JawaPos.com - Garis tangan sering kali dipercaya menggambarkan kepribadian hingga meramalkan tentang kehidupan yang akan dilalui seseorang.

Seperti garis tangan yang terlihat pada gambar yang mencerminkan jenis energi yang secara alami bersemayam di dalam diri Anda.

Apakah itu elemen udara, api, air, atau tanah? Dilansir Jawapos.com dari aromannalife pada Senin (16/11), ini arti di baliknya.



1. Elemen Udara

Jika gambar ini yang selaras dengan garis tangan Anda, maka Anda memiliki elemen udara yang berarti anugerah terbesar Anda adalah pikiran.

Anda memahami dunia melalui intuisi dan persepsi, menangkap hal-hal yang luput dari perhatian orang lain, membaca makna tersirat, serta merasakan sesuatu bahkan sebelum hal itu diucapkan.

Anda melihat kebenaran di balik apa yang tampak di permukaan.

2. Elemen Api



Anda yang memiliki elemen api, maka garis tangan Anda akan terlihat seperti di gambar ini.

Elemen api menandakan Anda seorang yang memiliki intensitas alami dan daya hidup yang mampu menggerakkan berbagai hal.

Itu sebabnya, kehadiran Anda akan terasa bahkan sebelum Anda berbicara.

Anda tidak sekadar bermimpi, namun juga bertindak.

Terlebih saat selaras, Anda mampu mewujudkan niat apa pun menjadi kenyataan.

Tekad menjadi kekuatan super Anda.

3. Elemen Air



Garis tangan dengan elemen air mampu merasakan segalanya.

Maksudnya, Anda dapat dengan mudah menangkap suasana hati, energi, dan emosi yang tidak terungkap.

Ini bukan kelemahan, melainkan anugerah terbesar bagi Anda.

Anda mampu menjalin hubungan pada tingkat yang jarang dicapai orang lain.

Kedalaman batin Anda sungguh istimewa.



4. Elemen Tanah

Terakhir, garis tangan berelemen tanah adalah sosok yang membuat orang lain merasa aman tanpa sebab.

Anda membangun, menstabilkan, dan hadir dengan kekuatan yang tenang, tapi tak tergoyahkan.