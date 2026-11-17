JawaPos.com - Menjaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh dalam jangka panjang. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa rutinitas yang terlihat biasa saja justru berpotensi memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Kesibukan pekerjaan, urusan keluarga, hingga aktivitas sosial sering kali membuat seseorang mengabaikan pola hidup sehat. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut terus dilakukan dan akhirnya menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Padahal, beberapa perilaku yang dianggap sepele dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan apabila berlangsung dalam waktu lama. Baca Juga:Sering Dilakukan Tanpa Sadar, 7 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Kulit Cepat Rusak Dilansir dari English Jagran, ada lima kebiasaan sehari-hari yang sebaiknya mulai dikurangi karena berpotensi memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Berikut ulasannya. 1. Terlalu lama duduk Menghabiskan sebagian besar waktu dengan posisi duduk, terutama saat bekerja, ternyata bukan kebiasaan yang baik bagi tubuh. Kurangnya aktivitas fisik dalam jangka panjang dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit kronis, seperti gangguan jantung, diabetes, hingga beberapa jenis kanker. Untuk mengurangi dampaknya, cobalah menyelingi aktivitas duduk dengan berdiri, berjalan kaki, atau melakukan peregangan ringan. Membiasakan tubuh tetap aktif juga dapat membantu menjaga kebugaran. 2. Terlalu sering mengonsumsi makanan dan minuman manis Makanan serta minuman dengan kandungan gula tinggi memang menggugah selera. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, kebiasaan ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Asupan gula berlebih dapat meningkatkan risiko obesitas, resistensi insulin, serta kerusakan gigi. Sebagai pilihan yang lebih sehat, Anda bisa mengurangi konsumsi minuman manis dan makanan tinggi gula. Buah-buahan segar juga dapat menjadi alternatif untuk memenuhi keinginan mengonsumsi makanan bercita rasa manis. 3. Sering tidur terlalu larut Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat, tetapi juga merupakan proses penting bagi tubuh untuk memulihkan energi dan menjaga fungsi otak. Sayangnya, tidak sedikit orang yang mengabaikan waktu tidur karena pekerjaan, aktivitas hiburan, atau kebiasaan menggunakan perangkat elektronik hingga larut malam. Padahal, kurang tidur secara terus-menerus dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Kebiasaan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko sejumlah penyakit kronis. Karena itu, penting untuk membangun jadwal tidur yang teratur dan memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap malam. 4. Bermain handphone sebelum tidur Kebiasaan memeriksa handphone sebelum memejamkan mata mungkin terasa sulit dihindari. Banyak orang menggunakan waktu menjelang tidur untuk membuka media sosial, menonton video, atau membaca berbagai informasi. Namun, paparan cahaya biru dari layar handphone, tablet, maupun komputer dapat menghambat produksi melatonin. Hormon ini berperan penting dalam mengatur siklus tidur dan bangun tubuh. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang lebih sulit mengantuk dan mengganggu kualitas istirahat. Sebaiknya, batasi penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu tidur dan berikan jeda agar tubuh lebih siap untuk beristirahat. 5. Kurang minum air putih Kebutuhan cairan sering kali terlupakan ketika seseorang terlalu sibuk menjalankan aktivitas. Padahal, air memiliki peran penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh. Kekurangan cairan atau dehidrasi dapat memengaruhi konsentrasi, menurunkan kemampuan fisik, serta mengganggu fungsi kognitif. Dalam kondisi tertentu, dehidrasi juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Untuk menjaga kecukupan cairan, biasakan minum air putih secara teratur sepanjang hari. Kebutuhan setiap orang dapat berbeda, tergantung aktivitas, kondisi tubuh, dan lingkungan. Mulailah memperbaiki kebiasaan sehari-hari secara bertahap. Perubahan sederhana, seperti lebih banyak bergerak, membatasi gula, menjaga waktu tidur, mengurangi penggunaan handphone sebelum tidur, dan mencukupi kebutuhan cairan dapat membantu mendukung kesehatan dalam jangka panjang.