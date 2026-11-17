JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah bertemu seseorang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, merasa dirinya paling benar, sulit menerima kritik, dan seolah-olah tidak pernah mau mengakui kesalahan. Pada awalnya, orang seperti ini mungkin terlihat percaya diri, menarik, bahkan memiliki kemampuan memikat orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan dengannya bisa berubah menjadi pengalaman yang melelahkan secara emosional.

Dalam psikologi, pola perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan sifat narsistik (narcissistic traits). Sifat narsistik tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD). Ada perbedaan antara memiliki beberapa karakteristik narsistik dan memenuhi kriteria diagnosis klinis.



Meskipun demikian, ketika sikap narsistik muncul secara berlebihan, terutama dalam hubungan interpersonal, dampaknya bisa sangat merugikan orang lain. Seseorang yang berhadapan dengan perilaku narsistik yang ekstrem dapat merasa tidak dihargai, dimanipulasi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami tekanan psikologis berkepanjangan.



Hal yang membuat perilaku ini begitu menyakitkan bukan sekadar karena seseorang terlalu mencintai dirinya sendiri. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kebutuhan untuk selalu diakui, dikagumi, dan diutamakan dapat mengalahkan kepedulian terhadap perasaan serta kebutuhan orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat delapan alasan mengapa sikap narsistik dapat begitu merusak bagi orang lain jika dilihat dari perspektif psikologi.



1. Kurangnya Empati Membuat Mereka Sulit Memahami Penderitaan Orang Lain



Salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan narsisme patologis adalah kesulitan dalam menunjukkan empati, terutama empati emosional.



Empati merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan mempertimbangkan kondisi emosional orang lain. Dalam hubungan yang sehat, empati membuat seseorang mampu menyadari bahwa perkataan dan tindakannya dapat melukai orang lain.



Namun, pada individu dengan kecenderungan narsistik yang kuat, perhatian sering kali lebih terpusat pada kebutuhan, kepentingan, dan perasaan dirinya sendiri.



Misalnya, ketika pasangannya sedang mengalami masalah berat, ia justru mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Ketika seseorang mengungkapkan rasa sakit akibat perkataannya, ia mungkin meremehkan perasaan tersebut atau menganggap orang lain terlalu sensitif.



Akibatnya, korban merasa tidak didengarkan dan tidak dipahami.



Dalam psikologi, perlu dipahami bahwa empati memiliki beberapa dimensi. Seseorang bisa saja memahami secara intelektual bahwa orang lain sedang terluka, tetapi tidak menunjukkan kepedulian emosional yang memadai.



Inilah yang membuat hubungan dengan individu yang memiliki sifat narsistik ekstrem terasa begitu melelahkan. Orang lain terus-menerus berharap mendapatkan pengertian, tetapi justru merasa diabaikan.



Lama-kelamaan, korban bisa berhenti mengungkapkan perasaannya karena merasa percuma berbicara.



2. Mereka Cenderung Memanipulasi Orang Lain demi Kepentingan Pribadi



Alasan kedua adalah kecenderungan menggunakan orang lain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi.



Dalam hubungan yang sehat, setiap orang dipandang sebagai individu yang memiliki hak, kebutuhan, batasan, dan perasaan. Sebaliknya, dalam hubungan yang sangat tidak sehat, seseorang dapat memperlakukan orang lain berdasarkan manfaat yang bisa diperolehnya.



Individu dengan sifat narsistik yang kuat mungkin menunjukkan perhatian ketika membutuhkan sesuatu. Mereka bisa menjadi sangat ramah, penuh pujian, dan terlihat peduli ketika ingin mendapatkan dukungan, kekaguman, uang, status, atau keuntungan tertentu.



Namun, setelah kebutuhannya terpenuhi, perhatian tersebut dapat berkurang secara drastis.



Dalam psikologi, perilaku manipulatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti:



Membuat orang lain merasa bersalah agar menuruti keinginannya.



Menggunakan pujian untuk mendapatkan keuntungan.



Memutarbalikkan keadaan agar dirinya terlihat sebagai korban.



Memberikan perhatian hanya ketika menginginkan sesuatu.



Memanfaatkan kelemahan emosional orang lain.



Salah satu bentuk manipulasi yang sering dibicarakan adalah gaslighting, yaitu pola komunikasi yang membuat seseorang meragukan ingatan, persepsi, atau penilaiannya sendiri.



Sebagai contoh, seseorang yang berkali-kali melakukan tindakan menyakitkan mungkin berkata, "Kamu terlalu sensitif. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu."



Jika pola ini terjadi berulang kali, korban bisa mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri.



Inilah salah satu dampak paling berbahaya dari manipulasi psikologis: seseorang perlahan kehilangan kepercayaan terhadap penilaiannya sendiri.



3. Mereka Sulit Mengakui Kesalahan dan Selalu Ingin Menjadi Pihak yang Benar



Dalam hubungan yang sehat, kemampuan mengakui kesalahan merupakan bagian penting dari kedewasaan emosional.



Tidak ada manusia yang selalu benar. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, menyakiti orang lain, atau mengambil keputusan yang keliru. Namun, hubungan dapat tetap berjalan baik apabila masing-masing pihak bersedia bertanggung jawab dan memperbaiki perilakunya.



Pada individu dengan kecenderungan narsistik yang kuat, kritik dan pengakuan atas kesalahan bisa terasa sebagai ancaman terhadap citra dirinya.



Mereka mungkin memiliki kebutuhan besar untuk mempertahankan gambaran bahwa dirinya hebat, benar, unggul, atau lebih baik daripada orang lain.



Karena itu, ketika melakukan kesalahan, mereka dapat menunjukkan respons seperti:



Menyalahkan orang lain.



Mencari alasan untuk membenarkan tindakannya.



Mengalihkan pembicaraan.



Menyerang balik orang yang memberikan kritik.



Menolak bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan regulasi harga diri dan kerentanan terhadap ancaman ego.



Bagi sebagian individu dengan sifat narsistik yang tinggi, kritik kecil sekalipun dapat memicu kemarahan, sikap defensif, atau penghinaan terhadap orang yang mengkritiknya.



Bayangkan seseorang yang selalu menyalahkan pasangannya setiap kali terjadi pertengkaran. Apa pun masalahnya, ia selalu menemukan alasan untuk menjadikan orang lain sebagai penyebab.



Lama-kelamaan, pasangannya akan merasa bahwa hubungan tersebut tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat secara jujur.



Hubungan yang sehat membutuhkan dua orang yang bersedia mengevaluasi diri. Tanpa tanggung jawab, konflik yang sama akan terus berulang.



4. Mereka Dapat Merendahkan Orang Lain untuk Merasa Lebih Unggul



Salah satu karakteristik narsisme yang paling merusak adalah kebutuhan untuk mempertahankan perasaan superioritas.



Individu dengan kecenderungan narsistik yang kuat mungkin merasa perlu menjadi orang paling pintar, paling sukses, paling menarik, atau paling penting dalam suatu lingkungan.



Masalah muncul ketika mereka menggunakan penghinaan dan perbandingan untuk mempertahankan posisi tersebut.



Mereka bisa meremehkan pencapaian orang lain, mengejek kekurangan seseorang, atau membuat orang lain merasa tidak cukup baik.



Misalnya, ketika seorang teman berhasil mendapatkan pekerjaan yang bagus, mereka justru memberikan komentar yang merendahkan. Ketika pasangannya mencapai keberhasilan, mereka merasa tersaingi dan berusaha mengurangi nilai pencapaian tersebut.



Dalam perspektif psikologi, perilaku ini dapat berhubungan dengan perbandingan sosial dan kebutuhan mempertahankan harga diri.



Orang yang sangat bergantung pada pengakuan eksternal mungkin merasa keberhasilan orang lain mengancam kedudukannya.



Akibatnya, alih-alih ikut merasa bahagia, mereka justru berusaha mengecilkan keberhasilan orang lain.



Dampak psikologisnya bisa sangat besar. Orang yang terus-menerus direndahkan dapat mengalami:



Penurunan rasa percaya diri.



Perasaan tidak berharga.



Kecemasan ketika menunjukkan kemampuan.



Ketakutan terhadap penilaian orang lain.



Kesulitan menikmati keberhasilan pribadi.



Padahal, hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang tanpa merasa harus bersaing demi mendapatkan penghargaan.



5. Mereka Bisa Menggunakan Kasih Sayang sebagai Alat untuk Mengendalikan Orang Lain



Hubungan dengan individu yang memiliki perilaku narsistik ekstrem terkadang memperlihatkan pola kasih sayang yang tidak konsisten.



Pada awal hubungan, mereka mungkin menunjukkan perhatian luar biasa. Mereka memberikan pujian, perhatian intens, hadiah, dan janji-janji besar.



Dalam literatur populer, fase perhatian yang sangat intens ini sering disebut love bombing.



Namun, setelah hubungan semakin dekat, perilaku tersebut dapat berubah menjadi sikap dingin, kritik, pengabaian, atau tuntutan yang berlebihan.



Dalam beberapa hubungan yang tidak sehat, kasih sayang seolah-olah diberikan sebagai hadiah ketika seseorang menuruti keinginan mereka dan ditarik kembali ketika seseorang mulai menetapkan batasan.



Pola seperti ini dapat menciptakan kebingungan emosional.



Korban mungkin terus berusaha mengembalikan sosok pasangan yang penuh perhatian seperti pada awal hubungan. Mereka mengingat masa-masa indah dan berharap semuanya akan kembali seperti dahulu.



Dalam psikologi pembelajaran, pola penghargaan yang diberikan secara tidak konsisten dapat memperkuat perilaku mencari penghargaan. Seseorang bisa terus berusaha mendapatkan kembali perhatian yang sesekali diberikan.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang terkadang sulit meninggalkan hubungan yang menyakitkan.



Mereka bukan semata-mata bertahan karena tidak menyadari bahwa dirinya terluka. Bisa jadi mereka terjebak dalam harapan bahwa hubungan tersebut akan kembali membaik.



6. Mereka Tidak Menghormati Batasan Pribadi Orang Lain



Batasan pribadi atau personal boundaries merupakan bagian penting dalam hubungan yang sehat.



Setiap manusia memiliki hak untuk mengatakan tidak, memiliki privasi, menentukan pilihan, dan mempertahankan kebutuhan emosionalnya.



Namun, individu dengan kecenderungan narsistik yang kuat dapat mengalami kesulitan menerima batasan yang ditetapkan orang lain, terutama ketika batasan tersebut bertentangan dengan keinginannya.



Contohnya:



Seseorang meminta waktu untuk beristirahat, tetapi justru dituduh tidak peduli.



Seseorang menolak memberikan uang, tetapi kemudian dianggap egois.



Seseorang ingin memiliki waktu pribadi, tetapi dituduh tidak setia.



Seseorang menyampaikan ketidaknyamanan, tetapi justru mendapatkan kemarahan.



Dalam situasi seperti ini, batasan pribadi tidak lagi dihormati sebagai hak individu, melainkan dianggap sebagai bentuk perlawanan.



Secara psikologis, hubungan yang tidak menghormati batasan dapat membuat seseorang kehilangan otonomi atau kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri.



Korban mungkin mulai merasa harus selalu meminta izin, menjelaskan setiap keputusan, atau mengorbankan kebutuhan pribadi demi menghindari konflik.



Jika berlangsung lama, kondisi tersebut dapat mengikis identitas diri.



Seseorang yang sebelumnya mandiri bisa berubah menjadi pribadi yang selalu takut mengambil keputusan karena khawatir mendapatkan reaksi negatif.



Padahal, menghormati batasan bukan berarti tidak mencintai seseorang. Justru kemampuan menghormati batasan merupakan salah satu tanda kedewasaan dalam hubungan.



7. Mereka Dapat Menguras Energi Emosional dan Merusak Kesehatan Psikologis Orang Lain



Berhubungan dengan seseorang yang menunjukkan perilaku narsistik ekstrem dapat menjadi pengalaman yang sangat melelahkan secara emosional.



Hal ini terjadi karena korban mungkin harus terus-menerus menghadapi konflik, tuntutan, kritik, manipulasi, dan perubahan suasana hati dalam hubungan.



Mereka merasa harus selalu berhati-hati ketika berbicara. Kesalahan kecil bisa memicu pertengkaran besar. Perbedaan pendapat bisa dianggap sebagai penghinaan. Bahkan, mengungkapkan perasaan sendiri dapat berubah menjadi konflik baru.



Kondisi seperti ini dapat menciptakan tekanan psikologis berkepanjangan.



Beberapa dampak yang mungkin muncul antara lain:



a. Kecemasan berlebihan



Korban menjadi terlalu waspada terhadap perkataan dan tindakan orang lain karena takut memicu kemarahan.



b. Kehilangan kepercayaan diri



Kritik dan penghinaan yang berulang dapat membuat seseorang merasa tidak mampu, tidak menarik, atau tidak cukup baik.



c. Kelelahan emosional



Korban merasa kehabisan energi karena harus terus-menerus mengelola konflik dan emosi dalam hubungan.



d. Kesulitan mempercayai orang lain



Pengalaman manipulasi dapat membuat seseorang lebih sulit merasa aman dalam hubungan berikutnya.



e. Gejala depresi dan stres



Pada sebagian orang, tekanan interpersonal yang berlangsung lama dapat berkaitan dengan munculnya gejala depresi, stres, dan gangguan tidur.



Penting untuk dipahami bahwa dampak tersebut tidak otomatis dialami semua orang yang berhubungan dengan individu narsistik. Kondisi psikologis seseorang dipengaruhi banyak faktor, termasuk intensitas perilaku, durasi hubungan, dukungan sosial, dan kondisi pribadi.



Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hubungan tidak seharusnya membuat seseorang terus-menerus merasa takut, tidak berharga, dan kelelahan.



8. Mereka Dapat Menghancurkan Hubungan karena Selalu Mengutamakan Diri Sendiri



Alasan terakhir adalah kecenderungan mengutamakan kepentingan pribadi hingga mengabaikan keseimbangan dalam hubungan.



Setiap hubungan membutuhkan timbal balik. Baik hubungan romantis, keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan membutuhkan penghargaan terhadap kebutuhan kedua belah pihak.



Namun, ketika sifat narsistik menjadi sangat dominan, hubungan dapat berubah menjadi hubungan yang berat sebelah.



Satu pihak terus-menerus menuntut perhatian, pengertian, dukungan, dan pengorbanan. Sementara itu, kebutuhan pihak lainnya sering kali dianggap tidak penting.



Dalam hubungan seperti ini, seseorang bisa merasa bahwa dirinya hanya dihargai ketika memberikan sesuatu.



Ketika sedang dibutuhkan, ia dianggap penting. Ketika memiliki masalah, ia justru diabaikan.



Ketika memberikan dukungan, ia dipuji. Ketika membutuhkan dukungan, ia dianggap merepotkan.



Hubungan yang seharusnya menjadi tempat untuk saling menguatkan justru berubah menjadi sumber tekanan.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, keberlangsungan hubungan yang sehat sangat dipengaruhi oleh timbal balik, kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan respons emosional.



Jika seluruh unsur tersebut terus-menerus diabaikan, hubungan akan semakin sulit dipertahankan.



Pada akhirnya, orang-orang di sekitar individu dengan perilaku narsistik ekstrem mungkin memilih menjauh bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka sudah terlalu lelah menghadapi hubungan yang tidak sehat.



Mengapa Orang dengan Sifat Narsistik Bisa Berperilaku Seperti Itu?



Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, kita perlu melihat bahwa narsisme bukan sekadar persoalan seseorang yang terlalu mencintai dirinya sendiri.



Dalam psikologi, narsisme memiliki beberapa bentuk dan tingkat keparahan.



Narsisme grandiose



Ditandai dengan kecenderungan merasa superior, mencari kekaguman, menunjukkan dominasi, dan menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain.



Narsisme vulnerable



Lebih berkaitan dengan kerentanan terhadap kritik, rasa malu, sensitivitas terhadap penolakan, serta kebutuhan akan pengakuan yang dapat tersembunyi di balik sikap defensif.



Kedua bentuk tersebut dapat memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak selalu muncul secara bersamaan dengan tingkat yang sama.



Pada sebagian individu, perilaku narsistik juga dapat berkaitan dengan kesulitan mengatur harga diri, rasa malu, kebutuhan akan validasi, serta pola hubungan interpersonal yang tidak sehat.



Namun, penting untuk tidak menyederhanakan penyebab narsisme sebagai akibat pola asuh tertentu atau pengalaman masa kecil tertentu saja. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, biologis, dan lingkungan.



Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik bukan berarti selalu melakukan kekerasan atau sengaja ingin menyakiti semua orang.



Penilaian harus didasarkan pada pola perilaku dan dampaknya, bukan sekadar label.



Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Perilaku Narsistik yang Merusak?



Jika kita berhadapan dengan seseorang yang terus-menerus menunjukkan perilaku manipulatif, merendahkan, dan tidak menghormati batasan, menjaga kesehatan psikologis menjadi hal yang sangat penting.



Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:



Tetapkan batasan yang jelas. Jangan merasa bersalah karena menolak perlakuan yang merugikan diri sendiri.



Jangan terus-menerus berusaha memenangkan perdebatan. Fokus pada penyampaian batasan dan tindakan nyata, bukan memaksa orang lain mengakui kesalahan.



Pertahankan hubungan sosial yang sehat. Jangan membiarkan seseorang mengisolasi Anda dari keluarga dan teman.



Percayai pengalaman dan penilaian diri sendiri. Jika suatu perlakuan berulang kali menyakiti Anda, jangan mengabaikan dampaknya.



Dokumentasikan kejadian penting. Hal ini dapat membantu Anda melihat pola perilaku secara lebih objektif, terutama jika sering terjadi pemutarbalikan fakta.



Cari dukungan profesional. Psikolog dapat membantu memahami dinamika hubungan dan memulihkan dampak emosional yang dialami.



Pertimbangkan untuk menjaga jarak. Jika hubungan terus membahayakan kesehatan mental atau keselamatan, membatasi interaksi atau mengakhirinya bisa menjadi pilihan yang sehat.



Kita tidak memiliki kendali penuh atas perilaku orang lain. Namun, kita tetap memiliki hak untuk menentukan bagaimana orang lain boleh memperlakukan diri kita.



Kesimpulan: Narsisme yang Ekstrem Dapat Melukai Orang Lain Secara Mendalam



Sikap narsistik yang berlebihan dapat menjadi sangat merusak karena sering kali menempatkan kebutuhan pribadi di atas perasaan, hak, dan kepentingan orang lain.



Kurangnya empati, manipulasi, kesulitan mengakui kesalahan, perilaku merendahkan, penggunaan kasih sayang sebagai alat kontrol, pelanggaran batasan pribadi, pengurasan energi emosional, dan hubungan yang berat sebelah merupakan beberapa alasan mengapa pola perilaku tersebut dapat begitu menyakitkan.



Namun, kita perlu membedakan antara sifat narsistik dan gangguan kepribadian narsistik. Tidak semua orang yang egois, sombong, atau sulit meminta maaf memiliki NPD.



Pada akhirnya, pelajaran terpenting dari psikologi hubungan adalah bahwa mencintai diri sendiri tidak sama dengan menganggap diri lebih penting daripada semua orang.



Harga diri yang sehat tidak membutuhkan penghinaan terhadap orang lain. Kepercayaan diri yang matang tidak mengharuskan seseorang selalu menang. Dan hubungan yang baik tidak dibangun dengan manipulasi, melainkan dengan empati, tanggung jawab, penghargaan, serta kesediaan untuk saling memahami.



