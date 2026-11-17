JawaPos.com - Perceraian bukan sekadar berakhirnya sebuah hubungan pernikahan. Bagi banyak orang, perceraian merupakan pengalaman emosional yang kompleks karena melibatkan kehilangan pasangan, perubahan identitas, ketidakpastian masa depan, hingga runtuhnya harapan yang pernah dibangun bersama. Tidak sedikit orang yang merasa seolah-olah kehidupannya berubah dalam semalam.

Ada yang merasa lega karena akhirnya keluar dari hubungan yang tidak sehat. Ada pula yang diliputi kesedihan, kemarahan, rasa bersalah, kekecewaan, bahkan ketakutan menghadapi kehidupan setelah berpisah. Sebagian orang mungkin terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya masih berjuang menghadapi berbagai emosi ketika sendirian.



Dalam psikologi, pengalaman perceraian dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kehilangan yang memerlukan proses penyesuaian emosional. Kehilangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sosok pasangan, tetapi juga kehidupan sehari-hari, rutinitas keluarga, rencana masa depan, dan gambaran tentang diri sendiri yang selama ini terhubung dengan pernikahan.



Karena itu, memproses emosi selama perceraian bukan berarti memaksakan diri untuk segera melupakan mantan pasangan atau berpura-pura kuat. Sebaliknya, proses ini membantu seseorang memahami perasaannya, menerima perubahan, mengembangkan kemampuan mengelola stres, dan perlahan membangun kehidupan yang lebih sehat.



Lantas, bagaimana cara memproses emosi selama perceraian menurut psikologi?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat enam langkah yang dapat membantu kamu melewati masa sulit ini dengan lebih sehat secara emosional.



1. Akui dan Validasi Semua Emosi yang Kamu Rasakan



Langkah pertama dalam memproses emosi selama perceraian adalah mengakui bahwa semua perasaan yang muncul merupakan bagian dari pengalamanmu.



Ketika menghadapi perceraian, seseorang bisa mengalami berbagai emosi yang tampaknya saling bertentangan. Hari ini mungkin merasa sedih dan kehilangan, tetapi keesokan harinya justru merasa lega. Terkadang muncul kemarahan terhadap mantan pasangan, kemudian disusul rasa rindu terhadap kenangan masa lalu.



Kondisi tersebut merupakan pengalaman yang dapat terjadi dalam proses penyesuaian terhadap kehilangan.



Menurut konsep emotional validation atau validasi emosional dalam psikologi, perasaan seseorang perlu diakui dan dipahami tanpa langsung diberi label sebagai sesuatu yang salah atau berlebihan.



Misalnya, ketika kamu merasa sedih karena pernikahan berakhir, bukan berarti kamu lemah. Ketika kamu merasa marah karena dikhianati, bukan berarti kamu adalah orang yang buruk. Begitu pula ketika kamu merasa lega setelah perceraian, bukan berarti kamu tidak pernah mencintai pasanganmu.



Emosi tidak selalu mencerminkan keputusan yang benar atau salah. Emosi merupakan respons psikologis terhadap pengalaman yang sedang kamu hadapi.



Sayangnya, banyak orang justru berusaha menekan perasaannya selama perceraian. Mereka mengatakan kepada diri sendiri bahwa mereka harus kuat, tidak boleh menangis, atau harus segera melanjutkan hidup.



Padahal, menekan emosi secara terus-menerus tidak selalu membuat seseorang lebih cepat pulih. Dalam beberapa kondisi, hal tersebut justru dapat meningkatkan tekanan psikologis.



Apa yang bisa kamu lakukan?



Berikan ruang kepada diri sendiri untuk menangis ketika merasa sedih.



Jangan menghakimi diri sendiri ketika merasa marah, kecewa, atau takut.



Kenali emosi yang muncul tanpa harus langsung bereaksi terhadapnya.



Hindari membandingkan proses pemulihanmu dengan pengalaman orang lain.



Ingat bahwa kamu tidak harus selalu terlihat kuat di hadapan semua orang.



Kamu juga bisa mencoba bertanya kepada diri sendiri setiap kali emosi terasa berat:



"Apa sebenarnya yang sedang aku rasakan saat ini?"



"Apa yang membuat perasaan ini muncul?"



"Apa yang aku butuhkan agar bisa merasa sedikit lebih tenang?"



