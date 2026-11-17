JawaPos.com – Kemampuan bersosialisasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa ramah seseorang ketika bertemu orang lain. Cara berbicara, menerima pendapat, hingga menyikapi perbedaan juga berpengaruh terhadap kualitas hubungan sosial.

Menariknya, seseorang terkadang tidak menyadari bahwa kebiasaannya sendiri justru membuat orang lain merasa kurang nyaman. Bahkan, perilaku yang dianggap sebagai bentuk ketegasan atau kepercayaan diri bisa saja dipersepsikan berbeda oleh lingkungan sekitar.

Misalnya, terlalu sering membantah, sulit menerima masukan, atau selalu ingin memenangkan perdebatan. Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut berpotensi menciptakan jarak dalam hubungan pertemanan maupun lingkungan kerja.

Padahal, membangun hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk saling menghargai dan memahami sudut pandang orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat lima tanda yang bisa menunjukkan bahwa seseorang memiliki kebiasaan yang membuatnya sulit bergaul tanpa disadari. Berikut penjelasannya.

1. Selalu Ingin Menjadi Orang yang Paling Benar Salah satu kebiasaan yang dapat menghambat hubungan sosial adalah keinginan untuk selalu memenangkan setiap perdebatan.

Orang dengan kecenderungan ini biasanya merasa perlu meluruskan setiap pernyataan yang dianggap keliru. Bahkan, persoalan kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting bisa berubah menjadi perdebatan panjang.

Ketika orang lain menyampaikan pendapat, mereka mungkin lebih sibuk mencari kesalahan daripada mencoba memahami maksud pembicaraan.

Pada awalnya, sikap tersebut bisa terlihat seperti kecerdasan atau ketegasan. Namun, jika terlalu sering dilakukan, orang di sekitarnya bisa merasa tidak dihargai.

Hubungan pertemanan pun menjadi kurang nyaman karena percakapan selalu terasa seperti ajang pembuktian siapa yang paling benar.

2. Sulit Menerima Kritik dan Masukan dari Orang Lain Setiap orang tentu ingin dihargai atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Namun, keinginan tersebut bisa menjadi masalah ketika seseorang menganggap setiap kritik sebagai bentuk serangan terhadap dirinya.

Ketika mendapatkan masukan, mereka cenderung langsung memberikan pembelaan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ada kebenaran di dalamnya.

Bahkan, saran yang disampaikan dengan tujuan membantu terkadang dianggap sebagai upaya merendahkan kemampuan pribadi.

Sikap defensif seperti ini bisa membuat komunikasi menjadi sulit berkembang.

Padahal, menerima kritik bukan berarti harus menyetujui semua perkataan orang lain. Kemampuan mendengarkan dan mempertimbangkan masukan justru menunjukkan kedewasaan dalam berinteraksi.

3. Sulit Melupakan Kesalahan Orang Lain Mengalami kekecewaan dalam hubungan merupakan hal yang wajar. Namun, terus mengingat kesalahan seseorang tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan bisa menciptakan hubungan yang tidak sehat.

Orang yang memiliki kebiasaan menyimpan dendam biasanya masih mengingat kejadian lama meskipun persoalan tersebut sudah berlalu cukup lama.

Setiap kali terjadi perbedaan pendapat, kesalahan masa lalu bisa kembali diungkit sehingga masalah baru semakin sulit diselesaikan.

Akibatnya, orang lain mungkin merasa selalu berada dalam posisi bersalah ketika berinteraksi dengannya.

Memaafkan memang tidak selalu mudah, terlebih jika luka yang ditimbulkan cukup mendalam. Namun, belajar melepaskan rasa kesal dan membangun batasan yang sehat dapat membantu menjaga ketenangan diri sekaligus memperbaiki kualitas hubungan.

4. Sering Menguji Kepedulian dan Kesetiaan Orang Lain Tanda berikutnya adalah kebiasaan menguji seberapa besar perhatian orang lain terhadap dirinya.

Misalnya, sengaja tidak membalas pesan untuk melihat apakah seseorang akan mencarinya terlebih dahulu. Ada pula yang memilih menjauh atau menciptakan pertengkaran hanya untuk mengetahui siapa yang benar-benar peduli.

Perilaku tersebut terkadang muncul karena seseorang memiliki ketakutan akan penolakan atau kehilangan hubungan yang dianggap penting.

Sayangnya, cara seperti ini justru dapat membuat orang lain merasa lelah secara emosional.

Hubungan yang sehat seharusnya dibangun melalui komunikasi terbuka, bukan serangkaian ujian yang membuat seseorang harus terus membuktikan kesetiaannya.

Jika membutuhkan perhatian atau kepastian, menyampaikannya secara jujur akan jauh lebih baik daripada menggunakan sikap diam sebagai bentuk pengujian.

5. Merasa Sulit Mengucapkan Permintaan Maaf Tidak semua orang mudah mengakui kesalahan, terutama ketika mereka merasa permintaan maaf akan membuat harga dirinya menurun.

Akibatnya, sebagian orang lebih memilih mencari alasan, mengalihkan pembicaraan, atau bahkan menyalahkan keadaan ketika melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain.

Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti menunjukkan kelemahan.

Sebaliknya, keberanian meminta maaf dengan tulus merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam sebuah hubungan.

Permintaan maaf yang baik juga tidak sekadar diucapkan untuk mengakhiri perdebatan, tetapi disertai kesediaan memahami dampak tindakan dan memperbaiki perilaku.