JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa begitu dekat dengan seseorang, tetapi tidak pernah benar-benar tahu apa arti hubungan kalian? Kalian sering berkomunikasi, saling memberi perhatian, menghabiskan waktu bersama, bahkan terkadang menunjukkan sikap layaknya pasangan. Namun, ketika muncul pertanyaan tentang kejelasan hubungan, semuanya mendadak menjadi rumit. Tidak ada pengakuan sebagai pasangan, tidak ada komitmen yang jelas, tetapi ada keterikatan emosional yang membuatmu sulit pergi.



Jika pernah mengalami hal tersebut, mungkin kamu sedang berada dalam hubungan yang dikenal dengan istilah situationship.



Situationship merupakan kondisi ketika dua orang memiliki kedekatan emosional, romantis, atau bahkan fisik, tetapi tidak memiliki definisi hubungan dan komitmen yang disepakati bersama. Hubungan ini berada di antara pertemanan dan hubungan romantis, sehingga batas-batasnya sering kali tidak jelas.

Sekilas, situationship mungkin terlihat menyenangkan. Kamu bisa menikmati perhatian, kedekatan, dan kebersamaan tanpa harus terbebani oleh label hubungan. Namun, persoalan muncul ketika salah satu pihak mulai mengembangkan perasaan yang lebih dalam, mengharapkan kepastian, atau menginginkan masa depan bersama, sementara pihak lainnya memilih untuk tetap berada dalam ketidakjelasan.

Dalam perspektif psikologi, ketidakjelasan hubungan dapat memengaruhi kesejahteraan emosional seseorang. Ketidakpastian mengenai perasaan, niat, dan komitmen pasangan bisa memunculkan kecemasan, kebingungan, hingga kelelahan emosional.

Masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terjebak dalam situationship. Mereka terus bertahan karena merasa hubungan tersebut memiliki potensi untuk berkembang, meskipun tidak ada tanda nyata bahwa hubungan itu akan menjadi lebih serius.

Lantas, bagaimana cara mengetahui apakah kamu sedang terjebak dalam hubungan tanpa status?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat lima tanda yang bisa kamu perhatikan berdasarkan konsep-konsep psikologi.

1. Kamu Terus-Menerus Mempertanyakan Posisi dan Perasaan Dia

Salah satu tanda paling jelas dari situationship adalah munculnya ketidakpastian yang terus berulang.

Kamu mungkin sering bertanya-tanya dalam hati:

Sebenarnya dia menganggap aku apa?

Apakah dia benar-benar menyukaiku atau hanya nyaman denganku?

Apakah hubungan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang serius?

Mengapa dia bersikap seperti pasangan, tetapi tidak pernah mau memberikan kepastian?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, jika terus muncul dan tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas, hal itu dapat menjadi sumber tekanan emosional.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep relational uncertainty atau ketidakpastian dalam hubungan. Konsep ini menggambarkan situasi ketika seseorang merasa tidak yakin mengenai dirinya sendiri dalam hubungan, perasaan orang lain, maupun arah hubungan yang sedang dijalani.

Ketika kamu tidak mengetahui posisi dirimu dalam kehidupan seseorang, otak cenderung terus mencari petunjuk untuk memahami situasi tersebut.

Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti perubahan nada pesan, kecepatan membalas chat, perhatian yang diberikan, hingga cara dia memperlakukanmu ketika sedang bersama orang lain.

Ketika dia menunjukkan perhatian, kamu merasa memiliki harapan. Namun, ketika dia tiba-tiba menjauh, kamu kembali mempertanyakan semuanya.

Akhirnya, kamu terjebak dalam siklus berpikir yang melelahkan.

Hubungan yang seharusnya memberikan rasa nyaman justru menjadi sumber kecemasan karena kamu tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi.

Hal yang perlu kamu pahami adalah bahwa hubungan yang sehat tidak harus selalu sempurna atau bebas dari ketidakpastian. Namun, hubungan yang terus-menerus membuatmu mempertanyakan nilai dan posisimu patut dievaluasi.

