalikan emosi, tidak bergantung pada pengakuan orang lain, berani bertanggung jawab, memiliki ketahanan mental, membangun kebiasaan positif, menjaga hubungan sosial, dan mempunyai tujuan hidup yang jelas.

Semua hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Namun, penting untuk diingat bahwa kehidupan tidak selalu memberikan hasil yang adil. Ada orang baik yang tetap mengalami kesulitan, ada orang yang bekerja keras tetapi belum mendapatkan keberhasilan, dan ada pula keadaan yang berada di luar kendali manusia.

Karena itu, jangan pernah menganggap bahwa seseorang yang sedang menderita berarti kurang berusaha atau tidak memiliki mentalitas pemenang.

Menjadi pemenang bukan berarti selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Menjadi pemenang berarti tidak kehilangan nilai diri ketika keadaan tidak sesuai harapan.

Kebaikan bukanlah hadiah eksklusif bagi mereka yang sukses. Setiap orang layak mendapatkannya. Akan tetapi, dengan membangun karakter yang kuat, pola pikir yang sehat, dan kebiasaan yang positif, seseorang dapat memperbesar peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.