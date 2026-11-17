JawaPos.com - Pernahkah Anda berbaring di tempat tidur dengan tubuh yang sudah lelah, tetapi pikiran justru terasa semakin sibuk? Alih-alih terlelap, Anda malah memikirkan berbagai hal yang terjadi sepanjang hari, mengkhawatirkan masa depan, mengingat kesalahan di masa lalu, atau membayangkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi.

Kondisi ini sering disebut sebagai overthinking atau berpikir berlebihan. Kebiasaan tersebut dapat muncul ketika seseorang terus-menerus memikirkan suatu masalah tanpa menemukan penyelesaian yang jelas. Bahkan, pikiran sederhana yang sebenarnya bisa diselesaikan pada siang hari terkadang terasa jauh lebih rumit ketika malam tiba.



Dalam psikologi, kebiasaan berpikir berlebihan sebelum tidur berkaitan dengan aktivitas kognitif yang berulang, seperti rumination (merenungkan pengalaman negatif secara berulang) dan worry (kekhawatiran berlebihan terhadap kemungkinan di masa depan). Kedua proses tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan mental sehingga seseorang kesulitan memasuki kondisi rileks yang dibutuhkan untuk tidur.



Masalahnya, semakin keras seseorang berusaha menghentikan pikirannya, terkadang semakin kuat pula pikiran tersebut muncul. Akibatnya, waktu tidur berkurang, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa kurang bertenaga pada keesokan harinya.



Kabar baiknya, kebiasaan ini dapat dikelola melalui beberapa strategi yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi. Anda tidak harus memaksakan diri untuk berhenti berpikir sepenuhnya. Sebaliknya, Anda perlu belajar mengatur respons terhadap pikiran agar tidak terus-menerus menguasai perhatian.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat delapan cara untuk menghentikan kebiasaan berpikir berlebihan yang mengganggu tidur menurut psikologi.



1. Kenali Perbedaan antara Berpikir untuk Mencari Solusi dan Overthinking



Langkah pertama untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan adalah memahami bagaimana pikiran bekerja.



Tidak semua aktivitas berpikir merupakan sesuatu yang buruk. Memikirkan masalah, mengevaluasi keputusan, dan merencanakan masa depan merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Namun, ada perbedaan antara berpikir secara produktif dan terjebak dalam pemikiran yang berulang.



Berpikir produktif biasanya membantu seseorang menemukan solusi atau menentukan tindakan berikutnya. Sebaliknya, overthinking sering kali membuat seseorang mengulang pertanyaan yang sama tanpa menghasilkan keputusan baru.



Misalnya, setelah melakukan kesalahan di tempat kerja, seseorang mungkin terus memikirkan kejadian tersebut sebelum tidur.



Pikiran seperti:



Mengapa tadi saya mengatakan hal itu?



Bagaimana jika rekan kerja saya menganggap saya tidak kompeten?



Bagaimana kalau kesalahan tersebut memengaruhi karier saya?



Seharusnya saya melakukan sesuatu yang berbeda.



Jika pertanyaan tersebut terus berputar tanpa menghasilkan solusi, seseorang dapat terjebak dalam siklus pemikiran negatif.



Dalam psikologi kognitif, kemampuan mengenali pola pikir seperti ini merupakan bagian penting dari kesadaran metakognitif, yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri.



Ketika pikiran mulai berulang, cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah saya sedang mencari solusi atau hanya mengulang kekhawatiran yang sama?



Jika tidak ada tindakan baru yang bisa dilakukan saat itu, ingatkan diri bahwa masalah tersebut dapat dipikirkan kembali pada waktu yang lebih tepat.



Tujuannya bukan mengabaikan masalah, melainkan mencegah pikiran menghabiskan waktu istirahat untuk sesuatu yang belum bisa diselesaikan.



2. Luangkan Waktu Khusus untuk Memikirkan Masalah Sebelum Malam



Salah satu alasan seseorang mengalami overthinking menjelang tidur adalah karena tidak memberikan ruang khusus untuk memproses berbagai persoalan sepanjang hari.