Dengan mengenali emosi, kamu mulai membangun kesadaran diri atau emotional awareness. Kemampuan ini menjadi dasar penting untuk mengelola perasaan secara lebih sehat.



2. Berikan Ruang untuk Berduka atas Kehilangan yang Terjadi



Perceraian sering kali membawa pengalaman kehilangan yang lebih luas daripada sekadar kehilangan pasangan.



Kamu mungkin kehilangan seseorang yang selama bertahun-tahun menjadi teman berbagi cerita. Kamu mungkin juga kehilangan rutinitas makan bersama, kebiasaan merencanakan liburan, atau gambaran tentang masa depan yang dahulu ingin diwujudkan bersama.



Bagi orang yang memiliki anak, perceraian juga dapat menghadirkan kesedihan karena perubahan dinamika keluarga dan pola pengasuhan.



Dalam psikologi, pengalaman ini berkaitan dengan konsep grief atau proses berduka.



Proses berduka tidak hanya terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Kehilangan hubungan, perubahan kehidupan, dan berakhirnya sesuatu yang memiliki makna emosional juga dapat memunculkan respons duka.



Salah satu teori yang sering dibicarakan adalah model lima tahap berduka yang diperkenalkan oleh Elisabeth Kübler-Ross, yaitu penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan.



Namun, penting dipahami bahwa kelima tahap tersebut bukan urutan wajib yang harus dilalui setiap orang. Seseorang tidak harus mengalami semua tahap, dan prosesnya tidak selalu berjalan secara berurutan.



Kamu bisa merasa sudah menerima perceraian, tetapi beberapa minggu kemudian kembali merasa sedih ketika menemukan foto lama atau mengingat momen tertentu.



Hal tersebut tidak otomatis berarti kamu mengalami kemunduran.



Pemulihan emosional memang tidak selalu berjalan lurus. Ada hari ketika kamu merasa lebih baik, tetapi ada pula hari ketika kenangan masa lalu kembali terasa menyakitkan.



Apa yang bisa kamu lakukan?



Pertama, izinkan dirimu berduka tanpa menetapkan batas waktu yang tidak realistis. Tidak ada standar universal mengenai berapa lama seseorang harus pulih dari perceraian.



Kedua, identifikasi hal-hal yang sebenarnya kamu rindukan. Bisa jadi kamu merindukan kebersamaan, rasa aman, perhatian, atau kehidupan keluarga yang dahulu dibayangkan.



Ketiga, buat ruang untuk mengenang masa lalu tanpa harus terus-menerus hidup di dalamnya. Kamu boleh menghargai kenangan baik sekaligus mengakui alasan mengapa hubungan tersebut berakhir.



Keempat, cobalah menuliskan hal-hal yang telah hilang dan hal-hal yang masih kamu miliki. Latihan ini dapat membantu memperluas perspektif ketika pikiran terlalu berfokus pada kehilangan.



Ingat, menerima kehilangan bukan berarti menganggap hubungan yang pernah kamu jalani tidak berarti. Kamu tetap boleh menghargai masa lalu sambil memilih untuk melanjutkan kehidupan.



3. Pelajari Cara Mengelola Emosi, Bukan Sekadar Melampiaskannya



Ketika menghadapi perceraian, intensitas emosi terkadang meningkat secara drastis.



Kamu mungkin ingin mengirim pesan panjang kepada mantan pasangan ketika sedang marah. Kamu mungkin merasa ingin membalas perlakuan yang menyakitkan, mengungkapkan semua kekecewaan, atau terus mencari penjelasan mengapa hubungan tersebut harus berakhir.



Respons seperti ini dapat dipahami, terutama ketika perceraian melibatkan konflik, perselingkuhan, pengkhianatan, atau pengalaman emosional yang menyakitkan.



Namun, ada perbedaan antara mengekspresikan emosi dan bertindak secara impulsif karena emosi.



Dalam psikologi, kemampuan mengelola respons emosional dikenal sebagai emotion regulation atau regulasi emosi.



Konsep ini banyak dibahas oleh psikolog James J. Gross melalui model regulasi emosi. Salah satu pendekatannya adalah cognitive reappraisal, yaitu mengubah cara seseorang memaknai suatu situasi agar respons emosionalnya menjadi lebih terkendali.



Sebagai contoh, ketika mantan pasangan tidak membalas pesan, kamu mungkin langsung berpikir:



"Dia sengaja mengabaikanku karena tidak pernah menghargai perasaanku."



