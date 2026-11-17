JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, seseorang mungkin mulai menyadari bahwa kemampuan mengingat tidak lagi secepat ketika masih muda. Nama seseorang yang baru dikenal lebih mudah terlupakan, barang-barang pribadi terkadang sulit ditemukan, atau informasi yang baru saja dibaca membutuhkan waktu lebih lama untuk diingat. Kondisi seperti ini sering kali menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika seseorang mulai memasuki usia paruh baya hingga lanjut usia.

Namun, apakah penurunan daya ingat merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari?



Menurut psikologi dan ilmu saraf, proses penuaan memang dapat membawa perubahan pada fungsi kognitif, termasuk perhatian, kecepatan memproses informasi, dan kemampuan mengingat. Akan tetapi, bukan berarti kemampuan otak untuk belajar dan menyimpan informasi akan berhenti seiring bertambahnya usia.



Otak manusia tetap memiliki kemampuan untuk beradaptasi, membentuk koneksi baru, dan mempelajari keterampilan sepanjang kehidupan. Kemampuan ini berkaitan dengan konsep neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk menyesuaikan struktur dan fungsinya sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, dan lingkungan.



Kabar baiknya, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga fungsi memori agar tetap optimal. Beberapa di antaranya bahkan tidak membutuhkan peralatan khusus atau biaya besar.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat enam teknik sederhana untuk meningkatkan daya ingat seiring bertambahnya usia menurut perspektif psikologi.



1. Melatih Otak dengan Teknik Mengingat Aktif (Active Recall)



Salah satu cara yang cukup efektif untuk melatih daya ingat adalah menggunakan teknik mengingat aktif atau active recall.



Teknik ini dilakukan dengan mencoba mengingat kembali informasi yang sudah dipelajari tanpa langsung melihat catatan, buku, atau sumber aslinya.



Sebagai contoh, setelah membaca sebuah artikel, seseorang dapat menutup bacaan tersebut kemudian mencoba menjelaskan kembali isi utamanya menggunakan kata-kata sendiri. Cara lainnya adalah membaca beberapa halaman buku, lalu mencoba menyebutkan tiga sampai lima informasi penting yang masih diingat.



Dalam psikologi kognitif, proses mengingat kembali bukan sekadar menguji kemampuan memori. Aktivitas tersebut juga membantu memperkuat proses pembelajaran dan membuat informasi lebih mudah diakses ketika dibutuhkan kembali.



Berbeda dengan membaca ulang secara pasif, active recall mengharuskan otak bekerja untuk mengambil informasi yang telah tersimpan dalam memori.



Kebiasaan ini dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti:



Mengingat kembali nama orang yang baru saja diperkenalkan.



Menceritakan kembali isi berita yang baru dibaca.



Menghafalkan daftar belanja tanpa terus-menerus melihat catatan.



Mengingat kembali percakapan atau kegiatan yang dilakukan sepanjang hari.



Mempelajari kosakata baru dan mencoba menggunakannya dalam kalimat.



Untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik, latihan mengingat sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak hanya sekali.



Misalnya, setelah mempelajari informasi baru, cobalah mengingatnya kembali setelah beberapa menit, beberapa jam, kemudian keesokan harinya.



Pendekatan ini berkaitan dengan teknik spaced retrieval, yaitu latihan mengingat yang dilakukan dengan memberikan jeda waktu di antara setiap sesi.



Sebuah tinjauan sistematis yang diterbitkan dalam jurnal Neuropsychology pada 2021 menemukan bahwa strategi mnemonik dan pelatihan kognitif dapat membantu meningkatkan kemampuan mengingat, termasuk memori prospektif pada orang dewasa dan kelompok usia lanjut.



Dengan demikian, melatih otak untuk mengingat secara aktif dapat menjadi kebiasaan sederhana yang bermanfaat untuk mempertahankan kemampuan memori.



2. Mempelajari Keterampilan Baru untuk Merangsang Neuroplastisitas Otak



Banyak orang menganggap bahwa belajar merupakan aktivitas yang hanya penting ketika masih duduk di bangku sekolah atau kuliah. Padahal, proses belajar tetap memiliki peran penting ketika seseorang memasuki usia dewasa hingga lanjut usia.



Dalam psikologi dan ilmu saraf, kemampuan otak untuk membentuk dan menyesuaikan hubungan antarsel saraf dikenal sebagai neuroplastisitas.



Ketika seseorang mempelajari sesuatu yang baru, otak perlu memproses informasi, memperhatikan detail, menghubungkan pengetahuan sebelumnya, dan membentuk pola pemahaman baru.



Aktivitas tersebut melibatkan berbagai fungsi kognitif, termasuk perhatian, memori, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar.



Oleh karena itu, mempelajari keterampilan baru dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan stimulasi mental secara teratur.



