JawaPos.com - Menjalani hubungan asmara membutuhkan kejujuran, komitmen, dan rasa saling percaya. Namun, tidak semua hubungan berjalan sesuai harapan. Salah satu persoalan yang dapat merusak keharmonisan adalah perselingkuhan. Tindakan tidak setia terkadang tidak langsung terlihat secara terang-terangan. Sebagian orang justru memperlihatkan perubahan sikap kecil yang perlahan mulai terasa berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Dalam beberapa situasi, pria yang tidak menjaga komitmen bisa menunjukkan pola perilaku tertentu. Mulai dari terlalu menjaga rahasia, mudah tersinggung ketika ditanya, hingga memberikan perhatian berlebihan secara tiba-tiba. Meski demikian, perubahan sikap tersebut tidak otomatis membuktikan seseorang sedang berselingkuh. Ada banyak kemungkinan lain yang dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam hubungan. Baca Juga:7 Perilaku Kecil yang Diam-Diam Bisa Menguras Energi dan Mengganggu Me Time Anda Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang kerap dikaitkan dengan pria yang melakukan perselingkuhan. Berikut beberapa hal yang bisa diperhatikan dalam menjalani hubungan asmara. 1. Masih Senang Membuka Peluang dengan Perempuan Lain Salah satu perilaku yang patut diperhatikan adalah kebiasaan seseorang yang seolah belum sepenuhnya menutup kesempatan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Meskipun sudah memiliki pasangan, pria dengan kebiasaan ini terkadang masih aktif menggoda perempuan lain atau mempertahankan kedekatan yang terlalu intim dengan mantan kekasih. Bahkan, ada pula yang masih menggunakan aplikasi kencan dengan alasan sekadar mencari hiburan atau menambah teman. Perilaku tersebut dapat menunjukkan bahwa komitmen dalam hubungan belum benar-benar dijaga. Terlebih jika tindakan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bertentangan dengan kesepakatan bersama pasangan. 2. Mudah Tersinggung Saat Ditanya Mengenai Keberadaannya Perubahan sikap juga bisa terlihat ketika pasangan mulai sering bereaksi berlebihan terhadap pertanyaan sederhana. Misalnya, ketika ditanya sedang berada di mana, bersama siapa, atau mengapa pulang lebih larut dari biasanya, ia justru menjawab dengan nada tinggi dan menunjukkan kemarahan. Padahal, pertanyaan tersebut mungkin disampaikan hanya untuk mengetahui kabar dan memastikan keadaan pasangan. Seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu bisa merasa tidak nyaman ketika ditanya mengenai aktivitasnya. Akibatnya, percakapan biasa justru berubah menjadi pertengkaran. Meski begitu, sikap defensif tidak selalu berkaitan dengan perselingkuhan. Penting untuk melihat pola perilaku secara menyeluruh dan membicarakan persoalan tersebut dengan tenang. 3. Selalu Membutuhkan Pujian dan Perhatian dari Orang Lain Ada pria yang merasa sangat membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Mereka senang mendapatkan pujian, menjadi pusat perhatian, dan merasa dirinya diinginkan oleh banyak orang. Kebutuhan terhadap validasi semacam ini dapat membuat seseorang terus mencari perhatian, termasuk dari perempuan di luar hubungan yang sedang dijalani. Ketika pujian dan kekaguman menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan rasa percaya diri, batasan dalam hubungan berpotensi menjadi kabur. Dalam beberapa kondisi, perhatian dari pasangan saja dirasa belum cukup sehingga mereka mencari pengakuan tambahan dari orang lain. Jika kebiasaan tersebut disertai perilaku menggoda dan mengabaikan komitmen, hal ini tentu dapat menjadi persoalan dalam hubungan. 4. Justru Menyebut Pasangan Terlalu Pencemburu Ketika pasangan mulai mempertanyakan perilakunya, pria yang tidak ingin membicarakan persoalan tersebut terkadang memilih membalikkan keadaan. Alih-alih memberikan penjelasan, ia justru menuduh pasangannya terlalu cemburu, berpikiran negatif, atau selalu mencari masalah. Cara seperti ini dapat membuat seseorang merasa bersalah karena berani menyampaikan kekhawatirannya sendiri. Jika dilakukan berulang kali untuk memutarbalikkan fakta dan membuat pasangan meragukan persepsinya, perilaku tersebut bisa mengarah pada gaslighting. Akibatnya, pasangan menjadi ragu untuk bertanya atau mengungkapkan perasaan karena takut kembali disalahkan. Dalam hubungan yang sehat, kekhawatiran seharusnya dibicarakan secara terbuka, bukan dijadikan alasan untuk merendahkan atau menyudutkan pasangan. 5. Mendadak Menjadi Sangat Perhatian dan Romantis Tidak semua pria yang berselingkuh menunjukkan perubahan dengan cara menjauh dari pasangannya. Dalam beberapa kasus, mereka justru terlihat lebih manis dan perhatian daripada biasanya. Perubahan ini bisa berupa sering membelikan hadiah, memberikan kejutan romantis, lebih banyak mengucapkan kata sayang, atau tiba-tiba ingin menghabiskan waktu bersama. Salah satu kemungkinan yang sering dikaitkan dengan perilaku tersebut adalah munculnya rasa bersalah akibat tindakan yang disembunyikan. Untuk mengurangi perasaan tidak nyaman, seseorang mungkin berusaha memberikan perhatian ekstra kepada pasangannya sebagai bentuk kompensasi. Namun, perlu diingat bahwa sikap romantis bukanlah bukti perselingkuhan. Bisa saja seseorang memang sedang ingin memperbaiki hubungan atau menunjukkan kasih sayang dengan lebih baik. 6. Tidak Menghargai Batasan yang Sudah Disepakati Perselingkuhan juga berkaitan erat dengan persoalan batasan dalam hubungan. Ketika seseorang mulai mengabaikan kesepakatan bersama, kepercayaan pasangan bisa perlahan terkikis. Contohnya, ia tetap menggoda orang lain meskipun sudah mengetahui bahwa perilaku tersebut membuat pasangannya tidak nyaman. Ada pula yang sengaja menjalin komunikasi terlalu dekat dengan perempuan lain, kemudian menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan, ketika pasangannya menyampaikan keberatan, ia justru menganggap aturan tersebut terlalu berlebihan. Padahal, setiap hubungan memiliki batasan yang perlu dihormati oleh kedua belah pihak. Mengabaikan kesepakatan secara terus-menerus dapat menjadi tanda bahwa seseorang kurang menghargai perasaan dan kepercayaan pasangannya. Pada akhirnya, menjaga hubungan bukan hanya tentang menghindari perselingkuhan secara fisik, tetapi juga menghargai komitmen, menjaga komunikasi, dan memahami batasan yang telah disepakati bersama. Jika menemukan beberapa perubahan perilaku tersebut, sebaiknya jangan langsung mengambil kesimpulan. Cobalah membicarakannya secara terbuka, perhatikan konsistensi tindakan pasangan, dan pastikan hubungan tetap dibangun atas dasar kejujuran serta rasa saling menghormati.