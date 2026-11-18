JawaPos.com - Bekerja merupakan bagian penting dari kehidupan. Melalui pekerjaan, seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan kemampuan, membangun karier, hingga mencapai berbagai tujuan pribadi.

Namun, di balik semua manfaat tersebut, dunia kerja juga menyimpan tekanan yang tidak selalu mudah dihadapi. Tuntutan pekerjaan yang terus meningkat, tenggat waktu yang ketat, konflik dengan rekan kerja, hingga rutinitas yang monoton dapat memicu stres.

Jika dibiarkan berlarut-larut, stres kerja bukan hanya mengganggu produktivitas, tetapi juga bisa memengaruhi kesehatan fisik, kestabilan emosi, kualitas tidur, dan hubungan sosial.

Tidak sedikit orang yang akhirnya merasa kelelahan secara mental meskipun secara fisik masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari.

Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu mengelola tekanan tersebut adalah dengan memiliki hobi. Hobi bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu luang atau mengusir kebosanan.

Jika dilakukan secara konsisten dan dengan pendekatan yang tepat, hobi dapat menjadi penyangga stres kerja atau buffer yang membantu seseorang memulihkan energi mental setelah menghadapi berbagai tuntutan pekerjaan.

Dalam psikologi, kegiatan yang memberikan kesenangan, rasa pencapaian, kebebasan memilih, dan kesempatan untuk melepaskan perhatian dari pekerjaan dapat mendukung kesejahteraan psikologis. Hobi juga bisa memberikan ruang bagi seseorang untuk kembali mengenali dirinya di luar identitas sebagai pekerja.

Namun, memiliki hobi saja belum tentu cukup. Ada cara tertentu agar aktivitas yang disukai benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan mental, bukan justru berubah menjadi sumber tekanan baru.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat enam cara yang bisa dilakukan jika kamu ingin menjadikan hobimu sebagai penyangga stres kerja menurut perspektif psikologi.

1. Pilih Hobi yang Benar-Benar Kamu Nikmati, Bukan Sekadar Mengikuti Tren

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih hobi berdasarkan ketertarikan pribadi. Jangan sampai kamu menjalani suatu kegiatan hanya karena sedang populer, banyak dilakukan teman, atau dianggap keren oleh orang lain.

Misalnya, kamu memilih olahraga lari karena melihat banyak orang membagikan aktivitas tersebut di media sosial. Padahal, kamu sebenarnya lebih menikmati berkebun, membaca buku, memasak, atau menggambar. Jika dipaksakan, kegiatan tersebut justru berpotensi menjadi beban tambahan.

Dalam psikologi, konsep motivasi intrinsik menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih menikmati dan mempertahankan suatu aktivitas ketika dorongan melakukannya berasal dari kesenangan dan kepuasan pribadi, bukan semata-mata karena hadiah, pengakuan, atau tekanan eksternal.

Ketika kamu melakukan hobi yang benar-benar disukai, perhatian akan lebih mudah teralihkan dari persoalan pekerjaan. Kamu juga memiliki kesempatan untuk menikmati aktivitas tanpa terus memikirkan penilaian orang lain.

Sebagai contoh, jika kamu menyukai musik, cobalah meluangkan waktu untuk memainkan gitar setelah bekerja. Jika kamu menyukai tanaman, gunakan sebagian waktu akhir pekan untuk merawat koleksi tanaman di rumah.

Tidak perlu memilih hobi yang mahal atau membutuhkan peralatan khusus. Kegiatan sederhana pun bisa memberikan pengalaman menyenangkan selama sesuai dengan minatmu.

Ingat, tujuan utama memiliki hobi bukan untuk terlihat produktif atau mengesankan orang lain, melainkan memberikan ruang bagi dirimu untuk menikmati kehidupan di luar pekerjaan.

2. Jadwalkan Waktu Khusus untuk Menjalani Hobi

Banyak orang menganggap hobi sebagai kegiatan yang hanya bisa dilakukan ketika semua pekerjaan sudah selesai. Masalahnya, pekerjaan sering kali tidak benar-benar ada habisnya.

Ketika satu tugas selesai, tugas lainnya sudah menunggu. Akibatnya, waktu untuk diri sendiri terus dikorbankan demi menyelesaikan pekerjaan.

Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk memulihkan energi mental. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan waktu khusus bagi hobi sebagaimana kamu menyediakan waktu untuk bekerja.

Dalam psikologi pemulihan stres atau recovery from work, seseorang membutuhkan periode istirahat yang memungkinkan dirinya melepaskan diri secara mental dari tuntutan pekerjaan. Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah psychological detachment, yaitu kemampuan untuk berhenti memikirkan urusan pekerjaan ketika sedang berada di luar jam kerja.

Kamu bisa mulai dengan menjadwalkan hobi selama 20–30 menit setelah bekerja atau menyediakan waktu lebih panjang pada akhir pekan.

Contohnya:

Membaca buku selama 20 menit sebelum tidur.