Tidak perlu mempelajari sesuatu yang terlalu rumit. Aktivitas sederhana pun dapat memberikan tantangan kognitif yang menarik.



Beberapa contoh kegiatan yang bisa dicoba antara lain:



Mempelajari bahasa asing.



Belajar memainkan alat musik.



Mengikuti kelas memasak.



Mempelajari fotografi.



Mencoba permainan strategi seperti catur.



Belajar menggunakan teknologi atau aplikasi baru.



Mengembangkan keterampilan menggambar dan menulis.



Hal yang perlu diperhatikan adalah memilih kegiatan yang benar-benar memberikan tantangan. Jika seseorang terus melakukan aktivitas yang sudah dikuasai tanpa mempelajari hal baru, stimulasi kognitif yang diperoleh mungkin menjadi lebih terbatas.



Sebagai contoh, seseorang yang sudah terbiasa membaca dapat mencoba menulis ringkasan dari buku yang dibacanya. Seseorang yang senang memasak dapat mencoba resep baru yang membutuhkan tahapan dan teknik berbeda.



Penelitian yang dibahas oleh National Institute on Aging menunjukkan bahwa aktivitas yang melibatkan pembelajaran keterampilan baru, seperti fotografi digital dan membuat kerajinan, memiliki potensi memberikan manfaat bagi fungsi kognitif. Namun, bukti mengenai manfaat jangka panjangnya masih terus diteliti.



Artinya, belajar hal baru bukan hanya membantu seseorang memperoleh pengetahuan tambahan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada otak untuk terus aktif menghadapi tantangan.



3. Menggunakan Teknik Pengelompokan Informasi dan Asosiasi



Pernahkah seseorang lebih mudah mengingat nomor telepon ketika angka-angkanya dibagi menjadi beberapa kelompok?



Fenomena tersebut berkaitan dengan teknik psikologis yang disebut chunking, yaitu mengelompokkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bermakna.



Teknik ini dapat membantu otak mengelola informasi yang cukup banyak agar lebih mudah diproses dan diingat.



Sebagai contoh, daripada mencoba mengingat deretan angka 198719451998 secara bersamaan, seseorang dapat membaginya menjadi tiga kelompok: 1987, 1945, dan 1998.



Informasi yang sebelumnya terlihat panjang menjadi lebih mudah dikenali karena memiliki struktur tertentu.



Selain chunking, seseorang juga dapat menggunakan teknik asosiasi atau menghubungkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah dikenal.



Misalnya, ketika berkenalan dengan seseorang bernama Budi, cobalah menghubungkan nama tersebut dengan teman lama atau tokoh yang memiliki nama serupa.



Contoh lainnya adalah mengingat daftar belanja dengan membayangkan hubungan antara barang-barang tersebut dalam sebuah cerita sederhana.



Dalam kehidupan sehari-hari, teknik ini dapat diterapkan dengan beberapa cara:



Menghubungkan nama dengan ciri tertentu. Ketika bertemu seseorang, perhatikan namanya dan hubungkan dengan informasi yang mudah diingat, seperti pekerjaan, tempat tinggal, atau minatnya.



Mengelompokkan daftar belanja. Pisahkan kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, dan kebutuhan rumah tangga agar lebih mudah diingat.



Menggunakan gambaran visual. Ketika ingin mengingat suatu informasi, bayangkan bentuk, warna, atau situasi yang berhubungan dengannya.



Membuat singkatan. Informasi yang terdiri dari beberapa bagian dapat diringkas menjadi singkatan yang mudah diingat.



Teknik asosiasi dan pengelompokan informasi sangat berguna karena membantu otak menemukan hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah tersimpan sebelumnya.



Dengan begitu, proses mengingat tidak hanya bergantung pada kemampuan menghafal, tetapi juga pada kemampuan memahami hubungan antarinformasi.



4. Melakukan Aktivitas Fisik Secara Teratur



Kesehatan otak tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas berpikir. Kondisi tubuh secara keseluruhan juga memiliki hubungan erat dengan fungsi kognitif.



Salah satu kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan otak adalah melakukan aktivitas fisik secara teratur.



Ketika seseorang bergerak, tubuh meningkatkan kebutuhan aliran darah dan oksigen ke berbagai jaringan, termasuk otak. Aktivitas fisik juga berkaitan dengan kesehatan pembuluh darah, metabolisme, suasana hati, dan kualitas tidur.



Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik memiliki hubungan positif dengan kesehatan kognitif, terutama ketika dilakukan secara konsisten.



Menurut American Psychological Association, olahraga dan aktivitas fisik seperti berjalan cepat dapat membantu mempertahankan fungsi otak dan mendukung kemampuan mengingat pada usia lanjut.



