JawaPos.com - Selama ini, kita sering diajarkan bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan menjadi pribadi yang disiplin, selalu berpikir positif, bangun pagi, tidak pernah menunda pekerjaan, dan mampu mengendalikan setiap emosi.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut memang memiliki manfaat. Namun, psikologi manusia ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar mengikuti daftar kebiasaan baik.

Ada beberapa perilaku yang sering dianggap buruk, bahkan kerap mendapat kritik dari lingkungan sekitar, tetapi dalam kondisi tertentu justru dapat membantu seseorang mencapai kesuksesan.

Misalnya, terlalu banyak bertanya bisa dianggap cerewet. Terlalu sering menyendiri dianggap antisosial. Bersikap keras kepala dianggap sulit diatur. Bahkan, terlalu banyak berpikir sering dicap sebagai kebiasaan yang menghambat produktivitas.

Padahal, jika dilihat dari sudut pandang psikologi, perilaku-perilaku tersebut memiliki sisi lain yang menarik. Di baliknya terdapat potensi berupa rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, kemandirian, kreativitas, hingga ketekunan dalam menghadapi tantangan.

Tentu saja, bukan berarti semua kebiasaan buruk perlu dipertahankan. Kuncinya terletak pada bagaimana seseorang mengelola perilaku tersebut agar tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat tujuh kebiasaan yang sering dianggap buruk, tetapi ternyata bisa menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan jika dikelola dengan tepat.

1. Terlalu Banyak Bertanya dan Sering Mempertanyakan Sesuatu

Orang yang terlalu banyak bertanya terkadang dianggap merepotkan. Dalam lingkungan kerja, misalnya, seseorang yang terus mempertanyakan alasan di balik sebuah keputusan bisa dicap sebagai orang yang sulit menerima instruksi.

Namun, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan bertanya berkaitan erat dengan rasa ingin tahu atau curiosity.

Rasa ingin tahu merupakan salah satu faktor yang mendorong manusia untuk belajar, mengeksplorasi informasi, dan memahami sesuatu secara lebih mendalam.

Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya tidak mudah menerima informasi begitu saja. Mereka ingin mengetahui bagaimana sesuatu bekerja, mengapa suatu masalah bisa terjadi, dan apakah ada cara yang lebih efektif untuk menyelesaikannya.

Dalam psikologi pendidikan, rasa ingin tahu juga berkaitan dengan motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mempelajari sesuatu karena adanya ketertarikan dari dalam diri, bukan semata-mata karena tuntutan atau hadiah.

Kebiasaan ini dapat menjadi modal penting dalam dunia profesional maupun bisnis.

Seseorang yang berani bertanya cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk menemukan kesalahan, memahami kebutuhan orang lain, dan mendapatkan sudut pandang baru.

Banyak inovasi lahir bukan karena seseorang langsung mengetahui jawabannya, melainkan karena ia berani mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap biasa.

Pelajaran psikologisnya: Jangan takut terlihat banyak bertanya. Selama pertanyaan tersebut disampaikan dengan sopan dan memiliki tujuan yang jelas, rasa ingin tahu bisa menjadi kekuatan untuk terus berkembang.

2. Suka Menyendiri dan Tidak Selalu Ingin Bersosialisasi

Dalam kehidupan sosial, orang yang lebih suka menghabiskan waktu sendirian sering kali mendapatkan penilaian negatif.

Mereka dianggap kurang ramah, tidak pandai bergaul, atau terlalu menutup diri.

Padahal, menyendiri tidak selalu berarti kesepian atau tidak mampu bersosialisasi.

Dalam psikologi, terdapat perbedaan antara kesendirian yang dipilih secara sadar (chosen solitude) dan isolasi sosial yang terjadi karena seseorang kehilangan hubungan sosial yang bermakna.

Kesendirian yang sehat justru dapat memberikan ruang bagi seseorang untuk berpikir, mengevaluasi pengalaman, dan memahami dirinya sendiri.