Bersepeda setiap Sabtu pagi.

Memasak makanan favorit setelah pulang kerja.

Berkebun pada Minggu sore.

Melukis atau bermain musik beberapa kali dalam seminggu.

Tidak harus dilakukan setiap hari dengan durasi panjang. Konsistensi lebih penting daripada memaksakan diri menjalani hobi dalam waktu yang terlalu lama.

Dengan memiliki jadwal yang jelas, kamu juga belajar membangun batas antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi. Pekerjaan tetap mendapatkan perhatian, tetapi kebutuhan emosional dan waktu pribadimu tidak terus-menerus diabaikan.

3. Jangan Mengubah Hobi Menjadi Target Prestasi Baru

Pernahkah kamu merasa bahwa sesuatu yang awalnya menyenangkan justru berubah menjadi kewajiban?

Misalnya, awalnya kamu berlari karena ingin menikmati udara pagi. Namun, setelah mengikuti tren kebugaran, kamu mulai merasa harus mencapai jarak tertentu, memperbaiki catatan waktu, dan mengunggah pencapaian setiap kali selesai berolahraga.

Hal serupa juga bisa terjadi ketika seseorang menjalani hobi fotografi, memasak, menulis, atau bermain musik.

Tanpa disadari, hobi yang seharusnya menjadi tempat beristirahat dari tekanan pekerjaan justru berubah menjadi sumber tuntutan baru.

Dalam perspektif psikologi, hal ini berkaitan dengan tekanan pencapaian dan orientasi performa. Ketika seseorang terlalu berfokus pada hasil, ia bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati proses kegiatan itu sendiri.

Padahal, salah satu manfaat hobi adalah memberikan pengalaman yang tidak selalu harus diukur berdasarkan produktivitas.

Kamu tidak harus menjadi pelari tercepat, fotografer profesional, koki terbaik, atau pemain musik yang mahir. Kamu boleh melakukan sesuatu hanya karena menyukainya.

Cobalah menerapkan beberapa kebiasaan berikut:

Nikmati proses tanpa selalu mengejar hasil sempurna.

Hindari membandingkan kemampuanmu dengan orang lain.

Jangan merasa bersalah ketika hasil hobimu belum sesuai harapan.

Berikan ruang untuk melakukan kesalahan dan belajar.

Sesekali lakukan hobi tanpa mengunggahnya ke media sosial.

Ketika kamu mampu melepaskan tuntutan tersebut, hobi bisa menjadi ruang yang lebih bebas dan menyenangkan.

Ingat, kamu sudah menghadapi cukup banyak target di tempat kerja. Tidak semua hal dalam kehidupan harus berubah menjadi kompetisi.

4. Pilih Hobi yang Membantu Pikiranmu Keluar dari Rutinitas Pekerjaan

Salah satu penyebab stres kerja adalah pikiran yang terus terhubung dengan persoalan pekerjaan, bahkan ketika seseorang sudah berada di rumah.

Kamu mungkin masih memikirkan tugas yang belum selesai, percakapan dengan atasan, kesalahan saat bekerja, atau pekerjaan yang harus diselesaikan keesokan harinya.

Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, tubuh mungkin sudah beristirahat, tetapi pikiran belum benar-benar mendapatkan kesempatan untuk pulih.

Karena itu, pilihlah hobi yang dapat membantu mengalihkan perhatian dari urusan pekerjaan.

Dalam psikologi, konsep psychological detachment menekankan pentingnya kemampuan melepaskan diri secara mental dari pekerjaan selama waktu istirahat. Selain itu, konsep flow yang diperkenalkan psikolog Mihaly Csikszentmihalyi menggambarkan kondisi ketika seseorang begitu terlibat dalam suatu aktivitas sehingga perhatiannya terpusat pada kegiatan tersebut.

Beberapa hobi yang bisa dicoba antara lain:

Memasak

Memasak mengajakmu memperhatikan bahan makanan, proses pengolahan, aroma, rasa, dan langkah-langkah yang sedang dilakukan. Aktivitas ini bisa menjadi cara menyenangkan untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaan.

Berkebun

Merawat tanaman memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan alam. Kamu bisa menikmati proses menyiram, memangkas daun, mengganti media tanam, hingga melihat tanaman tumbuh.

Melukis atau menggambar

Aktivitas kreatif memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan melalui warna, bentuk, dan imajinasi. Kamu tidak perlu memiliki kemampuan artistik yang tinggi untuk menikmatinya.

Olahraga ringan

Berjalan kaki, bersepeda santai, berenang, atau melakukan yoga dapat membantu tubuh bergerak sekaligus memberikan jeda dari rutinitas yang melelahkan.

Bermain musik

Memainkan alat musik atau bernyanyi dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan karena melibatkan perhatian, koordinasi, dan ekspresi diri.

Pilih aktivitas yang membuatmu merasa hadir sepenuhnya pada saat itu. Dengan demikian, waktu luang tidak hanya menjadi jeda fisik, tetapi juga kesempatan untuk memulihkan perhatian dan energi mental.

