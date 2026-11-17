JawaPos.com – Pernah mengalami kesulitan menemukan kunci kendaraan, ponsel, dompet, atau kacamata padahal baru saja menggunakannya? Kebiasaan lupa meletakkan barang ternyata menjadi pengalaman yang cukup sering dialami banyak orang. Sebagian orang mungkin menganggap kondisi tersebut sebagai tanda kecerobohan. Namun, kebiasaan lupa menaruh barang juga bisa berkaitan dengan cara seseorang memusatkan perhatian, mengolah informasi, hingga merespons berbagai situasi di sekitarnya. Ada kalanya seseorang terlalu sibuk memikirkan sesuatu sehingga kurang menyadari aktivitas sederhana yang sedang dilakukan. Akibatnya, informasi mengenai tempat terakhir barang diletakkan tidak tersimpan dengan baik dalam ingatan. Dilansir dari Geediting, kebiasaan sering lupa menaruh barang dikaitkan dengan enam karakteristik yang menarik untuk diketahui. Meski demikian, karakteristik tersebut bukan kesimpulan psikologis yang berlaku untuk semua orang. Baca Juga:Jangan Dianggap Biasa, Ini 5 Kebiasaan yang Bisa Memicu Masalah Kesehatan Berikut enam kemungkinan ciri yang digambarkan dalam pembahasan tersebut. 1. Memiliki pola pikir kreatif Orang yang sering kehilangan atau lupa menaruh barang terkadang digambarkan sebagai pribadi dengan kreativitas tinggi. Hal ini dikaitkan dengan kebiasaan mereka yang memiliki banyak gagasan dan sering memikirkan berbagai kemungkinan dalam satu waktu. Ketika pikiran dipenuhi ide-ide baru, perhatian terhadap aktivitas sederhana seperti meletakkan kunci atau ponsel bisa saja terabaikan. Mereka mungkin lebih tertarik mengeksplorasi gagasan, mencari inspirasi, atau memikirkan sesuatu yang dianggap lebih menarik dibandingkan mengingat detail kecil di sekitarnya. 2. Suka berpikir secara mendalam Kebiasaan lupa menaruh barang juga dikaitkan dengan karakter seseorang yang gemar berpikir mendalam. Orang dengan kecenderungan ini biasanya sering merenungkan berbagai hal, mulai dari persoalan pribadi hingga pertanyaan yang membutuhkan pemikiran panjang. Ketika terlalu larut dalam pikirannya sendiri, perhatian terhadap lingkungan sekitar bisa berkurang. Misalnya, seseorang meletakkan kacamata di atas meja sambil memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Karena pikirannya lebih tertuju pada persoalan tersebut, ia justru tidak mengingat lokasi barang yang baru saja diletakkan. 3. Memiliki kepekaan emosional tinggi Seseorang yang mudah terbawa suasana atau mempunyai kepekaan emosional tinggi terkadang juga mengalami kesulitan mengingat hal-hal kecil. Ketika sedang menghadapi perasaan yang kuat, seperti sedih, cemas, kecewa, atau terlalu bahagia, pikiran dapat dipenuhi oleh berbagai respons emosional. Kondisi tersebut bisa membuat perhatian terhadap aktivitas sehari-hari menjadi terbagi. Akibatnya, seseorang mungkin tidak benar-benar memperhatikan ketika meletakkan barang sehingga kesulitan mengingat kembali lokasinya. 4. Mudah beradaptasi dengan perubahan Karakter berikutnya yang dikaitkan dengan kebiasaan pelupa adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Orang yang mudah menyesuaikan diri biasanya terbiasa menerima informasi baru dan menghadapi situasi yang terus berubah. Dalam pembahasan tersebut, kemampuan otak untuk memprioritaskan informasi dianggap dapat membuat seseorang lebih mudah mengabaikan detail yang dinilai kurang penting. Misalnya, ketika sedang menghadapi banyak perubahan dalam pekerjaan atau lingkungan, perhatian seseorang mungkin lebih terarah pada informasi baru daripada mengingat tempat penyimpanan barang sehari-hari. Namun, mudah lupa tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih baik. 5. Mampu berkonsentrasi secara mendalam Menariknya, orang yang sering lupa menaruh barang juga dikaitkan dengan kebiasaan memiliki fokus yang kuat. Sekilas, hal ini terdengar bertentangan. Sebab, orang yang mempunyai konsentrasi tinggi biasanya dianggap lebih teliti dalam mengingat sesuatu. Namun, ketika seseorang terlalu berkonsentrasi pada satu pekerjaan, perhatian terhadap hal lain bisa berkurang. Sebagai contoh, seseorang yang sedang menyelesaikan pekerjaan penting mungkin tidak menyadari ketika meletakkan ponsel di tempat yang berbeda dari biasanya. Pikirannya begitu terpusat pada tugas yang sedang dikerjakan sehingga informasi sederhana mengenai lokasi barang tidak menjadi perhatian utama. 6. Mengandalkan kecerdasan intuitif Karakter terakhir yang disebut dalam pembahasan ini adalah kecenderungan mengandalkan intuisi atau firasat ketika mengambil keputusan. Orang yang mengandalkan intuisi biasanya lebih memperhatikan gambaran besar, perasaan, dan kesan yang muncul ketika menghadapi suatu situasi. Sebaliknya, detail-detail praktis terkadang tidak menjadi perhatian utama mereka. Kondisi tersebut digambarkan dapat membuat seseorang kurang mengingat hal-hal sederhana, termasuk tempat menyimpan barang pribadi. Meski demikian, kemampuan intuitif dan kebiasaan lupa menaruh barang tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dipastikan. Pada dasarnya, sering lupa menaruh barang bisa dipengaruhi banyak hal, seperti kurang tidur, stres, kelelahan, kebiasaan melakukan beberapa aktivitas sekaligus, hingga kurangnya perhatian ketika melakukan sesuatu. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang ceroboh hanya karena sering lupa meletakkan barang. Jika kelupaan semakin sering terjadi, mengganggu aktivitas, atau disertai perubahan kemampuan mengingat lainnya, sebaiknya pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.