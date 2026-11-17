JawaPos.com – Kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan tidak selalu ditentukan oleh seberapa besar masalah yang mampu diselesaikan. Ada pula kebiasaan sehari-hari yang berperan penting dalam membentuk ketahanan mental ketika berbagai situasi sulit datang bersamaan.

Sebagian orang mudah kehilangan konsentrasi saat menghadapi tuntutan pekerjaan, persoalan pribadi, maupun kondisi yang tidak berjalan sesuai rencana. Namun, ada juga individu yang mampu mempertahankan ketenangan dan berpikir jernih meskipun berada dalam situasi penuh tekanan.

Mental tangguh bukan sesuatu yang terbentuk dalam semalam. Kemampuan tersebut berkembang melalui latihan, pengalaman, serta kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Menariknya, beberapa perilaku yang terlihat biasa saja ternyata dapat membantu seseorang mengendalikan emosi, menjaga fokus, dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat enam kebiasaan unik yang sering dilakukan orang dengan mental tangguh sehingga mampu bertahan ketika menghadapi tekanan hidup.

1. Terbiasa Memikirkan Kemungkinan Terburuk dan Menyiapkan Solusinya Orang yang mempunyai ketahanan mental baik tidak selalu berpikir bahwa segala sesuatu akan berjalan sempurna. Mereka justru terbiasa mempertimbangkan kemungkinan buruk agar tidak mudah kehilangan kendali ketika masalah benar-benar terjadi.

Kebiasaan ini bukan berarti selalu berpikiran negatif atau mencemaskan sesuatu secara berlebihan. Sebaliknya, mereka berusaha mempersiapkan langkah antisipasi sebelum menghadapi situasi yang tidak diharapkan.

Misalnya, ketika harus melakukan presentasi penting, mereka sudah menyiapkan salinan dokumen apabila perangkat utama mengalami gangguan.

Begitu pula ketika menghadapi kemungkinan keterlambatan perjalanan, mereka sudah mengetahui rute alternatif yang dapat digunakan.

Cara berpikir tersebut membantu mengurangi kepanikan karena mereka tidak harus mencari solusi dari awal ketika keadaan mendadak berubah.

Salah satu cara sederhana untuk melatihnya adalah membuat rencana jika-maka. Tentukan kemungkinan masalah yang mungkin terjadi, kemudian pikirkan tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.

Dengan persiapan tersebut, seseorang akan lebih siap menghadapi ketidakpastian tanpa harus bereaksi secara berlebihan.

2. Sengaja Menyediakan Waktu Luang di Tengah Kesibukan Orang yang mampu menghadapi tekanan dengan baik biasanya tidak memenuhi seluruh jadwalnya dengan aktivitas tanpa jeda.

Mereka memahami bahwa pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat dan mengatur kembali prioritas sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya.

Menyediakan waktu kosong sekitar 10 hingga 15 menit di antara berbagai kegiatan bisa menjadi kebiasaan sederhana yang cukup bermanfaat.

Waktu tersebut dapat digunakan untuk menenangkan pikiran, memeriksa kembali pekerjaan, atau mempersiapkan diri sebelum menghadapi agenda selanjutnya.

Selain itu, jeda juga memberikan ruang untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin muncul secara tiba-tiba.

Ketika seseorang mempunyai jadwal yang terlalu padat, keterlambatan kecil saja bisa membuat seluruh aktivitas berikutnya berantakan.

Sebaliknya, adanya waktu cadangan membuat mereka lebih leluasa menghadapi perubahan tanpa harus terburu-buru.

Kebiasaan ini mengajarkan bahwa produktivitas bukan hanya tentang menyelesaikan banyak pekerjaan, tetapi juga mengetahui kapan harus memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat.

3. Melakukan Kebiasaan Kecil untuk Mengembalikan Ketenangan Tidak semua orang membutuhkan rutinitas panjang untuk mengembalikan konsentrasi ketika sedang merasa tertekan.

Sebagian individu justru mengandalkan tindakan sederhana yang bisa dilakukan kapan saja untuk membantu tubuh dan pikiran kembali lebih rileks.

Contohnya dengan membasuh tangan menggunakan air dingin, mengatur posisi duduk, memutar bahu secara perlahan, atau meminum segelas air.

Ada pula yang memilih melakukan latihan pernapasan dengan menarik napas, menahannya sebentar, kemudian mengembuskannya secara teratur.

