JawaPos.com – Kesuksesan dalam kehidupan tidak selalu ditentukan oleh keberuntungan, bakat, ataupun kesempatan yang datang secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang turut memengaruhi pencapaian seseorang, salah satunya adalah kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.

Orang-orang yang mampu mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang biasanya memiliki pola hidup yang terarah. Mereka memahami pentingnya mengelola waktu, menjaga fokus, serta terus mengembangkan kemampuan diri agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari bahkan bisa memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan seseorang dalam jangka panjang. Karena itu, membangun rutinitas positif menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup.

Hal tersebut juga sering disampaikan oleh Tony Robbins, motivator sekaligus pelatih pengembangan diri ternama. Ia menekankan bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki, tetapi juga oleh cara seseorang membangun pola pikir dan kebiasaan sehari-hari.

Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat lima kebiasaan yang dapat membantu seseorang menjalani kehidupan lebih produktif, terorganisasi, dan bermakna. Berikut penjelasannya.

1. Awali Hari dengan Menenangkan Pikiran dan Menentukan Arah Cara seseorang memulai pagi dapat memengaruhi suasana hati dan produktivitas sepanjang hari. Oleh sebab itu, Tony Robbins memperkenalkan rutinitas yang disebut priming, yaitu latihan sederhana untuk mempersiapkan kondisi mental sebelum menjalani aktivitas.

Rutinitas ini menggabungkan latihan pernapasan, rasa syukur, dan visualisasi positif. Seluruh rangkaian dapat dilakukan sekitar sepuluh menit setiap pagi.

Beberapa langkah yang bisa diterapkan antara lain:

Latihan pernapasan selama 2–3 menit: Tarik dan embuskan napas secara teratur untuk membantu tubuh dan pikiran lebih rileks sekaligus siap beraktivitas.

Mengingat tiga hal yang patut disyukuri selama 3 menit: Fokus pada pengalaman menyenangkan atau hal sederhana yang memberikan kebahagiaan.

Melakukan visualisasi selama 3–4 menit: Bayangkan tujuan yang ingin dicapai hari itu dan bagaimana perasaan ketika berhasil mewujudkannya. Robbins dikenal dengan prinsip bahwa arah perhatian seseorang turut memengaruhi energi yang dicurahkan. Dengan mengawali pagi melalui pikiran positif dan tujuan yang jelas, seseorang dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan.

2. Biasakan Mengajukan Pertanyaan yang Membangun Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri ternyata dapat memengaruhi pola pikir dan keputusan yang diambil.

Tony Robbins menilai bahwa pertanyaan yang tepat dapat membantu seseorang menemukan jawaban dan solusi yang lebih bermanfaat.

Sebagai contoh, ketika menghadapi masalah, jangan terus-menerus bertanya mengapa kehidupan terasa sulit. Cobalah menggantinya dengan pertanyaan mengenai tindakan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan.

Begitu pula ketika menghadapi konflik dengan orang lain. Daripada hanya memikirkan kesalahan mereka, cobalah memahami kebutuhan dan sudut pandang orang tersebut.

Kebiasaan ini membantu seseorang mengalihkan perhatian dari keluhan menuju pencarian solusi.

Dengan mengembangkan pola pertanyaan yang lebih konstruktif, kamu bisa melatih diri untuk berpikir lebih terbuka, mengenali peluang, dan menghadapi persoalan dengan lebih bijaksana.

3. Prioritaskan Hasil yang Ingin Dicapai, Bukan Sekadar Kesibukan Memiliki jadwal padat tidak selalu berarti seseorang bekerja secara produktif. Terkadang, terlalu banyak mengerjakan hal kecil justru membuat tujuan utama sulit tercapai.

Untuk mengatasi hal tersebut, Tony Robbins memperkenalkan metode perencanaan RPM atau Rapid Planning Method.

Metode ini mengajak seseorang menyusun aktivitas berdasarkan tiga unsur utama, yaitu Result (hasil), Purpose (tujuan), dan Massive Action Plan (rencana tindakan).

Penerapannya dapat dimulai dengan menjawab tiga pertanyaan berikut:

Result: Apa pencapaian terpenting yang ingin diwujudkan hari ini?

Purpose: Mengapa pencapaian tersebut memiliki arti penting bagi kehidupanmu?

Massive Action Plan: Tindakan konkret apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya? Melalui pendekatan ini, seseorang tidak hanya sibuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memahami alasan dan manfaat dari setiap aktivitas.

Dengan begitu, waktu dan tenaga dapat diarahkan pada kegiatan yang benar-benar memberikan dampak terhadap tujuan jangka panjang.

4. Jangan Berhenti Belajar dan Memperbaiki Diri Kesuksesan bukanlah pencapaian yang membuat seseorang harus berhenti berkembang. Justru, kemampuan untuk terus belajar menjadi salah satu faktor penting agar seseorang mampu bertahan dan menghadapi perubahan.

Tony Robbins mengenalkan prinsip CANI atau Constant And Never-ending Improvement, yang berarti melakukan peningkatan kualitas diri secara terus-menerus.

Prinsip ini tidak mengharuskan seseorang melakukan perubahan besar setiap hari. Kamu bisa memulainya melalui langkah sederhana, seperti mempelajari keterampilan baru atau memperbaiki cara menyelesaikan pekerjaan.

Berikut beberapa kebiasaan yang bisa dicoba:

Luangkan waktu setiap hari untuk mempelajari satu kemampuan baru.

Evaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan dan temukan bagian yang masih perlu ditingkatkan.

Tetapkan standar yang sedikit lebih baik dibandingkan pencapaian sebelumnya. Jangan terlalu terpaku pada hasil akhir. Proses latihan dan pembelajaran yang dilakukan secara konsisten justru menjadi bekal penting untuk mencapai kemampuan yang lebih tinggi.

5. Kurangi Ekspektasi Berlebihan dan Perbanyak Rasa Syukur Kebiasaan terakhir yang ditekankan Tony Robbins berkaitan dengan cara seseorang memandang kehidupan dan memperlakukan orang lain.

Bersama istrinya, Sage Robbins, ia menekankan pentingnya mengganti tuntutan yang berlebihan dengan kebiasaan menghargai hal-hal yang sudah dimiliki.

Terlalu sering menetapkan ekspektasi terhadap orang lain dapat membuat seseorang mudah kecewa ketika kenyataan tidak sesuai harapan.

Sebaliknya, membiasakan diri untuk bersyukur dapat membantu menjaga keseimbangan emosi dan membuat seseorang lebih menghargai proses kehidupan.

Ada beberapa tindakan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari, di antaranya:

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantu.

Meluangkan waktu untuk mengingat hal-hal positif yang terjadi sepanjang hari.

Memberikan bantuan atau melakukan kebaikan tanpa selalu mengharapkan imbalan. Robbins juga menekankan pentingnya memberi sebagai bagian dari kehidupan yang bermakna. Sebab, kebahagiaan tidak hanya berasal dari apa yang berhasil diperoleh, tetapi juga dari manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain.