JawaPos.com - Pernahkah kamu membuka media sosial, melihat foto seseorang yang sedang berlibur, menikmati makan malam di restoran mewah, merayakan pencapaian, atau sekadar mengunggah potret kebersamaan dengan orang-orang terdekatnya, lalu tiba-tiba merasa bahwa hidupmu tidak sebaik hidup mereka?

Kamu melihat seseorang yang tampaknya memiliki karier cemerlang, hubungan yang harmonis, lingkaran pertemanan yang menyenangkan, dan kehidupan yang penuh pengalaman menarik. Sementara itu, kamu mungkin sedang duduk sendirian di kamar, menghadapi pekerjaan yang menumpuk, memikirkan masa depan, atau mencoba berdamai dengan berbagai hal yang belum berjalan sesuai harapan.

Tanpa sadar, muncul sebuah pemikiran: Mengapa hidup orang lain terlihat begitu menyenangkan, sementara hidupku terasa biasa-biasa saja?

Perasaan ini sebenarnya cukup manusiawi. Ada kalanya kita merasa tertinggal, kurang beruntung, atau bahkan mempertanyakan pilihan hidup sendiri ketika melihat kehidupan orang lain. Seolah-olah semua orang sedang menikmati perjalanan yang indah, sedangkan kita masih sibuk mencari jalan keluar dari berbagai persoalan.

Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan: kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan orang lain, bukan keseluruhan cerita mereka.

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Kita melihat senyuman, tetapi tidak mengetahui kesedihan di baliknya. Kita melihat pencapaian, tetapi tidak mengetahui kegagalan yang pernah mereka alami. Kita melihat hubungan yang tampak sempurna, tetapi tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi ketika mereka tidak sedang bersama orang lain.

Lantas, mengapa kita sering merasa bahwa orang lain jauh lebih bahagia daripada diri kita sendiri?

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat enam alasan yang mungkin menjelaskan perasaan tersebut.

1. Kita Terlalu Sering Membandingkan Kehidupan Kita dengan Kehidupan Orang Lain

Salah satu alasan terbesar mengapa kita merasa orang lain lebih bahagia adalah karena kita terlalu sering membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.

Sejak kecil, kita mungkin sudah terbiasa membandingkan banyak hal. Nilai sekolah, prestasi, penampilan, pekerjaan, penghasilan, hingga pencapaian hidup. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut terus terbawa sampai dewasa.

Ketika seseorang mendapatkan pekerjaan yang bagus, kita mulai mempertanyakan karier sendiri. Ketika teman sebaya menikah, kita mulai memikirkan hubungan percintaan. Ketika seseorang berhasil membeli rumah atau kendaraan, kita mulai merasa bahwa kehidupan kita belum mengalami kemajuan yang berarti.

Padahal, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda.

Masalahnya, kita sering menggunakan pencapaian orang lain sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan diri sendiri. Kita lupa bahwa apa yang terlihat sebagai kemajuan bagi seseorang belum tentu menjadi tujuan yang sama bagi orang lain.

Kita juga sering membandingkan bagian terbaik dari kehidupan orang lain dengan bagian paling sulit dari kehidupan kita sendiri. Perbandingan seperti ini tentu tidak pernah benar-benar adil.

Bayangkan seseorang yang sedang menikmati liburan di luar negeri. Kamu melihat fotonya dan merasa hidupnya begitu menyenangkan. Namun, kamu tidak tahu berapa lama dia harus menabung, tekanan pekerjaan apa yang sedang dihadapinya, atau persoalan pribadi apa yang mungkin sedang dia sembunyikan.

Sementara itu, kamu menilai hidupmu berdasarkan seluruh masalah yang sedang kamu hadapi.

Inilah yang membuat perbandingan menjadi begitu melelahkan. Kita mengenal seluruh kekurangan diri sendiri, tetapi hanya mengetahui sebagian kecil kelebihan orang lain.

Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa kehidupan bukanlah sebuah perlombaan dengan garis akhir yang sama. Tidak semua orang harus mencapai sesuatu pada usia yang sama, memiliki pencapaian yang sama, atau menjalani kehidupan dengan urutan yang sama.

Terkadang, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan bagaimana kita tetap menikmati perjalanan yang sedang kita jalani.

2. Media Sosial Membuat Kita Hanya Melihat Sisi Terbaik Kehidupan Orang Lain

Kita hidup di zaman ketika kehidupan seseorang bisa terlihat begitu dekat melalui layar ponsel. Dalam hitungan detik, kita dapat mengetahui siapa yang sedang berlibur, siapa yang baru menikah, siapa yang mendapatkan pekerjaan baru, dan siapa yang sedang menikmati momen menyenangkan bersama teman-temannya.

Media sosial membuat kita seolah-olah memiliki akses terhadap kehidupan banyak orang.

Namun, ada satu hal penting yang perlu disadari: media sosial bukanlah gambaran kehidupan yang sepenuhnya utuh.

Kebanyakan orang mengunggah sesuatu karena ingin membagikan momen yang menyenangkan, membanggakan, atau berkesan. Tidak banyak orang yang secara rutin memperlihatkan kegagalan, pertengkaran, kecemasan, kesepian, dan berbagai persoalan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Akibatnya, kita melihat kumpulan momen terbaik dari banyak orang dalam satu waktu.

Pagi hari, kita melihat teman yang sedang berolahraga di tempat yang indah. Siang hari, kita melihat seseorang menikmati makan siang di restoran mahal. Sore hari, kita melihat orang lain merayakan keberhasilan kariernya. Malam hari, kita melihat pasangan yang tampak begitu romantis.

Jika semua itu dikumpulkan, muncul kesan bahwa dunia dipenuhi orang-orang yang hidupnya menyenangkan.

Padahal, setiap unggahan tersebut berasal dari orang yang berbeda, dengan kondisi dan cerita hidup yang berbeda pula.

Kita sedang membandingkan kehidupan sehari-hari kita yang penuh rutinitas dengan kumpulan momen pilihan dari kehidupan banyak orang.

Tentu saja hasilnya akan membuat kita merasa tertinggal.

Kita juga perlu memahami bahwa mengunggah kebahagiaan bukan berarti seseorang sedang berpura-pura. Mereka mungkin benar-benar bahagia pada saat itu. Namun, kebahagiaan dalam satu momen tidak otomatis berarti seluruh kehidupan seseorang berjalan dengan sempurna.

Seseorang bisa terlihat bahagia saat berlibur, tetapi tetap memiliki kekhawatiran tentang masa depannya. Seseorang bisa tersenyum bersama pasangan, tetapi tetap menghadapi perbedaan dan konflik dalam hubungan.

Kehidupan manusia memang tidak sesederhana apa yang terlihat di layar.

Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup orang lain jauh lebih baik hanya berdasarkan apa yang mereka tampilkan di media sosial.

3. Kita Terlalu Fokus pada Hal-Hal yang Belum Kita Miliki

Alasan berikutnya adalah kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikan sesuatu yang belum dimiliki daripada menghargai apa yang sudah ada.

Kita sering memiliki daftar panjang tentang hal-hal yang ingin dicapai. Ingin memiliki pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih besar, rumah sendiri, pasangan yang tepat, kehidupan sosial yang menyenangkan, atau kesempatan untuk mengunjungi berbagai tempat.

Memiliki keinginan tentu bukan sesuatu yang salah. Justru keinginan dapat menjadi dorongan untuk berkembang dan memperbaiki kehidupan.

Namun, persoalan muncul ketika seluruh kebahagiaan kita mulai bergantung pada sesuatu yang belum kita miliki.

Kita berpikir bahwa kita baru akan bahagia ketika mendapatkan pekerjaan impian. Kita merasa hidup akan lebih menyenangkan setelah memiliki pasangan. Kita percaya bahwa ketenangan akan datang ketika kondisi keuangan sudah benar-benar stabil.

