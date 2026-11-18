JawaPos.com - Pernahkah kamu menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hanya untuk memikirkan sebuah keputusan?

Kamu mempertimbangkan berbagai kemungkinan, membandingkan keuntungan dan kerugian, meminta pendapat orang lain, hingga mencoba membayangkan apa yang akan terjadi setelah pilihan tersebut diambil. Namun, ketika keputusan akhirnya dibuat, perasaan lega yang diharapkan justru tidak datang.

Sebaliknya, muncul penyesalan, keraguan, dan pikiran yang terus bertanya-tanya: apakah sebenarnya aku sudah memilih jalan yang benar?

Fenomena ini cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang psikologi. Sebab, secara logika, seseorang yang telah memikirkan sebuah keputusan dengan matang seharusnya memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menyesal.

Mereka sudah mengumpulkan informasi, mempertimbangkan risiko, dan mencoba mengantisipasi berbagai konsekuensi.

Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.

Seseorang bisa saja sangat berhati-hati sebelum mengambil keputusan, tetapi tetap merasa tidak puas setelah menjalaninya. Bahkan, terkadang penyesalan justru muncul ketika seseorang sudah mendapatkan hasil yang sebenarnya cukup baik.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Dalam psikologi, penyesalan tidak hanya berkaitan dengan apakah sebuah keputusan benar atau salah. Perasaan tersebut juga dipengaruhi oleh harapan, emosi, cara otak mengevaluasi pengalaman, persepsi terhadap pilihan yang tidak diambil, serta kecenderungan manusia membayangkan kehidupan alternatif.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa seseorang masih bisa menyesali keputusan yang sudah mereka pikirkan lama.

1. Otak Manusia Sering Membandingkan Kenyataan dengan Kemungkinan yang Tidak Terjadi

Salah satu alasan terbesar mengapa seseorang masih menyesali keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang adalah karena otak manusia memiliki kecenderungan membayangkan skenario alternatif.

Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai counterfactual thinking, yaitu proses berpikir tentang apa yang mungkin terjadi seandainya seseorang mengambil keputusan yang berbeda.

Misalnya, seseorang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan menerima tawaran pekerjaan baru setelah mempertimbangkannya selama berbulan-bulan. Awalnya, keputusan tersebut terasa masuk akal. Gaji lebih tinggi, kesempatan berkembang lebih besar, dan lingkungan kerja terlihat menjanjikan.

Namun, beberapa bulan setelah pindah, ia mulai menghadapi tekanan pekerjaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia kemudian teringat pekerjaan lamanya yang sebenarnya memiliki lingkungan lebih nyaman.

Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan seperti:

"Bagaimana kalau dulu aku tetap bertahan?"

"Apakah hidupku akan lebih tenang jika tidak pindah?"

"Jangan-jangan keputusan meninggalkan pekerjaan lama adalah kesalahan terbesar?"

Menariknya, orang tersebut belum tentu memiliki bukti bahwa kehidupannya akan lebih baik jika memilih pekerjaan lama. Ia hanya sedang membandingkan kenyataan yang sedang dijalani dengan gambaran alternatif yang dibuat oleh pikirannya sendiri.

Masalahnya, kehidupan alternatif sering kali terlihat lebih menarik karena belum pernah benar-benar dijalani. Dalam bayangan, seseorang bisa membayangkan sisi terbaik dari pilihan yang tidak diambil tanpa harus memikirkan seluruh kesulitannya.

Pekerjaan lama mungkin memang lebih nyaman, tetapi bisa jadi ada alasan penting mengapa ia meninggalkannya. Begitu pula pekerjaan baru mungkin memiliki banyak kekurangan, tetapi juga menawarkan peluang yang tidak tersedia sebelumnya.

Otak manusia sering kali tidak memberikan penilaian yang seimbang terhadap kedua kemungkinan tersebut.

Pilihan yang sedang dijalani dinilai berdasarkan kenyataan, sedangkan pilihan yang tidak diambil dinilai berdasarkan imajinasi.

Inilah yang membuat penyesalan bisa muncul bahkan setelah seseorang mengambil keputusan yang rasional.

2. Terlalu Banyak Memikirkan Keputusan Justru Bisa Meningkatkan Kecemasan

Banyak orang percaya bahwa semakin lama mereka memikirkan sesuatu, semakin baik pula keputusan yang akan dihasilkan.

