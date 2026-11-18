JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki gambaran tentang kehidupan terbaik yang ingin dijalani. Ada yang ingin memiliki karier yang sukses, hubungan yang sehat, kondisi finansial yang stabil, tubuh yang lebih sehat, atau sekadar menjalani hari-hari dengan perasaan tenang dan bahagia.

Namun, tidak sedikit orang yang justru merasa terjebak dalam rutinitas, terus-menerus mengikuti harapan orang lain, dan lupa mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan.

Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang dianggap penting oleh lingkungan sekitar. Kita berusaha memenuhi standar kesuksesan orang lain, membandingkan pencapaian diri dengan kehidupan orang lain, hingga tanpa sadar mengabaikan kebutuhan dan kebahagiaan pribadi.

Akibatnya, hidup terasa seperti rangkaian kewajiban yang harus diselesaikan, bukan perjalanan yang benar-benar dinikmati.

Padahal, menjalani kehidupan terbaik bukan berarti harus memiliki segalanya atau mencapai kesuksesan besar dalam waktu singkat.

Kehidupan terbaik justru dapat dimulai dari kemampuan mengenali diri sendiri, menentukan prioritas, membangun kebiasaan positif, serta berani mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi.

Dalam psikologi, terdapat berbagai konsep yang dapat membantu seseorang membangun kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Mulai dari kesadaran diri (self-awareness), motivasi intrinsik, hingga kemampuan mengelola emosi. Semua hal tersebut dapat menjadi bekal untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), jika kamu ingin mulai menjalani kehidupan terbaik sesuai keinginan, berikut enam cara menurut perspektif psikologi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Kenali Diri Sendiri dan Cari Tahu Apa yang Benar-Benar Kamu Inginkan

Langkah pertama untuk menjalani kehidupan terbaik adalah mengenali diri sendiri. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kenyataannya tidak semua orang benar-benar memahami apa yang mereka inginkan dalam hidup.

Ada kalanya seseorang mengejar pekerjaan tertentu karena tuntutan keluarga, memilih gaya hidup tertentu karena pengaruh lingkungan, atau mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian orang lain. Tanpa disadari, keputusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan pribadi.

Dalam psikologi, kemampuan memahami pikiran, perasaan, kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan diri dikenal sebagai self-awareness atau kesadaran diri.

Dengan kesadaran diri yang baik, seseorang akan lebih mudah memahami alasan di balik keputusan yang diambil. Kamu juga bisa membedakan mana keinginan yang benar-benar berasal dari diri sendiri dan mana yang muncul karena tekanan sosial.

Untuk mulai mengenali diri sendiri, cobalah meluangkan waktu untuk melakukan refleksi. Ajukan beberapa pertanyaan kepada diri sendiri, seperti:

Apa hal yang paling membuat saya merasa bahagia dan bersemangat?

Kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin saya jalani?

Apa saja hal yang selama ini membuat saya merasa tidak puas?

Apakah keputusan yang saya ambil selama ini sesuai dengan nilai-nilai pribadi?

Jika tidak perlu memikirkan penilaian orang lain, apa yang ingin saya lakukan?

Kamu juga bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut dalam jurnal pribadi. Kebiasaan ini dapat membantu mengidentifikasi pola pikiran, kebutuhan emosional, dan tujuan yang selama ini mungkin belum disadari.

Ingat, kamu tidak harus langsung menemukan semua jawabannya. Mengenal diri sendiri merupakan proses yang terus berkembang seiring pengalaman dan perubahan kehidupan.

2. Tentukan Tujuan Hidup Berdasarkan Nilai-Nilai yang Kamu Percayai

Setelah memahami diri sendiri, langkah berikutnya adalah menentukan arah kehidupan yang ingin dituju.

Hidup tanpa tujuan yang jelas sering kali membuat seseorang mudah kehilangan motivasi. Kamu mungkin sibuk melakukan banyak hal setiap hari, tetapi tidak benar-benar merasa sedang bergerak menuju sesuatu yang bermakna.