Akibatnya, kita terus menunda kebahagiaan sampai suatu hari nanti.

Ironisnya, ketika satu keinginan berhasil tercapai, sering kali muncul keinginan baru yang lebih besar.

Dulu kita ingin memiliki pekerjaan. Setelah mendapatkannya, kita ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Dulu kita ingin memiliki penghasilan tetap. Setelah memilikinya, kita ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Begitu seterusnya.

Kita seperti sedang berlari mengejar sesuatu yang terus bergerak menjauh.

Sementara itu, ketika melihat orang lain sudah memiliki sesuatu yang kita inginkan, kita mulai merasa bahwa kehidupan mereka jauh lebih menyenangkan.

Padahal, mungkin ada banyak hal sederhana dalam kehidupan kita yang sebenarnya patut disyukuri.

Memiliki tempat untuk pulang, masih bisa berbincang dengan keluarga, mempunyai teman yang peduli, menikmati makanan sederhana, atau memiliki waktu untuk beristirahat setelah hari yang melelahkan.

Hal-hal tersebut mungkin terlihat biasa karena sudah terlalu sering kita rasakan. Namun, bukan berarti nilainya menjadi tidak penting.

Kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Terkadang, kebahagiaan justru hadir melalui hal-hal sederhana yang selama ini kita anggap biasa.

Kita boleh memiliki banyak impian, tetapi jangan sampai terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menikmati kehidupan yang sedang berlangsung.

4. Kita Tidak Mengetahui Perjuangan dan Kesulitan yang Dialami Orang Lain

Sering kali, kita menganggap seseorang memiliki kehidupan yang lebih bahagia karena mereka terlihat sukses, percaya diri, dan selalu mampu menikmati berbagai kesempatan.

Namun, kita jarang mengetahui apa yang harus mereka lalui untuk sampai pada titik tersebut.

Seseorang yang sekarang memiliki karier bagus mungkin pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Orang yang terlihat memiliki hubungan harmonis mungkin pernah melewati masa-masa sulit bersama pasangannya. Seseorang yang tampak selalu ceria mungkin sedang berusaha keras menghadapi persoalan yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapa pun.

Kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan seluruh proses yang terjadi di belakangnya.

Hal ini sering membuat kita memiliki gambaran yang tidak lengkap tentang kehidupan orang lain.

Kita melihat seseorang berhasil membeli rumah, tetapi tidak mengetahui berapa lama dia bekerja dan berapa banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Kita melihat seseorang memiliki bisnis yang berkembang, tetapi tidak mengetahui malam-malam panjang yang dihabiskan untuk menghadapi kegagalan.

Bahkan, orang yang terlihat paling bahagia sekalipun tetap memiliki masalahnya sendiri.

Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya bebas dari kesulitan. Perbedaannya hanya terletak pada jenis persoalan yang dihadapi dan bagaimana setiap orang menghadapinya.

Mungkin seseorang sedang berjuang dengan masalah keuangan. Orang lain sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang merasa kesepian meskipun memiliki banyak teman. Ada pula yang terlihat sukses, tetapi terus dihantui rasa takut kehilangan semua yang sudah dimilikinya.

Kita tidak pernah benar-benar mengetahui keseluruhan cerita seseorang.

Menyadari hal ini bukan berarti kita harus menganggap semua orang sedang menderita. Kita hanya perlu berhenti mengasumsikan bahwa kehidupan mereka selalu lebih mudah daripada kehidupan kita.

Sebab, setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat.

Dan terkadang, orang yang kita anggap memiliki kehidupan sempurna justru sedang berjuang menemukan ketenangan yang selama ini kita miliki.

5. Kita Merasa Tertinggal karena Memiliki Standar Kehidupan yang Terlalu Tinggi

Tanpa disadari, kita sering membangun standar kehidupan berdasarkan apa yang kita lihat di sekitar.

Kita merasa bahwa pada usia tertentu seharusnya sudah memiliki pekerjaan tetap. Pada usia tertentu seharusnya sudah menikah. Pada usia tertentu seharusnya sudah mempunyai rumah, kendaraan, tabungan, dan kehidupan yang mapan.

