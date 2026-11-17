JawaPos.com - Pernahkah kamu tiba-tiba mengingat kejadian saat masih kecil? Mungkin tentang permainan sederhana bersama teman-teman, suasana rumah ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, suara orang tua yang memanggil namamu, atau bahkan sebuah kejadian kecil yang sudah berlangsung puluhan tahun lalu.

Menariknya, ada beberapa pengalaman masa kecil yang masih bisa kita ingat dengan sangat jelas, meskipun banyak kejadian lainnya justru sudah terlupakan. Bahkan, terkadang kita masih mampu mengingat aroma makanan, bentuk rumah, wajah seseorang, hingga perasaan yang muncul ketika mengalami peristiwa tersebut.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Menurut psikologi, ingatan masa kecil tidak sekadar berkaitan dengan kemampuan otak menyimpan informasi. Ada banyak faktor yang memengaruhinya, mulai dari emosi, pengalaman pertama, hubungan dengan orang-orang terdekat, hingga bagaimana otak memproses dan menyimpan kenangan.



Masa kecil merupakan periode penting dalam perkembangan manusia. Pengalaman yang terjadi pada masa tersebut dapat membentuk cara seseorang memahami dunia, mengenali emosi, dan membangun hubungan dengan orang lain ketika dewasa.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat tujuh alasan mengapa kamu masih mengingat berbagai kejadian yang pernah terjadi saat masa kecil menurut perspektif psikologi.



1. Pengalaman Masa Kecil Memiliki Ikatan Emosional yang Kuat



Salah satu alasan utama mengapa seseorang masih mengingat kejadian masa kecil adalah karena pengalaman tersebut memiliki hubungan emosional yang mendalam.



Dalam psikologi, emosi memiliki peran penting dalam proses pembentukan ingatan. Peristiwa yang membuat seseorang merasa sangat bahagia, sedih, takut, terkejut, atau kecewa sering kali lebih mudah diingat dibandingkan kejadian yang berlangsung biasa saja.



Misalnya, kamu mungkin sudah lupa apa yang dimakan saat sarapan pada suatu hari ketika masih berusia tujuh tahun. Namun, kamu masih mengingat dengan jelas momen ketika mendapatkan hadiah pertama dari orang tua.



Mengapa bisa demikian?



Ketika seseorang mengalami peristiwa yang melibatkan emosi kuat, otak akan memberikan perhatian lebih besar terhadap pengalaman tersebut. Sistem otak yang berkaitan dengan emosi, khususnya amigdala, berinteraksi dengan bagian otak yang berperan dalam pembentukan ingatan, seperti hipokampus.



Interaksi tersebut dapat membantu memperkuat penyimpanan ingatan tertentu.



Itulah sebabnya pengalaman yang memiliki makna emosional sering kali bertahan lebih lama dalam ingatan.



Bahkan, kejadian sederhana seperti bermain bersama teman, mendapatkan pelukan dari ibu, atau merayakan ulang tahun bersama keluarga bisa menjadi kenangan yang sulit dilupakan.



2. Masa Kecil Merupakan Periode Penuh Pengalaman Pertama



Alasan berikutnya adalah karena masa kecil merupakan periode ketika seseorang mengalami banyak hal untuk pertama kalinya.



Pertama kali masuk sekolah, pertama kali memiliki teman dekat, pertama kali belajar naik sepeda, pertama kali pergi berlibur, hingga pertama kali merasakan kehilangan.



Pengalaman pertama sering kali terasa istimewa karena otak sedang mempelajari sesuatu yang baru.



Dalam psikologi kognitif, kebaruan atau novelty dapat meningkatkan perhatian seseorang terhadap suatu peristiwa. Ketika sesuatu terasa berbeda dari pengalaman sebelumnya, otak cenderung memprosesnya dengan lebih mendalam.



Sebagai contoh, seseorang mungkin masih mengingat pengalaman pertama kali naik sepeda tanpa bantuan orang tua.



Ia bisa mengingat bagaimana rasanya merasa takut terjatuh, bagaimana seseorang memegang bagian belakang sepeda, hingga perasaan bangga ketika akhirnya berhasil mengayuh sendiri.



Pengalaman tersebut bukan hanya sebuah kejadian biasa, melainkan bagian dari proses belajar dan perkembangan diri.



Semakin bermakna pengalaman pertama tersebut, semakin besar kemungkinan seseorang akan mengingatnya dalam jangka panjang.



3. Kenangan Masa Kecil Berkaitan dengan Pembentukan Identitas Diri



Kenangan masa kecil juga memiliki hubungan erat dengan bagaimana seseorang mengenali dirinya sendiri.



Dalam psikologi, terdapat konsep yang dikenal sebagai autobiographical memory, yaitu ingatan mengenai pengalaman pribadi yang membentuk kisah kehidupan seseorang.



Ingatan autobiografis membantu manusia memahami perjalanan hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa.



Contohnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga sederhana mungkin masih mengingat bagaimana dahulu ia sering bermain di halaman rumah, membantu orang tua, atau menghabiskan waktu bersama saudara.