Dalam psikologi, penetapan tujuan (goal setting) merupakan salah satu pendekatan yang dapat membantu meningkatkan motivasi, fokus, dan konsistensi seseorang.

Namun, penting untuk memahami bahwa tujuan hidup tidak harus selalu berkaitan dengan pencapaian besar. Tujuan yang bermakna justru sebaiknya disesuaikan dengan nilai-nilai pribadi.

Misalnya, jika kamu menghargai kesehatan, kamu bisa menetapkan tujuan untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat. Jika kamu mengutamakan keluarga, kamu dapat berusaha menyediakan lebih banyak waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat.

Begitu juga jika kamu ingin berkembang secara profesional, kamu bisa menetapkan target untuk mempelajari keterampilan baru atau mencoba tanggung jawab yang lebih menantang.

Agar lebih mudah dilakukan, gunakan prinsip tujuan SMART, yaitu:

Specific: Tujuan harus jelas dan spesifik.

Measurable: Kemajuan dapat diukur.

Achievable: Tujuan realistis dan bisa dicapai.

Relevant: Tujuan sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi.

Time-bound: Memiliki batas waktu yang jelas.

Sebagai contoh, daripada mengatakan ingin menjadi lebih sehat, buat tujuan yang lebih konkret seperti berjalan kaki selama 30 menit sebanyak empat kali dalam seminggu.

Tujuan yang jelas akan membantu kamu mengetahui langkah apa yang perlu dilakukan. Dengan begitu, kehidupan tidak hanya berjalan mengikuti keadaan, tetapi memiliki arah yang sengaja kamu bangun.

3. Berhenti Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Salah satu hal yang dapat menghambat seseorang dalam menjalani kehidupan terbaik adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.

Di era media sosial, kebiasaan ini semakin mudah terjadi. Setiap hari kita melihat pencapaian karier, hubungan romantis, liburan, kekayaan, hingga gaya hidup orang lain. Tanpa sadar, kita mulai mempertanyakan kehidupan sendiri.

Mengapa orang lain terlihat lebih sukses? Mengapa teman sebaya sudah memiliki rumah, sementara kita masih berjuang? Mengapa kehidupan orang lain tampak begitu menyenangkan, sedangkan kita merasa tertinggal?

Dalam psikologi sosial, fenomena ini dikenal sebagai social comparison, yaitu kecenderungan manusia untuk mengevaluasi diri dengan membandingkan dirinya terhadap orang lain.

Pada tingkat tertentu, perbandingan sosial dapat memberikan motivasi. Kita bisa mendapatkan inspirasi dari keberhasilan orang lain dan belajar dari pengalaman mereka.

Namun, jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan ini dapat memicu rasa rendah diri, kecemasan, ketidakpuasan, dan perasaan tidak pernah cukup.

Hal yang perlu kamu pahami adalah setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Kamu tidak mengetahui seluruh perjuangan, masalah, dan pengorbanan yang berada di balik pencapaian seseorang.

Oleh karena itu, cobalah mengubah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain menjadi kebiasaan mengevaluasi perkembangan diri sendiri.

Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain:

Kurangi mengikuti akun media sosial yang membuat kamu merasa tidak percaya diri.

Hargai pencapaian kecil yang berhasil kamu raih.

Fokus pada kemajuan dibandingkan kondisi diri di masa lalu.

Berhenti menjadikan usia atau pencapaian orang lain sebagai batas waktu kesuksesan pribadi.

Jadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan alasan untuk merendahkan diri sendiri.

Kehidupan terbaik bukan tentang menjadi lebih unggul daripada orang lain. Kehidupan terbaik adalah ketika kamu mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus kehilangan kebahagiaan dalam prosesnya.