Standar tersebut kemudian menjadi semacam tolok ukur untuk menilai apakah hidup kita berjalan dengan baik atau justru mengalami kegagalan.

Ketika kenyataan tidak sesuai dengan standar yang kita bangun, muncul perasaan kecewa.

Kita merasa terlalu lambat. Kita menganggap diri sendiri kurang berhasil. Bahkan, terkadang kita merasa malu ketika melihat teman sebaya sudah mencapai sesuatu yang belum berhasil kita raih.

Padahal, banyak standar kehidupan yang sebenarnya bukan berasal dari keinginan pribadi kita.

Sebagian terbentuk dari tekanan sosial, lingkungan keluarga, budaya, dan ekspektasi masyarakat. Sebagian lainnya muncul karena terlalu sering melihat pencapaian orang lain.

Kita mulai menginginkan kehidupan tertentu bukan karena benar-benar membutuhkannya, melainkan karena merasa bahwa semua orang sedang menuju ke arah sana.

Akibatnya, kita menjalani kehidupan berdasarkan ekspektasi yang belum tentu sesuai dengan diri sendiri.

Kita terlalu sibuk mengejar definisi kesuksesan milik orang lain sampai lupa bertanya: sebenarnya, kehidupan seperti apa yang membuat kita merasa cukup dan bahagia?

Mungkin ada orang yang merasa bahagia dengan memiliki karier yang cemerlang. Namun, ada pula orang yang lebih mengutamakan waktu bersama keluarga.

Ada yang ingin tinggal di kota besar dengan segala kesibukannya. Ada juga yang lebih nyaman menjalani kehidupan sederhana di tempat yang tenang.

Tidak ada satu definisi kebahagiaan yang berlaku untuk semua orang.

Kita tidak harus mencapai seluruh hal yang dimiliki orang lain untuk membuktikan bahwa kehidupan kita berharga.

Tidak masalah jika perjalanan kita berbeda. Tidak masalah jika pencapaian kita datang lebih lambat. Dan tidak masalah jika pada akhirnya kita memilih kehidupan yang lebih sederhana daripada yang selama ini dianggap ideal oleh masyarakat.

Yang terpenting adalah kita tidak kehilangan diri sendiri hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain.

6. Kita Lupa Bahwa Kebahagiaan Bukan Berarti Hidup Tanpa Masalah

Alasan terakhir yang sering membuat kita merasa orang lain jauh lebih bahagia adalah karena kita memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang kebahagiaan.

Kita terkadang menganggap bahwa orang bahagia adalah orang yang selalu tersenyum, memiliki kehidupan yang menyenangkan, tidak pernah mengalami kegagalan, dan selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Sementara itu, ketika kita mengalami kesedihan, kecemasan, kekecewaan, atau kegagalan, kita langsung merasa bahwa kehidupan sedang berjalan buruk.

Padahal, kebahagiaan bukan berarti seseorang tidak pernah mengalami kesulitan.

Seseorang bisa memiliki kehidupan yang baik sekaligus menghadapi persoalan yang berat. Seseorang bisa mencintai pekerjaannya sekaligus merasa lelah. Seseorang bisa bersyukur atas hubungannya sekaligus mengalami pertengkaran dengan pasangan.

Kebahagiaan dan kesedihan bukanlah dua hal yang harus selalu dipisahkan.

Keduanya merupakan bagian dari pengalaman manusia.

Ada hari ketika kita merasa sangat bersemangat menjalani kehidupan. Namun, ada pula hari ketika bangun dari tempat tidur saja terasa begitu berat. Ada masa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi ada juga masa ketika kita harus menerima kenyataan bahwa beberapa hal tidak bisa berjalan seperti yang kita inginkan.

Dan semua itu tidak membuat kehidupan kita menjadi kurang berharga.

