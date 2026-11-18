JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan pekerjaan tidak selalu menjadi perkara mudah. Ada kalanya seseorang harus menghadapi tekanan pekerjaan yang menumpuk, tenggat waktu yang semakin dekat, masalah pribadi, kelelahan fisik, hingga kondisi emosional yang tidak stabil.

Dalam situasi seperti ini, pekerjaan yang biasanya terasa sederhana bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berat untuk diselesaikan.

Tidak sedikit orang yang akhirnya kehilangan motivasi, menunda pekerjaan, merasa kewalahan, bahkan memilih menyerah sebelum benar-benar mencoba.

Padahal, kemampuan untuk tetap menyelesaikan pekerjaan ketika keadaan sedang sulit merupakan salah satu keterampilan penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi.

Menariknya, psikologi menjelaskan bahwa keberhasilan menyelesaikan pekerjaan tidak selalu bergantung pada tingkat kecerdasan, bakat, atau besarnya motivasi seseorang.

Ada sejumlah kemampuan psikologis yang dapat membantu seseorang tetap produktif meskipun sedang berada dalam kondisi yang tidak ideal.

Kabar baiknya, kemampuan tersebut bisa dilatih secara bertahap. Kita tidak harus selalu merasa bersemangat untuk mulai bekerja. Kita juga tidak harus menunggu semua masalah selesai untuk kembali menjalankan tanggung jawab.

Lantas, bagaimana cara menjaga produktivitas dan menyelesaikan pekerjaan ketika keadaan sedang sulit?

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat tujuh kunci yang dapat dipahami melalui perspektif psikologi.

1. Jangan Menunggu Motivasi, Bangun Disiplin untuk Memulai

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan seseorang ketika menghadapi pekerjaan sulit adalah menunggu datangnya motivasi. Mereka berpikir bahwa pekerjaan baru bisa dimulai ketika suasana hati sudah membaik, pikiran sudah tenang, atau semangat sudah kembali.

Padahal, motivasi tidak selalu muncul sebelum seseorang melakukan sesuatu. Dalam banyak situasi, justru tindakanlah yang dapat memunculkan motivasi.

Dalam psikologi perilaku, terdapat konsep behavioral activation atau aktivasi perilaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya melakukan tindakan yang bermakna meskipun seseorang belum memiliki dorongan emosional yang kuat untuk melakukannya.

Sebagai contoh, seseorang memiliki laporan pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi sedang merasa lelah dan tidak bersemangat. Daripada memaksakan diri untuk langsung menyelesaikan seluruh laporan, ia bisa memulai dengan membuka dokumen, membaca kembali instruksi, dan menulis satu paragraf pertama.

Tindakan kecil tersebut dapat membantu mengurangi hambatan psikologis untuk memulai.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa kita tidak harus merasa siap untuk mengambil langkah pertama. Terkadang, kesiapan justru terbentuk setelah kita mulai bergerak.

Cara menerapkannya:

Mulailah pekerjaan dengan tugas paling sederhana.

Jangan menuntut diri untuk langsung menghasilkan pekerjaan sempurna.

Buat komitmen untuk bekerja selama lima atau sepuluh menit.

Fokus pada tindakan pertama, bukan keseluruhan beban pekerjaan.

Ingat, disiplin bukan berarti selalu memiliki semangat tinggi. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap mengambil tindakan meskipun perasaan sedang tidak mendukung.

2. Pecah Pekerjaan Besar Menjadi Langkah-Langkah Kecil

Pekerjaan yang terlalu besar sering kali membuat seseorang merasa kewalahan. Ketika melihat banyak tugas sekaligus, otak cenderung menangkapnya sebagai beban yang mengancam kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Akibatnya, seseorang bisa mengalami kelumpuhan dalam mengambil keputusan atau analysis paralysis. Ia terlalu banyak memikirkan pekerjaan, tetapi justru kesulitan memulainya.

Dalam psikologi, salah satu cara untuk mengatasi kondisi ini adalah dengan memecah tujuan besar menjadi beberapa tujuan kecil yang lebih realistis.

Prinsip ini berkaitan dengan teori penetapan tujuan atau Goal-Setting Theory yang dikembangkan oleh Edwin Locke dan Gary Latham. Teori tersebut menjelaskan bahwa tujuan yang jelas dan spesifik dapat membantu meningkatkan fokus serta mengarahkan usaha seseorang.

Misalnya, daripada menuliskan target "menyelesaikan seluruh laporan hari ini", ubahlah menjadi beberapa tahapan:

Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan.

