JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di tempat? Kamu punya banyak keinginan, rencana, bahkan target yang ingin dicapai, tetapi entah mengapa sulit sekali mengambil langkah pertama. Pikiran terasa penuh, motivasi menurun, dan setiap keputusan seolah membutuhkan energi yang luar biasa besar.

Kondisi seperti ini sering disebut sebagai kebuntuan mental atau mental block. Kamu mungkin ingin menyelesaikan pekerjaan, memulai sesuatu yang baru, memperbaiki kehidupan, atau sekadar menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Namun, semakin keras kamu mencoba berpikir, semakin sulit pula menemukan jawabannya.



Menariknya, dalam psikologi, kebuntuan tidak selalu berarti seseorang kehilangan kemampuan atau tidak memiliki solusi. Terkadang, pikiran hanya sedang mengalami kelebihan beban, terlalu banyak mempertimbangkan kemungkinan, atau terjebak dalam pola berpikir yang sama secara berulang.



Kabar baiknya, ada beberapa strategi psikologis yang dapat membantu kamu keluar dari kondisi tersebut. Tidak semuanya membutuhkan waktu lama. Bahkan, beberapa teknik bisa langsung dicoba dalam beberapa menit untuk membantu mengubah perspektif dan mengembalikan momentum.



Lantas, bagaimana caranya?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat tujuh cara efektif menurut prinsip psikologi yang bisa kamu praktikkan ketika merasa terjebak dalam kebuntuan.



1. Berhenti Sejenak dan Berikan Ruang bagi Pikiran untuk Bernapas



Ketika mengalami kebuntuan, reaksi pertama kebanyakan orang adalah memaksa diri untuk terus berpikir. Mereka mencoba mencari jawaban, mengulang berbagai kemungkinan, dan menganalisis masalah dari segala arah.



Sayangnya, cara tersebut tidak selalu efektif.



Semakin lama seseorang memaksakan diri untuk menemukan solusi ketika sedang kelelahan secara mental, semakin besar kemungkinan pikirannya dipenuhi kecemasan dan tekanan.



Dalam psikologi kognitif, perhatian dan kapasitas memori kerja manusia memiliki keterbatasan. Ketika terlalu banyak informasi dan kekhawatiran memenuhi pikiran, kemampuan untuk memproses masalah secara jernih bisa terganggu.



Karena itu, salah satu langkah pertama untuk keluar dari kebuntuan adalah berhenti sejenak.



Cobalah menjauh dari pekerjaan atau masalah yang sedang kamu hadapi selama 5–10 menit. Berjalanlah sebentar, tarik napas secara perlahan, minum air putih, atau duduk tanpa memikirkan tuntutan apa pun.



Memberikan jeda bukan berarti melarikan diri dari masalah. Justru, kamu sedang memberikan kesempatan kepada pikiran untuk mengurangi tekanan.



Terkadang, solusi yang sebelumnya terasa mustahil justru lebih mudah ditemukan setelah kamu berhenti memaksakan diri.



Intinya: Jangan selalu melawan kebuntuan dengan bekerja lebih keras. Terkadang, kamu hanya membutuhkan jeda agar bisa kembali berpikir dengan lebih jernih.



2. Pecah Masalah Besar Menjadi Langkah-Langkah Kecil



Salah satu penyebab seseorang mengalami kebuntuan adalah melihat masalah sebagai sesuatu yang terlalu besar.



Misalnya, kamu ingin mengubah kehidupan, membangun bisnis, menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk, atau memulai proyek penting. Ketika melihat semua hal tersebut sekaligus, pikiran bisa langsung merasa kewalahan.



Akibatnya, kamu tidak tahu harus memulai dari mana.



Dalam psikologi perilaku, strategi memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil dapat membantu mengurangi hambatan untuk memulai.



Prinsip ini berkaitan dengan pembentukan kebiasaan dan pengelolaan beban kognitif. Tugas yang terlihat sederhana biasanya terasa lebih mudah dilakukan daripada tugas besar yang masih abstrak.



Sebagai contoh, daripada mengatakan:



"Aku harus menyelesaikan seluruh pekerjaan hari ini."



Cobalah mengubahnya menjadi:



Aku akan membuka dokumen terlebih dahulu.



Aku akan menulis tiga poin utama.



Aku akan menyelesaikan satu bagian selama 15 menit.



Setelah itu, aku akan mengevaluasi langkah berikutnya.



Perubahan kecil tersebut dapat membantu mengurangi tekanan psikologis.



Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Kamu hanya perlu mengetahui tindakan kecil apa yang bisa dilakukan saat ini.



Bahkan, jika kamu sedang kehilangan motivasi, mulailah dengan tugas yang hanya membutuhkan waktu dua menit.



