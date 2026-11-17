JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa lebih tertarik menonton pertandingan ketika kedua tim memiliki kemampuan yang hampir seimbang? Atau merasa sebuah kompetisi jauh lebih menarik ketika pemenangnya belum bisa dipastikan hingga detik-detik terakhir? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali lebih memperhatikan persaingan antara dua individu, perusahaan, tim olahraga, atau bahkan dua tokoh yang sama-sama ingin menjadi yang terbaik.

Fenomena ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Manusia memiliki ketertarikan psikologis yang kuat terhadap persaingan, terutama ketika persaingan tersebut berlangsung ketat. Kita menyukai situasi ketika kemenangan tidak mudah diraih, ketika setiap pihak memiliki peluang yang hampir sama, dan ketika hasil akhirnya masih menjadi misteri.



Menariknya, ketertarikan ini tidak selalu berkaitan dengan keinginan untuk menang. Terkadang, kita justru menikmati ketegangan, drama, ketidakpastian, dan perjalanan panjang yang terjadi selama kompetisi berlangsung.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui sejumlah konsep, mulai dari kebutuhan manusia untuk berprestasi, perbandingan sosial, sistem penghargaan otak, hingga kecenderungan kita mencari pengalaman emosional yang intens.



Lantas, mengapa kita begitu terobsesi dengan persaingan yang ketat?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat tujuh alasan psikologis yang menjelaskan fenomena tersebut.



1. Otak Manusia Menyukai Ketidakpastian dan Kejutan



Salah satu alasan utama mengapa persaingan ketat begitu menarik adalah karena manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang belum diketahui hasilnya.



Bayangkan dua pertandingan sepak bola. Pada pertandingan pertama, satu tim jauh lebih unggul dan hampir dipastikan menang sejak awal. Pada pertandingan kedua, kedua tim memiliki kemampuan yang seimbang. Skor terus berubah, peluang kemenangan terbuka bagi kedua pihak, dan hasil akhir baru diketahui pada menit terakhir.



Mana yang lebih menarik untuk ditonton?



Bagi banyak orang, pertandingan kedua terasa jauh lebih menegangkan.



Hal ini berkaitan dengan respons psikologis manusia terhadap ketidakpastian. Ketika hasil suatu peristiwa belum dapat diprediksi, perhatian kita cenderung meningkat. Kita mulai mengamati setiap perubahan kecil, memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi, dan terus mencari petunjuk mengenai hasil akhirnya.



Ketidakpastian membuat otak tetap aktif.



Dalam ilmu psikologi dan ilmu saraf, sistem penghargaan otak juga berkaitan dengan proses mengantisipasi hasil yang belum pasti. Dopamin, misalnya, berperan dalam motivasi, pembelajaran, dan antisipasi terhadap penghargaan. Respons sistem dopamin tidak sesederhana bahwa semakin tidak pasti suatu hasil, semakin tinggi dopamin yang dilepaskan. Namun, ketidakpastian dan kejutan dapat memengaruhi cara otak memproses harapan serta kemungkinan memperoleh sesuatu yang bernilai.



Itulah sebabnya persaingan yang ketat terasa begitu menarik. Kita tidak hanya ingin mengetahui siapa yang menang, tetapi juga menikmati proses menunggu jawaban tersebut.



Ketika hasilnya belum pasti, setiap detik terasa memiliki arti.



2. Kita Selalu Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak hanya menilai kemampuan, pencapaian, dan keberhasilan berdasarkan standar pribadi, tetapi juga sering membandingkannya dengan apa yang dimiliki orang lain.



Fenomena ini dikenal sebagai social comparison theory, sebuah teori yang diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada tahun 1954.



Menurut teori tersebut, manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan dan pendapatnya melalui perbandingan dengan orang lain, terutama ketika standar objektif untuk menilai dirinya tidak tersedia.



Misalnya, seseorang mungkin merasa dirinya cukup sukses sampai mengetahui bahwa teman seusianya telah memiliki bisnis besar, membeli rumah, atau mencapai posisi karier yang lebih tinggi.



Tiba-tiba, standar keberhasilannya berubah.



Persaingan yang ketat membuat proses perbandingan sosial ini semakin menarik karena jarak antara pihak-pihak yang bersaing terlihat sangat kecil.



Ketika seseorang berhasil mengalahkan lawan yang jauh lebih lemah, kemenangan tersebut mungkin terasa biasa saja. Namun, ketika ia berhasil mengungguli seseorang yang memiliki kemampuan hampir setara, pencapaian tersebut terasa jauh lebih bermakna.