Beberapa aktivitas fisik sederhana yang dapat dilakukan antara lain:



Berjalan kaki selama 20–30 menit.



Bersepeda santai.



Berenang.



Melakukan senam ringan.



Berkebun.



Melakukan peregangan tubuh.



Mengikuti kelas dansa atau gerakan ritmis.



Bagi orang yang sudah memasuki usia lanjut, aktivitas fisik sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kemampuan tubuh.



Tidak harus melakukan olahraga berat untuk memperoleh manfaatnya. Konsistensi jauh lebih penting daripada memaksakan diri melakukan aktivitas yang terlalu berat.



Salah satu cara sederhana adalah membiasakan diri berjalan kaki setiap pagi atau sore hari. Aktivitas tersebut dapat menjadi kesempatan untuk bergerak sekaligus menikmati lingkungan sekitar.



Selain membantu menjaga kebugaran, olahraga juga dapat mendukung kesehatan mental. Perasaan lebih rileks setelah beraktivitas fisik dapat membantu seseorang mengelola stres, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kemampuan berkonsentrasi dan mengingat informasi.



Dengan menjaga tubuh tetap aktif, seseorang turut memberikan dukungan bagi kesehatan otaknya.



5. Menjaga Kualitas Tidur agar Otak Dapat Mengolah Informasi



Tidur sering kali dianggap sebagai waktu ketika tubuh berhenti beraktivitas. Padahal, selama tidur, otak tetap menjalankan berbagai proses penting, termasuk proses yang berkaitan dengan konsolidasi memori.



Konsolidasi memori merupakan proses ketika informasi yang telah dipelajari dan diperoleh selama seseorang terjaga diperkuat serta diorganisasikan sehingga lebih stabil dalam ingatan.



Itulah sebabnya tidur memiliki peran penting dalam proses belajar dan mengingat.



Ketika seseorang mengalami kurang tidur, kemampuan berkonsentrasi, mempertahankan perhatian, dan memproses informasi dapat terganggu.



Akibatnya, seseorang mungkin merasa lebih mudah lupa, sulit memahami pembicaraan, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari sesuatu.



Pada usia yang semakin bertambah, perubahan pola tidur juga dapat terjadi. Sebagian orang mengalami tidur yang lebih ringan, lebih sering terbangun pada malam hari, atau kesulitan mempertahankan waktu tidur yang konsisten.



Untuk membantu menjaga kualitas tidur, beberapa kebiasaan berikut dapat diterapkan:



Pertama, buat jadwal tidur yang teratur. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari.



Kedua, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Lingkungan yang tenang, gelap, dan memiliki suhu sesuai dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat.



Ketiga, kurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur. Hindari aktivitas yang terlalu merangsang pikiran sebelum waktu beristirahat.



Keempat, batasi konsumsi kafein pada sore dan malam hari. Pada sebagian orang, kafein dapat mengganggu kemampuan untuk tidur.



Kelima, lakukan kegiatan yang menenangkan. Membaca buku ringan, melakukan peregangan, atau latihan pernapasan dapat membantu tubuh bersiap untuk beristirahat.



National Institute on Aging menyebutkan bahwa orang dewasa yang lebih tua umumnya membutuhkan sekitar tujuh hingga delapan jam tidur setiap malam.



Namun, kebutuhan tidur setiap individu dapat berbeda.



Menjaga kualitas tidur bukan hanya membantu tubuh memulihkan energi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi otak untuk memproses dan memperkuat informasi yang telah dipelajari sepanjang hari.



6. Memperkuat Hubungan Sosial dan Mengelola Stres



Teknik terakhir yang tidak kalah penting adalah menjaga hubungan sosial dan mengelola stres.



Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa aktivitas sosial juga melibatkan berbagai fungsi kognitif.



Ketika seseorang berbincang dengan teman, berdiskusi dengan keluarga, atau mengikuti kegiatan komunitas, otak harus bekerja untuk memahami perkataan, mengingat informasi, mengenali ekspresi wajah, dan memberikan respons yang sesuai.



Aktivitas tersebut melibatkan perhatian, bahasa, memori, dan kemampuan berpikir.



Selain itu, hubungan sosial yang positif dapat membantu menjaga kesehatan emosional dan mengurangi perasaan kesepian.



Menurut American Psychological Association, keterlibatan dalam aktivitas sosial dan komunitas dapat memberikan manfaat bagi suasana hati serta fungsi memori pada orang dewasa yang lebih tua.



Beberapa kegiatan sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga stimulasi sosial antara lain:



Mengobrol secara rutin dengan keluarga.



Mengunjungi teman atau kerabat.



Mengikuti komunitas sesuai minat.



Bergabung dengan kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal.



Mengikuti kelompok membaca atau diskusi.



Melakukan aktivitas bersama pasangan atau sahabat.