Ketika sudah bergerak, biasanya akan lebih mudah untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya.



Intinya: Jangan menunggu sampai seluruh masalah terasa mudah. Buatlah langkah pertama menjadi cukup kecil sehingga kamu berani memulainya.



3. Ubah Pola Pikir dengan Mengajukan Pertanyaan yang Berbeda



Pernahkah kamu terus-menerus memikirkan pertanyaan seperti:



"Mengapa hidupku selalu seperti ini?"



"Kenapa aku tidak pernah berhasil?"



"Bagaimana kalau semua yang kulakukan ternyata salah?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terasa wajar ketika sedang menghadapi kesulitan. Namun, jika terus diulang, kamu bisa semakin terjebak dalam pemikiran negatif.



Dalam psikologi, pola berpikir yang berulang dan sulit dihentikan sering dikaitkan dengan rumination atau perenungan berlebihan.



Masalahnya, terlalu lama memikirkan kesalahan dan kemungkinan buruk tidak selalu menghasilkan solusi.



Salah satu cara untuk mengatasinya adalah mengubah jenis pertanyaan yang kamu ajukan kepada diri sendiri.



Daripada bertanya, "Mengapa aku selalu gagal?", cobalah bertanya:



Apa yang sebenarnya bisa aku kendalikan saat ini?



Pelajaran apa yang bisa diambil dari situasi ini?



Apa satu hal yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki keadaan?



Jika masalah ini tidak harus diselesaikan secara sempurna, apa langkah pertamaku?



Pertanyaan yang lebih berorientasi pada tindakan dapat membantu mengalihkan perhatian dari masalah yang tidak bisa diubah menuju hal-hal yang masih berada dalam kendali.



Teknik ini juga sejalan dengan prinsip terapi kognitif-perilaku atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), yang membantu seseorang mengenali dan mengevaluasi pola pikir yang kurang membantu.



Ingat, kamu tidak harus memaksakan diri untuk selalu berpikir positif. Yang lebih penting adalah belajar berpikir secara realistis dan konstruktif.



Intinya: Ketika pikiran mulai berputar-putar tanpa menghasilkan solusi, jangan hanya mencari jawaban. Cobalah mengubah pertanyaannya.



4. Gunakan Teknik Brain Dump untuk Mengeluarkan Semua Beban Pikiran



Terkadang, kebuntuan bukan disebabkan oleh satu masalah besar, melainkan terlalu banyak hal kecil yang menumpuk di kepala.



Kamu memikirkan pekerjaan, keuangan, hubungan, masa depan, tanggung jawab, hingga berbagai hal yang belum tentu terjadi.



Semua pikiran tersebut bercampur menjadi satu sehingga sulit menentukan prioritas.



Salah satu strategi sederhana yang bisa dicoba adalah brain dump.



Brain dump merupakan teknik menuangkan semua pikiran ke dalam tulisan tanpa harus menyusunnya secara rapi terlebih dahulu.



Caranya sangat sederhana.



Ambil selembar kertas atau buka aplikasi catatan di ponsel. Kemudian, tuliskan semua hal yang sedang memenuhi pikiranmu.



Jangan terlalu memikirkan tata bahasa, urutan, atau apakah tulisan tersebut masuk akal. Tulis saja semuanya.



Setelah selesai, baca kembali daftar tersebut dan kelompokkan menjadi tiga kategori:



Bisa dikendalikan: Hal-hal yang dapat kamu lakukan atau ubah secara langsung.



Bisa dipengaruhi: Hal-hal yang membutuhkan komunikasi, kerja sama, atau bantuan orang lain.



Di luar kendali: Hal-hal yang tidak bisa kamu tentukan hasil akhirnya.



Selanjutnya, pilih satu hal dari kategori pertama untuk mulai dikerjakan.



Mengapa teknik ini membantu?



Dengan memindahkan pikiran ke media eksternal, kamu tidak perlu terus-menerus mengingat semua hal sekaligus. Daftar tertulis juga memudahkanmu melihat masalah secara lebih konkret.



Kamu mungkin akan menyadari bahwa sebagian masalah yang terasa sangat besar sebenarnya bisa diatasi melalui beberapa tindakan sederhana.



Intinya: Jangan biarkan semua masalah hanya berputar di kepala. Tuliskan, kelompokkan, lalu tentukan mana yang perlu ditangani terlebih dahulu.



5. Lakukan Sesuatu yang Berbeda untuk Memutus Pola Kebuntuan



Ketika mengalami kebuntuan, seseorang sering terjebak dalam rutinitas yang sama.



Duduk di tempat yang sama, memikirkan masalah yang sama, membuka aplikasi yang sama, dan mencoba mencari solusi dengan pendekatan yang sama.