Hal serupa terjadi ketika kita menjadi penonton. Kita tertarik melihat dua orang yang sama-sama hebat karena masing-masing memberikan standar pembanding bagi yang lain.



Kita ingin mengetahui siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih konsisten, dan siapa yang mampu bertahan ketika tekanan meningkat.



Dengan kata lain, persaingan ketat memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengukur kemampuan, status, dan posisi relatif dalam suatu kelompok sosial.



3. Persaingan Membuat Kemenangan Terasa Jauh Lebih Berharga



Tidak semua kemenangan memberikan kepuasan yang sama.



Memenangkan pertandingan melawan lawan yang jauh lebih lemah tentu menyenangkan. Namun, mengalahkan lawan yang memiliki kemampuan setara setelah melalui perjuangan panjang sering kali memberikan kepuasan emosional yang jauh lebih besar.



Mengapa demikian?



Salah satu penjelasannya berkaitan dengan konsep achievement motivation atau motivasi berprestasi.



Dalam psikologi, manusia memiliki dorongan untuk mencapai tujuan, mengatasi tantangan, dan membuktikan kemampuan dirinya. Tantangan yang terlalu mudah biasanya tidak memberikan stimulasi yang cukup, sedangkan tantangan yang terlalu sulit dapat menimbulkan kecemasan dan perasaan tidak berdaya.



Tantangan yang seimbang justru sering kali menjadi kondisi yang paling menarik.



Konsep ini juga berhubungan dengan teori motivasi berprestasi yang dikembangkan oleh David McClelland. Salah satu gagasan penting dalam pendekatan tersebut adalah bahwa individu dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi cenderung tertarik pada tantangan yang memiliki tingkat kesulitan menengah hingga menantang, dengan peluang keberhasilan yang masih realistis.



Ketika kita menghadapi lawan yang seimbang, kemenangan terasa seperti bukti bahwa usaha, kemampuan, strategi, dan ketekunan benar-benar memberikan hasil.



Kita bukan sekadar menang karena lawan tidak mampu bersaing. Kita menang karena berhasil melewati tantangan yang nyata.



Inilah yang membuat persaingan ketat memiliki nilai emosional yang lebih tinggi.



Bagi penonton, kemenangan dramatis juga menghadirkan pengalaman emosional yang kuat. Semakin panjang perjuangan kedua pihak, semakin besar pula potensi kepuasan ketika hasil akhirnya diketahui.



4. Kita Menyukai Drama karena Emosi Membuat Pengalaman Lebih Hidup



Persaingan ketat bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat. Persaingan juga merupakan sumber drama emosional.



Ada harapan, kecemasan, rasa takut kalah, kegembiraan, kekecewaan, dan kejutan. Semua emosi tersebut muncul dalam waktu yang relatif singkat dan membuat pengalaman menonton menjadi lebih intens.



Psikologi emosi menjelaskan bahwa pengalaman yang melibatkan perubahan emosi secara kuat cenderung lebih mudah menarik perhatian dan meninggalkan kesan dalam ingatan.



Coba pikirkan sebuah pertandingan yang berlangsung sangat ketat. Pada awalnya, Anda mungkin merasa yakin bahwa salah satu pihak akan menang. Namun, keadaan berubah secara tiba-tiba. Pihak yang sebelumnya tertinggal mulai mengejar. Keunggulan berpindah tangan. Penonton mulai berteriak dan suasana menjadi semakin menegangkan.



Pengalaman seperti ini jauh lebih kaya secara emosional dibandingkan menyaksikan hasil yang sudah dapat diprediksi sejak awal.



Kita menikmati drama karena drama membuat kita merasa terlibat.



Bahkan ketika tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak yang bertanding, kita dapat ikut merasa senang ketika seseorang menang atau kecewa ketika seseorang kalah.



Fenomena tersebut juga berkaitan dengan empati dan keterlibatan emosional. Kita dapat membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi orang yang sedang berjuang, menghadapi tekanan, dan mempertaruhkan hasil dari kerja kerasnya.



Pada akhirnya, persaingan yang ketat menawarkan sesuatu yang sering dicari manusia dalam hiburan: pengalaman emosional yang membuat kita merasa benar-benar hidup.



