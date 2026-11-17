JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat kurang produktif atau sering menunda pekerjaan bisa langsung disebut pemalas. Terkadang, perubahan perilaku tersebut justru menjadi tanda bahwa seseorang sedang menghadapi kelelahan emosional yang tidak terlihat oleh orang lain.

Kondisi ini berbeda dengan kelelahan fisik setelah menjalani aktivitas seharian. Kelelahan emosional berkaitan dengan terkurasnya energi psikologis akibat tekanan, masalah berkepanjangan, maupun tuntutan hidup yang terasa semakin berat.

Seseorang yang mengalaminya mungkin masih bisa tersenyum, bekerja, dan menjalankan aktivitas rutin. Namun, untuk melakukan hal-hal sederhana yang sebelumnya terasa menyenangkan, mereka justru membutuhkan usaha lebih besar.

Sayangnya, kondisi tersebut sering disalahartikan sebagai kurang disiplin, tidak memiliki motivasi, atau enggan berusaha.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang bisa menjadi gambaran seseorang sedang mengalami kelelahan emosional, bukan sekadar malas. Berikut penjelasannya.

1. Kesulitan Menentukan Keputusan yang Berkaitan dengan Masa Depan Seseorang yang mengalami kelelahan emosional terkadang masih mampu menentukan pilihan sederhana, seperti makanan yang ingin dikonsumsi atau pakaian yang akan dikenakan.

Namun, ketika dihadapkan pada keputusan besar, mereka justru merasa kebingungan. Misalnya, menentukan langkah karier, merencanakan masa depan, atau memutuskan sesuatu yang membutuhkan pertimbangan panjang.

Hal ini bisa terjadi karena tekanan mental membuat kemampuan berkonsentrasi dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan terasa lebih berat.

Akibatnya, mereka lebih sering menjawab tidak tahu atau menyerahkan keputusan kepada orang lain karena merasa tidak memiliki cukup energi untuk memikirkannya.

2. Lebih Sering Mengerjakan Hal Kecil daripada Menyelesaikan Tugas Penting Perilaku lainnya terlihat dari kebiasaan mengutamakan pekerjaan ringan, sementara tanggung jawab yang lebih besar terus tertunda.

Sebagai contoh, seseorang mungkin rajin merapikan meja, membalas pesan singkat, atau menyusun barang-barang di rumah. Namun, pekerjaan penting seperti memperbarui dokumen lamaran kerja atau menyelesaikan urusan pribadi justru tidak kunjung dikerjakan.

Bukan berarti mereka tidak memahami prioritas. Terkadang, tugas yang membutuhkan konsentrasi dan usaha besar terasa terlalu membebani kondisi mentalnya.

Menyelesaikan pekerjaan kecil memberikan kepuasan sesaat karena hasilnya bisa langsung terlihat. Sebaliknya, pekerjaan besar membutuhkan tenaga dan fokus yang mungkin sedang sulit mereka kumpulkan.

3. Tidak Lagi Menikmati Rutinitas Perawatan Diri Perubahan juga dapat terlihat dari cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri.

Jika sebelumnya mereka senang menjalani rutinitas pagi, menikmati waktu mandi, atau menyiapkan makanan kesukaan, kini semua kegiatan tersebut mungkin dilakukan sekadarnya.

Mereka lebih memilih menyelesaikan kebutuhan dasar secepat mungkin daripada menikmati prosesnya.

Bahkan, kegiatan sederhana seperti merapikan penampilan atau menyiapkan sarapan terkadang terasa seperti pekerjaan tambahan yang melelahkan.

Perubahan ini bisa menjadi sinyal bahwa energi emosional sedang menurun. Namun, jika disertai kesulitan merawat diri secara terus-menerus, kondisi tersebut sebaiknya tidak diabaikan.

4. Sering Mengeluarkan Pernyataan Bernada Pesimistis Orang yang sedang mengalami tekanan emosional terkadang mulai menunjukkan perubahan dalam cara berbicara.

Kalimat seperti sudah bisa ditebak, percuma mencoba, atau semuanya akan berakhir sama mungkin lebih sering terdengar dari mulut mereka.

Sikap tersebut bisa muncul karena terlalu sering menghadapi pengalaman mengecewakan sehingga mereka mulai sulit membayangkan hasil yang positif.

Dalam kondisi tertentu, berpikir negatif juga menjadi cara untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk agar tidak kembali merasa kecewa.

Namun, jika pola pikir pesimistis berlangsung terus-menerus, seseorang bisa semakin kehilangan keyakinan terhadap kemampuan dirinya sendiri.

5. Kehilangan Dorongan untuk Memulai Hal Baru Dulu, mereka mungkin memiliki banyak rencana, mulai dari membaca buku, mencoba hobi baru, hingga mempelajari keterampilan tertentu.

Namun, ketika mengalami kelelahan emosional, keinginan untuk memulai sesuatu bisa semakin berkurang.

Barang-barang yang baru dibeli mungkin hanya tersimpan tanpa pernah digunakan. Rencana yang sebelumnya disusun dengan antusias juga terus tertunda.

Hal ini bukan selalu disebabkan oleh kurangnya minat. Bisa jadi, mereka sedang kesulitan mengumpulkan energi dan motivasi untuk memulai aktivitas.

Bahkan, membayangkan proses yang harus dilalui terkadang sudah membuat mereka merasa lelah sebelum benar-benar mencoba.

6. Selalu Menyerahkan Pilihan kepada Orang Lain Pernah bertemu seseorang yang hampir selalu menjawab terserah ketika ditanya ingin melakukan sesuatu?

Kebiasaan tersebut terkadang dianggap sebagai sikap tidak memiliki pendirian. Padahal, dalam kondisi tertentu, hal itu bisa berkaitan dengan kelelahan emosional.

Menentukan pilihan membutuhkan perhatian dan energi untuk mempertimbangkan keinginan pribadi. Ketika pikiran sudah terlalu terbebani, seseorang mungkin memilih membiarkan orang lain menentukan semuanya.

Mereka bukan tidak mempunyai selera atau keinginan, tetapi merasa terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal tambahan.

Jika berlangsung berkepanjangan, kebiasaan ini juga dapat membuat seseorang semakin jauh dari kebutuhan dan preferensi pribadinya.

7. Tidak Lagi Menunjukkan Antusiasme terhadap Kabar Baik Salah satu perubahan yang cukup mudah diamati adalah berkurangnya respons terhadap sesuatu yang sebenarnya menggembirakan.

Misalnya, ketika mendapatkan kabar baik mengenai pekerjaan, keberhasilan keluarga, atau pencapaian pribadi, mereka hanya memberikan tanggapan singkat tanpa menunjukkan kegembiraan seperti biasanya.

Bukan berarti mereka tidak menghargai kabar tersebut. Bisa jadi, kondisi emosional yang sedang terkuras membuat mereka kesulitan merasakan antusiasme.

Kegiatan yang dahulu mampu memberikan kebahagiaan pun mungkin terasa biasa saja.

Jika kehilangan minat dan kesenangan terjadi dalam waktu lama serta mengganggu aktivitas sehari-hari, hal tersebut perlu diperhatikan karena juga dapat berkaitan dengan masalah kesehatan mental lainnya.

8. Terlalu Bergantung pada Kebiasaan untuk Mengalihkan Pikiran Ketika menghadapi tekanan, sebagian orang mencari pelarian melalui aktivitas yang memberikan kenyamanan sementara.

Contohnya adalah terus menggulir media sosial, menonton serial televisi selama berjam-jam, atau mengonsumsi makanan tertentu untuk memperbaiki suasana hati.

Aktivitas tersebut sebenarnya tidak selalu buruk. Namun, jika dilakukan secara berlebihan hingga mengganggu tidur, pekerjaan, dan kehidupan sosial, kebiasaan tersebut patut dievaluasi.

Seseorang mungkin mempertahankan rutinitas itu karena menjadi salah satu cara paling mudah untuk menghindari pikiran yang sedang membebani dirinya.

Karena itu, menegur atau memaksa mereka menghentikan kebiasaan tersebut tanpa memahami penyebabnya belum tentu menjadi solusi yang tepat.

9. Kondisi Rumah dan Lingkungan Pribadi Mulai Terabaikan Perubahan kondisi tempat tinggal terkadang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan seseorang.

Barang-barang yang tidak segera dirapikan, pakaian menumpuk, tanaman yang tidak terurus, hingga surat-surat yang dibiarkan begitu saja mungkin mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu saja, rumah yang berantakan bukan ukuran pasti seseorang mengalami masalah emosional.

Namun, jika sebelumnya mereka terbiasa menjaga kebersihan dan kerapian, kemudian tiba-tiba kesulitan melakukan perawatan sederhana, perubahan tersebut bisa menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan.

Beban pikiran yang terlalu besar dapat membuat tugas-tugas kecil terasa jauh lebih berat daripada biasanya.

Akibatnya, pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya sederhana terus tertunda karena energi yang dimiliki sudah terkuras untuk menghadapi persoalan lain.

10. Menghindari Percakapan untuk Memperbaiki Hubungan Kelelahan emosional juga bisa memengaruhi cara seseorang menghadapi konflik dengan orang lain.

Ketika terjadi kesalahpahaman, mereka mungkin memilih diam dan menghindari pembicaraan daripada berusaha menyelesaikan persoalan.

Bukan berarti hubungan tersebut sudah tidak penting bagi mereka. Terkadang, membicarakan masalah dan mengungkapkan perasaan justru membutuhkan energi emosional yang belum mampu mereka keluarkan.

Permintaan maaf, diskusi, atau upaya memperbaiki hubungan akhirnya terus ditunda.

Jika dibiarkan, persoalan kecil dapat semakin menumpuk dan menciptakan jarak dalam hubungan.