Membuat kerangka laporan.

Menulis bagian pendahuluan.

Menyelesaikan pembahasan utama.

Memeriksa dan memperbaiki hasil akhir.

Dengan membagi pekerjaan seperti ini, tugas yang awalnya terasa menakutkan menjadi lebih mudah dikelola.

Setiap kali berhasil menyelesaikan satu bagian, seseorang juga mendapatkan pengalaman keberhasilan kecil. Pengalaman tersebut dapat meningkatkan keyakinan bahwa dirinya mampu menyelesaikan pekerjaan berikutnya.

Cara menerapkannya:

Gunakan prinsip satu tugas dalam satu waktu. Jangan terlalu sibuk memikirkan sepuluh pekerjaan yang belum selesai. Tanyakan kepada diri sendiri, apa satu langkah paling kecil yang bisa saya selesaikan sekarang?

Terkadang, kemajuan besar bukan berasal dari satu tindakan luar biasa, melainkan dari kumpulan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.

3. Kelola Emosi Sebelum Emosi Mengendalikan Tindakan

Ketika menghadapi tekanan, seseorang tidak hanya berhadapan dengan pekerjaan, tetapi juga dengan berbagai emosi yang muncul di dalam dirinya.

Rasa takut gagal, kecewa, marah, cemas, dan frustrasi dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Bahkan, pekerjaan sederhana pun bisa terasa sangat berat ketika pikiran dipenuhi emosi negatif.

Menurut psikologi, kemampuan mengelola emosi dikenal sebagai emotional regulation atau regulasi emosi.

Regulasi emosi bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan. Sebaliknya, kemampuan ini membantu seseorang mengenali, memahami, dan mengelola respons emosional agar tidak mengganggu perilakunya.

Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah teknik cognitive reappraisal, yaitu mengubah cara pandang terhadap suatu situasi.

Contohnya, seseorang mendapatkan banyak revisi dari atasannya. Ia mungkin langsung berpikir bahwa dirinya tidak kompeten atau pekerjaannya sangat buruk.

Namun, ia bisa mencoba mengubah perspektif tersebut menjadi: revisi merupakan bagian dari proses penyempurnaan pekerjaan, bukan bukti bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan.

Perubahan cara pandang ini tidak menghilangkan masalah, tetapi dapat mengurangi tekanan emosional yang muncul akibat penafsiran negatif.

Selain itu, teknik pernapasan perlahan, mengambil jeda singkat, dan menuliskan hal-hal yang sedang dirasakan juga dapat membantu seseorang mengelola emosinya.

Cara menerapkannya:

Kenali emosi yang sedang dirasakan.

Jangan langsung mengambil keputusan ketika sedang sangat marah atau panik.

Bedakan antara fakta dan asumsi pribadi.

Ubah pikiran yang terlalu negatif menjadi penilaian yang lebih realistis.

Berikan waktu untuk menenangkan diri sebelum kembali bekerja.

Kemampuan mengelola emosi sangat penting karena produktivitas bukan hanya persoalan seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga bagaimana seseorang mempertahankan kejernihan berpikir ketika menghadapi tekanan.

4. Fokus pada Hal yang Bisa Dikendalikan

Dalam situasi sulit, seseorang sering kali menghabiskan terlalu banyak energi untuk memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya.

Misalnya, seorang karyawan merasa tertekan karena kondisi perusahaan sedang tidak stabil, rekan kerja tidak kooperatif, atau perubahan kebijakan yang tidak bisa ia tentukan sendiri.

Jika terus-menerus memikirkan hal-hal tersebut, energinya akan terkuras sebelum pekerjaan yang sebenarnya bisa ia lakukan selesai.

Dalam psikologi, pendekatan ini berkaitan dengan konsep locus of control, yang diperkenalkan oleh Julian Rotter.

Konsep tersebut menjelaskan bagaimana seseorang memandang sumber kendali atas berbagai kejadian dalam kehidupannya. Individu dengan orientasi kendali internal cenderung melihat bahwa tindakan dan keputusan pribadinya memiliki peran dalam menentukan hasil.

Namun, bukan berarti semua hal bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Ada banyak faktor eksternal yang memang berada di luar kemampuan manusia.

Karena itu, kunci pentingnya adalah membedakan dua hal: apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa dikendalikan.

Sebagai contoh:

Hal yang tidak bisa dikendalikan:

Perubahan keputusan atasan.

Perilaku orang lain.

Kondisi ekonomi.

Kemacetan di perjalanan.

Penilaian orang terhadap diri kita.