Padahal, terkadang yang kamu butuhkan bukan jawaban baru, melainkan sudut pandang baru.



Dalam psikologi kreativitas, perubahan konteks dan pemberian jeda dapat membantu proses berpikir yang lebih fleksibel.



Cobalah melakukan aktivitas sederhana yang berbeda dari rutinitasmu.



Misalnya:



Berjalan kaki selama 10–15 menit.



Bekerja dari tempat yang berbeda.



Mendengarkan musik yang menenangkan.



Membaca sesuatu di luar bidang yang sedang kamu kerjakan.



Berbicara dengan seseorang yang memiliki sudut pandang berbeda.



Melakukan aktivitas fisik ringan.



Aktivitas tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan masalah. Namun, perubahan suasana dapat membantu mengalihkan perhatian dari pola berpikir yang berulang.



Selain itu, aktivitas fisik juga memiliki manfaat bagi suasana hati dan pengelolaan stres.



Jika kamu sedang kesulitan menemukan ide, jangan hanya duduk dan memaksa otak menghasilkan sesuatu.



Cobalah bergerak, melihat lingkungan sekitar, dan memberikan kesempatan kepada pikiran untuk memproses informasi dengan cara yang berbeda.



Terkadang, ide yang kamu cari muncul ketika perhatianmu tidak lagi sepenuhnya tertuju pada masalah tersebut.



Intinya: Jika cara lama tidak menghasilkan solusi, jangan takut mencoba pendekatan baru. Perubahan kecil dalam lingkungan dapat membantu membuka perspektif yang berbeda.



6. Berhenti Menuntut Kesempurnaan dan Mulailah dengan Versi Terbaik yang Bisa Kamu Lakukan



Perfeksionisme merupakan salah satu faktor yang dapat membuat seseorang sulit mengambil tindakan.



Kamu mungkin ingin memulai sesuatu, tetapi terus menunda karena merasa belum cukup siap.



Kamu ingin menulis artikel, tetapi merasa idenya belum sempurna. Kamu ingin membangun bisnis, tetapi takut melakukan kesalahan. Kamu ingin mencoba hal baru, tetapi terus menunggu waktu yang dianggap paling tepat.



Akhirnya, tidak ada yang benar-benar dimulai.



Dalam psikologi, perfeksionisme dapat memiliki berbagai bentuk. Salah satunya adalah kekhawatiran berlebihan terhadap kesalahan dan penilaian orang lain.



Kondisi tersebut bisa membuat seseorang terlalu fokus pada kemungkinan gagal dibandingkan peluang untuk belajar.



Untuk keluar dari kebuntuan ini, cobalah menerapkan prinsip progress over perfection atau kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan.



Misalnya, jika kamu ingin menulis artikel, jangan menuntut tulisan pertama langsung bagus. Buatlah draf kasar terlebih dahulu.



Jika ingin membangun bisnis, lakukan pengujian kecil sebelum menghabiskan banyak waktu dan uang.



Jika ingin mempelajari keterampilan baru, mulailah dari materi dasar tanpa harus menguasai semuanya sekaligus.



Kamu juga bisa menggunakan aturan sederhana:



Lebih baik menyelesaikan 70 persen pekerjaan hari ini daripada terus menunggu kondisi sempurna yang tidak kunjung datang.



Tentu saja, angka tersebut bukan standar ilmiah. Itu hanya pengingat bahwa tindakan awal sering kali lebih bermanfaat daripada perencanaan tanpa akhir.



Kesalahan bukan selalu bukti ketidakmampuan. Dalam banyak situasi, kesalahan merupakan bagian dari proses belajar.



Intinya: Jangan menunggu sampai merasa sempurna untuk memulai. Berikan dirimu kesempatan untuk berkembang melalui tindakan nyata.



7. Fokus pada Satu Tindakan yang Bisa Dilakukan dalam 24 Jam ke Depan



Cara terakhir sekaligus salah satu yang paling penting adalah mengubah pemikiran menjadi tindakan nyata.



Banyak orang sebenarnya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka sudah membaca berbagai buku, menonton video motivasi, membuat rencana, bahkan menyusun strategi.



Namun, mereka tetap merasa terjebak karena terlalu lama berada dalam tahap berpikir.



Dalam psikologi perilaku, tindakan memiliki peran penting dalam membentuk motivasi dan kebiasaan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah behavioral activation, yaitu mendorong seseorang melakukan aktivitas yang terencana dan bermakna untuk membantu mengurangi pola pasif dan penghindaran.



Kamu tidak harus menunggu motivasi datang terlebih dahulu.



Terkadang, motivasi justru muncul setelah kamu mulai melakukan sesuatu.



