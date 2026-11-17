JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kebiasaan berbeda ketika menghadapi alarm yang berbunyi pada pagi hari. Ada yang langsung beranjak dari tempat tidur, tetapi tidak sedikit pula yang memilih mematikan alarm dan kembali melanjutkan tidur beberapa menit.

Meski terlihat sebagai kebiasaan sederhana, cara seseorang merespons alarm kerap dikaitkan dengan pola kedisiplinan dan pengelolaan diri. Orang yang terbiasa bangun tepat saat alarm berbunyi dianggap memiliki kecenderungan tertentu dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kebiasaan tersebut juga dapat mencerminkan bagaimana seseorang mengatur waktu, menjalankan tanggung jawab, serta menghadapi berbagai tantangan.

Dalam perspektif psikologi, beberapa karakter seperti pengendalian diri, ketekunan, dan keteraturan memang berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Namun, respons terhadap alarm saja tidak cukup untuk menentukan kepribadian seseorang secara keseluruhan.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh karakter yang dikaitkan dengan orang-orang yang terbiasa langsung bangun ketika alarm pertama berbunyi. Berikut ulasannya.

1. Memiliki Pengendalian Diri yang Baik Orang yang terbiasa langsung bangun ketika alarm berbunyi sering dikaitkan dengan kemampuan mengendalikan diri yang baik.

Hal ini terlihat dari kesanggupan mereka menjalankan rencana meskipun harus melawan rasa malas atau keinginan untuk tetap berada di tempat tidur.

Pengendalian diri merupakan kemampuan mengutamakan tujuan jangka panjang dibandingkan kesenangan sesaat. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini juga terlihat ketika seseorang mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan tidak mudah tergoda melakukan aktivitas yang mengganggu produktivitas.

Kebiasaan menepati waktu bangun tidur dapat menjadi salah satu bentuk latihan disiplin terhadap komitmen pribadi.

2. Lebih Suka Mengambil Inisiatif Karakter berikutnya adalah kecenderungan untuk bertindak lebih dahulu daripada sekadar menunggu keadaan berubah.

Orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi biasanya sudah memiliki gambaran mengenai aktivitas yang ingin dilakukan sepanjang hari.

Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan lokus kontrol internal, yaitu keyakinan bahwa tindakan dan keputusan pribadi turut memengaruhi hasil yang diperoleh.

Mereka cenderung tidak hanya menyalahkan keadaan ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, mereka berusaha mencari langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi.

Pola pikir seperti ini dapat membantu seseorang menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap pilihannya.

3. Terbiasa Menghadapi Ketidaknyamanan Bangun tidur, terutama ketika tubuh masih terasa lelah, bukanlah hal yang selalu mudah dilakukan.

Namun, orang yang konsisten bangun sesuai jadwal biasanya sudah membangun kebiasaan untuk menghadapi ketidaknyamanan kecil demi memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

Sikap tersebut dapat terbawa ke berbagai aktivitas lainnya. Misalnya, tetap menyelesaikan pekerjaan meskipun menghadapi hambatan atau berusaha mempertahankan rutinitas olahraga ketika motivasi sedang menurun.

Kemampuan bertahan dalam situasi yang tidak nyaman merupakan bagian dari ketangguhan mental.

Meski demikian, ketangguhan bukan berarti memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Mengenali batas kemampuan diri juga merupakan bagian penting dari pengelolaan diri yang sehat.

4. Mampu Menyelaraskan Rencana dengan Tindakan Tidak sedikit orang memiliki banyak rencana, tetapi kesulitan menjalankannya secara konsisten.

Misalnya, seseorang berjanji akan bangun pagi untuk berolahraga, tetapi justru berulang kali menunda alarm hingga akhirnya kehabisan waktu.

Sebaliknya, orang yang terbiasa langsung bangun cenderung berusaha menjalankan keputusan yang sudah dibuat sebelumnya.

Hal ini berkaitan dengan keselarasan antara niat dan tindakan. Ketika seseorang mampu melakukan apa yang telah direncanakan, kepercayaan terhadap kemampuan dirinya sendiri juga dapat berkembang.

Kebiasaan sederhana tersebut bisa membantu membangun rasa tanggung jawab sekaligus mengurangi kecenderungan menunda pekerjaan.

5. Memperhatikan Kestabilan Emosi dan Kondisi Tubuh Rutinitas bangun tidur yang teratur dapat membantu seseorang menjalani hari dengan lebih terorganisasi.

Sebaliknya, kebiasaan berulang kali menunda alarm terkadang membuat waktu bangun menjadi tidak menentu dan mengganggu persiapan aktivitas pagi.

Orang yang terbiasa bangun sesuai jadwal cenderung memiliki kesempatan lebih baik untuk menjalankan rutinitas pagi secara konsisten.

Hal tersebut dapat membantu mengurangi rasa terburu-buru ketika memulai aktivitas dan memberikan waktu untuk mempersiapkan diri.

Namun, kualitas tidur tetap menjadi faktor utama. Langsung bangun saat alarm berbunyi tidak otomatis membuat seseorang memiliki pengaturan emosi lebih baik, terutama jika waktu tidurnya tidak mencukupi.

6. Menyukai Keteraturan dan Rutinitas Orang yang terbiasa bangun pada waktu yang sama biasanya lebih mudah membangun pola aktivitas harian yang terstruktur.

Mereka memahami bahwa rutinitas dapat membantu mengurangi kebingungan dalam menentukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Keteraturan tersebut bukan berarti seseorang harus mengendalikan seluruh aspek kehidupannya secara berlebihan.

Justru, memiliki jadwal yang jelas dapat memberikan ruang lebih besar untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan, hubungan sosial, dan pengembangan diri.

Dengan membiasakan diri menjalani aktivitas secara terencana, seseorang juga dapat mengurangi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan.

7. Cenderung Memiliki Sifat Kehati-hatian yang Tinggi Dalam psikologi kepribadian, terdapat konsep Big Five Personality yang mencakup lima dimensi utama kepribadian manusia. Salah satunya adalah conscientiousness atau sifat kehati-hatian dan keteraturan.

Dimensi ini menggambarkan kecenderungan seseorang untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, terorganisasi, serta berorientasi pada tujuan.

Orang yang memiliki karakter tersebut biasanya berusaha memenuhi komitmen, termasuk hal-hal sederhana seperti menjaga jadwal bangun tidur.

Mereka juga cenderung memperhatikan perencanaan dan menyelesaikan tanggung jawab tanpa harus selalu diingatkan orang lain.