Kenangan tersebut dapat menjadi bagian dari cerita yang ia gunakan untuk memahami siapa dirinya saat ini.



Ketika seseorang mengingat masa kecil, sebenarnya ia tidak hanya mengingat sebuah peristiwa. Ia juga sedang mengingat bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kepribadiannya.



Misalnya, seseorang yang dahulu sering mengalami kesulitan mungkin tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Sementara itu, seseorang yang memiliki kenangan hangat bersama keluarga mungkin menjadikan pengalaman tersebut sebagai gambaran tentang arti kasih sayang.



Namun, perlu dipahami bahwa kenangan masa kecil bukan satu-satunya faktor pembentuk kepribadian. Lingkungan, pendidikan, hubungan sosial, dan pengalaman ketika dewasa juga memiliki pengaruh besar.



4. Pengalaman yang Terjadi Berulang Kali Membuat Kenangan Lebih Mudah Diingat



Tidak semua kenangan masa kecil terbentuk dari kejadian besar. Sebagian justru berasal dari rutinitas sederhana yang dilakukan berulang kali.



Misalnya, kebiasaan bermain di tempat yang sama setiap sore, menonton acara televisi bersama keluarga, pergi ke sekolah melewati jalan tertentu, atau mengunjungi rumah nenek setiap akhir pekan.



Dalam psikologi, pengulangan dapat membantu memperkuat proses pembelajaran dan ingatan.



Ketika suatu pengalaman terjadi berkali-kali, otak memiliki lebih banyak kesempatan untuk memproses dan menghubungkan informasi yang berkaitan dengan pengalaman tersebut.



Itulah mengapa seseorang terkadang masih mengingat suasana rumah masa kecilnya dengan sangat jelas.



Ia mungkin ingat letak ruang tamu, suara kendaraan yang melintas di depan rumah, aroma masakan dari dapur, atau kebiasaan anggota keluarganya.



Hal-hal tersebut menjadi bagian dari ingatan karena sering hadir dalam kehidupan sehari-hari.



Menariknya, rutinitas sederhana yang dahulu terasa biasa saja terkadang justru menjadi sesuatu yang sangat dirindukan ketika seseorang sudah dewasa.



5. Aroma, Suara, dan Tempat Tertentu Bisa Memunculkan Kembali Kenangan Lama



Pernahkah kamu mencium aroma makanan tertentu, kemudian tiba-tiba teringat suasana rumah ketika masih kecil?



Atau mendengar sebuah lagu lama yang langsung mengingatkanmu pada seseorang atau kejadian di masa lalu?



Fenomena ini berkaitan dengan hubungan antara memori dan rangsangan sensorik.



Otak manusia menyimpan pengalaman melalui berbagai informasi, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa.



Ketika seseorang kembali menemukan rangsangan yang mirip dengan pengalaman sebelumnya, ingatan yang berkaitan dengannya dapat muncul kembali.



Dalam psikologi, hal ini berhubungan dengan konsep cue-dependent memory, yaitu proses mengingat yang dibantu oleh petunjuk atau isyarat tertentu.



Salah satu fenomena yang menarik adalah hubungan antara aroma dan kenangan autobiografis. Aroma tertentu terkadang dapat memunculkan ingatan yang terasa sangat hidup dan disertai emosi yang kuat.



Sebagai contoh, aroma kue yang dahulu sering dibuat oleh ibu mungkin membuat seseorang teringat pada suasana dapur rumah masa kecilnya.



Begitu juga dengan suara hujan, lagu anak-anak, atau suara lonceng sekolah yang bisa mengingatkan seseorang pada pengalaman bertahun-tahun sebelumnya.



Hal ini menunjukkan bahwa kenangan tidak hanya tersimpan dalam bentuk cerita, tetapi juga memiliki hubungan dengan pengalaman indrawi yang pernah kita alami.



6. Pengalaman Masa Kecil yang Belum Selesai Secara Emosional Bisa Terus Teringat



Tidak semua kenangan masa kecil yang bertahan lama merupakan pengalaman menyenangkan.



Ada pula pengalaman yang membuat seseorang merasa sedih, kecewa, takut, malu, atau terluka.



Misalnya, seseorang masih mengingat ketika pernah dimarahi di depan banyak orang, merasa ditinggalkan oleh teman, mengalami kegagalan, atau tidak mendapatkan perhatian yang diharapkan dari orang terdekat.



Dalam psikologi, pengalaman yang melibatkan emosi negatif terkadang dapat memiliki pengaruh kuat terhadap ingatan.



Hal ini terjadi karena otak memberikan perhatian lebih besar terhadap peristiwa yang dianggap penting atau berpotensi mengancam.



Selain itu, pengalaman yang terus dipikirkan atau direnungkan dapat kembali diaktifkan dalam ingatan.



Sebagai contoh, seseorang yang dahulu sering merasa tidak dihargai mungkin masih mengingat beberapa kejadian tertentu ketika sudah dewasa.