Pikiran tersebut dapat meningkatkan kemarahan dan kecemasan.



Kamu bisa mencoba melihat situasi dengan perspektif yang lebih netral:



"Aku belum tahu alasan dia tidak membalas pesan. Aku tidak perlu langsung menyimpulkan sesuatu yang membuatku semakin terluka."



Bukan berarti kamu harus membenarkan perilaku mantan pasangan. Tujuannya adalah mengurangi interpretasi yang memperburuk tekanan emosional.



Beberapa strategi yang bisa dicoba:



Teknik jeda: Ketika emosi meningkat, hindari mengambil keputusan penting atau mengirim pesan yang berpotensi memperburuk konflik.



Pernapasan perlahan: Tarik napas dengan nyaman, kemudian embuskan lebih panjang secara perlahan untuk membantu menenangkan respons tubuh.



Journaling: Tuliskan pikiran dan perasaan tanpa harus mengirimkannya kepada siapa pun.



Grounding: Arahkan perhatian pada kondisi saat ini, misalnya dengan menyebutkan lima benda yang bisa kamu lihat dan empat hal yang bisa kamu rasakan.



Batasi komunikasi yang tidak diperlukan: Jika komunikasi dengan mantan pasangan selalu memicu konflik, pertimbangkan untuk membatasi pembicaraan pada hal-hal penting, terutama urusan anak atau administrasi perceraian.



Kamu tidak harus menghilangkan semua emosi negatif. Tujuan regulasi emosi adalah membantu kamu merespons perasaan dengan lebih sadar, bukan membiarkan emosi mengambil alih seluruh keputusan.



4. Bangun Kembali Identitas dan Harga Dirimu di Luar Pernikahan



Salah satu tantangan terbesar setelah perceraian adalah menemukan kembali identitas diri.



Selama bertahun-tahun, kamu mungkin terbiasa mendefinisikan kehidupan melalui peran sebagai suami atau istri. Banyak keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan keluarga, kebiasaan pasangan, dan rencana kehidupan bersama.



Ketika pernikahan berakhir, muncul pertanyaan yang mungkin terasa membingungkan:



"Siapa aku sekarang?"



"Bagaimana kehidupanku tanpa pasangan?"



"Apakah aku masih bisa memiliki masa depan yang bahagia?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan perubahan identitas dan konsep diri.



Dalam psikologi, identitas diri merupakan pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya, nilai-nilai yang dimiliki, serta peran yang dijalankan dalam kehidupan.



Perceraian dapat mengganggu pemahaman tersebut karena salah satu peran penting dalam kehidupan seseorang mengalami perubahan.



Tidak jarang seseorang kemudian merasa kehilangan kepercayaan diri. Ada yang menganggap dirinya gagal mempertahankan rumah tangga. Ada pula yang merasa tidak lagi menarik, tidak layak dicintai, atau takut memulai hubungan baru.



Namun, penting untuk memahami bahwa berakhirnya pernikahan tidak menentukan seluruh nilai dirimu sebagai manusia.



Status pernikahan bukan ukuran tunggal keberhasilan hidup. Kamu tetap memiliki kemampuan, potensi, kepribadian, dan nilai-nilai yang tidak hilang hanya karena hubungan berakhir.



Bagaimana membangun kembali identitas diri?



Pertama, kenali kembali minat dan aktivitas yang mungkin selama ini terabaikan. Cobalah mengingat kegiatan yang dahulu membuatmu merasa senang, seperti membaca, berolahraga, memasak, berkebun, atau mempelajari keterampilan baru.



Kedua, buat tujuan pribadi yang tidak berkaitan dengan hubungan romantis. Misalnya, meningkatkan kemampuan profesional, membangun kesehatan finansial, melanjutkan pendidikan, atau mengembangkan usaha.



Ketiga, latih kembali kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Mulailah dari keputusan sederhana mengenai rutinitas, aktivitas, hingga rencana masa depan.



Keempat, bangun dialog internal yang lebih positif. Ketika muncul pikiran bahwa kamu gagal sebagai pasangan, ingatkan dirimu bahwa satu pengalaman hubungan tidak mendefinisikan seluruh identitasmu.



Kamu bisa mengganti kalimat:



"Aku gagal mempertahankan pernikahan."



Menjadi:



"Pernikahanku telah berakhir, tetapi aku masih memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan membangun kehidupan yang lebih sehat."