Anggapan tersebut memang memiliki dasar. Mempertimbangkan informasi dan konsekuensi dapat membantu seseorang menghindari keputusan impulsif.

Namun, ada batas antara berpikir secara matang dan berpikir secara berlebihan.

Dalam psikologi, kebiasaan memikirkan masalah secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas sering dikaitkan dengan rumination atau perenungan berulang.

Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya terus memutar berbagai kemungkinan dalam pikirannya. Ia memikirkan apa yang mungkin terjadi, mengkhawatirkan konsekuensi yang belum tentu muncul, dan mencoba menemukan kepastian sebelum mengambil keputusan.

Sayangnya, tidak semua keputusan dalam kehidupan memiliki jawaban yang benar-benar pasti.

Contohnya, seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk menikah mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memastikan bahwa pasangannya adalah orang yang tepat.

Ia memikirkan kecocokan karakter, kondisi finansial, keluarga, masa depan, hingga kemungkinan konflik yang bisa muncul setelah menikah.

Namun, semakin banyak hal yang dipikirkan, semakin banyak pula kemungkinan buruk yang terbayang.

Bahkan setelah akhirnya menikah, ia masih bisa merasa cemas. Ketika menghadapi konflik kecil, pikirannya mungkin kembali mempertanyakan apakah keputusan menikah tersebut sudah benar.

Hal ini menunjukkan bahwa terlalu banyak berpikir tidak selalu menghasilkan keyakinan yang lebih kuat.

Terkadang, justru semakin lama seseorang mencoba mencari kepastian, semakin sulit baginya menerima kenyataan bahwa tidak ada keputusan yang sepenuhnya bebas dari risiko.

Psikologi juga mengenal istilah analysis paralysis, yaitu keadaan ketika seseorang terlalu lama menganalisis pilihan hingga kesulitan menentukan tindakan.

Akibatnya, proses pengambilan keputusan berubah menjadi sumber tekanan psikologis.

Setelah keputusan dibuat, kebiasaan menganalisis secara berlebihan tersebut belum tentu langsung berhenti. Pikiran yang sebelumnya digunakan untuk mempertimbangkan pilihan kini beralih untuk mengevaluasi apakah keputusan yang sudah diambil merupakan keputusan terbaik.

Pada akhirnya, seseorang tidak hanya merasa lelah sebelum mengambil keputusan, tetapi juga kesulitan menikmati hasilnya.

3. Manusia Cenderung Memiliki Harapan yang Terlalu Tinggi terhadap Hasil Keputusan

Alasan berikutnya berkaitan dengan ekspektasi.

Ketika seseorang menghabiskan banyak waktu untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, terkadang ia secara tidak sadar membangun harapan yang sangat tinggi terhadap hasilnya.

Ia berharap keputusan tersebut akan membawa perubahan positif, menghilangkan masalah yang selama ini dihadapi, dan membuat kehidupannya menjadi lebih baik.

Masalahnya, keputusan yang matang tidak otomatis menghasilkan kehidupan yang sempurna.

Misalnya, seseorang memutuskan untuk pindah ke kota lain karena percaya bahwa kehidupan di tempat baru akan memberikan lebih banyak kebahagiaan.

Ia sudah mempertimbangkan biaya hidup, kesempatan kerja, lingkungan sosial, dan berbagai aspek lainnya.

Namun, setelah pindah, ia justru merasa kesepian. Ia merindukan keluarga, kesulitan beradaptasi, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kehidupan baru.

Pada titik tersebut, ia mungkin mulai menyesali keputusannya.

Padahal, belum tentu keputusan pindah tersebut salah. Bisa jadi ia hanya memiliki ekspektasi bahwa perubahan tempat tinggal akan secara otomatis menghilangkan ketidakpuasan dalam hidupnya.

Dalam psikologi, ada konsep yang berkaitan dengan affective forecasting, yaitu kemampuan manusia memperkirakan bagaimana suatu peristiwa akan memengaruhi perasaan mereka di masa depan.

Penelitian psikologi menunjukkan bahwa manusia tidak selalu akurat ketika memperkirakan intensitas dan lamanya emosi yang akan mereka rasakan setelah sebuah peristiwa terjadi.

Kita bisa membayangkan bahwa mendapatkan pekerjaan baru akan membuat kita sangat bahagia. Kita juga bisa mengira bahwa kegagalan dalam sebuah hubungan akan menghancurkan kehidupan kita untuk waktu yang lama.