5. Gunakan Hobi untuk Membangun Hubungan Sosial yang Positif

Stres kerja terkadang membuat seseorang merasa sendirian menghadapi berbagai masalah. Apalagi jika pekerjaan mengharuskanmu menghabiskan banyak waktu di depan komputer, bekerja secara individual, atau berhadapan dengan lingkungan yang kompetitif.

Dalam situasi seperti ini, hobi dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan sosial yang lebih sehat.

Kamu bisa bergabung dengan komunitas yang memiliki ketertarikan serupa, mengikuti kelas keterampilan, atau melakukan kegiatan bersama teman dan keluarga.

Misalnya, bergabung dengan komunitas fotografi, kelompok bersepeda, klub membaca, komunitas pecinta tanaman, atau kelompok olahraga di lingkungan tempat tinggal.

Dalam psikologi, dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat membantu seseorang menghadapi tekanan kehidupan. Interaksi positif dengan orang lain dapat memberikan rasa diterima, dipahami, dan memiliki keterhubungan.

Ketika kamu bertemu orang-orang dengan minat yang sama, pembicaraan tidak selalu harus berkaitan dengan pekerjaan, target, jabatan, atau masalah kantor.

Kamu bisa bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, saling memberikan semangat, dan menikmati kegiatan bersama.

Namun, pastikan komunitas yang kamu pilih memiliki lingkungan yang suportif. Hindari kelompok yang terlalu kompetitif atau justru membuatmu merasa rendah diri karena terus membandingkan kemampuan dan pencapaian.

Tidak semua hobi harus dilakukan bersama orang lain. Jika kamu lebih nyaman menjalani aktivitas sendirian, itu juga tidak masalah. Hal terpenting adalah hobi tersebut memberikan pengalaman positif dan tidak membuatmu semakin terisolasi.

6. Jadikan Hobi sebagai Bagian dari Rutinitas Pemulihan, Bukan Pelarian dari Masalah

Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah memahami fungsi hobi dalam kehidupan sehari-hari.

Hobi memang bisa membantu mengurangi ketegangan, memperbaiki suasana hati, dan memberikan pengalaman menyenangkan setelah bekerja. Namun, hobi bukan pengganti penyelesaian masalah pekerjaan atau penanganan stres yang sudah berat.

Misalnya, kamu mengalami konflik berkepanjangan dengan atasan, beban kerja yang tidak masuk akal, atau lingkungan kerja yang tidak sehat. Menghabiskan waktu untuk bermain gim atau menonton film mungkin memberikan kesenangan sementara, tetapi tidak otomatis menyelesaikan sumber masalah tersebut.

Karena itu, gunakan hobi sebagai salah satu bagian dari strategi pengelolaan stres yang lebih menyeluruh.

Kamu bisa mengombinasikannya dengan beberapa langkah berikut:

Mengenali sumber stres dan menentukan masalah yang bisa dikendalikan.

Membuat batas waktu kerja yang lebih sehat.

Memastikan kebutuhan tidur dan istirahat terpenuhi.

Melakukan aktivitas fisik secara teratur.

Menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat.

Meminta bantuan profesional jika stres mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.

Kamu juga bisa mengevaluasi bagaimana perasaanmu setelah menjalani hobi. Apakah suasana hati menjadi lebih baik? Apakah pikiran terasa lebih tenang? Apakah kamu merasa lebih siap menghadapi aktivitas berikutnya?

Jika jawabannya positif, kemungkinan besar kegiatan tersebut memberikan manfaat pemulihan yang kamu butuhkan.

Sebaliknya, jika hobi justru membuatmu semakin tertekan, menghabiskan waktu secara berlebihan, atau mengganggu kewajiban penting, kamu bisa menyesuaikan kembali cara menjalankannya.

Tujuannya bukan menghindari kehidupan nyata, melainkan membangun kehidupan yang lebih seimbang.

Penutup

Memiliki hobi bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki banyak waktu luang. Justru, ketika tuntutan pekerjaan semakin tinggi, aktivitas yang memberikan kesenangan pribadi bisa menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesejahteraan mental.

Hobi memberikan kesempatan untuk beristirahat dari tuntutan profesional, mengeksplorasi minat, merasakan pencapaian yang berbeda, serta membangun hubungan sosial yang lebih positif.

Jika ingin menjadikan hobi sebagai penyangga stres kerja, mulailah dengan enam langkah sederhana: memilih kegiatan yang benar-benar disukai, menjadwalkan waktu khusus, tidak menjadikannya target prestasi baru, memilih aktivitas yang membantu melepaskan pikiran dari pekerjaan, membangun hubungan sosial yang positif, dan menjadikannya bagian dari rutinitas pemulihan.

Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan atau seberapa tinggi pencapaian karier yang berhasil diraih.

Kamu juga berhak memiliki waktu untuk melakukan sesuatu yang membuatmu bahagia, merasa bebas, dan kembali terhubung dengan diri sendiri.