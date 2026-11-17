JawaPos.com – Kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain tidak hanya ditentukan oleh tindakan, tetapi juga bagaimana seseorang menyampaikan perkataan dalam kehidupan sehari-hari.

Terkadang, ucapan yang dianggap biasa justru bisa meninggalkan kesan kurang menyenangkan bagi orang yang mendengarnya. Bahkan, beberapa kalimat sederhana berpotensi membuat seseorang terlihat arogan, tidak peduli, hingga sulit diajak berkomunikasi.

Dalam pergaulan, cara menyampaikan pendapat memang memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana orang lain memandang kepribadian seseorang.

Seseorang mungkin tidak bermaksud menyakiti perasaan orang lain. Namun, pilihan kata yang kurang tepat bisa menimbulkan kesalahpahaman dan perlahan merusak hubungan sosial.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan frasa yang dapat membuat seseorang kehilangan rasa hormat dalam lingkungan sosial jika terlalu sering digunakan. Berikut penjelasannya.

1. "Aku Kan Sudah Bilang dari Awal!" Kalimat ini biasanya muncul ketika seseorang merasa pendapatnya tidak didengarkan sejak awal. Namun, mengucapkannya setelah masalah terjadi justru bisa membuat orang lain merasa disudutkan.

Alih-alih membantu mencari jalan keluar, perkataan tersebut seolah menegaskan bahwa pembicara ingin membuktikan dirinya paling benar.

Dalam komunikasi interpersonal, sikap seperti ini dapat memberikan kesan kurang suportif. Orang lain mungkin merasa bahwa dirinya sedang disalahkan, bukan dibantu untuk memperbaiki keadaan.

Padahal, komunikasi yang baik seharusnya lebih mengutamakan penyelesaian masalah daripada membuktikan siapa yang paling benar.

2. "Terserah Deh!" Sekilas, kata terserah mungkin terdengar seperti bentuk kebebasan memberikan keputusan kepada orang lain.

Namun, jika disampaikan dengan nada kesal atau tanpa keinginan melanjutkan pembicaraan, kalimat tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa seseorang sedang menutup diri.

Lawan bicara mungkin merasa pendapatnya tidak lagi dianggap penting.

Kebiasaan menggunakan ungkapan ini ketika menghadapi perbedaan pendapat juga berpotensi membuat komunikasi menjadi tidak sehat.

Daripada menjawab dengan nada ketus, menyampaikan ketidaksetujuan secara terbuka akan jauh lebih membantu menjaga hubungan.

3. "Aku Cuma Bicara Apa Adanya!" Kejujuran memang menjadi salah satu hal penting dalam membangun kepercayaan. Akan tetapi, bukan berarti seseorang bebas menyampaikan sesuatu tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain.

Kalimat ini sering digunakan sebagai pembenaran ketika seseorang memberikan komentar yang terlalu tajam atau menyinggung.

Padahal, menyampaikan fakta dan menjaga perasaan lawan bicara sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan.

Orang yang memiliki kemampuan komunikasi baik biasanya memahami bahwa kejujuran perlu disampaikan dengan cara yang tepat.

Jika terus berlindung di balik alasan berbicara apa adanya, seseorang bisa dianggap tidak memiliki empati.

4. "Kamu Itu Tidak Mengerti!" Ucapan yang meremehkan kemampuan orang lain dapat membuat suasana percakapan berubah menjadi tidak nyaman.

Ketika seseorang menggunakan kalimat tersebut, lawan bicara bisa merasa bahwa pendapat dan pemikirannya tidak dihargai.

Dalam hubungan sosial, sikap merendahkan seperti ini dapat menciptakan jarak karena komunikasi tidak lagi berlangsung secara setara.

Padahal, setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda.

Meskipun tidak sepakat dengan pendapat seseorang, menyampaikan alasan secara baik-baik akan lebih efektif daripada membuatnya merasa tidak mampu memahami sesuatu.

5. "Aku Memang Sudah Seperti Ini Orangnya!" Setiap orang tentu memiliki karakter dan kebiasaan masing-masing. Namun, kepribadian bukan alasan untuk terus mempertahankan perilaku yang merugikan orang lain.

Ungkapan ini sering digunakan ketika seseorang mendapatkan teguran mengenai sikap atau tindakannya.

Alih-alih mempertimbangkan masukan, mereka justru menjadikan karakter pribadi sebagai alasan untuk tidak melakukan perubahan.

Padahal, kemampuan mengevaluasi diri merupakan bagian penting dari kedewasaan emosional.

Seseorang yang bersedia memperbaiki kekurangan biasanya lebih mudah membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai.

6. "Kamu Terlalu Sensitif!" Tidak semua orang mempunyai cara yang sama dalam merespons perkataan atau perlakuan tertentu.

Karena itu, menganggap seseorang terlalu sensitif ketika sedang menyampaikan perasaan dapat membuatnya merasa tidak didengarkan.

Kalimat tersebut juga berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan sebenarnya, yaitu tindakan atau ucapan yang membuat orang lain merasa terluka.

Dalam hubungan interpersonal, mengakui perasaan seseorang bukan berarti harus selalu menyetujui pendapatnya.

Mendengarkan terlebih dahulu dan mencoba memahami sudut pandangnya bisa membantu mencegah konflik yang lebih besar.

7. "Aku Tidak Peduli!" Mengucapkan kalimat ini ketika sedang menghadapi perbedaan pendapat dapat memberikan kesan bahwa seseorang tidak menghargai keberadaan lawan bicaranya.

Terlebih jika ungkapan tersebut digunakan berulang kali untuk menghindari pembicaraan yang dianggap tidak menyenangkan.

Orang lain bisa merasa bahwa hubungan yang terjalin tidak memiliki arti penting bagi dirinya.

Dalam komunikasi sosial, menunjukkan kepedulian tidak harus berarti selalu menyetujui segala sesuatu.

Seseorang tetap bisa memiliki batasan pribadi sekaligus menyampaikan sikapnya dengan cara yang lebih menghargai orang lain.

8. "Ya Sudah, Salah Aku Saja!" Kalimat ini sering muncul ketika seseorang merasa kesal karena terus berada dalam situasi perdebatan.

Meski terdengar seperti pengakuan kesalahan, ungkapan tersebut terkadang justru disampaikan dengan nada menyindir.

Akibatnya, persoalan yang sedang dibicarakan tidak benar-benar menemukan penyelesaian.

Lawan bicara mungkin merasa bahwa dirinya sedang dimanipulasi secara emosional atau dibuat merasa bersalah.

Padahal, mengakui kesalahan seharusnya dilakukan dengan tulus, bukan sekadar untuk menghentikan percakapan.

Jika memang terdapat perbedaan pandangan, membicarakannya secara terbuka akan lebih baik daripada menggunakan sindiran.

9. "Daripada Kamu, Aku Jauh Lebih ..." Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang dipandang dalam lingkungan sosial.

Orang yang sering menggunakan kalimat semacam ini biasanya terlihat ingin menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan, pengalaman, atau pencapaian yang lebih unggul.

Dalam psikologi sosial, perilaku tersebut berkaitan dengan kecenderungan one-upmanship, yaitu dorongan untuk selalu menempatkan diri di posisi yang lebih unggul dibandingkan orang lain.

Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini bisa membuat percakapan terasa seperti kompetisi.