Kamu berhak mengetahui apakah seseorang memang ingin membangun hubungan bersamamu atau hanya menikmati kedekatan tanpa tanggung jawab emosional.

2. Dia Memberikan Perhatian Secara Tidak Konsisten

Pernahkah dia sangat perhatian hari ini, tetapi tiba-tiba menghilang selama beberapa hari?

Suatu waktu, dia bisa menghubungimu sepanjang hari, menanyakan kabarmu, memberikan perhatian, dan membuatmu merasa menjadi orang yang istimewa.

Namun, pada waktu lain, dia bisa berubah menjadi seseorang yang sangat sulit dijangkau.

Ketika kamu mencoba mencari tahu apa yang terjadi, dia mungkin kembali dengan sikap manis seolah tidak pernah terjadi apa-apa.

Pola seperti ini dapat membuatmu sulit melepaskan diri dari hubungan tersebut.

Dalam psikologi perilaku, kondisi ini memiliki kemiripan dengan konsep intermittent reinforcement atau penguatan berselang.

Konsep ini menjelaskan bahwa perilaku yang mendapatkan penghargaan secara tidak terduga dapat menjadi sangat persisten. Seseorang bisa terus mengulangi suatu perilaku karena sesekali mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, meskipun hasilnya tidak konsisten.

Dalam konteks hubungan, perhatian yang muncul sesekali dapat membuat seseorang terus berharap bahwa kedekatan yang menyenangkan itu akan kembali.

Misalnya, ketika dia tiba-tiba mengirim pesan setelah lama menghilang, kamu merasa sangat senang. Kamu mungkin berpikir bahwa dia akhirnya menyadari keberadaanmu atau mulai merindukanmu.

Padahal, belum tentu ada perubahan nyata dalam niat maupun komitmennya.

Kamu akhirnya mulai memaklumi perilaku yang sebelumnya membuatmu kecewa karena masih mengingat momen-momen ketika dia memperlakukanmu dengan sangat baik.

Inilah yang membuat situationship terasa sulit ditinggalkan.

Kamu bukan hanya terikat pada orang tersebut, tetapi juga pada harapan bahwa suatu hari nanti dia akan kembali menjadi sosok yang penuh perhatian seperti sebelumnya.

Namun, penting untuk membedakan antara seseorang yang sesekali sibuk dengan seseorang yang secara konsisten tidak menunjukkan kesediaan untuk membangun hubungan yang jelas.

Kesibukan adalah hal yang wajar. Akan tetapi, ketidakkonsistenan yang terus berulang tanpa komunikasi dan tanggung jawab dapat menjadi tanda bahwa kebutuhan emosional kalian tidak berada pada tingkat yang sama.

3. Kamu Selalu Berusaha Memahami Dia, tetapi Mengabaikan Kebutuhanmu Sendiri

Tanda berikutnya adalah ketika kamu terlalu sibuk memahami alasan di balik perilakunya sampai lupa memperhatikan apa yang sebenarnya kamu butuhkan.

Kamu mungkin sering mengatakan kepada diri sendiri:

"Dia memang belum siap menjalin hubungan."

"Mungkin dia punya pengalaman buruk di masa lalu."

"Mungkin dia sedang fokus pada pekerjaan atau kehidupannya."

"Aku harus lebih sabar karena mungkin suatu saat dia akan berubah."

Memahami kondisi seseorang memang merupakan bagian penting dalam hubungan yang sehat. Setiap orang memiliki pengalaman, kesibukan, dan persoalan pribadi yang berbeda.

Namun, memahami seseorang bukan berarti kamu harus terus-menerus mengorbankan kebutuhan emosionalmu sendiri.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep self-silencing, yaitu kecenderungan menekan pikiran, perasaan, atau kebutuhan pribadi demi mempertahankan hubungan dan menghindari konflik.

