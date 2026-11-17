JawaPos.com - Pernah berjanji akan mulai berolahraga minggu depan, mengatur keuangan bulan depan, atau mengubah kebiasaan buruk mulai tahun depan, tetapi akhirnya tidak terlaksana?

Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan psikologis. Dalam artikel Psychology Today, Hal McDonald, Ph.D., menjelaskan bahwa manusia sering terlalu percaya pada kemampuan dirinya di masa depan dan justru mengabaikan pengalaman yang sudah terjadi.

McDonald membuka pembahasannya dengan cerita seorang teman yang membayar biaya keanggotaan pusat kebugaran hampir 100 dolar AS setiap bulan, meskipun jarang menggunakannya.

Ketika masa perpanjangan tiba, temannya tetap mempertahankan keanggotaan tersebut dengan alasan akan lebih rajin berolahraga saat cuaca dingin. Padahal, pada musim dingin sebelumnya ia juga hampir tidak pernah datang ke tempat kebugaran.

Kisah sederhana ini menggambarkan bagaimana seseorang dapat membuat rencana berdasarkan harapan, bukan berdasarkan kebiasaan nyata.

Menurut McDonald, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Social Psychology Bulletin pada 2026 menemukan bahwa manusia cenderung merasa lebih terhubung dengan dirinya di masa depan dibandingkan dirinya di masa lalu.

Penelitian tersebut melibatkan 12 studi daring di sembilan negara. Peserta diminta membandingkan seberapa mirip dan dekat diri mereka saat ini dengan versi diri mereka beberapa tahun sebelumnya maupun beberapa tahun mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang menganggap diri mereka di masa depan akan lebih mirip dengan kondisi saat ini dibandingkan diri mereka di masa lalu.

Salah satu alasannya adalah manusia sering meremehkan seberapa besar perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.

Karena gambaran tentang diri masa depan masih bersifat abstrak, seseorang cenderung membayangkan bahwa prioritas, keinginan, dan kebiasaannya akan tetap sama.

Padahal, pengalaman sebelumnya justru menunjukkan bahwa manusia dapat mengalami perubahan besar seiring waktu.

Kecenderungan tersebut dapat memengaruhi berbagai keputusan, mulai dari memilih pekerjaan, mempertimbangkan investasi berisiko, hingga mempertahankan kebiasaan yang sebenarnya tidak memberikan manfaat.

Seseorang mungkin yakin akan lebih disiplin dalam mengelola uang atau menjalani pola hidup sehat nanti, meskipun selama ini belum berhasil melakukannya.

Akibatnya, keputusan dibuat berdasarkan gambaran ideal tentang masa depan, sementara bukti dari pengalaman sebelumnya tidak mendapat perhatian yang cukup.

McDonald mengingatkan bahwa membayangkan masa depan tetap penting, tetapi seseorang sebaiknya tidak mengabaikan pelajaran dari masa lalu.

Sebelum mengambil keputusan, cobalah mengevaluasi kebiasaan sebelumnya, mengenali pola kegagalan, dan mempertimbangkan apakah rencana yang dibuat benar-benar realistis.