Namun, pengalaman nyata sering kali berbeda dari perkiraan tersebut.

Ada kemungkinan seseorang merasa tidak sebahagia yang dibayangkan setelah mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan. Sebaliknya, ia mungkin juga mampu melewati situasi sulit dengan lebih baik daripada yang sebelumnya diperkirakan.

Ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, kekecewaan bisa muncul.

Seseorang kemudian menganggap keputusan yang diambil sebagai sumber masalah, meskipun sebagian ketidakpuasannya sebenarnya berasal dari harapan yang terlalu tinggi.

Inilah mengapa keputusan yang terlihat tepat di atas kertas belum tentu menghasilkan perasaan puas dalam kehidupan sehari-hari.

4. Manusia Sulit Menerima Bahwa Setiap Pilihan Selalu Memiliki Sesuatu yang Harus Dikorbankan

Salah satu kenyataan paling sulit dalam kehidupan adalah bahwa memilih sesuatu berarti melepaskan kemungkinan lainnya.

Ketika seseorang memilih satu pekerjaan, ia mungkin harus meninggalkan peluang pekerjaan lain. Ketika memilih pasangan, ia tidak lagi menjalani kemungkinan hubungan dengan orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Ketika memutuskan tinggal di satu tempat, ia mungkin harus mengorbankan kesempatan membangun kehidupan di tempat lain.

Dalam psikologi, pengalaman ini berkaitan dengan opportunity cost, yaitu nilai dari kesempatan terbaik yang harus dilepaskan ketika seseorang memilih suatu alternatif.

Secara ekonomi, konsep tersebut digunakan untuk memahami biaya dari sebuah pilihan. Namun, dalam kehidupan psikologis, kehilangan kesempatan juga bisa memunculkan konflik emosional.

Contohnya, seseorang mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang sama-sama menarik.

Pekerjaan pertama menawarkan penghasilan lebih tinggi, sedangkan pekerjaan kedua memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, ia akhirnya memilih pekerjaan pertama.

Namun, beberapa bulan kemudian, ketika mulai merasa kelelahan karena kesibukan, ia teringat pekerjaan kedua.

Ia mungkin berpikir bahwa seandainya memilih pekerjaan kedua, hidupnya akan lebih seimbang.

Perasaan tersebut bisa muncul bukan karena pekerjaan yang dipilih benar-benar buruk, melainkan karena ia masih memikirkan sesuatu yang harus dikorbankan.

Manusia sering kali ingin mendapatkan semua hal sekaligus. Kita ingin penghasilan tinggi, waktu luang yang cukup, pekerjaan menyenangkan, hubungan yang harmonis, dan kehidupan yang bebas dari tekanan.

Namun, dalam banyak situasi, setiap pilihan memiliki konsekuensi dan kompromi.

Bahkan keputusan terbaik sekalipun bisa mengandung kehilangan.

Orang yang sulit menerima kenyataan ini cenderung lebih mudah mengalami penyesalan karena terus memikirkan manfaat dari pilihan yang tidak diambil.

Mereka lupa bahwa setiap alternatif juga memiliki kekurangan yang mungkin baru akan terlihat jika benar-benar dijalani.

Karena itu, menerima keputusan bukan berarti menganggap pilihan lain tidak berharga. Menerima keputusan berarti memahami bahwa tidak mungkin menjalani seluruh kemungkinan kehidupan secara bersamaan.

5. Setelah Mengetahui Hasilnya, Manusia Cenderung Merasa Seolah-olah Seharusnya Bisa Memprediksi Semuanya

Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang hasilnya ternyata buruk, lalu merasa bahwa sejak awal sebenarnya kamu sudah bisa melihat tanda-tandanya?

Misalnya, seseorang memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang teman dalam menjalankan bisnis. Sebelum memulai, mereka sudah membicarakan pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan berbagai risiko.

Namun, setelah bisnis berjalan, muncul konflik mengenai keuangan dan pembagian pekerjaan.

Kerja sama tersebut akhirnya berakhir dengan kerugian.

Setelah semuanya terjadi, orang tersebut mulai mengingat berbagai hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.

Ia teringat bahwa temannya pernah terlambat menyelesaikan pekerjaan. Ia juga mengingat beberapa percakapan yang terasa kurang meyakinkan.