Kegiatan sederhana tersebut dapat menjadi pengingat untuk berhenti sejenak dari situasi yang membuat pikiran terasa penuh.

Selain itu, memperhatikan posisi kaki yang menapak di lantai dan melemaskan otot rahang juga bisa membantu seseorang kembali menyadari kondisi tubuhnya saat ini.

Orang bermental tangguh biasanya mengetahui cara sederhana yang paling sesuai untuk dirinya ketika ketegangan mulai meningkat.

Mereka tidak harus menunggu sampai benar-benar kelelahan untuk memberikan waktu istirahat bagi diri sendiri.

4. Berbicara kepada Diri Sendiri dengan Kalimat yang Membangun Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri ternyata dapat memengaruhi bagaimana ia menghadapi persoalan.

Ketika berada dalam situasi sulit, orang yang mudah panik terkadang justru memperburuk keadaan melalui pikiran negatif seperti merasa tidak mampu, takut gagal, atau menyalahkan diri sendiri.

Sebaliknya, individu dengan mental tangguh berusaha menggunakan dialog internal yang lebih positif dan realistis.

Mereka tidak selalu memaksakan diri untuk berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, mereka mencoba mengarahkan pikiran pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan.

Contohnya dengan mengatakan kepada diri sendiri, "Tenang dulu, pahami masalahnya, kemudian tentukan langkah yang paling memungkinkan."

Kalimat lain seperti "Selesaikan satu hal terlebih dahulu" juga bisa membantu mengurangi kebingungan ketika banyak pekerjaan harus diselesaikan bersamaan.

Kebiasaan berbicara kepada diri sendiri secara suportif membuat seseorang lebih mudah menjaga fokus daripada terus-menerus mengkritik kemampuannya.

Dengan begitu, perhatian tidak habis untuk menyalahkan keadaan, melainkan diarahkan pada solusi yang dapat dilakukan.

5. Membatasi Gangguan dan Tidak Memaksakan Multitasking Di tengah tuntutan kehidupan modern, melakukan beberapa pekerjaan sekaligus sering dianggap sebagai tanda seseorang mempunyai produktivitas tinggi.

Padahal, terlalu banyak berpindah perhatian justru dapat membuat seseorang lebih sulit mempertahankan konsentrasi.

Orang yang mampu bekerja dengan baik di bawah tekanan biasanya memahami pentingnya menentukan prioritas.

Mereka memilih menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu sebelum beralih ke pekerjaan lainnya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan teknik kerja terfokus selama 25 menit, kemudian mengambil jeda singkat sebelum melanjutkan aktivitas.

Mereka juga berusaha mengurangi gangguan dengan menjauhkan ponsel atau menutup aplikasi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

Selain itu, menentukan batas waktu dan target penyelesaian dapat membantu pekerjaan terasa lebih terarah.

Ketika menghadapi banyak tuntutan sekaligus, kemampuan menentukan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu menjadi sangat penting.

Bagi orang bermental tangguh, membatasi gangguan bukan berarti membatasi kemampuan. Justru cara tersebut membantu mereka menggunakan energi dan perhatian secara lebih efektif.

6. Berani Menghadapi Ketidaknyamanan dalam Porsi Kecil Salah satu karakter yang sering ditemukan pada orang bermental kuat adalah kesediaan mereka untuk mencoba sesuatu yang berada di luar kebiasaan.

Mereka tidak selalu menunggu keadaan sulit datang sebelum belajar menghadapinya.

Sebaliknya, mereka sesekali sengaja mengambil tantangan kecil untuk melatih keberanian dan meningkatkan rasa percaya diri.

Misalnya, mencoba berbicara di depan kelompok kecil, mempelajari keterampilan baru, atau mengambil tanggung jawab yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Pengalaman tersebut membantu seseorang memahami bahwa rasa gugup dan tidak nyaman bukan berarti dirinya tidak mampu.

Setelah menyelesaikan tantangan, mereka biasanya melakukan evaluasi sederhana mengenai hal-hal yang sudah berjalan baik dan bagian yang masih perlu diperbaiki.

Mereka juga dapat mencatat tingkat kesulitan yang dirasakan serta pelajaran yang diperoleh dari pengalaman tersebut.

Jika dilakukan secara bertahap, kebiasaan ini dapat membantu seseorang menjadi lebih terbiasa menghadapi perubahan dan situasi yang tidak familiar.

Namun, tantangan yang dipilih tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi diri agar proses belajar tidak berubah menjadi tekanan yang berlebihan.