Ketika tidak terus-menerus mendapatkan rangsangan dari lingkungan sekitar, seseorang memiliki kesempatan untuk memproses berbagai informasi dan memikirkan hal-hal yang sebelumnya terabaikan.

Waktu sendiri juga dapat membantu seseorang melakukan refleksi diri, menyusun tujuan, serta menemukan ide-ide baru.

Hal ini sangat berguna bagi orang yang pekerjaannya membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti penulis, peneliti, seniman, pengusaha, maupun pekerja kreatif.

Namun, bukan berarti semakin sering menyendiri seseorang pasti semakin sukses.

Kesuksesan tetap membutuhkan kemampuan membangun hubungan, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang lain.

Pelajaran psikologisnya: Tidak perlu merasa bersalah jika sesekali ingin menjauh dari keramaian. Gunakan waktu sendiri untuk mengisi energi, mengevaluasi diri, dan merencanakan langkah berikutnya. Yang penting, jangan sampai kesendirian berubah menjadi isolasi yang merugikan.

3. Terlalu Kritis dan Sulit Menerima Sesuatu Begitu Saja

Orang yang terlalu kritis sering dianggap negatif. Mereka kerap menemukan kekurangan dalam suatu rencana, mempertanyakan keputusan, dan tidak mudah merasa puas dengan hasil yang ada.

Dalam beberapa situasi, sikap ini memang bisa mengganggu jika dilakukan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain.

Namun, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan penting dalam pengambilan keputusan.

Psikologi kognitif mengenal konsep critical thinking, yaitu kemampuan mengevaluasi informasi, memeriksa asumsi, mempertimbangkan bukti, dan menarik kesimpulan secara rasional.

Orang yang memiliki kemampuan ini tidak mudah terbawa oleh pendapat mayoritas. Mereka cenderung memeriksa apakah suatu informasi benar, apakah sebuah keputusan masuk akal, dan apakah terdapat alternatif yang lebih baik.

Dalam dunia kerja, kemampuan berpikir kritis sangat berguna untuk mengidentifikasi risiko, menyelesaikan masalah, serta menghindari kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah.

Misalnya, seorang pengusaha yang hanya mengikuti tren tanpa melakukan analisis berisiko mengambil keputusan yang merugikan bisnisnya.

Sebaliknya, orang yang terbiasa mempertanyakan asumsi dapat melihat kelemahan suatu strategi sebelum masalah benar-benar terjadi.

Namun, berpikir kritis berbeda dengan selalu mencari kesalahan.

Kritik yang sehat harus disertai alasan, bukti, dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Jika hanya berfokus pada kekurangan tanpa memberikan solusi, sikap kritis bisa berubah menjadi kebiasaan negatif.

Pelajaran psikologisnya: Biasakan mempertanyakan sesuatu secara objektif. Jangan langsung percaya, tetapi jangan pula selalu menganggap diri sendiri paling benar. Kesuksesan membutuhkan kemampuan berpikir mandiri sekaligus kesediaan menerima bukti baru.

4. Tidak Takut Gagal dan Berani Mencoba Hal yang Belum Pasti

Dalam masyarakat, kegagalan sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan.

Banyak orang memilih bermain aman karena takut melakukan kesalahan, mendapatkan kritik, atau kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki.

Akibatnya, mereka lebih nyaman berada dalam situasi yang sudah dikenal daripada mencoba peluang baru.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa cara seseorang memandang kegagalan dapat memengaruhi proses belajar dan perkembangannya.

Salah satu konsep yang relevan adalah growth mindset, yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck.

Konsep ini menjelaskan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui usaha, strategi yang tepat, pembelajaran, dan pengalaman.

Orang dengan pola pikir berkembang cenderung melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai bukti bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan.

Ketika mengalami kegagalan, mereka lebih mungkin mengevaluasi apa yang salah dan mencoba pendekatan berbeda.

Misalnya, seseorang yang gagal menjalankan bisnis pertamanya dapat mempelajari kesalahan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, atau pemahaman pasar.

Pengalaman tersebut bisa menjadi bekal untuk mengambil keputusan yang lebih baik pada kesempatan berikutnya.

