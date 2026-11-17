JawaPos.com – Memiliki penampilan elegan dan berkelas ternyata tidak selalu berkaitan dengan jumlah kekayaan ataupun barang mewah yang dimiliki seseorang. Cara berbicara, bersikap, hingga memperlakukan orang lain juga berperan besar dalam membangun kesan positif.

Seseorang tidak harus mengenakan pakaian mahal atau menggunakan aksesori bermerek terkenal untuk terlihat berkelas. Justru, pembawaan yang tenang, kemampuan mengendalikan diri, serta kesederhanaan sering kali memberikan kesan elegan yang lebih kuat.

Sayangnya, ada beberapa kebiasaan yang tanpa disadari justru dapat membuat seseorang terlihat kurang dewasa dalam membawa diri. Mulai dari gemar memamerkan kemewahan hingga terlalu bergantung pada pengakuan orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang sebaiknya dihindari jika ingin memiliki penampilan dan pembawaan layaknya pribadi yang elegan serta berkelas. Berikut ulasannya.

1. Terlalu Sering Memamerkan Kemewahan Menunjukkan kekayaan melalui barang mahal atau aksesori mewah bukan satu-satunya cara untuk memperlihatkan status sosial. Bahkan, kebiasaan memamerkan segala sesuatu yang dimiliki justru bisa memberikan kesan berlebihan.

Pribadi yang memiliki pembawaan elegan biasanya tidak merasa perlu menjadikan kekayaan sebagai bahan pembicaraan dalam setiap kesempatan.

Mereka lebih mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan kesesuaian dibandingkan sekadar menarik perhatian orang lain.

Kepercayaan diri yang sehat juga tidak harus dibuktikan melalui pengakuan dari lingkungan sekitar. Terkadang, tampil sederhana dengan sikap yang tenang justru memberikan kesan lebih berkelas.

2. Tidak Mampu Mengendalikan Ketidaksabaran Cara seseorang menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan dapat memperlihatkan kualitas pengendalian dirinya.

Orang yang mudah marah ketika menghadapi antrean panjang, pelayanan lambat, atau perbedaan pendapat sering kali memberikan kesan kurang mampu mengelola emosi.

Sebaliknya, sikap sabar dan tidak mudah terpancing menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi berbagai keadaan.

Bersikap tenang bukan berarti harus selalu diam atau mengalah. Namun, seseorang yang elegan mampu menyampaikan ketidakpuasan secara sopan tanpa harus mempermalukan orang lain.

Kemampuan mengendalikan emosi inilah yang membuat seseorang lebih dihargai dalam berbagai lingkungan sosial.

3. Gemar Menghamburkan Uang demi Gengsi Memiliki kemampuan finansial bukan berarti harus selalu membeli barang mahal atau mengikuti setiap tren kemewahan.

Kebiasaan mengeluarkan uang hanya demi mendapatkan pengakuan sosial justru dapat mengganggu kondisi keuangan dalam jangka panjang.

Pribadi yang bijak biasanya memahami perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan pengeluaran yang hanya bertujuan meningkatkan gengsi.

Mereka lebih mempertimbangkan manfaat suatu barang, kualitas, serta kemampuan finansial sebelum memutuskan untuk membelinya.

Kekayaan yang sehat bukan hanya terlihat dari apa yang dikenakan atau dimiliki, tetapi juga dari kemampuan menjaga kestabilan ekonomi dan mempersiapkan masa depan.

4. Selalu Merasa Paling Benar Salah satu ciri pribadi yang matang adalah kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain.

Merasa paling benar dalam setiap pembicaraan dapat membuat seseorang sulit menerima masukan dan kehilangan kesempatan untuk mempelajari hal baru.

Orang dengan pembawaan elegan tidak selalu berusaha memenangkan perdebatan. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda.

Ketika melakukan kesalahan, mereka juga tidak malu untuk mengakuinya dan memperbaiki keadaan.

Sikap terbuka terhadap kritik serta kemampuan menghargai perbedaan pendapat merupakan bentuk kecerdasan sosial yang penting untuk membangun hubungan baik.

5. Terlalu Mengutamakan Merek daripada Kualitas Pakaian dan aksesori memang dapat membantu seseorang membangun penampilan yang menarik. Namun, menggunakan barang dengan label terkenal tidak otomatis membuat penampilan terlihat elegan.

Terlalu banyak menonjolkan logo atau merek tertentu terkadang justru membuat penampilan terkesan berlebihan.

Sebaliknya, memilih pakaian dengan potongan yang sesuai, bahan berkualitas, dan warna yang mudah dipadukan dapat menghasilkan tampilan yang lebih rapi.

Barang klasik yang tidak mudah ketinggalan zaman juga sering menjadi pilihan menarik karena dapat digunakan dalam berbagai kesempatan.

Pada akhirnya, penampilan berkelas bukan ditentukan oleh seberapa mahal merek yang dikenakan, melainkan bagaimana seseorang memilih dan memadukan setiap elemen penampilannya.

6. Terlalu Bergantung pada Pengakuan Orang Lain Kebiasaan mencari pujian dan persetujuan dari lingkungan sekitar dapat membuat seseorang terus-menerus merasa perlu membuktikan dirinya.

Misalnya, selalu ingin terlihat lebih sukses, lebih kaya, atau lebih unggul dibandingkan orang lain.

Padahal, kepercayaan diri yang sehat seharusnya tumbuh dari kemampuan mengenali nilai diri sendiri, bukan semata-mata dari komentar orang lain.

Pribadi yang matang biasanya mampu menghargai dirinya tanpa harus terus-menerus mencari perhatian.

Mereka juga tidak mudah kehilangan rasa percaya diri hanya karena mendapatkan kritik atau tidak memperoleh pengakuan seperti yang diharapkan.