Kesibukan pekerjaan, aktivitas rumah tangga, dan tuntutan sosial terkadang membuat seseorang menunda memikirkan masalahnya. Ketika suasana mulai tenang pada malam hari, berbagai hal yang sebelumnya terabaikan justru bermunculan.



Untuk mengatasinya, Anda dapat menerapkan teknik yang dikenal sebagai scheduled worry time atau waktu khusus untuk mengkhawatirkan sesuatu.



Teknik ini merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam pendekatan terapi kognitif-perilaku untuk membantu seseorang mengelola kekhawatiran.



Caranya cukup sederhana:



Tentukan waktu sekitar 15–20 menit pada sore atau awal malam.



Tuliskan hal-hal yang sedang mengganggu pikiran.



Pisahkan masalah yang bisa diselesaikan dari hal-hal yang berada di luar kendali.



Tentukan satu tindakan sederhana untuk masalah yang memungkinkan diselesaikan.



Setelah waktu selesai, akhiri sesi tersebut dan lanjutkan aktivitas lain.



Sebagai contoh, jika Anda khawatir mengenai pekerjaan esok hari, tuliskan tugas yang harus diselesaikan dan tentukan prioritasnya.



Dengan demikian, otak tidak perlu terus-menerus mengingatkan Anda tentang pekerjaan tersebut ketika sudah berada di tempat tidur.



Apabila kekhawatiran kembali muncul pada malam hari, Anda dapat mengatakan kepada diri sendiri bahwa persoalan tersebut sudah memiliki waktu tersendiri untuk dipikirkan.



Teknik ini membantu membangun batas antara waktu menyelesaikan masalah dan waktu beristirahat.



3. Terapkan Teknik Menulis Pikiran atau Journaling



Menuliskan pikiran merupakan salah satu cara sederhana untuk mengurangi beban mental sebelum tidur.



Ketika berbagai kekhawatiran hanya disimpan di dalam kepala, seseorang mungkin merasa harus terus mengingat semuanya. Hal tersebut dapat membuat pikiran semakin sibuk dan sulit beristirahat.



Melalui journaling, Anda memindahkan sebagian isi pikiran ke dalam bentuk tulisan sehingga dapat melihat persoalan secara lebih terstruktur.



Dalam pendekatan psikologi, kegiatan menulis ekspresif dapat membantu seseorang memproses pengalaman emosional dan memahami apa yang sedang dirasakan.



Anda tidak perlu menulis dengan bahasa yang bagus atau membuat catatan panjang. Cukup luangkan waktu sekitar 5–10 menit sebelum memulai rutinitas tidur.



Cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut:



Apa yang paling mengganggu pikiran saya hari ini?



Mengapa hal tersebut membuat saya khawatir?



Apakah ada bukti nyata yang mendukung kekhawatiran saya?



Apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapinya?



Apa hal sederhana yang patut saya syukuri hari ini?



Sebagai contoh, Anda mungkin menuliskan bahwa diri sendiri merasa cemas karena belum mendapatkan balasan pesan dari seseorang.



Setelah ditulis, Anda bisa menyadari bahwa belum tentu orang tersebut sedang marah atau memiliki masalah dengan Anda. Ada banyak kemungkinan lain yang tidak berkaitan dengan diri sendiri.



Journaling juga membantu membedakan antara fakta, asumsi, dan ketakutan.



Namun, hindari menjadikan kegiatan menulis sebagai kesempatan untuk mengulang pikiran negatif tanpa batas. Berikan waktu yang jelas, kemudian tutup buku dan lanjutkan rutinitas istirahat.



4. Gunakan Teknik Pernapasan untuk Menenangkan Tubuh dan Pikiran



Overthinking tidak hanya memengaruhi pikiran, tetapi juga dapat memicu respons fisik.



Ketika seseorang merasa khawatir, tubuh bisa mengalami peningkatan ketegangan otot, perubahan pola pernapasan, dan peningkatan kewaspadaan. Kondisi ini membuat proses menuju tidur menjadi lebih sulit.



Salah satu cara untuk membantu mengurangi ketegangan tersebut adalah melakukan latihan pernapasan secara perlahan.



Dalam psikologi dan ilmu fisiologi, pernapasan yang lambat dan teratur dapat membantu mengatur respons sistem saraf otonom serta mendukung kondisi relaksasi.