Menjadi sukarelawan dalam kegiatan masyarakat.



Selain menjaga hubungan sosial, mengelola stres juga penting untuk mendukung fungsi memori.



Ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, perhatian dan konsentrasi dapat terganggu. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi kekhawatiran membuat seseorang lebih sulit memusatkan perhatian pada informasi yang sedang diterima.



Akibatnya, informasi tersebut tidak diproses secara optimal sehingga lebih mudah terlupakan.



Untuk mengelola stres, seseorang dapat mencoba latihan pernapasan, meditasi sederhana, berjalan santai, melakukan hobi, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.



Jika perasaan sedih, cemas, atau kehilangan minat berlangsung selama beberapa minggu dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari bantuan profesional juga merupakan langkah yang tepat.



Menjaga kesehatan emosional bukan hanya membuat kehidupan terasa lebih nyaman, tetapi juga membantu menciptakan kondisi yang lebih mendukung aktivitas berpikir dan mengingat.



Kebiasaan Kecil yang Dapat Membantu Menjaga Daya Ingat Setiap Hari



Enam teknik di atas akan lebih bermanfaat jika diterapkan secara konsisten. Tidak perlu mengubah seluruh rutinitas dalam satu waktu. Seseorang dapat memulainya dengan kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan setiap hari.



Berikut contoh rutinitas sederhana untuk menjaga fungsi memori:



Waktu



Aktivitas



Pagi



Berjalan kaki atau melakukan senam ringan



Setelah sarapan



Membaca artikel atau mempelajari informasi baru



Siang



Mencoba mengingat kembali informasi yang dipelajari



Sore



Berinteraksi dengan keluarga atau teman



Malam



Menulis catatan kegiatan dan hal penting yang perlu diingat



Sebelum tidur



Melakukan aktivitas menenangkan dan menjaga jadwal tidur



Rutinitas tersebut dapat disesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas masing-masing individu.



Hal yang paling penting adalah memberikan kesempatan kepada otak untuk tetap aktif melalui pembelajaran, aktivitas fisik, interaksi sosial, dan istirahat yang cukup.



Kapan Penurunan Daya Ingat Perlu Diwaspadai?



Meskipun sedikit perubahan kemampuan mengingat dapat menjadi bagian dari proses penuaan normal, tidak semua masalah memori sebaiknya dianggap sebagai hal biasa.



Menurut National Institute on Aging, lupa sesekali, membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari hal baru, atau sesekali salah meletakkan barang dapat terjadi seiring bertambahnya usia.



Namun, terdapat beberapa tanda yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, seperti:



Sering mengulang pertanyaan yang sama dalam waktu singkat.



Tersesat di tempat yang sebelumnya sudah dikenal.



Kesulitan mengikuti resep atau petunjuk sederhana.



Sering kebingungan mengenai waktu, orang, atau tempat.



Kesulitan mengelola kegiatan sehari-hari yang sebelumnya dapat dilakukan secara mandiri.



Mengalami perubahan perilaku atau kemampuan berpikir yang semakin mengganggu kehidupan sehari-hari.



Jika mengalami perubahan memori yang nyata atau semakin memburuk, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter.



Penurunan daya ingat tidak selalu disebabkan oleh demensia atau penyakit Alzheimer. Gangguan tidur, depresi, kecemasan, efek samping obat, gangguan tiroid, serta kekurangan vitamin B12 juga dapat memengaruhi kemampuan mengingat.



Karena itu, pemeriksaan profesional penting untuk mengetahui penyebab yang mendasarinya dan menentukan penanganan yang sesuai.



Kesimpulan



Bertambahnya usia memang dapat membawa perubahan pada kemampuan mengingat. Namun, bukan berarti seseorang harus menerima penurunan daya ingat tanpa melakukan upaya untuk menjaga kesehatan otak.



Psikologi dan ilmu saraf menunjukkan bahwa otak tetap memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan membentuk hubungan baru sepanjang kehidupan.



Enam teknik sederhana, yaitu melatih mengingat secara aktif, mempelajari keterampilan baru, menggunakan asosiasi dan pengelompokan informasi, melakukan aktivitas fisik, menjaga kualitas tidur, serta memperkuat hubungan sosial dan mengelola stres, dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehat untuk mendukung fungsi memori.



Tidak ada satu teknik yang dapat menjamin seseorang terbebas dari penurunan kognitif atau demensia. Namun, menerapkan berbagai kebiasaan positif secara konsisten merupakan langkah yang masuk akal untuk mendukung kesehatan otak.



Pada akhirnya, menjaga daya ingat bukan hanya tentang menghafal lebih banyak informasi. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani kehidupan yang aktif, sehat, penuh stimulasi, dan tetap memiliki kesempatan untuk belajar pada setiap tahap usia.