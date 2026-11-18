JawaPos.com - Ada sesuatu yang menarik dari cara manusia menghadapi akhir. Kita sering kali begitu bersemangat ketika memulai sesuatu, tetapi mendadak kehilangan keberanian ketika harus menyelesaikannya.

Kita bisa memulai hubungan dengan penuh harapan, menjalani pekerjaan dengan ambisi besar, membangun persahabatan dengan kepercayaan, atau mengejar impian dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana.

Namun, ketika tiba waktunya untuk mengakhiri, kita justru terjebak dalam keraguan.

Kita tahu sebuah hubungan sudah tidak sehat, tetapi tetap bertahan. Kita sadar sebuah pekerjaan tidak lagi memberikan kebahagiaan, tetapi takut mengundurkan diri.

Kita memahami bahwa sebuah fase kehidupan sudah selesai, tetapi masih berusaha mempertahankannya. Bahkan, terkadang kita terus menunggu penjelasan, permintaan maaf, atau pengakuan dari seseorang yang sebenarnya sudah lama pergi.

Mengapa mengakhiri sesuatu terasa begitu sulit?

Menurut psikologi, kesulitan membuat akhir cerita bukan sekadar persoalan kurangnya keberanian atau ketidakmampuan mengambil keputusan.

Ada berbagai mekanisme psikologis yang bekerja di baliknya. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah dikenal, menghindari ketidakpastian, mencari kepastian emosional, dan melindungi diri dari rasa kehilangan.

Akibatnya, kita sering kali lebih memilih bertahan dalam keadaan yang tidak membahagiakan daripada menghadapi ketidaknyamanan dari sebuah perpisahan.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (14/11), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa kita sering gagal membuat akhir cerita dalam kehidupan.

1. Kita Takut Menghadapi Kehilangan dan Perasaan Kosong Setelahnya

Salah satu alasan terbesar mengapa manusia sulit mengakhiri sesuatu adalah ketakutan terhadap kehilangan.

Kita tidak hanya kehilangan seseorang, pekerjaan, hubungan, atau kesempatan. Kita juga kehilangan rutinitas, kenangan, kebiasaan, dan gambaran masa depan yang selama ini sudah kita bangun dalam pikiran.

Misalnya, seseorang yang menjalani hubungan tidak bahagia mungkin sebenarnya sudah memahami bahwa hubungan tersebut tidak bisa dipertahankan. Namun, ia tetap memilih bertahan karena membayangkan kehidupan tanpa pasangan terasa jauh lebih menakutkan daripada menjalani hubungan yang menyakitkan.

Di sinilah psikologi mengenal konsep loss aversion atau keengganan terhadap kehilangan.

Konsep ini berkaitan dengan penelitian Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam teori prospek (prospect theory). Mereka menjelaskan bahwa manusia cenderung merasakan dampak psikologis dari kehilangan lebih kuat daripada kesenangan yang diperoleh dari keuntungan dengan nilai yang sebanding.

Dengan kata lain, kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki sering terasa lebih menyakitkan daripada kebahagiaan yang mungkin kita dapatkan dari sesuatu yang baru.

Itulah sebabnya seseorang bisa bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena takut kehilangan status sebagai pasangan. Seseorang bisa terus mempertahankan pekerjaan yang tidak disukai karena takut kehilangan penghasilan dan identitas profesionalnya.

Kita sering kali tidak benar-benar mempertahankan sesuatu karena masih menginginkannya. Kita mempertahankannya karena takut menghadapi kehidupan setelah sesuatu itu tidak lagi ada.

Padahal, kehilangan bukan selalu tanda bahwa kita sedang mengalami kemunduran. Terkadang, kehilangan merupakan bagian dari proses menyediakan ruang bagi sesuatu yang lebih baik.

Kita perlu memahami bahwa tidak semua hal yang pernah membuat kita bahagia harus dipertahankan selamanya.