4. Bangun Kebiasaan Kecil yang Mendukung Kehidupan yang Kamu Inginkan

Banyak orang ingin mengubah hidupnya, tetapi sering kali terlalu fokus pada perubahan besar. Mereka ingin langsung menjadi lebih produktif, lebih sehat, lebih disiplin, atau lebih sukses.

Sayangnya, keinginan untuk berubah secara drastis terkadang membuat seseorang menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Ketika tidak mampu mempertahankannya, muncul rasa kecewa dan akhirnya kembali pada kebiasaan lama.

Padahal, perubahan kehidupan yang berkelanjutan sering kali dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil.

Dalam psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam situasi tertentu. Semakin sering suatu tindakan dilakukan dalam konteks yang konsisten, semakin mudah tindakan tersebut menjadi bagian dari rutinitas.

Misalnya, jika kamu ingin memiliki tubuh yang lebih sehat, tidak perlu langsung memaksakan diri melakukan olahraga berat setiap hari. Mulailah dengan berjalan kaki selama 10–15 menit.

Jika ingin meningkatkan kualitas kesehatan mental, kamu bisa memulai dengan menulis jurnal, melakukan latihan pernapasan, atau menyediakan waktu untuk beristirahat dari kesibukan.

Jika ingin meningkatkan kualitas kehidupan profesional, luangkan waktu sekitar 20 menit setiap hari untuk membaca, belajar, atau mengembangkan keterampilan baru.

Berikut beberapa kebiasaan sederhana yang bisa mulai diterapkan:

Bangun dan tidur pada waktu yang relatif konsisten.

Luangkan waktu untuk bergerak atau berolahraga.

Membaca buku atau mempelajari sesuatu yang baru.

Menyusun prioritas sebelum memulai aktivitas.

Mengurangi penggunaan ponsel ketika sedang bekerja atau beristirahat.

Meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang benar-benar disukai.

Jangan meremehkan perubahan kecil. Ketika dilakukan secara konsisten, kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup dalam jangka panjang.

Kuncinya bukan melakukan semuanya sekaligus, melainkan memilih satu atau dua kebiasaan yang paling relevan dan mempertahankannya secara bertahap.

5. Belajar Mengelola Emosi dan Menerima Hal-Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan

Menjalani kehidupan terbaik bukan berarti setiap hari akan berjalan sesuai harapan. Akan ada kegagalan, penolakan, konflik, kehilangan, dan berbagai situasi yang tidak bisa kamu kendalikan.

Jika tidak memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik, berbagai pengalaman tersebut dapat membuat seseorang mudah merasa kewalahan.

Dalam psikologi, kemampuan mengenali, memahami, dan mengatur respons emosional dikenal sebagai emotion regulation atau regulasi emosi.

Kemampuan ini bukan berarti kamu harus selalu berpikir positif atau menekan perasaan negatif. Sebaliknya, regulasi emosi membantu seseorang menghadapi perasaan yang muncul tanpa harus bereaksi secara impulsif.

Misalnya, ketika mengalami kegagalan, kamu mungkin merasa kecewa, sedih, atau marah. Perasaan tersebut merupakan respons yang wajar. Namun, kamu tidak harus membiarkan emosi sesaat menentukan seluruh keputusan berikutnya.

Cobalah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk memahami apa yang sedang dirasakan.

Kamu bisa menerapkan beberapa cara berikut:

Berhenti sejenak sebelum memberikan respons ketika sedang marah.

Kenali dan beri nama emosi yang sedang dirasakan.

Gunakan latihan pernapasan untuk membantu menenangkan diri.

Bedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan hal yang berada di luar kendali.

Berlatih menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana.

Jangan terlalu keras menghakimi diri sendiri ketika melakukan kesalahan.

Salah satu konsep yang juga penting adalah self-compassion, yaitu sikap berbelas kasih terhadap diri sendiri.

Artinya, ketika mengalami kesulitan, perlakukan diri sendiri sebagaimana kamu memperlakukan seorang teman yang sedang menghadapi masalah. Berikan dukungan, pengertian, dan kesempatan untuk memperbaiki keadaan.

Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu juga tidak harus memiliki semua jawaban sekarang.

Terkadang, menjalani kehidupan terbaik justru berarti berani menerima bahwa ada hari-hari ketika kamu perlu beristirahat, mengevaluasi diri, dan memulai kembali.

6. Berani Mengambil Keputusan dan Bertindak Sesuai dengan Kehidupan yang Kamu Inginkan

Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah berani mengambil tindakan.

Mengenali diri sendiri, menentukan tujuan, dan memahami kebiasaan positif tidak akan memberikan perubahan berarti jika semuanya hanya berhenti pada rencana.

Tidak sedikit orang yang sebenarnya sudah mengetahui apa yang ingin dilakukan, tetapi terus menundanya karena takut gagal, takut dinilai orang lain, atau khawatir menghadapi ketidakpastian.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan kecemasan, penghindaran, dan rendahnya keyakinan terhadap kemampuan diri atau self-efficacy.

Padahal, kepercayaan diri sering kali berkembang melalui pengalaman langsung. Ketika seseorang berani mencoba, menghadapi tantangan, dan melihat kemampuannya berkembang, keyakinan terhadap diri sendiri juga dapat meningkat.

Kamu tidak harus menunggu sampai merasa benar-benar siap untuk memulai sesuatu.

Jika ingin berganti karier, mulailah mencari informasi dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Jika ingin membangun hubungan yang lebih sehat, mulailah dengan komunikasi yang jujur. Jika ingin memiliki kehidupan yang lebih mandiri, ambil langkah kecil untuk mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab pribadi.

Berikut beberapa prinsip yang bisa membantu kamu mengambil tindakan:

Pertama, jangan menunggu kondisi sempurna. Tidak semua hal bisa dipersiapkan sepenuhnya. Terkadang, kamu perlu belajar sambil berjalan.

Kedua, terima kemungkinan melakukan kesalahan. Kesalahan bukan selalu tanda bahwa kamu tidak mampu. Kesalahan dapat menjadi kesempatan untuk memahami apa yang perlu diperbaiki.

Ketiga, fokus pada langkah berikutnya. Ketika tujuan terasa terlalu besar, pecah menjadi tindakan-tindakan kecil yang lebih mudah dilakukan.

Keempat, berani mengatakan tidak. Kamu tidak harus menyetujui semua permintaan atau memenuhi semua harapan orang lain. Belajarlah menetapkan batasan yang sehat.

Kelima, evaluasi perkembangan diri secara berkala. Lihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apakah arah kehidupan yang kamu pilih masih sesuai dengan kebutuhan pribadi.

Ingat, kehidupan yang kamu inginkan tidak akan terbentuk hanya dengan membayangkannya. Kamu perlu mengambil keputusan dan melakukan tindakan nyata, meskipun dimulai dari langkah yang sangat sederhana.

Penutup

Menjalani kehidupan terbaik sesuai keinginan bukanlah perlombaan untuk mencapai kesuksesan secepat mungkin. Ini merupakan proses panjang untuk memahami diri sendiri, menentukan apa yang benar-benar penting, dan membangun kehidupan yang terasa bermakna.

Enam cara di atas dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan positif, yaitu mengenali diri sendiri, menentukan tujuan berdasarkan nilai pribadi, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, membangun kebiasaan kecil, belajar mengelola emosi, serta berani mengambil tindakan.

Hal yang perlu diingat adalah kamu tidak harus mengubah seluruh kehidupan dalam satu malam. Tidak masalah jika kemajuanmu berjalan perlahan selama kamu terus berusaha bergerak ke arah yang lebih baik.

Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan, tekanan sosial, atau standar kehidupan orang lain membuatmu lupa menjalani kehidupan yang sebenarnya kamu inginkan.

Mulailah dari hal sederhana hari ini. Dengarkan kebutuhan dirimu, hargai proses yang sedang dijalani, dan berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berkembang.