Bukan berarti setiap orang yang mengingat kejadian menyakitkan pasti memiliki masalah psikologis. Mengingat pengalaman negatif merupakan bagian normal dari kehidupan manusia.



Namun, apabila kenangan tersebut terus mengganggu kehidupan sehari-hari, memunculkan ketakutan berlebihan, atau membuat seseorang kesulitan menjalani hubungan sosial, berbicara dengan psikolog dapat menjadi langkah yang bermanfaat.



Memahami pengalaman masa lalu bukan berarti harus terus hidup di dalamnya. Sebaliknya, seseorang dapat belajar menerima, memahami, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan masa lalunya.



7. Nostalgia Membantu Seseorang Merasa Terhubung dengan Masa Lalunya



Alasan terakhir adalah karena manusia memiliki kemampuan untuk merasakan nostalgia.



Nostalgia merupakan perasaan rindu atau kerinduan emosional terhadap pengalaman yang pernah terjadi pada masa lalu.



Ketika seseorang sudah dewasa, ia mungkin mulai merindukan kehidupan masa kecil yang terasa lebih sederhana.



Ia teringat bermain bersama teman tanpa memikirkan pekerjaan, pulang sekolah tanpa memikirkan tanggung jawab, atau menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa menyadari bahwa suatu hari semua itu akan menjadi kenangan.



Dalam psikologi, nostalgia tidak selalu dipandang sebagai perasaan negatif.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa nostalgia dapat membantu seseorang mempertahankan rasa kesinambungan identitas diri, meningkatkan perasaan terhubung dengan orang lain, serta memberikan makna terhadap perjalanan hidupnya.



Ketika mengingat masa kecil, seseorang mungkin merasa lebih dekat dengan orang-orang yang dahulu hadir dalam kehidupannya.



Kenangan tersebut juga dapat memberikan rasa nyaman ketika seseorang sedang menghadapi perubahan, kesepian, atau tekanan dalam kehidupan dewasa.



Namun, nostalgia juga bisa membuat seseorang terlalu sering membandingkan masa lalu dengan masa sekarang.



Karena itu, penting untuk menikmati kenangan tanpa harus merasa bahwa kehidupan dahulu selalu lebih baik daripada kehidupan saat ini.



Masa lalu memang tidak bisa diulang, tetapi pengalaman yang pernah terjadi dapat menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup seseorang.



Mengapa Tidak Semua Orang Bisa Mengingat Masa Kecil dengan Jelas?



Meskipun banyak orang memiliki kenangan masa kecil, kemampuan mengingat setiap orang berbeda-beda.



Ada orang yang bisa mengingat kejadian ketika masih berusia tiga atau empat tahun. Namun, ada pula yang hanya memiliki sedikit ingatan sebelum memasuki usia sekolah.



Dalam psikologi perkembangan, terdapat fenomena yang disebut childhood amnesia atau amnesia masa kanak-kanak.



Istilah ini merujuk pada terbatasnya kemampuan orang dewasa untuk mengingat pengalaman autobiografis dari tahun-tahun awal kehidupannya, terutama sebelum usia tiga hingga empat tahun.



Fenomena tersebut berkaitan dengan perkembangan otak, bahasa, kemampuan membentuk ingatan autobiografis, serta perkembangan konsep diri.



Ketika masih sangat kecil, seseorang sebenarnya sudah dapat belajar dan menyimpan berbagai bentuk ingatan. Namun, tidak semua ingatan tersebut dapat diakses kembali ketika ia dewasa.



Selain itu, kemampuan mengingat masa kecil juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kebiasaan bercerita tentang masa lalu, pengalaman emosional, dan perbedaan individu.



Jadi, jika kamu tidak terlalu mengingat masa kecil, bukan berarti masa kecilmu tidak memiliki pengalaman penting.



Bisa saja sebagian pengalaman tersebut tersimpan dalam bentuk pembelajaran, kebiasaan, atau respons emosional yang tidak selalu muncul sebagai ingatan yang jelas.



Kesimpulan



Mengingat berbagai kejadian saat masa kecil merupakan bagian dari cara manusia memahami perjalanan hidupnya.



Menurut psikologi, ada banyak alasan mengapa kenangan tersebut dapat bertahan hingga seseorang dewasa. Mulai dari ikatan emosional yang kuat, pengalaman pertama, pembentukan identitas diri, pengulangan pengalaman, rangsangan indrawi, pengalaman emosional yang belum terselesaikan, hingga munculnya nostalgia.



Menariknya, kenangan yang paling bertahan lama tidak selalu merupakan peristiwa besar. Terkadang, hal-hal sederhana seperti bermain di halaman rumah, mendengar suara orang tua, menikmati makanan buatan keluarga, atau tertawa bersama teman justru menjadi kenangan yang paling berharga.



Masa kecil memang tidak bisa dikembalikan. Namun, pengalaman yang pernah kita lalui tetap menjadi bagian dari cerita kehidupan.



