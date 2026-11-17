Sebab, anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang mau belajar memahami, mendengarkan, dan mencintai mereka secara konsisten.***

PSIKOLOGI: ATTACHMENT THEORY (TEORI KELEKATAN)Salah satu alasan utama anak tampaknya memiliki orang tua favorit adalah karena adanya perbedaan ikatan emosional atau attachment dengan masing-masing orang tua.Dalam teori kelekatan yang dikembangkan oleh psikolog John Bowlby, hubungan emosional antara anak dan pengasuh memiliki peran penting dalam perkembangan psikologis. Sejak bayi, anak secara alami mencari sosok yang dapat memberikan perlindungan, kenyamanan, dan rasa aman.Ketika seorang anak berulang kali mendapatkan respons yang menenangkan dari salah satu orang tuanya, ia mulai mengasosiasikan orang tersebut dengan keamanan emosional.Misalnya, ketika anak menangis pada malam hari, ibu selalu datang untuk menenangkan. Ketika anak mengalami mimpi buruk, ibu memeluknya sampai kembali merasa nyaman. Ketika anak merasa takut menghadapi sesuatu, ibu menjadi orang pertama yang dicari.Lama-kelamaan, anak membangun keyakinan bahwa orang tersebut adalah tempat paling nyaman untuk mencari perlindungan.Hal ini bukan berarti ayah tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengannya. Anak sebenarnya dapat membangun hubungan kelekatan dengan kedua orang tua, meskipun cara mereka mencari kenyamanan bisa berbeda.Penelitian mengenai preferensi pengasuh pada anak usia dini menunjukkan bahwa anak yang sedang mengalami tekanan emosional cenderung mencari pengasuh utama yang paling sering merawatnya.Dengan demikian, ketika anak lebih memilih salah satu orang tua saat menangis, merasa takut, atau sakit, hal tersebut belum tentu menunjukkan bahwa ia lebih mencintai orang tersebut.Bisa jadi, anak hanya memiliki pengalaman lebih banyak menerima kenyamanan emosional dari orang tua tersebut.Apa yang dapat dilakukan orang tua?Orang tua yang merasa kurang dipilih sebaiknya tidak memaksakan kedekatan. Bangunlah hubungan melalui interaksi kecil yang konsisten, seperti menemani anak bermain, membacakan cerita, mendengarkan keluhannya, dan memberikan pelukan ketika ia membutuhkannya.Kedekatan emosional tidak dibangun melalui tuntutan, melainkan melalui pengalaman positif yang berulang.2. Anak Lebih Banyak Menghabiskan Waktu Bersama Salah Satu Orang TuaAnak cenderung merasa lebih dekat dengan orang yang paling sering hadir dalam kehidupan sehari-harinya.Dalam psikologi, keakraban dapat terbentuk melalui interaksi yang berulang. Semakin sering seseorang hadir dalam pengalaman sehari-hari anak, semakin besar pula kesempatan untuk membangun hubungan yang akrab dan dapat diprediksi.Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga, ibu mungkin lebih sering mengurus kebutuhan sehari-hari anak. Ibu menyiapkan sarapan, memandikan anak, mengantarnya ke sekolah, membantu mengerjakan tugas, dan menemani tidur.Sementara itu, ayah mungkin memiliki pekerjaan yang membuatnya lebih sering berada di luar rumah.Ketika anak membutuhkan bantuan, secara spontan ia mungkin akan memanggil ibu karena sudah terbiasa mendapatkan respons darinya.Kebiasaan tersebut akhirnya membentuk pola hubungan yang sulit berubah dalam waktu singkat.Namun, hal ini bukan berarti orang tua yang bekerja lebih lama di luar rumah tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan anak.Kualitas interaksi juga sangat penting. Beberapa menit perhatian penuh tanpa gangguan terkadang lebih bermakna daripada menghabiskan waktu lama bersama anak tetapi tidak benar-benar terlibat.Anak membutuhkan pengalaman bahwa orang tuanya hadir secara emosional, bukan sekadar berada di ruangan yang sama.Apa yang dapat dilakukan orang tua?Orang tua yang memiliki waktu lebih sedikit bersama anak dapat menciptakan rutinitas khusus.Misalnya, ayah bisa membiasakan diri membacakan cerita sebelum tidur, menemani anak sarapan setiap akhir pekan, atau mengajak anak melakukan aktivitas sederhana bersama.Kegiatan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu membangun kedekatan yang lebih kuat.3. Anak Mengasosiasikan Orang Tua Tertentu dengan Kebutuhan yang BerbedaMenariknya, anak tidak selalu memilih satu orang tua untuk segala situasi.Dalam banyak keluarga, anak memiliki semacam pembagian peran berdasarkan pengalaman mereka sendiri.Misalnya:- Ketika ingin bermain, anak lebih memilih ayah.