Kemudian muncul pemikiran, "Seharusnya dari awal aku sudah tahu bahwa kerja sama ini tidak akan berhasil."

Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai hindsight bias, yaitu kecenderungan seseorang menilai suatu peristiwa yang sudah terjadi seolah-olah hasilnya dapat diprediksi sejak awal.

Ketika hasil sudah diketahui, otak manusia cenderung menyusun kembali ingatan dan penilaian terhadap kejadian sebelumnya agar terlihat lebih masuk akal.

Akibatnya, sesuatu yang sebenarnya tidak pasti ketika keputusan dibuat terasa seolah-olah sudah jelas sejak awal.

Padahal, ketika seseorang mengambil keputusan, ia hanya memiliki informasi yang tersedia pada saat itu. Ia tidak mengetahui seluruh kejadian yang akan berlangsung di masa depan.

Inilah perbedaan penting antara mengambil keputusan dan mengevaluasi keputusan.

Keputusan seharusnya dinilai berdasarkan informasi, pertimbangan, dan kondisi yang tersedia ketika keputusan tersebut dibuat, bukan hanya berdasarkan hasil akhirnya.

Seseorang bisa mengambil keputusan yang masuk akal tetapi mendapatkan hasil buruk karena faktor yang tidak dapat dikendalikan.

Sebaliknya, seseorang bisa mengambil keputusan yang kurang bijaksana tetapi kebetulan mendapatkan hasil yang menguntungkan.

Karena itu, hasil akhir tidak selalu menjadi ukuran yang adil untuk menilai kualitas sebuah keputusan.

Memahami hindsight bias dapat membantu seseorang berhenti menyalahkan dirinya sendiri secara berlebihan atas sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diprediksi dengan sempurna.

6. Rasa Takut Salah dan Keinginan Mengendalikan Masa Depan Membuat Penyesalan Sulit Hilang

Alasan terakhir berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk merasa aman dan memiliki kendali atas kehidupannya.

Sebagian orang memiliki kecenderungan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan terbaik. Mereka tidak ingin melakukan kesalahan, tidak ingin kehilangan kesempatan, dan tidak ingin mengalami konsekuensi yang sebenarnya bisa dihindari.

Keinginan tersebut dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi sangat berat.

Mereka bukan hanya ingin memilih sesuatu yang baik, tetapi juga ingin memastikan bahwa pilihan tersebut tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Padahal, tidak ada manusia yang mampu mengendalikan seluruh faktor yang memengaruhi masa depan.

Seseorang bisa merencanakan karier dengan sangat matang, tetapi perubahan ekonomi dapat mengubah peluang pekerjaan. Seseorang bisa mempertimbangkan hubungan dengan sangat hati-hati, tetapi perubahan karakter, keadaan, dan pengalaman hidup dapat memengaruhi hubungan tersebut.

Banyak hal berada di luar kendali manusia.

Dalam psikologi, kecenderungan untuk mengkhawatirkan berbagai kemungkinan buruk secara berlebihan dapat berkaitan dengan intoleransi terhadap ketidakpastian atau intolerance of uncertainty.

Orang yang memiliki kesulitan menerima ketidakpastian cenderung merasa tidak nyaman ketika menghadapi situasi yang hasilnya belum dapat dipastikan.

Mereka mungkin terus mencari informasi tambahan, meminta pendapat orang lain, atau menunda keputusan karena berharap mendapatkan jaminan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana.

Namun, ketika keputusan akhirnya dibuat, rasa takut tersebut belum tentu menghilang.

Mereka masih bisa memikirkan kemungkinan bahwa pilihan lain sebenarnya lebih baik. Mereka juga mungkin terus mengawasi setiap perkembangan untuk mencari tanda-tanda bahwa keputusan mereka benar atau salah.

Akibatnya, keputusan yang seharusnya menjadi awal dari sebuah perjalanan justru berubah menjadi sumber kecemasan yang berkepanjangan.

Padahal, kedewasaan dalam mengambil keputusan bukan berarti mampu memastikan seluruh hasil di masa depan.

Kedewasaan justru terlihat dari kemampuan menerima bahwa ketidakpastian merupakan bagian alami dari kehidupan.

Seseorang perlu belajar membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan hal yang memang berada di luar kendalinya.

Ia bisa mengendalikan proses berpikir, usaha, persiapan, dan tindakan setelah keputusan dibuat. Namun, ia tidak selalu bisa mengendalikan respons orang lain, perubahan keadaan, maupun hasil akhir.