Kamu mungkin ingin bertanya mengenai status hubungan, tetapi memilih diam karena takut dianggap terlalu menuntut.

Kamu ingin meminta perhatian yang lebih konsisten, tetapi khawatir dia akan merasa terkekang.

Kamu ingin mengetahui arah hubungan, tetapi memilih menunggu karena tidak ingin kehilangan kedekatan yang sudah terbangun.

Tanpa disadari, kamu mulai menyesuaikan diri dengan standar hubungan yang sebenarnya tidak membuatmu bahagia.

Kamu menjadi terlalu berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan. Bahkan, terkadang kamu merasa harus berpura-pura tidak membutuhkan kepastian agar tetap terlihat santai dan tidak bergantung kepadanya.

Padahal, menginginkan kejelasan bukanlah sesuatu yang salah.

Memiliki kebutuhan emosional juga bukan berarti kamu terlalu sensitif atau terlalu menuntut.

Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua orang untuk menyampaikan kebutuhan, batasan, dan harapan masing-masing.

Jika kamu terus-menerus harus mengecilkan kebutuhanmu agar seseorang tetap bertahan, mungkin sudah waktunya mengevaluasi apakah hubungan tersebut benar-benar memberikan ruang bagi dirimu untuk berkembang.

4. Kamu Takut Membicarakan Masa Depan karena Khawatir Dia Akan Menjauh

Dalam hubungan tanpa status, pembicaraan mengenai masa depan sering kali menjadi sesuatu yang dihindari.

Ketika kamu mencoba membicarakan arah hubungan, dia mungkin mengalihkan pembicaraan, memberikan jawaban yang menggantung, atau mengatakan bahwa kalian tidak perlu terburu-buru.

Kalimat seperti berikut mungkin terdengar familiar:

"Jalanin saja dulu."

"Kenapa harus buru-buru menentukan status?"

"Aku nyaman sama kamu, tetapi belum mau berkomitmen."

"Kita lihat saja nanti bagaimana."

Tidak ada yang salah dengan keputusan untuk menjalani hubungan secara perlahan. Setiap orang memiliki waktu dan kesiapan yang berbeda dalam membangun komitmen.

Namun, persoalan muncul ketika ajakan untuk bersabar tidak pernah disertai kejelasan mengenai harapan dan batas waktu yang masuk akal.

Kamu akhirnya takut mengungkapkan keinginan karena khawatir pertanyaan sederhana tentang masa depan akan membuatnya menjauh.

Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep conflict avoidance atau penghindaran konflik.

Seseorang yang takut kehilangan hubungan terkadang memilih menghindari percakapan yang berpotensi menimbulkan ketegangan.

Akibatnya, masalah tidak pernah benar-benar dibicarakan. Ketidakjelasan terus dipertahankan karena kedua pihak, atau salah satunya, tidak bersedia menghadapi percakapan yang sulit.

Dalam situasi tertentu, hal ini juga dapat berkaitan dengan pola keterikatan atau attachment style.

Misalnya, seseorang dengan kecenderungan keterikatan cemas mungkin sangat membutuhkan kepastian dan kedekatan, tetapi takut mengungkapkan kebutuhannya karena khawatir ditolak atau ditinggalkan.

Sementara itu, orang dengan kecenderungan menghindar mungkin merasa kurang nyaman ketika hubungan mulai menuntut kedekatan emosional dan komitmen yang lebih besar.

Meski demikian, gaya keterikatan bukan diagnosis dan tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan karakter seseorang hanya dari beberapa perilaku.

Hal terpenting adalah menyadari bahwa hubungan yang terus menghindari pembicaraan penting akan sulit berkembang menjadi hubungan yang sehat.

Kamu tidak harus memaksakan seseorang untuk berkomitmen. Namun, kamu juga tidak harus terus menunda kebutuhanmu hanya karena takut kehilangan seseorang yang belum tentu menginginkan hal yang sama.

5. Kamu Sulit Pergi, Meskipun Menyadari Hubungan Ini Tidak Memberikan Kepastian

Ini mungkin menjadi tanda paling menyakitkan dari situationship.

Kamu sebenarnya sudah menyadari bahwa hubungan tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

Kamu tahu bahwa dia belum memberikan kepastian. Kamu juga menyadari bahwa perhatian yang diberikan tidak selalu konsisten.

Namun, setiap kali mencoba menjauh, kamu justru merasa kehilangan sesuatu.

Kamu kembali membuka percakapan, menunggu pesannya, memeriksa media sosialnya, atau berharap dia akan menghubungimu lebih dahulu.

Bahkan ketika kamu sudah berusaha meyakinkan diri untuk berhenti berharap, sedikit perhatian darinya bisa membuat seluruh perasaan itu muncul kembali.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Dalam psikologi, keterikatan emosional dapat membuat seseorang sulit melepaskan hubungan, bahkan ketika hubungan tersebut tidak memberikan kepuasan yang dibutuhkan.

Salah satu konsep yang dapat menjelaskan kondisi ini adalah investment model of commitment yang dikembangkan oleh psikolog Caryl Rusbult.

Model tersebut menjelaskan bahwa komitmen seseorang terhadap hubungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat kepuasan, investasi yang telah diberikan, serta kualitas alternatif yang tersedia.

Dalam situationship, kamu mungkin sudah menginvestasikan banyak hal.

Mulai dari waktu, perhatian, energi emosional, hingga harapan mengenai masa depan bersama.

Semakin banyak yang sudah kamu berikan, semakin sulit rasanya menerima kemungkinan bahwa hubungan tersebut tidak akan berkembang sesuai keinginanmu.

Kamu mungkin berpikir bahwa pergi sekarang berarti semua perhatian dan perasaan yang sudah diberikan menjadi sia-sia.

Padahal, mempertahankan hubungan hanya karena sudah terlanjur menginvestasikan banyak hal dapat membuatmu semakin lama bertahan dalam situasi yang tidak membahagiakan.

Selain itu, ada kemungkinan kamu bukan hanya merindukan orang tersebut, melainkan juga merindukan potensi hubungan yang selama ini kamu bayangkan.

Kamu membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari dia benar-benar memilihmu, memperkenalkanmu sebagai pasangan, dan membangun masa depan bersama.

Namun, perlu diingat bahwa potensi bukanlah kenyataan.

Seseorang bisa saja memiliki banyak sisi baik, tetapi itu tidak otomatis berarti dia mampu atau bersedia memberikan hubungan yang kamu inginkan.

Belajar melepaskan bukan berarti kamu tidak memiliki perasaan. Terkadang, itu justru merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.

Mengapa Situationship Bisa Terasa Begitu Sulit Ditinggalkan?

Situationship tidak selalu berakhir dengan pertengkaran atau pengkhianatan. Justru, salah satu hal yang membuatnya rumit adalah tidak adanya batas yang jelas mengenai kapan hubungan dimulai dan kapan seharusnya berakhir.

Kamu mungkin tidak pernah benar-benar menjadi pasangan, tetapi sudah memiliki keterikatan emosional layaknya seseorang yang sedang menjalin hubungan.

Ada kenangan, perhatian, kebiasaan, dan harapan yang membuat hubungan tersebut terasa nyata.

Namun, tidak ada komitmen yang bisa dijadikan pegangan.

Ketidakjelasan ini dapat membuat seseorang mengalami konflik emosional antara keinginan untuk bertahan dan kebutuhan untuk pergi.

Di satu sisi, kamu masih menyukai orang tersebut. Di sisi lain, kamu mulai menyadari bahwa hubungan yang dijalani tidak memenuhi kebutuhan emosionalmu.

Situasi ini dapat semakin sulit ketika kamu terus berharap bahwa waktu akan mengubah segalanya.

Padahal, hubungan tidak berkembang hanya karena dua orang sudah lama saling mengenal.

