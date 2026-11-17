JawaPos.com - Pernah merasa gelisah ketika seseorang belum membalas pesan, teman tiba-tiba bersikap dingin, atau pasangan mendadak lebih pendiam? Sebagian orang langsung membayangkan kemungkinan terburuk demi mendapatkan jawaban atas sesuatu yang belum jelas.

Fenomena ini berkaitan dengan need for cognitive closure, yaitu kebutuhan psikologis untuk memperoleh kepastian dan menghindari situasi ambigu.

Dalam artikel Psychology Today, psikoterapis Imi Lo, MA, menjelaskan mengapa sebagian orang merasa ketidakpastian jauh lebih sulit dihadapi dibandingkan kabar buruk sekalipun.

Konsep need for cognitive closure diperkenalkan oleh psikolog sosial Arie Kruglanski dan rekan-rekannya. Istilah ini menggambarkan keinginan seseorang untuk segera mendapatkan jawaban yang pasti atas suatu pertanyaan.

Menurut Lo, orang dengan kebutuhan kepastian yang tinggi biasanya memiliki dua kecenderungan, yaitu urgency dan permanence.

Urgency membuat seseorang ingin segera memperoleh jawaban, sedangkan permanence membuatnya cenderung mempertahankan kesimpulan yang sudah terbentuk dan sulit menerima informasi baru yang bertentangan.

Kebutuhan tersebut sebenarnya bukan gangguan mental atau tanda seseorang mengalami penyakit psikologis. Ini merupakan salah satu karakteristik kepribadian yang memiliki kelebihan sekaligus kekurangan.

Orang yang membutuhkan kepastian cenderung menyukai keteraturan, rutinitas, dan keputusan yang jelas. Mereka juga bisa lebih cepat mengambil keputusan serta terampil menyusun rencana.

Namun, ketika kebutuhan itu terlalu kuat, seseorang berisiko mengambil kesimpulan sebelum memiliki informasi yang cukup.

Dalam hubungan sosial, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan persoalan. Misalnya, seseorang menganggap temannya sedang marah hanya karena membalas pesan dengan singkat.

Ada pula yang terus mengirim pesan berkali-kali kepada pasangan untuk memastikan apakah dirinya sedang dihindari. Bahkan, seseorang bisa memutuskan persahabatan lebih dulu karena tidak tahan menunggu kepastian mengenai sikap orang lain.

Ironisnya, tindakan yang dilakukan demi menghilangkan kecemasan justru dapat memicu konflik atau menghasilkan situasi yang paling ditakutkan.

Lo juga mengaitkan kebutuhan akan kepastian dengan kecemasan dan stres. Ia mengutip penelitian terhadap 400 mahasiswa selama pandemi COVID-19 yang menemukan bahwa peserta dengan kebutuhan cognitive closure lebih tinggi melaporkan tingkat kecemasan dan stres yang lebih besar.

Kondisi ini berkaitan dengan pengalaman menghadapi situasi yang sulit diprediksi. Meski demikian, kebutuhan akan kepastian tidak selalu berarti seseorang pesimistis. Terkadang, mereka hanya berusaha mengakhiri perasaan tidak nyaman akibat terlalu lama berada dalam ketidakjelasan.

Untuk mengelolanya, Lo menyarankan seseorang mulai mengenali bahwa keinginan mendapatkan jawaban merupakan bagian dari karakter dirinya, bukan sesuatu yang harus selalu dianggap sebagai kekurangan.

Langkah berikutnya adalah melatih diri bertahan sedikit lebih lama dalam situasi yang belum memiliki kepastian. Tidak semua pertanyaan harus langsung dijawab, dan tidak setiap perubahan sikap orang lain berarti ada masalah.