Berikut latihan sederhana yang dapat dicoba:



Berbaring atau duduk dalam posisi nyaman.



Tarik napas perlahan melalui hidung selama sekitar empat detik.



Hembuskan napas secara perlahan selama sekitar enam detik.



Ulangi selama dua hingga lima menit.



Arahkan perhatian pada sensasi udara yang masuk dan keluar.



Tidak perlu memaksakan napas terlalu dalam. Jika merasa pusing atau tidak nyaman, kembalilah ke pola pernapasan normal.



Ketika pikiran lain muncul, jangan merasa gagal. Cukup kembalikan perhatian pada proses bernapas.



Latihan ini bukan bertujuan menghilangkan semua pikiran, melainkan membantu tubuh mengurangi ketegangan sehingga lebih siap beristirahat.



Dengan latihan secara rutin, seseorang dapat mengembangkan kebiasaan menenangkan diri ketika kecemasan mulai muncul menjelang tidur.



5. Tantang Pikiran Negatif dengan Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy



Salah satu pendekatan psikologi yang banyak digunakan untuk mengatasi pola pikir negatif adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT) atau terapi perilaku kognitif.



CBT berangkat dari pemahaman bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling memengaruhi.



Seseorang yang mengalami overthinking sering kali memiliki kecenderungan membayangkan kemungkinan terburuk, menyimpulkan sesuatu tanpa bukti yang cukup, atau menganggap bahwa semua hal buruk pasti akan terjadi.



Misalnya, seseorang yang belum mendapatkan kabar dari perusahaan setelah wawancara kerja mungkin berpikir:



"Saya pasti gagal. Mereka tidak menyukai saya. Masa depan karier saya akan berantakan."



Padahal, belum tentu kesimpulan tersebut benar.



Dalam CBT, seseorang diajak mengidentifikasi pikiran otomatis negatif dan mengevaluasi apakah pemikiran tersebut sesuai dengan kenyataan.



Anda dapat mencoba tiga langkah berikut:



Pertama, identifikasi pikiran negatif.



Sadari apa yang sedang Anda pikirkan. Misalnya, "Saya takut akan melakukan kesalahan besok."



Kedua, periksa bukti yang tersedia.



Tanyakan kepada diri sendiri apakah ada bukti kuat bahwa hal buruk tersebut benar-benar akan terjadi.



Ketiga, buat pemikiran yang lebih realistis.



Alih-alih mengatakan, "Besok semuanya pasti gagal," cobalah menggantinya dengan, "Saya belum tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi saya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin."



Pendekatan ini bukan berarti memaksakan diri untuk selalu berpikir positif. Tujuannya adalah membangun pola pikir yang lebih seimbang, realistis, dan tidak didominasi oleh asumsi negatif.



Jika dilakukan secara konsisten, teknik ini dapat membantu mengurangi kecenderungan membesar-besarkan masalah yang sebenarnya belum tentu terjadi.



6. Hindari Memaksakan Diri untuk Segera Tidur



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika mengalami insomnia adalah memaksakan diri agar segera tertidur.



Seseorang mungkin melihat jam berulang kali, menghitung berapa lama waktu tidur yang tersisa, atau merasa panik karena belum juga terlelap.



Ironisnya, semakin keras seseorang berusaha tidur, semakin besar pula tekanan psikologis yang dirasakan.



Dalam pendekatan terapi perilaku kognitif untuk insomnia atau Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I), terdapat teknik yang dikenal sebagai stimulus control.



Teknik ini bertujuan membangun kembali hubungan antara tempat tidur dengan aktivitas tidur, bukan dengan kecemasan dan frustrasi.



Salah satu prinsipnya adalah tidak terus-menerus berbaring dalam kondisi terjaga dan semakin gelisah.



Jika Anda merasa sudah cukup lama terjaga dan mulai frustrasi, cobalah:



Bangun dari tempat tidur.



Pindah ke tempat yang nyaman dengan pencahayaan redup.



Lakukan aktivitas tenang seperti membaca buku ringan.



Hindari membuka media sosial atau memeriksa pekerjaan.