Meski demikian, berani gagal bukan berarti bertindak ceroboh atau mengabaikan risiko.

Orang yang sukses bukanlah mereka yang terus-menerus mengambil risiko tanpa perhitungan, melainkan mereka yang mampu membedakan risiko yang layak diambil dan risiko yang sebaiknya dihindari.

Pelajaran psikologisnya: Jangan menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Evaluasi kesalahan, ambil pelajarannya, dan perbaiki strategi. Terkadang, pengalaman yang paling berharga justru datang dari sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana.

5. Terlalu Banyak Berpikir atau Sering Memikirkan Sesuatu Secara Mendalam

Kebiasaan terlalu banyak berpikir atau overthinking sering dianggap sebagai musuh produktivitas.

Seseorang yang terlalu banyak berpikir bisa menghabiskan waktu hanya untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Ia mungkin memikirkan risiko, memperkirakan konsekuensi, bahkan membayangkan skenario terburuk sebelum mengambil keputusan.

Jika tidak dikendalikan, kebiasaan ini memang dapat menyebabkan kecemasan, keraguan, dan kesulitan bertindak.

Namun, ada sisi lain yang perlu dipahami.

Kemampuan memikirkan berbagai kemungkinan secara mendalam juga berkaitan dengan proses evaluasi dan pemecahan masalah.

Dalam psikologi, refleksi yang terarah dapat membantu seseorang memahami pengalaman, mengenali pola kesalahan, dan membuat keputusan yang lebih matang.

Sebagai contoh, seorang pemimpin yang memikirkan dampak jangka panjang dari sebuah keputusan mungkin memiliki peluang lebih besar untuk mengantisipasi masalah dibandingkan seseorang yang bertindak secara impulsif.

Begitu pula dengan seorang penulis atau pekerja kreatif. Proses memikirkan berbagai sudut pandang terkadang menghasilkan ide yang lebih matang dan orisinal.

Akan tetapi, ada perbedaan penting antara berpikir mendalam dan terjebak dalam perenungan negatif.

Berpikir produktif menghasilkan pemahaman, pilihan, atau tindakan. Sebaliknya, rumination atau perenungan berulang cenderung membuat seseorang terus memikirkan masalah yang sama tanpa menemukan penyelesaian.

Karena itu, kebiasaan berpikir mendalam perlu disertai batas waktu dan keputusan untuk bertindak.

Pelajaran psikologisnya: Gunakan kemampuan berpikir sebagai alat untuk menyusun strategi, bukan sebagai alasan untuk terus menunda. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, tentukan langkah yang paling masuk akal dan mulailah melakukannya.

6. Tidak Selalu Menyenangkan Orang Lain dan Berani Mengatakan Tidak

Dalam kehidupan sosial, orang yang selalu membantu, mudah menyetujui permintaan, dan berusaha menyenangkan semua orang sering dianggap memiliki kepribadian yang baik.

Sebaliknya, orang yang berani menolak terkadang dicap egois atau tidak peduli.

Padahal, terlalu sering mengatakan iya juga bisa menjadi masalah.

Seseorang yang selalu berusaha memenuhi harapan orang lain berisiko mengabaikan kebutuhan, waktu, dan tujuan pribadinya sendiri.

Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan atau personal boundaries berkaitan dengan kesehatan hubungan interpersonal dan pengelolaan diri.

Ada pula konsep assertiveness, yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, kebutuhan, serta penolakan secara jujur dan tegas tanpa merendahkan orang lain.

Orang yang asertif memahami bahwa dirinya memiliki hak untuk menentukan prioritas.

Misalnya, seorang karyawan tidak harus menerima semua pekerjaan tambahan jika hal tersebut membuat tanggung jawab utamanya terbengkalai.

Seorang pengusaha juga perlu berani menolak kerja sama yang tidak sesuai dengan prinsip atau tujuan bisnisnya.

Dengan memiliki batasan yang jelas, seseorang dapat mengalokasikan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting.

Menolak bukan berarti tidak menghargai orang lain. Justru, penolakan yang disampaikan secara baik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling menghormati.