2. Kita Terjebak dalam Sunk Cost Fallacy: Merasa Sudah Terlalu Banyak Berkorban

Pernahkah kita bertahan dalam sesuatu hanya karena merasa sudah terlalu banyak mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan perasaan?

Kita mungkin pernah menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun sebuah hubungan. Kita sudah mengenalkan pasangan kepada keluarga, melewati banyak masalah bersama, membuat berbagai rencana, bahkan mengorbankan beberapa kesempatan pribadi.

Ketika hubungan tersebut mulai kehilangan arah, kita justru kesulitan mengakhirinya.

Pikiran yang muncul biasanya sederhana: "Sayang sekali kalau semua yang sudah diperjuangkan harus berakhir begitu saja."

Dalam psikologi perilaku dan ekonomi, pola berpikir ini dikenal sebagai sunk cost fallacy.

Sunk cost adalah sumber daya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan. Kesalahan berpikir terjadi ketika kita menggunakan pengorbanan masa lalu sebagai alasan untuk terus menginvestasikan waktu, tenaga, atau emosi pada sesuatu yang sebenarnya tidak lagi memberikan manfaat.

Kita merasa harus melanjutkan sesuatu karena sudah terlalu jauh berjalan.

Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan:

Seseorang mempertahankan hubungan yang tidak sehat karena sudah berpacaran selama sepuluh tahun.

Seorang karyawan bertahan dalam pekerjaan yang membuatnya tertekan karena sudah menghabiskan banyak waktu membangun karier di sana.

Seseorang melanjutkan bisnis yang terus merugi karena merasa terlalu banyak uang yang sudah diinvestasikan.

Seseorang tetap mengejar impian yang tidak lagi sesuai dengan dirinya karena takut mengakui bahwa keputusan masa lalunya keliru.

Masalahnya, waktu yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan. Pengorbanan yang sudah dilakukan juga tidak otomatis menjadi alasan untuk terus berkorban.

Kita sering lupa bahwa keputusan terbaik untuk masa depan tidak selalu sama dengan keputusan yang paling menghargai masa lalu.

Membuat akhir cerita terkadang berarti menerima bahwa sesuatu yang pernah kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak harus kita pertahankan selamanya.

Kita boleh menghargai perjalanan tanpa harus memaksakan diri untuk terus berada di dalamnya.

3. Kita Memiliki Kebutuhan Psikologis untuk Mendapatkan Closure

Ada alasan lain yang membuat manusia sulit mengakhiri sesuatu: kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan.

Kita ingin mengetahui mengapa seseorang pergi. Kita ingin memahami mengapa hubungan berubah. Kita ingin mendapatkan alasan mengapa usaha yang sudah dilakukan tidak membuahkan hasil.

Kita merasa tidak bisa benar-benar melangkah maju sebelum semua pertanyaan mendapatkan jawaban.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan ini sering disebut sebagai closure, yaitu keinginan untuk memperoleh pemahaman atau penyelesaian terhadap suatu pengalaman yang belum tuntas secara emosional maupun kognitif.

Psikolog Arie W. Kruglanski dan Donna M. Webster membahas konsep need for cognitive closure, yaitu kebutuhan seseorang untuk memperoleh jawaban yang jelas dan mengakhiri ketidakpastian.

Ketika menghadapi situasi yang ambigu, sebagian orang memiliki dorongan kuat untuk segera menemukan jawaban agar bisa merasa tenang.

Masalah muncul ketika jawaban yang kita harapkan tidak pernah datang.

Kita menunggu seseorang meminta maaf, tetapi orang tersebut tidak merasa bersalah. Kita menunggu penjelasan, tetapi orang tersebut memilih diam. Kita berharap mendapatkan pengakuan atas pengorbanan yang sudah dilakukan, tetapi kenyataan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan.

Akhirnya, kehidupan kita seperti berhenti di satu titik.

Kita terus memikirkan percakapan yang sudah berlalu, mengulang kejadian dalam pikiran, dan membayangkan berbagai kemungkinan yang sebenarnya tidak lagi bisa kita ubah.

Kita lupa bahwa tidak semua cerita memberikan penjelasan yang memuaskan.

Ada hubungan yang berakhir tanpa percakapan terakhir. Ada persahabatan yang menjauh tanpa alasan yang jelas. Ada kesempatan yang hilang tanpa pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk memahami penyebabnya.

Di sinilah kita perlu belajar bahwa closure tidak selalu datang dari orang lain.

Terkadang, closure adalah keputusan pribadi untuk menerima bahwa kita mungkin tidak akan pernah mengetahui seluruh alasan di balik sesuatu yang telah terjadi.

Kita tidak harus memahami semua hal untuk bisa melanjutkan kehidupan.

4. Kita Takut Menghadapi Ketidakpastian di Masa Depan

Manusia pada dasarnya menyukai sesuatu yang dapat diprediksi.

Kita merasa lebih aman ketika mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana sebuah situasi berjalan, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Sebaliknya, ketidakpastian sering menimbulkan kecemasan.

Inilah salah satu alasan mengapa kita sering gagal mengakhiri sesuatu meskipun sudah mengetahui bahwa keadaan tersebut tidak lagi baik bagi diri sendiri.

Kita mungkin tidak bahagia dalam hubungan yang sedang dijalani. Namun, setidaknya kita sudah mengetahui karakter pasangan, kebiasaannya, dan pola kehidupan bersama.

Jika hubungan itu berakhir, kita harus menghadapi banyak pertanyaan baru.

Bagaimana jika tidak menemukan pasangan lagi? Bagaimana jika kesepian? Bagaimana jika keputusan tersebut ternyata salah? Bagaimana jika kehidupan setelah perpisahan justru lebih buruk?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat membuat seseorang memilih bertahan dalam keadaan yang sudah dikenalnya.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan intolerance of uncertainty, yaitu kesulitan seseorang dalam menghadapi situasi yang hasilnya tidak dapat dipastikan.

Orang yang memiliki intoleransi tinggi terhadap ketidakpastian cenderung merasa lebih tertekan ketika harus mengambil keputusan tanpa mengetahui seluruh konsekuensinya.

Akibatnya, mereka bisa terus menunda keputusan karena menunggu kondisi yang benar-benar aman.

Padahal, dalam kehidupan nyata, tidak ada keputusan yang memberikan jaminan sempurna.

Mengakhiri hubungan tidak menjamin kita langsung bahagia. Mengundurkan diri dari pekerjaan tidak menjamin kita segera mendapatkan pekerjaan baru. Meninggalkan lingkungan lama tidak menjamin perjalanan berikutnya akan selalu berjalan lancar.

Namun, kita perlu menyadari bahwa ketidakpastian bukan berarti sesuatu yang buruk pasti akan terjadi.

Terkadang, kehidupan baru hanya bisa dimulai ketika kita berani meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi memberikan ruang untuk bertumbuh.

5. Kita Terikat pada Identitas dan Kenangan Masa Lalu

Salah satu hal yang membuat akhir cerita terasa menyakitkan adalah kenyataan bahwa kita tidak hanya kehilangan sesuatu di luar diri kita, tetapi juga kehilangan sebagian identitas yang selama ini melekat pada diri sendiri.

Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pasangan dari orang tertentu. Ia sudah terbiasa menjalani kehidupan dengan identitas tersebut.

Ketika hubungan berakhir, ia bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi juga harus belajar mengenali dirinya kembali sebagai individu yang berdiri sendiri.

Hal serupa terjadi pada seseorang yang meninggalkan pekerjaan yang sudah dijalani selama belasan tahun, seseorang yang kehilangan persahabatan lama, atau seseorang yang harus melepaskan impian yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupannya.

Dalam psikologi, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep self-concept atau konsep diri.

Konsep diri merupakan cara seseorang memahami dan mendefinisikan siapa dirinya, termasuk peran sosial, nilai, pengalaman, dan hubungan yang dimilikinya.

Ketika sesuatu yang penting berakhir, konsep diri kita bisa ikut terguncang.