Kita perlu berhenti mengukur kebahagiaan berdasarkan seberapa sering kita tertawa atau seberapa banyak hal menyenangkan yang kita miliki.

Terkadang, kebahagiaan adalah kemampuan untuk merasa cukup meskipun kehidupan belum sempurna. Kebahagiaan adalah ketika kita mampu menerima keadaan tanpa berhenti berusaha memperbaikinya.

Kebahagiaan juga bisa berarti memiliki keberanian untuk menjalani hari-hari sulit tanpa terus-menerus membenci kehidupan sendiri.

Tidak semua hari harus menjadi hari yang menyenangkan. Tidak semua perjalanan harus terlihat indah. Dan tidak semua orang harus selalu berada dalam kondisi terbaiknya.

Ada kalanya kita hanya perlu menjalani hari ini dengan sebaik mungkin.

Penutup: Mungkin Hidup Orang Lain Tidak Sebahagia yang Kita Bayangkan

Pada akhirnya, perasaan bahwa orang lain jauh lebih bahagia daripada kita sering kali muncul karena cara kita memandang kehidupan.

Kita terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, terlalu mudah terpengaruh oleh apa yang terlihat di media sosial, dan terlalu sibuk memperhatikan hal-hal yang belum berhasil kita miliki.

Kita melihat orang lain dari kejauhan dan membayangkan betapa menyenangkannya kehidupan mereka. Namun, kita lupa bahwa mereka juga memiliki cerita, persoalan, ketakutan, dan perjuangan yang mungkin tidak pernah kita ketahui.

Barangkali, orang yang kita anggap hidupnya begitu menyenangkan juga pernah merasa iri terhadap kehidupan orang lain. Barangkali, mereka juga pernah merasa tertinggal, mempertanyakan masa depan, atau diam-diam berharap bisa memiliki ketenangan seperti yang kita miliki sekarang.

Sebab, manusia memang sering kali memiliki kecenderungan untuk menginginkan kehidupan yang belum dimilikinya.

Kita melihat rumput di halaman orang lain tampak lebih hijau, sementara lupa merawat rumput yang tumbuh di halaman sendiri.

Bukan berarti kita harus berhenti bermimpi, berhenti berkembang, atau tidak boleh menginginkan kehidupan yang lebih baik. Kita tetap boleh memiliki ambisi, mengejar cita-cita, dan memperjuangkan masa depan yang kita inginkan.

Namun, jangan sampai semua itu membuat kita kehilangan kemampuan untuk menghargai kehidupan yang sedang kita jalani.

Jangan terlalu keras kepada diri sendiri hanya karena perjalananmu berbeda dari orang lain. Jangan menganggap dirimu gagal hanya karena belum mencapai sesuatu yang sudah dimiliki teman sebaya. Dan jangan pernah merasa bahwa kehidupanmu tidak berarti hanya karena tidak terlihat semenarik kehidupan orang lain di media sosial.

Ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing.

Ada yang menemukan kesuksesan lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang. Ada yang terlihat bahagia dengan kehidupan yang penuh pengalaman, ada pula yang menemukan kebahagiaan melalui kesederhanaan.

Tidak ada yang salah dengan keduanya.

Pada akhirnya, kita tidak perlu memiliki kehidupan yang terlihat sempurna di mata orang lain untuk bisa merasa bahagia.

Mungkin, hal yang paling kita butuhkan bukanlah kehidupan seperti yang dimiliki orang lain, melainkan kemampuan untuk berdamai dengan kehidupan sendiri.

Karena bisa jadi, di suatu tempat, ada seseorang yang justru melihat kehidupanmu dan berpikir bahwa dirinya ingin memiliki ketenangan seperti yang kamu miliki.

Jadi, sebelum kembali membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain, cobalah berhenti sejenak dan lihatlah seberapa jauh kamu sudah berjalan.

Kamu mungkin belum memiliki semua yang diinginkan. Kamu mungkin masih menghadapi banyak persoalan. Namun, itu tidak berarti kamu sedang menjalani kehidupan yang buruk.