- Ketika merasa sakit, anak mencari ibu.- Ketika ingin membeli sesuatu, anak meminta bantuan ayah.- Ketika merasa sedih, anak ingin dipeluk ibu.- Ketika membutuhkan bantuan mengerjakan sesuatu, anak memilih orang tua yang dianggap lebih sabar.Fenomena ini berkaitan dengan proses pembelajaran melalui pengalaman.Anak mengamati bagaimana setiap orang tua merespons kebutuhan mereka. Dari pengalaman tersebut, mereka membangun asosiasi mengenai siapa yang paling cocok untuk situasi tertentu.Sebagai contoh, jika ayah sering mengajak anak bermain sepeda, anak mungkin menghubungkan kehadiran ayah dengan kesenangan dan petualangan.Sebaliknya, jika ibu lebih sering menemani anak ketika sakit, anak mungkin menghubungkan ibu dengan perasaan aman dan nyaman.Akibatnya, anak dapat memiliki preferensi yang berbeda tergantung pada apa yang sedang dibutuhkannya.Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang cukup wajar. Anak sedang belajar memahami karakter, kebiasaan, dan kemampuan orang-orang terdekatnya.Apa yang dapat dilakukan orang tua?Kedua orang tua sebaiknya tidak terlalu terpaku pada pembagian peran yang sudah terbentuk.Ayah tidak harus selalu menjadi teman bermain, sementara ibu tidak harus selalu menjadi tempat mencari kenyamanan.Keduanya dapat bergantian melakukan berbagai aktivitas, mulai dari menemani anak bermain hingga menenangkan anak ketika menangis.Dengan begitu, anak memiliki kesempatan membangun pengalaman positif dengan kedua orang tuanya dalam berbagai situasi.4. Kesamaan Kepribadian dan Temperamen Membuat Anak Lebih NyamanSetiap anak memiliki temperamen yang berbeda. Ada anak yang cenderung tenang, sensitif, pemalu, aktif, mudah bergaul, atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.Menariknya, karakteristik tersebut terkadang memiliki kesamaan dengan salah satu orang tuanya.Dalam psikologi perkembangan, temperamen merujuk pada perbedaan individual dalam cara seseorang bereaksi secara emosional, mengatur perilaku, dan merespons lingkungan.Kesamaan temperamen dapat membuat interaksi antara anak dan orang tua terasa lebih alami.Misalnya, seorang anak yang pendiam mungkin merasa lebih nyaman bersama ayah yang juga menyukai suasana tenang. Mereka bisa menghabiskan waktu dengan membaca buku, menggambar, atau melakukan aktivitas sederhana tanpa banyak keramaian.Sementara itu, ibu yang memiliki kepribadian lebih aktif mungkin lebih sering mengajak anak melakukan kegiatan di luar rumah.Bukan berarti anak tidak menyukai ibunya. Hanya saja, dalam beberapa situasi, anak merasa lebih mudah memahami dan menyesuaikan diri dengan karakter ayah.Hal serupa juga dapat terjadi sebaliknya.Anak yang sangat aktif mungkin lebih menyukai orang tua yang memiliki energi besar dan senang melakukan berbagai kegiatan fisik.Kesamaan karakter dapat menciptakan perasaan dipahami tanpa harus banyak menjelaskan.Namun, perbedaan kepribadian juga tidak selalu menjadi penghalang kedekatan. Justru, hubungan dengan orang tua yang memiliki temperamen berbeda dapat membantu anak belajar menyesuaikan diri, memahami orang lain, dan mengembangkan keterampilan sosial.Apa yang dapat dilakukan orang tua?Jangan memaksakan anak untuk menyukai aktivitas yang tidak sesuai dengan temperamennya.Cobalah menemukan kegiatan yang dapat dinikmati bersama. Orang tua yang lebih aktif bisa mencoba aktivitas tenang, sedangkan orang tua yang lebih pendiam bisa sesekali mengikuti permainan yang disukai anak.Tujuannya bukan mengubah kepribadian anak, melainkan menemukan cara untuk terhubung dengannya.5. Respons Emosional Salah Satu Orang Tua Terasa Lebih Mudah Dipahami AnakAnak tidak hanya membutuhkan orang tua yang memenuhi kebutuhan fisiknya. Mereka juga membutuhkan seseorang yang mampu memahami perasaan mereka.Dalam psikologi, kemampuan orang tua untuk mengenali, memahami, dan merespons emosi anak secara tepat berkaitan dengan konsep parental sensitivity atau sensitivitas pengasuhan.Anak dapat merasa lebih nyaman dengan orang tua yang mampu membaca sinyal emosionalnya.Misalnya, ketika anak mengalami kegagalan, salah satu orang tua mungkin langsung memarahinya karena dianggap kurang berhati-hati.Sementara itu, orang tua lainnya mungkin memberikan waktu kepada anak untuk menangis, mendengarkan penjelasannya, kemudian membantu mencari solusi.Bagi anak, respons kedua mungkin terasa lebih menenangkan.Hal ini dapat membuat anak semakin sering mencari orang tua yang dianggap mampu memahami perasaannya.Anak yang masih kecil belum selalu mampu menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Mereka mungkin hanya menunjukkan emosinya melalui tangisan, kemarahan, penolakan, atau sikap diam.Orang tua yang mampu merespons perilaku tersebut dengan tenang dapat membantu anak merasa diterima.Seiring waktu, anak belajar bahwa ia tidak perlu menyembunyikan perasaannya ketika bersama orang tersebut.Namun, perlu dipahami bahwa respons emosional yang baik bukan berarti orang tua harus selalu menuruti keinginan anak.Orang tua tetap perlu memberikan batasan. Perbedaannya terletak pada cara menyampaikan batasan tersebut.Anak dapat merasa aman sekaligus memahami bahwa tidak semua keinginannya harus dipenuhi.Apa yang dapat dilakukan orang tua?Cobalah mendengarkan anak sebelum memberikan nasihat.Ketika anak marah, jangan langsung menganggapnya sebagai perilaku buruk. Cari tahu apa yang membuatnya merasa demikian.Kalimat sederhana seperti, "Kamu kecewa karena mainannya rusak, ya?" dapat membantu anak merasa bahwa emosinya dipahami.6. Anak Sedang Mengembangkan Kemandirian dan Keinginan untuk Memiliki KendaliAda kalanya anak memilih satu orang tua bukan semata-mata karena kedekatan emosional, tetapi karena sedang belajar mengembangkan kemandirian.Hal ini sering terlihat pada anak usia balita dan prasekolah.Pada tahap perkembangan tersebut, anak mulai menyadari bahwa dirinya merupakan individu yang memiliki keinginan, pilihan, dan kehendak sendiri.Mereka ingin menentukan banyak hal, termasuk siapa yang akan memandikan, menyuapi, menemani tidur, atau membantunya memakai pakaian.Contohnya, ketika ibu hendak memakaikan baju, anak tiba-tiba berkata, "Tidak mau! Maunya sama Ayah!"Beberapa menit kemudian, ketika ayah mencoba membantu, anak justru kembali meminta ibu.Bagi orang dewasa, perilaku ini mungkin terlihat membingungkan. Namun, bagi anak, proses memilih tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk merasakan kendali terhadap lingkungan sekitarnya.Anak sedang belajar bahwa ia memiliki suara dan dapat menyampaikan keinginannya.Dalam tahap perkembangan psikososial Erik Erikson, masa awal kanak-kanak berkaitan dengan perkembangan otonomi atau kemandirian.Anak membutuhkan kesempatan untuk membuat pilihan sederhana agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri.Karena itu, preferensi terhadap salah satu orang tua terkadang menjadi bagian dari proses perkembangan tersebut.Apa yang dapat dilakukan orang tua?Berikan pilihan yang terbatas tetapi tetap memberikan ruang bagi anak untuk mengambil keputusan.Misalnya, orang tua dapat berkata, "Malam ini kamu mau dibacakan cerita oleh Ayah atau Ibu?"Namun, jika pilihan anak tidak dapat dipenuhi karena kondisi tertentu, orang tua tetap perlu memberikan batasan dengan tenang.Jangan menjadikan setiap penolakan anak sebagai persoalan pribadi.7. Pengalaman Positif yang Berulang Membentuk Kebiasaan dan PreferensiAnak belajar melalui pengalaman yang mereka alami setiap hari.Ketika salah satu orang tua sering terlibat dalam kegiatan menyenangkan, anak dapat mulai menghubungkan kehadiran orang tersebut dengan pengalaman positif.Misalnya, ayah selalu mengajak anak bermain setelah pulang kerja. Mereka membangun balok, bermain bola, membuat kerajinan, atau sekadar bercanda bersama.Setiap kali ayah datang, anak mengingat berbagai pengalaman menyenangkan tersebut.Akibatnya, anak mungkin langsung berlari menyambut ayah ketika mendengar suara kendaraan di depan rumah.Hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran asosiatif, yaitu ketika seseorang membangun hubungan antara suatu stimulus dan pengalaman yang menyertainya.Jika kehadiran seseorang sering diikuti oleh pengalaman menyenangkan, seseorang dapat mengembangkan respons positif terhadap orang tersebut.Sebaliknya, jika interaksi dengan salah satu orang tua lebih sering berkaitan dengan teguran, tugas, atau kewajiban, anak mungkin menunjukkan preferensi kepada orang tua yang lebih sering mengajaknya melakukan kegiatan menyenangkan.Namun, bukan berarti orang tua yang memberikan aturan akan kehilangan kasih sayang anak.Anak justru membutuhkan kedua orang tua untuk memberikan keseimbangan antara kasih sayang, kedisiplinan, dan dukungan.Kuncinya adalah memastikan bahwa hubungan orang tua dan anak tidak hanya dipenuhi oleh perintah serta koreksi.Apa yang dapat dilakukan orang tua?Ciptakan pengalaman positif yang sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya.Memasak bersama, berjalan-jalan di sekitar rumah, bermain permainan tradisional, atau membaca buku dapat menjadi momen berharga.Yang paling penting adalah keterlibatan orang tua secara penuh.Anak sering kali lebih mengingat bagaimana perasaannya ketika bersama seseorang daripada seberapa mahal kegiatan yang dilakukan.8. Perubahan Situasi Keluarga Dapat Memengaruhi Orang Tua yang Dipilih AnakPreferensi anak terhadap salah satu orang tua tidak selalu bersifat permanen.Perubahan dalam kehidupan keluarga dapat memengaruhi siapa yang lebih sering dicari anak.Misalnya, ketika keluarga baru saja memiliki bayi, anak yang sebelumnya dekat dengan ibu mungkin tiba-tiba lebih sering mencari ayah.Hal ini bisa terjadi karena perhatian ibu kini terbagi untuk merawat anggota keluarga yang baru.Anak yang lebih besar mungkin merasa kehilangan sebagian perhatian yang sebelumnya ia terima.Dengan mencari ayah, anak berusaha mendapatkan kembali perhatian, kedekatan, dan rasa aman yang dibutuhkannya.Situasi lain juga dapat memengaruhi preferensi tersebut, seperti:- Salah satu orang tua mulai bekerja dengan jadwal berbeda.- Keluarga baru saja pindah rumah.- Anak mulai masuk sekolah.- Salah satu orang tua sedang sering bepergian.- Anak mengalami perubahan rutinitas tidur.- Keluarga sedang menghadapi tekanan atau konflik.Dalam situasi seperti ini, anak mungkin mencari orang tua yang dianggap paling tersedia atau paling mampu memberikan kenyamanan.Perubahan preferensi tersebut tidak selalu menunjukkan adanya masalah dalam hubungan keluarga.Terkadang, anak hanya sedang menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru.Namun, jika perubahan tersebut disertai kecemasan berlebihan, ketakutan terhadap salah satu orang tua, atau penolakan yang sangat kuat dan berlangsung lama, orang tua sebaiknya mencoba memahami penyebabnya lebih dalam.Apa yang dapat dilakukan orang tua?Berikan penjelasan sederhana mengenai perubahan yang sedang terjadi.Jika ibu sedang sibuk merawat adik bayi, misalnya, anak dapat diberi pemahaman bahwa ibu tetap menyayanginya meskipun sekarang harus membagi perhatian.Orang tua juga perlu menyediakan waktu khusus untuk anak agar ia tidak merasa kehilangan tempat dalam keluarga.Apakah Memiliki Orang Tua Favorit Berarti Anak Lebih Menyayangi Salah Satunya?Tidak selalu.Ini merupakan salah satu hal terpenting yang perlu dipahami oleh setiap orang tua.Anak yang terus-menerus meminta ibu belum tentu lebih menyayangi ibu daripada ayah. Begitu pula anak yang lebih sering bermain bersama ayah belum tentu memiliki hubungan emosional yang lebih kuat dengannya.Preferensi anak sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan, situasi, dan pengalaman tertentu.Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Infant Behavior and Development mengenai preferensi balita terhadap pengasuh menemukan bahwa ketika anak mengalami tekanan emosional, mereka lebih sering mendekati pengasuh utama. Namun, ketika sedang dalam kondisi nyaman, preferensi tersebut tidak selalu terlihat.Artinya, pilihan anak dapat berubah tergantung pada keadaan emosionalnya.Selain itu, anak mampu membangun hubungan kelekatan dengan lebih dari satu pengasuh. Hubungan tersebut tidak harus memiliki bentuk yang persis sama.Seorang anak mungkin merasa nyaman mencari perlindungan dari ibu, tetapi juga merasa percaya diri mengeksplorasi lingkungan bersama ayah.Kedua hubungan tersebut dapat memberikan manfaat yang berbeda bagi perkembangan anak.Karena itu, orang tua sebaiknya tidak menjadikan perilaku anak sebagai ukuran siapa yang paling dicintai.Bagaimana Seharusnya Orang Tua Menghadapi Situasi Ini?Ketika anak menunjukkan preferensi yang sangat kuat terhadap salah satu orang tua, respons kedua orang tua sangat menentukan suasana emosional di rumah.Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan.1. Jangan menunjukkan rasa tersinggung secara berlebihan.Jika anak menolak ditemani oleh salah satu orang tua, cobalah untuk tetap tenang. Hindari mengatakan bahwa anak tidak menyayangi Anda atau membuatnya merasa bersalah karena memilih orang lain.2. Jangan menjadikan anak sebagai objek persaingan.Orang tua tidak perlu berlomba-lomba mendapatkan perhatian anak dengan memberikan lebih banyak hadiah, makanan, atau kebebasan.Hubungan yang sehat dibangun melalui kepercayaan, bukan kompetisi.3. Bangun rutinitas bersama anak.Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang dapat dinikmati bersama. Rutinitas sederhana membantu anak mengenali bahwa kedua orang tuanya dapat menjadi sumber kenyamanan.4. Hindari saling menyalahkan.Jika anak lebih sering mencari salah satu orang tua, jangan langsung menganggap bahwa orang tua lainnya kurang perhatian atau kurang mampu mengasuh.Cobalah melihat situasi secara objektif dan memahami kebutuhan anak.5. Berikan kesempatan kepada anak untuk dekat dengan kedua orang tua.Jangan selalu mengambil alih ketika anak meminta orang tua favoritnya. Berikan kesempatan kepada orang tua lainnya untuk membangun hubungan melalui aktivitas yang menyenangkan dan interaksi yang penuh perhatian.6. Hormati perasaan anak tanpa selalu menuruti keinginannya.Anak boleh merasa kecewa ketika orang tua yang diinginkannya tidak tersedia. Perasaan tersebut dapat diterima, tetapi batasan keluarga tetap perlu dijalankan secara konsisten.Kesimpulan: Orang Tua Favorit Bukan Berarti Orang Tua yang Paling DicintaiFenomena anak yang tampaknya memiliki orang tua favorit merupakan bagian yang dapat terjadi dalam perkembangan hubungan keluarga.Ada banyak faktor psikologis yang memengaruhinya, mulai dari ikatan emosional, frekuensi interaksi, kesamaan temperamen, pengalaman positif, hingga kebutuhan anak untuk mengembangkan kemandirian.Hal yang perlu diingat adalah bahwa preferensi anak tidak selalu mencerminkan kualitas kasih sayang yang dimilikinya terhadap masing-masing orang tua.Anak mungkin mencari ibu ketika merasa takut, tetapi tetap membutuhkan ayah untuk bermain, belajar, dan menjelajahi dunia. Sebaliknya, anak mungkin lebih sering memilih ayah dalam aktivitas sehari-hari, tetapi tetap mencari ibu ketika membutuhkan kenyamanan.Kedua orang tua memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang bermakna dengan anak.Pada akhirnya, tujuan pengasuhan bukanlah menjadi orang tua yang paling disukai, melainkan menjadi orang tua yang dapat dipercaya, memberikan rasa aman, dan hadir secara emosional ketika anak membutuhkan.