Kita mungkin mulai bertanya:

"Kalau bukan sebagai pasangan dia, lalu siapa saya?"

"Kalau tidak lagi bekerja di tempat itu, apa yang menjadi identitas saya?"

"Kalau impian yang selama ini saya kejar ternyata tidak terwujud, untuk apa semua perjuangan ini?"

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa terkadang kita sulit mengakhiri sesuatu bukan karena masih mencintai atau membutuhkannya, melainkan karena belum mengetahui bagaimana mendefinisikan diri setelah kepergiannya.

Kita terlalu lama membangun kehidupan dengan sesuatu sehingga lupa bahwa diri kita sebenarnya lebih luas daripada satu hubungan, satu pekerjaan, satu kegagalan, atau satu pencapaian.

Mengakhiri sesuatu bukan berarti menghapus identitas kita.

Kita tetap menjadi diri sendiri meskipun peran, hubungan, dan keadaan hidup mengalami perubahan.

Justru, salah satu bagian dari kedewasaan emosional adalah kemampuan membangun kembali identitas diri tanpa harus terus bergantung pada sesuatu yang sudah selesai.

6. Kita Terjebak dalam Harapan bahwa Segalanya Masih Bisa Berubah

Harapan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Harapan membantu kita bertahan ketika menghadapi kesulitan, mendorong kita untuk berusaha, dan memberikan alasan untuk terus melangkah.

Namun, harapan juga bisa menjadi sesuatu yang membuat kita sulit menerima kenyataan.

Kita sering kali tidak mempertahankan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kita mempertahankan kemungkinan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan.

Contohnya, seseorang bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena terus percaya bahwa pasangannya suatu hari akan berubah.

Ia mengingat masa-masa indah di awal hubungan dan meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan tersebut suatu saat akan kembali.

Setiap kali terjadi masalah, ia berpikir bahwa keadaan hanya sedang tidak baik-baik saja. Ia memberikan kesempatan berkali-kali karena percaya bahwa semuanya masih bisa diperbaiki.

Fenomena ini dapat berkaitan dengan optimism bias, yaitu kecenderungan manusia untuk memiliki ekspektasi yang lebih positif terhadap masa depan daripada yang didukung oleh kemungkinan objektif.

Selain itu, ada pula konsep intermittent reinforcement atau penguatan berselang dalam psikologi perilaku.

Ketika seseorang sesekali menerima perhatian, kasih sayang, atau perlakuan menyenangkan di tengah pengalaman yang tidak konsisten, harapan untuk mendapatkan pengalaman positif berikutnya dapat membuatnya terus bertahan.

Misalnya, pasangan yang sering bersikap dingin tiba-tiba menunjukkan perhatian yang luar biasa. Momen tersebut dapat membuat seseorang kembali percaya bahwa hubungan mereka masih memiliki masa depan.

Ia kemudian menunggu momen indah berikutnya, meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan dalam ketidakbahagiaan.

Tentu saja, bukan berarti semua hubungan harus diakhiri ketika menghadapi masalah. Perubahan dan perbaikan adalah bagian penting dari hubungan manusia.

Namun, kita perlu membedakan antara harapan yang didukung oleh tindakan nyata dan harapan yang hanya dipertahankan oleh imajinasi.

Seseorang yang benar-benar ingin berubah biasanya menunjukkan konsistensi melalui perilaku, bukan hanya janji.

Kita perlu belajar melihat kenyataan sebagaimana adanya, bukan hanya sebagaimana yang kita inginkan.

Sebab, terkadang yang membuat kita sulit pergi bukanlah sesuatu yang masih kita miliki, melainkan sesuatu yang terus kita bayangkan akan kembali.

7. Kita Belum Memiliki Kemampuan untuk Menerima Emosi yang Tidak Nyaman

Alasan terakhir yang sering kali tidak disadari adalah ketidakmampuan menghadapi emosi negatif.

Mengakhiri sesuatu hampir selalu melibatkan perasaan yang tidak menyenangkan.

Ada kesedihan, rasa bersalah, penyesalan, kecemasan, kemarahan, kesepian, bahkan rasa kehilangan arah.

Sebagian orang berusaha menghindari perasaan tersebut dengan cara mempertahankan keadaan yang sebenarnya sudah tidak sehat.

Mereka berpikir bahwa selama sesuatu belum benar-benar berakhir, mereka tidak perlu menghadapi kesedihan akibat kehilangan.

Dalam psikologi, pola ini berkaitan dengan experiential avoidance, yaitu kecenderungan untuk menghindari pengalaman internal yang tidak menyenangkan, seperti pikiran, emosi, ingatan, atau sensasi tubuh.

Konsep ini banyak dibahas dalam pendekatan Acceptance and Commitment Therapy (ACT), yang dikembangkan oleh Steven C. Hayes dan rekan-rekannya.

Menurut pendekatan ini, usaha berlebihan untuk menghindari pengalaman emosional yang tidak nyaman justru dapat membuat seseorang semakin terjebak dalam penderitaannya.

Contohnya, seseorang tidak berani mengakhiri hubungan karena takut menangis, takut kesepian, atau takut menghadapi kehidupan tanpa pasangan.

Seseorang tidak berani meninggalkan pekerjaan karena takut merasa gagal dan mengecewakan orang lain.

Seseorang tidak berani mengakui bahwa sebuah impian sudah tidak relevan karena takut menghadapi kenyataan bahwa banyak waktu telah dihabiskan untuk mengejarnya.

Padahal, emosi yang tidak nyaman bukan sesuatu yang harus selalu dihindari.

Kita boleh merasa sedih ketika sesuatu berakhir. Kita boleh menangis ketika kehilangan seseorang. Kita boleh merasa kecewa karena sebuah rencana tidak berjalan sesuai harapan.

Semua perasaan tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia.

Kedewasaan emosional bukan berarti tidak pernah merasa sakit ketika harus mengakhiri sesuatu. Kedewasaan emosional justru terlihat dari kemampuan menghadapi rasa sakit tanpa membiarkannya sepenuhnya mengendalikan keputusan hidup kita.

Kita perlu memahami bahwa kesedihan tidak selalu menunjukkan bahwa keputusan kita salah.

Terkadang, kita merasa sedih bukan karena harus meninggalkan sesuatu yang baik, melainkan karena kita sedang melepaskan sesuatu yang pernah sangat berarti.

Dan dua hal itu bisa terjadi secara bersamaan.

Bagaimana Cara Belajar Membuat Akhir Cerita dengan Lebih Sehat?

Setelah memahami berbagai alasan psikologis tersebut, kita mungkin mulai menyadari bahwa kesulitan mengakhiri sesuatu bukan semata-mata karena kita lemah.

Ada mekanisme psikologis yang membuat kita takut kehilangan, sulit menerima ketidakpastian, terikat pada masa lalu, dan menghindari emosi yang tidak menyenangkan.

Namun, memahami penyebabnya saja tidak cukup. Kita juga perlu belajar membangun kemampuan untuk mengakhiri sesuatu dengan lebih sehat.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan.

1. Belajar membedakan masa lalu dan masa depan.

Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan seberapa banyak yang sudah dikorbankan. Cobalah bertanya kepada diri sendiri: jika harus memulai dari awal hari ini, apakah saya masih akan memilih sesuatu yang sama?

Pertanyaan tersebut membantu kita menilai keadaan berdasarkan kebutuhan saat ini, bukan hanya investasi masa lalu.

2. Berhenti menunggu penjelasan yang mungkin tidak pernah datang.

Tidak semua orang mampu memberikan penjelasan yang kita harapkan. Ada kalanya kita perlu menerima bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang memuaskan.

Kita tetap bisa melanjutkan kehidupan meskipun tidak mengetahui seluruh alasan di balik sebuah peristiwa.