Untuk mempraktikkannya, tanyakan kepada diri sendiri:



"Apa satu tindakan paling sederhana yang bisa aku lakukan dalam 24 jam ke depan untuk memperbaiki situasi ini?"



Contohnya:



Jika pekerjaan menumpuk, selesaikan satu tugas paling penting.



Jika ingin meningkatkan keterampilan, pelajari satu materi selama 20 menit.



Jika sedang menghadapi konflik, mulailah komunikasi yang lebih terbuka.



Jika ingin membangun bisnis, lakukan riset terhadap satu calon pelanggan.



Jika merasa kehilangan arah, tuliskan tiga hal yang ingin kamu capai dalam beberapa bulan mendatang.



Setelah menentukan tindakan tersebut, tentukan waktu yang jelas untuk melakukannya.



Jangan hanya mengatakan, "Aku akan mengerjakannya nanti."



Ubahlah menjadi, "Besok pukul 09.00 aku akan mengerjakan tugas ini selama 20 menit."



Semakin konkret rencanamu, semakin mudah kamu mengubah niat menjadi perilaku.



Kamu tidak perlu langsung mengubah seluruh kehidupan dalam satu hari. Cukup lakukan satu hal yang membawa dirimu sedikit lebih dekat menuju tujuan.



Intinya: Kebuntuan tidak selalu hilang karena kamu menemukan jawaban yang sempurna. Terkadang, kebuntuan mulai terpecahkan ketika kamu berani mengambil satu tindakan kecil.



Mengapa Kita Bisa Mengalami Kebuntuan Mental?



Setelah memahami tujuh cara di atas, penting juga untuk mengetahui bahwa kebuntuan mental merupakan pengalaman yang bisa dialami siapa saja.



Ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap kondisi tersebut.



1. Terlalu banyak tekanan



Ketika menghadapi tuntutan yang terus-menerus, seseorang bisa mengalami stres. Tekanan tersebut dapat mengganggu konsentrasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan menyelesaikan masalah.



2. Takut melakukan kesalahan



Ketakutan terhadap kegagalan dapat membuat seseorang memilih untuk tidak mengambil tindakan. Mereka merasa lebih aman dengan terus menunda daripada menghadapi kemungkinan hasil yang tidak sesuai harapan.



3. Terlalu banyak pilihan



Banyaknya pilihan terkadang membuat seseorang kesulitan menentukan keputusan. Mereka terus membandingkan berbagai kemungkinan sampai akhirnya tidak mengambil keputusan sama sekali.



4. Kelelahan fisik dan mental



Kurang tidur, aktivitas berlebihan, dan minimnya waktu istirahat dapat memengaruhi kemampuan berpikir. Karena itu, kebuntuan tidak selalu berkaitan dengan kurangnya motivasi.



5. Terjebak dalam pemikiran negatif



Kebiasaan mengulang kesalahan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan meragukan kemampuan diri dapat membuat seseorang sulit fokus pada tindakan yang bisa dilakukan sekarang.



Memahami penyebabnya merupakan langkah penting agar kamu tidak hanya berusaha menghilangkan gejala, tetapi juga memperbaiki faktor yang mendasarinya.



Kesimpulan: Keluar dari Kebuntuan Dimulai dari Satu Langkah Kecil



Mengalami kebuntuan bukan berarti kamu tidak mampu, tidak berbakat, atau tertinggal dari orang lain.



Ada kalanya pikiran membutuhkan jeda. Ada kalanya kamu perlu mengubah perspektif. Dan ada kalanya kamu hanya perlu berhenti menuntut terlalu banyak dari diri sendiri.



Tujuh cara di atas dapat menjadi langkah awal untuk membantu kamu keluar dari kondisi tersebut:



Berhenti sejenak dan berikan ruang bagi pikiran.



Pecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil.



Ubah pola pikir dengan pertanyaan yang lebih konstruktif.



Gunakan teknik brain dump untuk mengeluarkan beban pikiran.



Lakukan sesuatu yang berbeda untuk memutus pola kebuntuan.



Berhenti menuntut kesempurnaan dan mulai bertindak.



Fokus pada satu tindakan yang bisa dilakukan dalam 24 jam ke depan.



Perlu diingat, tidak ada teknik psikologi yang menjamin semua kebuntuan hilang secara instan. Efektivitasnya bergantung pada penyebab, kondisi, dan situasi masing-masing individu.



Jika kebuntuan berlangsung lama, disertai tekanan emosional berat, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk mencari bantuan psikolog profesional.



Pada akhirnya, kamu tidak harus mengetahui seluruh jalan untuk bisa melangkah maju.



Kamu hanya perlu menemukan satu langkah yang masuk akal untuk dilakukan hari ini.