Membangun kembali identitas diri bukan berarti harus menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. Ini merupakan kesempatan untuk mengenali kebutuhan, nilai, dan tujuan hidupmu dengan lebih baik.



5. Cari Dukungan Emosional dan Jangan Mengisolasi Diri



Perceraian dapat membuat seseorang merasa sendirian, bahkan ketika sebenarnya ada banyak orang yang peduli.



Sebagian orang memilih menarik diri karena malu menceritakan masalah rumah tangga. Ada yang takut dihakimi keluarga atau teman. Ada pula yang merasa orang lain tidak akan memahami apa yang sedang mereka alami.



Namun, mengisolasi diri dalam waktu lama dapat membuat beban emosional terasa semakin berat.



Dalam psikologi, dukungan sosial atau social support merupakan salah satu faktor penting yang membantu seseorang menghadapi stres dan perubahan kehidupan.



Dukungan sosial dapat memberikan rasa aman, membantu mengurangi kesepian, serta memberikan perspektif yang lebih luas ketika seseorang sedang menghadapi masalah.



Dukungan tersebut tidak selalu harus berupa nasihat atau solusi.



Terkadang, yang kamu butuhkan hanyalah seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi.



Kamu tidak harus menjelaskan seluruh detail perceraian kepada semua orang. Pilihlah orang-orang yang dapat dipercaya, menghargai batasan pribadi, dan mampu memberikan dukungan emosional yang sehat.



Beberapa bentuk dukungan yang bisa kamu bangun antara lain:



Keluarga dan teman dekat. Ceritakan apa yang sedang kamu alami kepada orang yang bisa mendengarkan dengan empati.



Kelompok dukungan. Bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki pengalaman serupa dapat membantu mengurangi perasaan sendirian.



Psikolog atau konselor. Bantuan profesional dapat membantu kamu memahami emosi, mengelola konflik batin, dan mengembangkan strategi menghadapi perubahan kehidupan.



Aktivitas sosial. Tetap terlibat dalam kegiatan positif agar kehidupanmu tidak hanya berpusat pada pengalaman perceraian.



Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menjalani konseling individual.



Psikolog dapat membantu kamu mengeksplorasi perasaan kehilangan, rasa bersalah, kemarahan, kecemasan, atau pengalaman traumatis yang mungkin muncul selama proses perceraian.



Jika kamu dan mantan pasangan masih harus berkomunikasi karena memiliki anak, konseling juga dapat membantu mengembangkan cara berkomunikasi yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan anak.



Perlu diingat bahwa mencari bantuan bukan tanda kelemahan. Justru, mengakui bahwa kamu membutuhkan dukungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kesehatan mental.



6. Mulai Membangun Kehidupan Baru dengan Langkah Kecil dan Realistis



Langkah terakhir adalah mulai mengarahkan perhatian pada kehidupan yang ingin kamu bangun setelah perceraian.



Namun, bukan berarti kamu harus segera melupakan masa lalu, mencari pasangan baru, atau membuktikan kepada orang lain bahwa kamu sudah bahagia.



Pemulihan tidak harus dibuktikan melalui perubahan besar.



Terkadang, kemajuan justru terlihat dari hal-hal sederhana: kamu mulai bisa tidur lebih teratur, tidak lagi terus-menerus memeriksa media sosial mantan pasangan, mampu menikmati waktu sendiri, atau kembali memiliki semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.



Dalam psikologi, kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bangkit menghadapi kesulitan dikenal sebagai resilience atau resiliensi.



Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih atau terluka. Sebaliknya, resiliensi menggambarkan kemampuan untuk tetap berfungsi, beradaptasi, dan menemukan cara menghadapi kesulitan meskipun mengalami tekanan emosional.



Kamu bisa mulai membangun resiliensi melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana.



Berikut beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan:



a. Bangun rutinitas harian



Cobalah mempertahankan jadwal tidur, makan, bekerja, dan beraktivitas secara teratur. Rutinitas memberikan struktur ketika kehidupan terasa tidak menentu.



b. Perhatikan kesehatan fisik



Aktivitas fisik, pola makan seimbang, dan tidur yang cukup dapat membantu mendukung kesehatan mental. Kamu tidak harus langsung melakukan olahraga berat. Berjalan kaki selama 15–30 menit bisa menjadi awal yang baik.



c. Tetapkan tujuan kecil



Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan sekaligus. Mulailah dengan tujuan yang dapat dicapai, seperti menyelesaikan pekerjaan, merapikan rumah, atau mengembangkan keterampilan baru.



d. Belajar menikmati waktu sendiri



Cobalah melakukan aktivitas yang menyenangkan tanpa harus selalu melibatkan orang lain. Kamu bisa pergi ke tempat favorit, membaca buku, menonton film, atau menikmati hobi yang selama ini tertunda.



e. Berhenti menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran



Melihat mantan pasangan sudah memiliki kehidupan baru atau melihat teman-teman memiliki rumah tangga yang terlihat bahagia bisa memunculkan perasaan tidak nyaman.