3. Berikan ruang untuk merasakan kesedihan.

Jangan memaksa diri untuk langsung baik-baik saja. Proses kehilangan membutuhkan waktu dan setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapinya.

Mengakui kesedihan bukan berarti kita gagal melangkah maju.

4. Bangun kembali identitas diri.

Cobalah mengingat bahwa kehidupan kita tidak hanya terdiri dari satu hubungan, satu pekerjaan, atau satu impian.

Ada banyak hal lain yang membentuk diri kita. Temukan kembali minat, nilai, tujuan, dan aktivitas yang memberikan makna bagi kehidupan.

5. Belajar menerima ketidakpastian.

Kita tidak harus mengetahui seluruh masa depan sebelum mengambil keputusan. Terkadang, langkah pertama memang harus dilakukan tanpa mengetahui bagaimana keseluruhan perjalanan akan berakhir.

6. Evaluasi kenyataan, bukan hanya potensi.

Jangan hanya menilai seseorang atau sebuah keadaan berdasarkan kemungkinan terbaiknya. Perhatikan juga perilaku, pola, dan kenyataan yang terus berulang.

Harapan perlu berjalan bersama bukti nyata.

7. Pahami bahwa mengakhiri sesuatu juga merupakan bentuk keberanian.

Kita sering menganggap keberhasilan sebagai kemampuan mempertahankan sesuatu selama mungkin. Padahal, terkadang keberhasilan justru terletak pada kemampuan mengetahui kapan harus berhenti.

Tidak semua hal harus diperjuangkan sampai kita kehilangan diri sendiri.

Penutup: Tidak Semua Cerita Harus Dipertahankan Sampai Akhir

Mungkin salah satu pelajaran paling sulit dalam kehidupan adalah memahami bahwa tidak semua hal yang pernah berarti harus menjadi bagian dari masa depan kita.

Ada orang yang hadir hanya untuk menemani satu fase kehidupan. Ada pekerjaan yang memberikan pengalaman berharga sebelum kita menemukan jalan yang lebih sesuai. Ada persahabatan yang pernah begitu dekat, tetapi perlahan kehilangan tempatnya dalam kehidupan masing-masing.

Dan ada impian yang dahulu sangat kita inginkan, tetapi seiring bertambahnya usia dan pengalaman, ternyata tidak lagi mencerminkan siapa diri kita sekarang.

Kita sering gagal membuat akhir cerita karena terlalu sibuk memikirkan apa yang akan hilang. Kita lupa mempertimbangkan apa yang mungkin bisa ditemukan setelah berani melepaskannya.

Menurut perspektif psikologi, kesulitan mengakhiri sesuatu berkaitan dengan banyak hal: keengganan terhadap kehilangan, sunk cost fallacy, kebutuhan akan closure, ketakutan terhadap ketidakpastian, keterikatan pada identitas masa lalu, harapan yang tidak realistis, serta penghindaran terhadap emosi yang tidak nyaman.

Semua itu menunjukkan bahwa mengakhiri sesuatu bukan hanya keputusan logis. Ia juga merupakan proses emosional yang melibatkan cara kita memandang diri sendiri, masa lalu, dan masa depan.

Namun, kita perlu mengingat satu hal.

Tidak semua yang berakhir adalah kegagalan. Tidak semua yang kita lepaskan berarti kita menyerah. Dan tidak semua yang kita pertahankan berarti kita sedang memperjuangkan sesuatu yang benar.

Terkadang, akhir cerita bukanlah tanda bahwa kita kehilangan arah. Justru, itu adalah cara kehidupan mengingatkan bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk menulis cerita yang berbeda.

Kita tidak bisa mengubah semua hal yang sudah terjadi. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tinggal, mengembalikan waktu yang sudah berlalu, atau membuat semua keputusan masa lalu menjadi benar.

Namun, kita selalu memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana kita akan menjalani bagian kehidupan berikutnya.

Sebab, pada akhirnya, kemampuan untuk mengakhiri sesuatu dengan sehat bukan hanya tentang keberanian meninggalkan masa lalu.