Kembali ke tempat tidur ketika mulai merasa mengantuk.



Tidak perlu terus melihat jam untuk memastikan berapa menit Anda sudah terjaga.



Hal yang perlu diingat adalah tidur merupakan proses biologis yang tidak bisa dipaksakan secara langsung.



Dengan mengurangi tekanan untuk segera tidur, Anda dapat membantu mengurangi kecemasan yang justru mempertahankan kondisi terjaga.



7. Kurangi Paparan Layar dan Bangun Rutinitas Sebelum Tidur



Kebiasaan menggunakan ponsel menjelang tidur juga dapat memperburuk kesulitan tidur, terutama jika seseorang menghabiskan waktu untuk membaca berita, memeriksa media sosial, atau membandingkan kehidupannya dengan orang lain.



Informasi yang terus masuk membuat otak tetap aktif memproses berbagai rangsangan.



Belum lagi konten yang memicu emosi, seperti berita negatif, konflik, atau perdebatan di media sosial, yang dapat memunculkan kekhawatiran baru.



Paparan cahaya dari perangkat elektronik, terutama ketika digunakan menjelang waktu tidur, juga dapat mengganggu ritme sirkadian dan proses biologis yang membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur.



Karena itu, cobalah membangun rutinitas malam yang lebih sehat.



Beberapa kebiasaan yang dapat diterapkan antara lain:



Berhenti menggunakan ponsel sekitar 30–60 menit sebelum tidur.



Mengurangi paparan cahaya terang pada malam hari.



Menghindari konsumsi kafein pada sore dan malam hari.



Menjaga suhu kamar tetap nyaman.



Membaca buku ringan atau mendengarkan suara yang menenangkan.



Menjaga waktu tidur dan bangun secara konsisten.



Rutinitas tersebut membantu memberikan sinyal kepada tubuh bahwa aktivitas harian sudah selesai dan waktunya beristirahat.



Selain itu, cobalah untuk tidak menjadikan tempat tidur sebagai tempat bekerja, membalas pesan, atau menyelesaikan berbagai persoalan.



Semakin konsisten rutinitas ini dilakukan, semakin mudah tubuh mengenali waktu untuk mulai beristirahat.



8. Belajar Menerima Hal-Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan



Salah satu penyebab terdalam overthinking adalah keinginan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai harapan.



Seseorang mungkin terus memikirkan perkataan orang lain, keputusan yang sudah dibuat, kemungkinan kegagalan, atau berbagai situasi yang sebenarnya berada di luar kendalinya.



Keinginan untuk mendapatkan kepastian terkadang membuat pikiran terus mencari jawaban yang tidak selalu tersedia.



Dalam psikologi, kemampuan menerima ketidakpastian dan mengembangkan fleksibilitas psikologis merupakan hal penting dalam pengelolaan kecemasan.



Fleksibilitas psikologis berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk tetap menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai yang dianggap penting, meskipun terdapat pikiran, emosi, atau situasi yang tidak menyenangkan.



Artinya, Anda tidak harus menyelesaikan semua masalah sebelum bisa beristirahat.



Cobalah membedakan dua hal berikut:



Hal yang bisa dikendalikan:



Cara Anda merespons suatu masalah.



Keputusan yang akan diambil.



Persiapan menghadapi hari esok.



Kebiasaan dan tindakan sehari-hari.



Hal yang tidak bisa dikendalikan:



Pendapat orang lain.



Kejadian yang sudah berlalu.



Hasil dari setiap usaha.



Masa depan yang belum terjadi.



Ketika pikiran mulai mengkhawatirkan sesuatu yang berada di luar kendali, cobalah mengatakan kepada diri sendiri:



"Saya tidak harus mengetahui semua jawabannya malam ini. Ada hal-hal yang memang belum bisa saya kendalikan, dan tidak apa-apa jika saya beristirahat sekarang."



Kalimat sederhana tersebut dapat menjadi pengingat bahwa ketidakpastian merupakan bagian normal dari kehidupan.



Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti menyadari batas kendali diri dan mengarahkan energi pada hal-hal yang memang bisa dilakukan.