Pelajaran psikologisnya: Belajarlah mengatakan tidak tanpa merasa harus selalu memberikan pembenaran panjang. Menghargai orang lain memang penting, tetapi menghargai diri sendiri juga tidak kalah penting.

7. Memiliki Ambisi Besar dan Tidak Mudah Merasa Puas

Ambisi sering mendapatkan pandangan negatif, terutama ketika seseorang dianggap terlalu mengejar pencapaian, jabatan, kekayaan, atau pengakuan.

Orang yang memiliki target besar terkadang dinilai terlalu berorientasi pada hasil dan kurang menikmati proses.

Namun, ambisi yang sehat dapat menjadi sumber motivasi yang kuat.

Dalam psikologi motivasi, terdapat konsep goal-setting theory yang dikembangkan oleh Edwin Locke dan Gary Latham.

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan yang jelas dan menantang, ketika disertai komitmen serta umpan balik, dapat meningkatkan kinerja seseorang.

Artinya, memiliki target yang tinggi bukan selalu sesuatu yang buruk.

Ketika seseorang mempunyai tujuan yang jelas, ia cenderung lebih terarah dalam mengalokasikan waktu, tenaga, dan sumber daya.

Misalnya, seseorang yang ingin membangun bisnis tidak hanya bekerja sekadar menyelesaikan tugas harian. Ia memiliki gambaran tentang apa yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan.

Tujuan tersebut dapat mendorongnya untuk terus belajar, memperbaiki keterampilan, dan mencari peluang baru.

Namun, ambisi juga memiliki sisi gelap.

Jika seseorang terus mengejar pencapaian tanpa pernah menghargai proses, ia bisa mengalami kelelahan, kehilangan keseimbangan hidup, dan merasa tidak pernah cukup.

Karena itu, ambisi yang sehat perlu diimbangi dengan kemampuan menikmati proses, menetapkan batasan, serta menghargai pencapaian kecil.

Pelajaran psikologisnya: Jangan takut memiliki cita-cita besar. Namun, pastikan ambisi tidak membuatmu kehilangan kesehatan, hubungan sosial, dan kebahagiaan. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi pencapaianmu, tetapi juga bagaimana kamu menjalani proses untuk mencapainya.

Kesimpulan: Tidak Semua Kebiasaan yang Dianggap Buruk Benar-Benar Buruk

Dari ketujuh kebiasaan di atas, kita bisa memahami bahwa perilaku manusia tidak selalu dapat dikategorikan secara sederhana sebagai baik atau buruk.

Terlalu banyak bertanya bisa menjadi tanda rasa ingin tahu. Suka menyendiri bisa menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Terlalu kritis bisa membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih rasional. Berani gagal dapat membuka kesempatan belajar. Berpikir mendalam dapat menghasilkan strategi yang lebih matang. Berani mengatakan tidak membantu menjaga batasan pribadi. Sementara itu, ambisi besar dapat memberikan arah dan motivasi untuk berkembang.

Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: sebuah kebiasaan hanya menjadi kekuatan ketika seseorang mampu mengelolanya dengan tepat.

Terlalu banyak bertanya tanpa menghargai orang lain bisa menjadi perilaku yang mengganggu. Menyendiri secara berlebihan dapat menyebabkan keterasingan. Terlalu kritis bisa berubah menjadi sikap merendahkan. Berani mengambil risiko tanpa perhitungan bisa berujung pada kerugian. Overthinking bisa menghambat tindakan. Terlalu sering menolak bisa merusak hubungan. Sementara ambisi tanpa kendali dapat mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan.

Pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang menjadi manusia yang sempurna atau mengikuti semua standar kebiasaan baik yang ditetapkan masyarakat.

Kesuksesan lebih berkaitan dengan kemampuan mengenali karakter diri, memahami kelemahan, mengembangkan potensi, dan mengetahui kapan sebuah perilaku perlu dipertahankan atau diubah.

Sebab, terkadang sesuatu yang dianggap sebagai kekurangan justru menyimpan potensi yang belum kita pahami.