JawaPos.com-Berbuat baik adalah sesuatu perilaku yang terpuji.namun, di zaman ini banyak orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan anda untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut informasi yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada(17/11) pada awalnya mereka hanya meminta satu bantuan sederhana, tetapi kemudian mereka mengembangkannya menjadi berbagai permintaan yang terus berlanjut.

Tanpa disadari, energi anda bisa terkuras habis sampai akhirnya membuat kesejahteraan diri anda terabaikan.

Satu niat baik yang awalnya anda lakukan untuk membantu orang lain justru berakhir dengan menyulitkan kehidupan anda sendiri.

Berikut boundaries yang perlu mulai anda terapkan saat menyadari bahwa seseorang hanya memanfaatkan kebaikan anda.

Menganggap anda selalu punya waktu luang

Hanya karena seseorang berusaha menghubungi anda, bukan berarti anda harus menghentikan aktivitas yang sedang dilakukan demi memenuhi keinginannya. Terlebih jika anda sendiri sedang menghadapi keadaan darurat.

Terlalu banyak permintaan

Satu niat baik untuk membantu seseorang, bisa jadi petaka saat anda memiliki sifat people pleaser.

Membantu orang lain memanglah sikap yang terpuji. Namun, saat berhadapan dengan orang yang hanya ingin memanfaatkan, maka anda perlu memasang boundaries dengan tegas.

Memaksa anda mengesampingkan banyak hal

Saat keadaan darurat, anda sering diharapkan untuk selalu ada. Padahal anda juga membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan energi.

Sementara itu, mereka justru menganggap masalah pribadi anda seperti sesuatu yang sepele. Sebaiknya, segera kurangi interaksi dengan sosok demikian, supaya kesejahteraan fisik dan mental anda tidak terganggu.

Bersikap cuek saat anda memprioritaskan yang lain

Hubungan yang sebelumnya terasa hangat, tiba-tiba berubah menjadi cuek. Jika seseorang hanya menganggap anda cukup baik saat bersedia melakukan apa yang mereka inginkan, maka kemungkinan hubungan tersebut bukanlah yang terbaik untuk anda.

Berkata bahwa keadaan tambah buruk

Mereka yang sudah terbiasa memanfaatkan kebaikan anda, akan merasa terkejut saat anda menerapkan boundaries.

Orang tersebut tidak menyukai perubahan sikap anda. Meski demikian, bukan berarti anda harus kembali mengabaikan batasan pribadi yang sudah dibuat. Justru,reaksi tersebut bisa menjadi alasan tambahan anda untuk tetap mempertahankan batasan tersebut.

Berusaha membuat anda merasa bersalah

Mereka akan berusaha menunjukkan ketiadpuasan dengan membuat anda merasa bersalah, dan bahkan menggunakan manipulasi emosional supaya anda mengubah keputusan yang sudah anda buat.

Datang tanpa diundang

Masalah utamanya terjadi saat mereka datang tanpa bertanya terlebh dahulu. Mereka menganggap bahwa saat anda tidak memiliki kegiatan, berarti anda pasti ingin melakukan aktivitas lain.