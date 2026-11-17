JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ada yang terbiasa bergerak cepat dan berbicara dengan penuh semangat, tetapi ada pula yang lebih nyaman berjalan santai serta menyampaikan sesuatu dengan tempo perlahan.

Kebiasaan berjalan dan berbicara lambat terkadang membuat seseorang dianggap kurang bersemangat atau tidak memiliki rasa urgensi. Padahal, perilaku tersebut tidak selalu menunjukkan hal demikian.

Dalam sejumlah pembahasan mengenai kepribadian, gaya komunikasi dan kebiasaan seseorang bergerak sering dikaitkan dengan cara mereka memproses informasi serta berinteraksi dengan lingkungan.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan karakteristik yang digambarkan sering ditemukan pada orang yang terbiasa berjalan dan berbicara dengan tempo lambat.

Berikut penjelasannya.

1. Merasa nyaman dengan dirinya sendiri

Orang yang terbiasa berjalan dan berbicara perlahan sering digambarkan sebagai pribadi yang nyaman dengan dirinya sendiri.

Mereka tidak merasa harus selalu mengikuti kecepatan orang lain atau menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan yang serba cepat.

Dalam menjalani aktivitas, mereka cenderung mempunyai ritme sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan untuk selalu bergerak lebih cepat.

Sikap tersebut dapat menggambarkan penerimaan diri serta kemampuan menjalani kehidupan tanpa terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.

2. Mampu menjadi pendengar yang baik

Karakter berikutnya adalah kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian.

Orang yang berbicara perlahan biasanya digambarkan tidak terburu-buru memberikan tanggapan ketika sedang terlibat dalam percakapan.

Mereka cenderung memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pendapat sampai selesai sebelum memberikan respons.

Kebiasaan tersebut membuat orang lain merasa lebih dihargai dan nyaman ketika berbagi cerita.

Selain itu, mereka juga mempunyai kesempatan untuk memahami maksud pembicaraan secara lebih menyeluruh sebelum menyampaikan pendapatnya.

3. Memiliki perhatian terhadap detail

Orang yang bergerak dengan tempo santai sering dikaitkan dengan kebiasaan memperhatikan lingkungan sekitar.

Mereka digambarkan tidak terlalu terburu-buru ketika melakukan sesuatu sehingga mempunyai kesempatan untuk mengamati berbagai hal secara lebih saksama.

Mulai dari perubahan kecil di sekitar, ekspresi wajah seseorang, hingga bahasa tubuh ketika sedang berkomunikasi.

Kemampuan memperhatikan detail seperti ini dapat membantu seseorang memahami situasi dan menangkap informasi yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

4. Mempunyai kesabaran tinggi

Kesabaran juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang berjalan dan berbicara lambat.

Mereka cenderung tidak mudah merasa gelisah ketika harus menunggu atau menghadapi sesuatu yang membutuhkan proses panjang.

Daripada memaksakan segala sesuatu berjalan cepat, mereka lebih memilih memberikan waktu agar setiap urusan dapat diselesaikan dengan baik.

Mereka juga memahami bahwa keputusan yang diambil secara tergesa-gesa terkadang justru menimbulkan kesalahan.

Karena itu, sikap tenang dan tidak terburu-buru sering dianggap sebagai salah satu gambaran kepribadian yang sabar.

5. Suka memikirkan sesuatu secara mendalam

Orang yang berbicara dengan tempo perlahan juga sering digambarkan sebagai pemikir yang mendalam.

Mereka biasanya membutuhkan waktu untuk memahami informasi, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta menyusun jawaban sebelum berbicara.

Alih-alih langsung memberikan respons, mereka lebih suka memikirkan terlebih dahulu apakah perkataan yang akan disampaikan sudah sesuai.

Kebiasaan tersebut membuat mereka terlihat lebih berhati-hati ketika menghadapi persoalan.

Mereka juga cenderung tertarik memahami sesuatu secara menyeluruh daripada sekadar mengambil kesimpulan berdasarkan informasi sepintas.

6. Mampu menikmati setiap momen

Karakteristik lainnya adalah kecenderungan untuk lebih menikmati apa yang sedang dijalani.

Orang yang tidak terbiasa tergesa-gesa sering digambarkan mampu memberikan perhatian pada aktivitas yang sedang dilakukan.

Mereka tidak selalu memikirkan pekerjaan berikutnya atau merasa harus segera menyelesaikan semua hal dalam waktu singkat.

Sebaliknya, mereka berusaha menikmati proses dan menghargai pengalaman sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap tersebut membuat mereka terlihat lebih santai ketika menjalani rutinitas.

7. Memiliki pembawaan yang tenang

Orang yang berjalan dan berbicara perlahan juga sering dikaitkan dengan karakter yang tenang.

Mereka biasanya tidak mudah menunjukkan reaksi berlebihan ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan.

Ketika lingkungan sekitar sedang sibuk atau mengalami kekacauan, mereka cenderung berusaha mempertahankan sikap yang stabil.

Cara berbicara yang terukur dan gerakan yang tidak terburu-buru membuat mereka terlihat mampu mengendalikan diri.

Namun, ketenangan bukan berarti tidak mempunyai emosi. Mereka tetap bisa merasa marah, kecewa, atau gugup, hanya saja cara mengekspresikannya mungkin berbeda.

8. Menghargai waktu dan proses

Karakter terakhir yang dikaitkan dengan orang yang berjalan serta berbicara lambat adalah kemampuan menghargai waktu.

Meskipun terlihat tidak terburu-buru, mereka digambarkan memahami bahwa waktu merupakan sesuatu yang berharga.

Mereka lebih memilih menggunakan waktu secara terencana daripada menghabiskannya hanya untuk mengejar kecepatan.

Bagi mereka, menyelesaikan sesuatu dengan baik terkadang lebih penting daripada sekadar menjadi orang pertama yang menyelesaikannya.

Mereka juga cenderung menikmati proses yang sedang dijalani tanpa selalu merasa harus segera mencapai hasil akhir.