Hubungan berkembang ketika ada kesediaan untuk berkomunikasi, membangun kepercayaan, menyepakati batasan, dan mengambil tanggung jawab bersama.

Tanpa hal-hal tersebut, kedekatan yang terjalin belum tentu mengarah pada komitmen.

Bagaimana Cara Keluar dari Situationship?

Jika kamu merasa sedang berada dalam hubungan tanpa status, bukan berarti kamu harus langsung mengakhiri semuanya.

Namun, kamu perlu mulai mengambil langkah yang lebih sadar untuk melindungi kesejahteraan emosionalmu.

Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan.

1. Kenali apa yang sebenarnya kamu inginkan

Cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah kamu memang nyaman dengan hubungan tanpa komitmen, atau sebenarnya menginginkan hubungan yang lebih serius?

Jangan sampai kamu terus menerima situasi yang tidak sesuai dengan kebutuhanmu hanya karena takut kehilangan seseorang.

2. Beranikan diri membicarakan kejelasan hubungan

Sampaikan perasaan dan harapanmu secara jujur.

Kamu tidak perlu mengancam atau memaksa seseorang untuk menjadikanmu pasangan. Cukup tanyakan apakah kalian memiliki tujuan hubungan yang sama.

Perhatikan bukan hanya jawabannya, tetapi juga kesesuaian antara perkataan dan tindakannya.

3. Tetapkan batasan emosional

Jika hubungan tersebut mulai mengganggu ketenanganmu, pertimbangkan untuk mengurangi intensitas komunikasi atau mengambil jarak.

Batasan bukan bertujuan menghukum orang lain, melainkan menjaga dirimu agar tidak terus berada dalam situasi yang menyakitkan.

4. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada perhatian seseorang

Tetap jalani kehidupanmu sendiri. Luangkan waktu untuk keluarga, teman, pekerjaan, hobi, dan hal-hal yang membuatmu merasa berharga.

Ingat bahwa kehidupanmu tidak harus berhenti hanya karena seseorang belum bisa memberikan kepastian.

5. Berhenti menilai dirimu berdasarkan pilihan orang lain

Jika seseorang tidak memilih untuk membangun hubungan serius denganmu, hal tersebut tidak otomatis berarti kamu kurang menarik, kurang baik, atau tidak pantas dicintai.

Kecocokan, kesiapan, dan keinginan untuk berkomitmen melibatkan banyak faktor.

Nilai dirimu tidak ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam memberikan kepastian.

Kesimpulan: Jangan Terlalu Lama Bertahan dalam Hubungan yang Tidak Memiliki Arah

Situationship bisa menjadi pengalaman emosional yang membingungkan karena menghadirkan kedekatan tanpa kepastian.

Kamu merasa memiliki seseorang, tetapi tidak pernah benar-benar tahu apakah dia memiliki keinginan yang sama untuk membangun hubungan.

Lima tanda yang perlu diperhatikan adalah terus mempertanyakan posisi hubungan, menerima perhatian yang tidak konsisten, mengabaikan kebutuhan sendiri, takut membicarakan masa depan, serta kesulitan pergi meskipun menyadari hubungan tersebut tidak memberikan kepastian.

Namun, penting untuk diingat bahwa satu atau dua tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang sedang terjebak dalam situationship. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda. Yang perlu diperhatikan adalah pola perilaku, komunikasi, kesepakatan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan emosional kedua pihak.

Pada akhirnya, kamu tidak harus memaksa seseorang untuk mencintaimu dengan cara yang kamu inginkan.

Namun, kamu juga tidak perlu terus bertahan dalam hubungan yang membuatmu merasa harus menebak-nebak apakah dirimu benar-benar diinginkan.

Sebab, hubungan yang sehat bukan hanya tentang seberapa sering seseorang menghubungimu, seberapa manis perlakuannya, atau seberapa banyak waktu yang kalian habiskan bersama.

Hubungan yang sehat juga membutuhkan kejelasan, rasa aman, komunikasi, dan kesediaan untuk saling bertanggung jawab.