Namun, perjalanan hidup setiap orang berbeda. Kamu tidak harus mengikuti jadwal kehidupan orang lain untuk dianggap berhasil.



f. Berikan ruang untuk masa depan



Kamu tidak perlu terburu-buru memikirkan hubungan romantis berikutnya. Fokuslah terlebih dahulu pada kesehatan emosional, stabilitas kehidupan, dan kebutuhan pribadi.



Membangun kehidupan baru bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan menciptakan masa depan yang lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhanmu saat ini.



Mengapa Memproses Emosi Selama Perceraian Itu Penting?



Memproses emosi selama perceraian bukan hanya bertujuan agar kamu merasa lebih baik dalam jangka pendek. Proses ini juga membantu mengembangkan keterampilan psikologis yang bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya.



Ketika seseorang mampu mengenali dan mengelola emosinya, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk mengambil keputusan secara sadar, membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat, serta menghadapi konflik tanpa selalu bereaksi secara impulsif.



Sebaliknya, emosi yang terus-menerus ditekan atau tidak mendapatkan ruang untuk dipahami dapat membuat proses penyesuaian menjadi lebih sulit.



Beberapa manfaat memproses emosi secara sehat selama perceraian meliputi:



Meningkatkan kesadaran emosional: Kamu menjadi lebih memahami perasaan, kebutuhan, dan pemicu stres.



Mengurangi reaksi impulsif: Kamu dapat mengambil keputusan dengan lebih tenang, terutama ketika berkomunikasi dengan mantan pasangan.



Memulihkan harga diri: Kamu mulai memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh status pernikahan.



Membangun hubungan yang lebih sehat: Kamu dapat mengenali batasan pribadi dan kebutuhan emosional dalam hubungan.



Mengembangkan resiliensi: Kamu belajar menghadapi perubahan dan ketidakpastian dengan lebih adaptif.



Menciptakan arah kehidupan baru: Kamu memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan berdasarkan nilai dan tujuan pribadi.



Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki proses pemulihan yang berbeda. Tidak ada jaminan bahwa enam langkah tersebut akan membuat semua kesedihan menghilang dengan cepat.



Jika kesedihan, kecemasan, gangguan tidur, kehilangan minat, atau kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari berlangsung terus-menerus dan mengganggu kehidupan, pertimbangkan untuk mencari bantuan psikolog atau tenaga kesehatan mental profesional. Jika muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri, segera cari bantuan darurat dan hubungi orang tepercaya.



Penutup: Perceraian Bukan Akhir dari Seluruh Kehidupanmu



Menghadapi perceraian merupakan perjalanan emosional yang tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dilepaskan, diterima, dan dibangun kembali. Kamu mungkin kehilangan hubungan yang dahulu dianggap akan berlangsung selamanya, tetapi bukan berarti seluruh kesempatan untuk merasakan kebahagiaan ikut menghilang.



Enam langkah di atas dapat menjadi panduan untuk memproses emosi secara lebih sehat: mengakui perasaan, memberikan ruang untuk berduka, mengelola emosi, membangun kembali identitas diri, mencari dukungan sosial, dan mulai menciptakan kehidupan baru.



Ingatlah bahwa kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini.



Tidak apa-apa jika masih menangis ketika mengingat masa lalu. Tidak apa-apa jika terkadang merasa marah, kecewa, atau takut menghadapi masa depan. Kamu tidak sedang berlomba untuk menjadi orang yang paling cepat pulih.



Berikan dirimu kesempatan untuk memahami apa yang telah terjadi dan belajar dari pengalaman tersebut tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri.



Perceraian mungkin mengubah arah kehidupanmu, tetapi tidak menghilangkan kesempatanmu untuk bertumbuh, mencintai diri sendiri, dan membangun kehidupan yang bermakna.