Ketika seseorang mulai menerima kenyataan tersebut, ia akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalani hidup tanpa terus-menerus mempertanyakan keputusan masa lalunya.

Bagaimana Cara Mengurangi Penyesalan Setelah Mengambil Keputusan?

Memahami alasan psikologis di balik penyesalan merupakan langkah awal. Namun, memahami saja tidak selalu cukup untuk membuat seseorang berhenti memikirkan keputusan masa lalu.

Ada beberapa cara yang dapat membantu mengelola perasaan tersebut.

1. Nilai keputusan berdasarkan informasi yang tersedia saat itu.

Jangan menilai keputusan masa lalu hanya berdasarkan hasil yang sekarang terlihat. Ingat kembali informasi, kondisi, dan pertimbangan yang kamu miliki ketika keputusan dibuat.

Kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan secara sempurna.

2. Berhenti membandingkan kenyataan dengan kehidupan imajiner.

Pilihan yang tidak diambil mungkin terlihat lebih menarik karena kamu hanya membayangkan sisi positifnya. Cobalah mengingat bahwa pilihan tersebut juga memiliki risiko dan kesulitan yang belum tentu terlihat.

3. Terima bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi.

Tidak ada pilihan yang mampu memberikan seluruh keuntungan sekaligus. Terkadang, memilih sesuatu berarti bersedia melepaskan hal lain.

Itu bukan selalu pertanda bahwa kamu telah membuat keputusan yang salah.

4. Bedakan antara kesalahan dan pengalaman.

Jika sebuah keputusan memang menghasilkan konsekuensi buruk, kamu tetap bisa mengambil pelajaran darinya. Tidak semua pengalaman yang tidak menyenangkan harus dianggap sebagai kegagalan pribadi.

5. Fokus pada hal yang masih bisa diperbaiki.

Daripada terus memikirkan apa yang seharusnya dilakukan di masa lalu, cobalah melihat tindakan apa yang masih bisa dilakukan sekarang. Jika keputusan masih dapat diubah, pertimbangkan langkah perbaikan. Jika tidak, arahkan energi pada hal-hal yang masih berada dalam kendali.

6. Berikan waktu untuk beradaptasi.

Tidak semua keputusan langsung terasa tepat setelah dibuat. Beberapa perubahan membutuhkan waktu sebelum manfaatnya terlihat. Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beradaptasi tanpa harus terus-menerus mengevaluasi pilihan setiap hari.

Jika penyesalan berubah menjadi pikiran berulang yang mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, berbicara dengan psikolog juga dapat membantu memahami pola pikiran dan mengelola kecemasan yang menyertainya.

Kesimpulan

Menyesali keputusan yang sudah dipikirkan lama bukanlah sesuatu yang aneh. Bahkan, seseorang yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan tetap bisa mengalami keraguan setelah pilihannya menjadi kenyataan.

Hal ini terjadi karena proses pengambilan keputusan manusia tidak hanya melibatkan logika, tetapi juga emosi, harapan, ingatan, imajinasi, dan cara otak mengevaluasi pengalaman.

Kita bisa membayangkan kehidupan yang berbeda, menetapkan ekspektasi terlalu tinggi, merasa kehilangan kesempatan lain, hingga menyalahkan diri sendiri setelah mengetahui hasil yang tidak sesuai harapan.

Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami: keputusan yang baik tidak selalu menghasilkan pengalaman yang menyenangkan, dan keputusan yang menghasilkan pengalaman buruk tidak selalu berarti keputusan tersebut salah sejak awal.

Kita sering kali menilai masa lalu menggunakan pengetahuan yang baru kita dapatkan hari ini. Padahal, ketika keputusan itu dibuat, kita hanya bisa bertindak berdasarkan apa yang kita ketahui pada saat tersebut.

Pada akhirnya, hidup bukan tentang menemukan satu keputusan sempurna yang menjamin kita tidak akan pernah menyesal. Hidup lebih banyak berkaitan dengan kemampuan membuat pilihan sebaik mungkin, menerima konsekuensinya, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan langkah ketika keadaan berubah.

Sebab, terkadang hal yang paling melelahkan bukanlah keputusan yang pernah kita ambil, melainkan pikiran yang terus berusaha mengubah sesuatu yang sudah terjadi.