Hal yang masih bisa dikendalikan:

Cara merespons masalah.

Kualitas usaha yang diberikan.

Pengaturan waktu.

Cara berkomunikasi.

Prioritas pekerjaan.

Keputusan untuk terus belajar.

Ketika perhatian diarahkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk mengambil tindakan nyata daripada terjebak dalam kekhawatiran.

Cara menerapkannya:

Setiap kali menghadapi masalah, tanyakan kepada diri sendiri: "Dari semua situasi ini, bagian mana yang masih bisa saya perbaiki atau lakukan?"

Kemudian, arahkan energi pada bagian tersebut.

Kita memang tidak selalu bisa mengubah keadaan, tetapi kita masih bisa memilih respons yang paling konstruktif terhadap keadaan tersebut.

5. Gunakan Sistem Kerja, Jangan Hanya Mengandalkan Ingatan

Ketika pekerjaan semakin banyak, kemampuan otak untuk mengingat seluruh tanggung jawab juga memiliki keterbatasan.

Seseorang mungkin harus mengingat jadwal rapat, tenggat waktu, tugas harian, pesan yang belum dibalas, serta berbagai persoalan lainnya.

Semua hal tersebut dapat membebani memori kerja atau working memory.

Memori kerja merupakan sistem kognitif yang membantu seseorang menyimpan dan mengolah informasi dalam waktu singkat. Ketika terlalu banyak informasi harus diproses sekaligus, kemampuan untuk mempertahankan fokus dan mengambil keputusan dapat terganggu.

Itulah sebabnya, mengandalkan ingatan saja bukanlah strategi terbaik untuk menghadapi pekerjaan yang menumpuk.

Salah satu solusinya adalah membangun sistem kerja yang sederhana dan terstruktur.

Misalnya, gunakan daftar tugas harian atau to-do list untuk mencatat semua pekerjaan yang perlu diselesaikan. Setelah itu, tentukan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya.

Anda juga bisa menerapkan teknik Pomodoro, yaitu bekerja dalam interval waktu tertentu, misalnya 25 menit bekerja dan lima menit beristirahat.

Teknik ini dapat membantu memberikan struktur pada waktu kerja dan mengurangi kecenderungan menunda pekerjaan.

Cara menerapkannya:

Catat semua pekerjaan yang harus dilakukan.

Tentukan tiga prioritas utama setiap hari.

Gunakan kalender untuk mengingat tenggat waktu.

Kerjakan satu tugas dalam satu waktu.

Sisihkan waktu khusus untuk memeriksa pesan dan komunikasi.

Berikan jeda istirahat agar konsentrasi tetap terjaga.

Dengan memiliki sistem kerja, seseorang tidak perlu terus-menerus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Energi mental dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, bukan sekadar mengingat semua tanggung jawab.

6. Bangun Ketahanan Mental, Bukan Menuntut Diri Selalu Kuat

Ada anggapan bahwa orang yang sukses adalah mereka yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa lelah, dan selalu mampu bekerja dalam kondisi apa pun.

Padahal, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat.

Dalam psikologi, terdapat konsep resilience atau resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bangkit kembali ketika menghadapi kesulitan, tekanan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan.

Orang yang memiliki resiliensi bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan. Mereka tetap bisa merasa sedih, kecewa, lelah, bahkan kehilangan motivasi.

Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka merespons keadaan tersebut.

Mereka tidak menjadikan satu kegagalan sebagai alasan untuk menghentikan seluruh usaha. Mereka berusaha memahami apa yang terjadi, mengambil pelajaran, kemudian mencari cara untuk melanjutkan langkah.

Salah satu faktor yang mendukung ketahanan mental adalah self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri.

Konsep yang banyak dikembangkan oleh Kristin Neff ini menekankan pentingnya memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, terutama ketika sedang mengalami kesulitan.

Sebagai contoh, ketika seseorang gagal memenuhi target pekerjaan, ia tidak perlu terus-menerus menghukum dirinya dengan pikiran seperti, "Saya memang tidak becus" atau "Saya selalu gagal."

Sebaliknya, ia bisa mengatakan kepada dirinya sendiri:

"Saya memang belum berhasil menyelesaikan semuanya hari ini. Namun, saya bisa mengevaluasi apa yang salah dan mencoba memperbaikinya besok."

Sikap ini bukan berarti membenarkan kemalasan atau menghindari tanggung jawab. Justru, dengan tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri, seseorang dapat memiliki ruang mental untuk memperbaiki keadaan.

Cara menerapkannya:

Terima bahwa tidak semua pekerjaan bisa berjalan sempurna.

Jangan menjadikan kesalahan sebagai identitas diri.

Evaluasi kegagalan tanpa merendahkan diri sendiri.

Berikan waktu untuk beristirahat ketika tubuh dan pikiran membutuhkannya.

Ingat kembali pengalaman ketika berhasil melewati kesulitan sebelumnya.

Ketahanan mental bukan kemampuan untuk tidak pernah jatuh, melainkan kemampuan untuk menemukan jalan kembali setelah menghadapi masa sulit.

7. Temukan Makna dari Pekerjaan yang Sedang Dilakukan

Ketika seseorang kehilangan semangat, salah satu hal yang dapat membantunya bertahan adalah memahami alasan mengapa pekerjaan tersebut perlu diselesaikan.

Pekerjaan yang hanya dipandang sebagai kewajiban terkadang terasa melelahkan. Namun, ketika seseorang memahami nilai dan tujuan di balik pekerjaannya, ia dapat memiliki alasan yang lebih kuat untuk terus berusaha.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep meaningful work atau pekerjaan yang bermakna.

Pekerjaan yang bermakna tidak selalu harus pekerjaan besar, bergengsi, atau menghasilkan banyak uang. Pekerjaan sederhana pun dapat memiliki makna ketika seseorang memahami kontribusinya terhadap kehidupan pribadi maupun orang lain.

Misalnya, seorang guru mungkin merasa lelah menghadapi berbagai tuntutan pekerjaan. Namun, ketika mengingat bahwa pekerjaannya membantu membentuk masa depan para siswa, ia dapat menemukan kembali alasan untuk bertahan.

Begitu juga seorang karyawan yang menyelesaikan laporan keuangan. Meski pekerjaannya terlihat rutin, hasil pekerjaannya dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik.

Menemukan makna pekerjaan membantu seseorang melihat tanggung jawabnya dari perspektif yang lebih luas.

Cara menerapkannya:

Ingat alasan mengapa Anda memilih pekerjaan tersebut.

Pahami siapa saja yang mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan Anda.

Hubungkan tugas harian dengan tujuan jangka panjang.

Tetapkan tujuan pribadi yang ingin dicapai melalui pekerjaan.

Hargai kemajuan kecil yang sudah berhasil dilakukan.

Ketika seseorang memiliki alasan yang kuat, pekerjaan tidak lagi sekadar menjadi daftar kewajiban yang harus diselesaikan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang dianggap penting.

Kesimpulan: Tetap Bergerak Meski Keadaan Tidak Selalu Mendukung

Menyelesaikan pekerjaan di tengah situasi sulit bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak faktor yang dapat mengganggu konsentrasi, menurunkan motivasi, dan menguras energi seseorang.

Namun, psikologi memberikan pemahaman bahwa produktivitas tidak harus selalu bergantung pada suasana hati yang baik atau kondisi kehidupan yang sempurna.

Ada tujuh kunci yang dapat membantu seseorang tetap menyelesaikan pekerjaan meskipun sedang menghadapi masa sulit:

Jangan menunggu motivasi, tetapi bangun disiplin untuk memulai.

Pecah pekerjaan besar menjadi langkah-langkah kecil.

Kelola emosi sebelum emosi mengendalikan tindakan.

Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.

Gunakan sistem kerja, bukan hanya mengandalkan ingatan.

Bangun ketahanan mental dan perlakukan diri sendiri dengan baik.

Temukan makna dari pekerjaan yang sedang dilakukan.

Pada akhirnya, menjadi produktif bukan berarti harus bekerja tanpa henti, mengabaikan kesehatan, atau memaksakan diri ketika sudah mencapai batas kemampuan.

Produktivitas yang sehat adalah kemampuan untuk mengelola energi, menentukan prioritas, beradaptasi dengan keadaan, dan tetap mengambil langkah yang berarti.

Kita tidak selalu bisa memilih kapan kesulitan datang. Kita juga tidak selalu bisa menentukan seberapa berat tantangan yang harus dihadapi. Namun, kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana meresponsnya.

Jangan menunggu hidup menjadi mudah untuk mulai menyelesaikan tanggung jawab. Mulailah dari hal kecil yang masih bisa dilakukan hari ini.

Sebab, terkadang keberhasilan bukan tentang siapa yang selalu memiliki keadaan terbaik, melainkan siapa yang mampu tetap melangkah, menyesuaikan diri, dan tidak berhenti belajar ketika keadaan sedang tidak berpihak kepadanya.