Kebiasaan dapat memberikan gambaran kepribadian seseorang / Pexels JawaPos.com - Kepribadian seseorang tidak selalu terlihat dari cara berbicara, penampilan, atau bagaimana mereka bersikap di hadapan orang lain.

Terkadang, karakter asli seseorang justru dapat terlihat melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari.

Cara menghadapi masalah, mengambil keputusan, mengelola kekhawatiran, hingga merespons pendapat orang lain bisa memberikan gambaran tentang pola pikir dan kondisi emosional seseorang.

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Tanpa disadari, kebiasaan tersebut juga dapat menunjukkan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya.

Bahkan, beberapa perilaku sederhana dapat mencerminkan tingkat kepercayaan diri, kemandirian, serta kemampuan mengendalikan emosi.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Selasa (17/11), menyebutkan sejumlah kebiasaan yang bisa mengungkap kepribadian dan mental seseorang.

Kebiasaan tersebut berkaitan dengan cara individu mengelola pikiran, menghadapi tantangan, dan menentukan arah kehidupannya.

Lantas, apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa memberikan gambaran mengenai kepribadian seseorang? Berikut tujuh di antaranya:

1. Selalu ingin mengendalikan segala sesuatu

Seseorang yang selalu ingin mengatur setiap keadaan mungkin memiliki kecenderungan sulit menghadapi ketidakpastian.

Mereka cenderung merasa lebih nyaman ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Kebiasaan ini bisa menggambarkan kebutuhan tinggi terhadap kepastian.

Namun, jika berlebihan, keinginan mengendalikan keadaan dapat membuat seseorang mudah frustrasi ketika menghadapi hal di luar kendalinya.

2. Terlalu sering berpikir negatif

Orang yang terbiasa melihat segala sesuatu dari sisi buruk cenderung lebih mudah terjebak dalam kekhawatiran.

Mereka mungkin kesulitan melihat peluang positif ketika menghadapi masalah. Pola pikir ini dapat menunjukkan kecenderungan pesimistis.

Bersikap realistis tetap diperlukan agar seseorang mampu mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan.

3. Sulit mengungkapkan perasaan dan pendapat

Kebiasaan memendam perasaan bisa menunjukkan bahwa seseorang belum sepenuhnya nyaman mengekspresikan dirinya.

Mereka mungkin takut mendapatkan penolakan atau khawatir pendapatnya tidak diterima orang lain.

Jika terus berlangsung, kebiasaan ini dapat menghambat komunikasi dan membuat kebutuhan emosional sulit tersampaikan.

4. Tidak memiliki fokus terhadap tujuan

Seseorang yang sering mengabaikan tujuan atau mudah menyerah ketika menghadapi tantangan mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan motivasi.

Kebiasaan tersebut dapat mencerminkan kurangnya perencanaan atau kesulitan mengatur prioritas.

Padahal, memiliki tujuan yang jelas membantu seseorang menentukan langkah dan mengevaluasi perkembangan dirinya.

5. Terlalu sering mengkhawatirkan sesuatu

Kebiasaan memikirkan berbagai kemungkinan buruk secara berlebihan dapat menggambarkan seseorang yang mudah merasa cemas terhadap ketidakpastian.

Mereka mungkin sering memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi hingga kesulitan menikmati keadaan saat ini.

Kekhawatiran berlebihan juga dapat mengganggu konsentrasi dan proses pengambilan keputusan.

6. Selalu Membutuhkan Pengakuan Orang Lain

Seseorang yang terus-menerus mencari pujian atau persetujuan dari orang lain mungkin memiliki ketergantungan terhadap validasi eksternal.

Mereka cenderung merasa lebih percaya diri ketika mendapatkan pengakuan, tetapi mudah meragukan diri sendiri ketika tidak memperoleh respons yang diharapkan.

Kebiasaan ini dapat menunjukkan bahwa seseorang masih membangun rasa percaya diri dan penerimaan terhadap dirinya sendiri.

7. Membiarkan Rasa Takut Mengendalikan Keputusan

Rasa takut merupakan respons alami manusia. Namun, jika seseorang selalu menghindari kesempatan karena takut gagal, mereka mungkin memiliki kecenderungan kurang percaya diri dalam menghadapi risiko.

Kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan peluang untuk berkembang, belajar menghadapi ketidakpastian secara bertahap dapat membantu membangun keberanian dan ketahanan mental.

Penelitian dalam jurnal Personality and Individual Differences, menemukan hubungan antara ciri kepribadian dan perilaku menunda pekerjaan atau prokrastinasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pola perilaku yang dilakukan berulang kali dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan karakter seseorang.