JawaPos.com – Memiliki kulit sehat, bersih, dan bercahaya tentu menjadi keinginan banyak orang. Berbagai produk perawatan pun sering digunakan untuk menjaga penampilan kulit agar tetap terawat. Namun, bagaimana jika kondisi kulit justru tidak kunjung membaik meskipun sudah rutin melakukan skincare? Ternyata, penyebabnya tidak selalu berasal dari produk perawatan yang digunakan. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari tanpa disadari juga bisa memengaruhi kesehatan kulit. Mulai dari kebersihan perlengkapan tidur, pola makan, hingga cara membersihkan wajah, semuanya memiliki peran dalam menjaga kondisi kulit. Jika terus dilakukan, kebiasaan yang kurang tepat dapat memicu berbagai masalah, seperti jerawat, kulit kering, iritasi, hingga munculnya tanda-tanda penuaan lebih awal. Dilansir dari NDTV, ada tujuh kebiasaan sehari-hari yang berpotensi mengganggu kesehatan kulit. Mengenali dan memperbaikinya bisa menjadi langkah awal untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat. Berikut penjelasannya. 1. Jarang Mengganti Sarung Bantal Sarung bantal menjadi salah satu perlengkapan tidur yang bersentuhan langsung dengan kulit wajah selama berjam-jam. Sayangnya, kebersihannya sering kali kurang diperhatikan. Padahal, minyak alami dari wajah, keringat, debu, serta sisa produk perawatan rambut dapat menempel pada permukaan sarung bantal. Jika dibiarkan terlalu lama, kotoran tersebut bisa meningkatkan risiko iritasi dan memperburuk masalah jerawat pada sebagian orang. Untuk menjaga kebersihannya, usahakan mengganti sarung bantal secara rutin, misalnya setiap tiga hingga empat hari atau lebih sering jika mudah berkeringat. Penggunaan sarung bantal berbahan satin atau sutra juga bisa dipertimbangkan karena permukaannya cenderung lebih licin sehingga mengurangi gesekan dengan kulit ketika tidur. 2. Tidak Menggunakan Sunscreen Saat Berada di Dalam Ruangan Banyak orang menganggap tabir surya hanya diperlukan ketika beraktivitas di luar rumah. Padahal, paparan sinar ultraviolet tetap perlu diperhatikan, terutama jika seseorang berada di dekat jendela yang terkena sinar matahari. Paparan sinar UVA dapat menembus kaca dan berkontribusi terhadap kerusakan kolagen serta elastin. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu munculnya kerutan, bintik hitam, dan tanda penuaan kulit lainnya. Karena itu, penggunaan sunscreen sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas dan tingkat paparan sinar matahari. Pilih tabir surya dengan perlindungan broad-spectrum minimal SPF 30 untuk membantu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. 3. Terlalu Sering Menyentuh Wajah Kebiasaan memegang, mengusap, atau menyentuh wajah tanpa alasan tertentu ternyata juga perlu dikurangi. Tangan sering bersentuhan dengan berbagai benda yang belum tentu bersih. Ketika digunakan untuk menyentuh wajah, minyak dan kotoran dapat berpindah ke permukaan kulit. Selain itu, kebiasaan memencet jerawat atau menggaruk wajah juga berpotensi menyebabkan iritasi dan memperburuk peradangan. Untuk mengurangi risikonya, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh wajah, terutama ketika hendak menggunakan produk skincare. Hindari pula memencet jerawat agar kulit tidak mengalami luka atau meninggalkan bekas. 4. Mencuci Wajah atau Mandi Menggunakan Air Terlalu Panas Mandi dengan air hangat memang bisa memberikan sensasi nyaman setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Namun, menggunakan air bersuhu terlalu tinggi justru kurang baik bagi kesehatan kulit. Air panas dapat menghilangkan sebagian minyak alami yang berfungsi menjaga kelembapan dan melindungi permukaan kulit. Akibatnya, kulit berisiko menjadi kering, terasa tertarik, bahkan mengalami iritasi. Pada sebagian orang, kondisi tersebut juga dapat memperburuk sensitivitas kulit. Sebaiknya gunakan air bersuhu suam-suam kuku ketika mandi maupun membersihkan wajah. Batasi durasi mandi dan gunakan pelembap setelahnya untuk membantu mempertahankan kelembapan kulit. 5. Kurang Memenuhi Kebutuhan Cairan Tubuh Asupan cairan memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh, termasuk kesehatan kulit. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, kulit dapat terlihat kurang segar dan terasa lebih kering. Dehidrasi juga bisa membuat garis-garis halus tampak lebih jelas, terutama pada orang yang memang memiliki kondisi kulit kering. Untuk mengatasinya, pastikan kebutuhan cairan harian terpenuhi dengan minum air putih secara teratur. Kebutuhan setiap orang bisa berbeda, bergantung pada aktivitas, kondisi tubuh, cuaca, dan faktor lainnya. Selain air putih, kebutuhan cairan juga dapat dibantu melalui konsumsi buah dan sayuran yang memiliki kandungan air tinggi. Mengurangi konsumsi alkohol juga dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, konsumsi kafein sebaiknya tetap dalam batas wajar. 6. Terlalu Sering Melakukan Eksfoliasi Eksfoliasi memang bermanfaat untuk membantu mengangkat sel kulit mati sehingga permukaan kulit terasa lebih halus. Namun, melakukannya secara berlebihan justru dapat menimbulkan masalah. Penggunaan scrub yang terlalu kasar atau produk eksfoliasi dengan bahan aktif yang terlalu kuat dapat mengganggu lapisan pelindung kulit. Akibatnya, kulit menjadi lebih sensitif, mudah kemerahan, terasa perih, mengelupas, bahkan mengalami peningkatan jerawat akibat iritasi. Agar tetap aman, lakukan eksfoliasi sesuai kebutuhan dan kondisi kulit. Hindari menggabungkan terlalu banyak produk eksfoliasi dalam satu rutinitas perawatan. Jika kulit mulai terasa panas, perih, atau mengalami kemerahan, sebaiknya hentikan sementara penggunaan produk tersebut dan fokus pada perawatan yang membantu memperbaiki lapisan pelindung kulit. 7. Terlalu Sering Mengonsumsi Makanan Tinggi Gula dan Olahan Pola makan juga dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan kulit. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula tambahan dan produk ultra-proses secara berlebihan sebaiknya mulai dikurangi. Asupan gula dengan indeks glikemik tinggi dapat memicu peningkatan kadar gula darah dan insulin. Pada sebagian orang, kondisi tersebut berkaitan dengan peningkatan produksi minyak serta risiko munculnya jerawat. Selain itu, pola makan yang kurang seimbang dapat membuat tubuh tidak memperoleh nutrisi yang cukup untuk mendukung kesehatan kulit. Beberapa nutrisi penting, seperti protein, vitamin, mineral, dan antioksidan, dibutuhkan untuk membantu proses perbaikan serta menjaga fungsi kulit. Karena itu, cobalah memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, sumber protein, dan makanan bergizi lainnya. Membatasi makanan tinggi gula serta produk olahan juga dapat menjadi langkah sederhana untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Menjaga kesehatan kulit ternyata tidak cukup hanya mengandalkan produk skincare. Kebersihan diri, pola makan, asupan cairan, serta kebiasaan sehari-hari juga perlu diperhatikan. Dengan mulai mengurangi tujuh kebiasaan tersebut, Anda bisa membantu menjaga kondisi kulit agar tetap sehat, terawat, dan terhindar dari berbagai masalah yang sebenarnya dapat dicegah.