Mengapa Overthinking Bisa Membuat Seseorang Sulit Tidur?



Untuk memahami pentingnya mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan, kita juga perlu mengetahui hubungan antara aktivitas mental dan kualitas tidur.



Pada dasarnya, tubuh membutuhkan kondisi yang relatif tenang agar dapat beralih dari keadaan terjaga menuju tidur.



Namun, ketika seseorang terus memikirkan berbagai persoalan, otak dapat mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi.



Kondisi tersebut sering disebut sebagai cognitive arousal, yaitu meningkatnya aktivitas mental yang membuat seseorang sulit merasa rileks.



Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan hubungan antara overthinking dan gangguan tidur:



1. Meningkatnya kekhawatiran



Pikiran mengenai masalah pekerjaan, hubungan, keuangan, atau masa depan dapat memicu respons stres sehingga seseorang sulit merasa tenang.



2. Aktivitas mental yang terus berulang



Merenungkan kesalahan masa lalu atau membayangkan kemungkinan buruk dapat membuat otak terus memproses informasi ketika tubuh seharusnya beristirahat.



3. Ketegangan emosional



Kecemasan, rasa bersalah, dan ketakutan dapat meningkatkan ketegangan psikologis yang menghambat proses tidur.



4. Terbentuknya kecemasan terhadap tidur



Ketika seseorang berulang kali mengalami kesulitan tidur, ia mungkin mulai takut tidak bisa tidur pada malam berikutnya. Ketakutan ini dapat memperburuk masalah yang sudah ada.



Karena itu, mengatasi overthinking tidak cukup hanya dengan berusaha menghentikan pikiran. Seseorang juga perlu membangun kebiasaan yang mendukung relaksasi, mengelola kecemasan, dan memperbaiki pola tidur.



Kapan Harus Mencari Bantuan Profesional?



Overthinking sesekali merupakan pengalaman yang umum dialami banyak orang. Namun, jika kebiasaan tersebut terus mengganggu tidur dan aktivitas sehari-hari, kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan.



Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan apabila:



Kesulitan tidur terjadi berulang kali selama beberapa minggu.



Pikiran negatif terasa sulit dikendalikan.



Anda sering merasa cemas atau tegang sepanjang hari.



Konsentrasi dan produktivitas mulai menurun.



Tubuh terus-menerus merasa lelah meskipun sudah memiliki waktu istirahat.



Gangguan tidur mulai memengaruhi hubungan sosial dan pekerjaan.



Untuk insomnia yang menetap, CBT-I merupakan salah satu pendekatan terapi yang direkomendasikan dan memiliki bukti ilmiah yang kuat.



Profesional juga dapat membantu mengevaluasi apakah gangguan tidur berkaitan dengan kecemasan, stres berkepanjangan, depresi, kondisi medis, atau faktor lainnya.



Kesimpulan



Kebiasaan berpikir berlebihan sebelum tidur dapat membuat seseorang merasa lelah secara mental sekaligus kesulitan mendapatkan istirahat yang berkualitas.



Pikiran mengenai masa lalu, kekhawatiran tentang masa depan, hingga ketakutan terhadap berbagai kemungkinan buruk dapat membuat otak terus aktif ketika tubuh sebenarnya membutuhkan waktu untuk beristirahat.



Menurut prinsip-prinsip psikologi, kebiasaan tersebut dapat dikelola melalui berbagai strategi, seperti mengenali pola pikir negatif, menyediakan waktu khusus untuk memikirkan masalah, melakukan journaling, menerapkan latihan pernapasan, menggunakan teknik CBT, dan membangun rutinitas tidur yang sehat.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah Anda tidak harus memaksa diri untuk berhenti berpikir sepenuhnya.



Pikiran yang muncul bukan sesuatu yang selalu bisa dikendalikan, tetapi respons terhadap pikiran tersebut dapat dilatih. Ketika kekhawatiran datang, Anda bisa belajar mengamatinya tanpa harus mengikuti setiap kemungkinan yang muncul di kepala.



Ingatlah bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Ada hal-hal yang bisa dipikirkan kembali besok, ada keputusan yang membutuhkan waktu, dan ada situasi yang memang berada di luar kendali.



