JawaPos.com-Di tengah kehidupan yang serba buru-buru, perilaku tulus dan menenangkan dari orang-orang yang bersedia mendengarkan cerita anda tampak sangat istimewa.

Meskipun begitu, hal seperti ini semakin jarang ditemukan. Kehadiran yang anda anggap biasa, bisa menjadi istimewa saat ada seseorang yang selalu hadir dan menghargai cerita anda.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (17/11) sosok pendengar yang baik memiliki ciri-ciri tertentu.

Berikut tujuh perilaku yang menunjukkan bahwa orang terdekat anda benar-benar mendengarkan dan menghargai keberadaan anda saat bercerita.

Memperhatikan anda

Pendengar yang baik selalu menyadari kondisi anda tidak seperti biasanya. Melalui cerita, mereka terkadang menyelipkan pertanyaan untuk menanyakan keadaan anda. Perilaku ini menunjukkan bahwa mereka memahami anda dengan cukup baik, bukan hanya sekadar berteman.

Tidak memotong pembicaraan

Saat anda bersama seorang pendengar yang baik, maka anda bisa lebih leluasa untuk berbicara dengan tenang, mengungkapkan perasaan, dan mengetahui bahwa tidak ada orang yang sedang menunggu kesempatan untuk menyela pembicaraan demi memertahankan pendapatnya sendiri.

Mencoba memahami cerita anda

Sosok pendengar yang baik benar-benar memahami bagaimana cara membuat orang lain nyaman untuk bercerita.

Mereka memahami bahwa saat seseorang menyela cerita anda dengan pengalaman pribadinya, kemudian tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan, hal tersebut justru membuat orang tersebut merasa tidak didengarkan.

Meletakkan HP

Saat anda sedang bercerita dengan pendengar yang baik, mereka akan meletakkan ponselnya.

Mereka memahami bahwa keberadaan HP di tangan dianggap dapat memberikan kesan bahwa percakapan bisa dihentikan kapanpun saat ada pesan atau panggilan masuk.

Menikmati momen bersama orang lain menjadi lebih mudah saat tidak ada gangguan yang sebenarnya bisa dihindari.

Menginngat detail cerita anda

Pendengar yang baik akan mengingat dan kembali menanyakan perkembangan dari hal-hal yang pernah anda ceritakan.

Detail-detail kecil dalam kehidupan adna merupakan salah satu pengalaman yang mereka ketahui. Mereka bahkan membuat catatan atau pengingat pada detail-detail cerita anda.

Tidak buru-buru menilai cerita anda

Mendengarkan bukan berarti harus selalu memberikan solusi. Ada kalanya, seseorang hanya membutuhkan ruang dan kepercayaan diri untuk menemukan jalan keluar dari persoalannya sendiri.

Bahasa tubuh yang terlihat

Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk hadir dan mendengarkan cerita orang lain. Mungkin cara mereka menunjukkan perhatian tidak selalu melalui kedekatan fisik atau kontak mata.