5. Persaingan Mengaktifkan Naluri untuk Mempertahankan Status dan Pengakuan



Sejak dahulu, kehidupan manusia berlangsung dalam lingkungan sosial yang melibatkan kerja sama sekaligus persaingan.



Dalam kelompok sosial, individu sering berusaha mendapatkan pengakuan, kepercayaan, pengaruh, dan posisi tertentu. Meskipun masyarakat modern sudah jauh berbeda dari lingkungan kehidupan manusia pada masa lampau, kebutuhan untuk dihargai dan diakui masih menjadi bagian penting dari kehidupan sosial.



Persaingan dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh pengakuan tersebut.



Seseorang yang berhasil menjadi atlet terbaik, mendapatkan promosi jabatan, memenangkan kompetisi akademik, atau membangun perusahaan yang sukses sering kali mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitarnya.



Dalam konteks ini, kemenangan bukan hanya tentang hadiah atau keuntungan materi. Kemenangan juga dapat menjadi simbol kemampuan dan status sosial.



Itulah mengapa persaingan yang ketat sering kali menarik perhatian banyak orang.



Ketika dua individu memiliki kemampuan yang hampir sama, pertarungan mereka dapat terlihat seperti perebutan posisi tertinggi. Masing-masing berusaha membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan pengakuan.



Kita pun tertarik menyaksikan proses tersebut karena status sosial merupakan sesuatu yang mudah dipahami secara emosional.



Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan.



Ketika kebutuhan akan pengakuan terlalu dominan, persaingan dapat berubah menjadi obsesi. Seseorang mungkin mulai mengukur harga dirinya berdasarkan kemenangan, jabatan, kekayaan, atau pencapaian orang lain.



Akibatnya, keberhasilan tidak lagi menjadi sumber kepuasan, melainkan perlombaan tanpa akhir untuk mempertahankan posisi.



Persaingan memang dapat memotivasi manusia, tetapi kebutuhan untuk selalu menjadi yang terbaik juga dapat menjadi sumber tekanan psikologis.



6. Persaingan Ketat Membuat Kita Merasakan Tantangan yang Optimal



Pernahkah Anda begitu fokus melakukan sesuatu sampai lupa waktu?



Misalnya, bermain gim yang memiliki tingkat kesulitan sesuai kemampuan, mengerjakan proyek yang menantang, atau mengikuti pertandingan yang mengharuskan Anda terus berpikir dan mengambil keputusan.



Pengalaman tersebut berkaitan dengan konsep flow yang diperkenalkan oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi.



Flow merupakan kondisi ketika seseorang terlibat secara mendalam dalam suatu aktivitas. Perhatian menjadi sangat terfokus, tindakan terasa mengalir, dan individu menikmati proses yang sedang dilakukan.



Salah satu kondisi yang dapat mendukung pengalaman flow adalah keseimbangan antara tingkat tantangan dan kemampuan individu.



Jika tantangan terlalu mudah, seseorang dapat merasa bosan. Sebaliknya, jika tantangan terlalu sulit dibandingkan kemampuannya, seseorang dapat merasa cemas atau kewalahan.



Ketika tingkat tantangan cukup seimbang dengan kemampuan, aktivitas dapat terasa sangat menarik.



Inilah salah satu alasan mengapa persaingan yang ketat begitu memikat.



Dalam pertandingan olahraga, misalnya, kedua pihak harus terus menyesuaikan strategi, membaca gerakan lawan, mengantisipasi perubahan situasi, dan membuat keputusan dalam tekanan.



Bagi orang yang bertanding, situasi ini dapat menciptakan pengalaman keterlibatan yang sangat tinggi.



Bagi penonton, intensitas tersebut juga menarik untuk diamati. Kita menyaksikan kecerdasan, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang ditampilkan oleh masing-masing pihak.



Persaingan ketat memperlihatkan kemampuan manusia ketika berada dalam situasi yang menuntut performa terbaik.



Dan kita senang menyaksikannya.



7. Kita Menyukai Cerita tentang Perjuangan, Bukan Sekadar Hasil Akhir



Alasan terakhir mungkin menjadi salah satu yang paling mendasar.



Manusia menyukai cerita.



Kita menyukai kisah tentang seseorang yang awalnya diremehkan, kemudian bekerja keras, menghadapi kegagalan, bangkit kembali, dan akhirnya berhasil membuktikan kemampuannya.



Kisah seperti ini dapat ditemukan dalam olahraga, bisnis, pendidikan, politik, hiburan, hingga kehidupan pribadi.



Persaingan ketat memberikan struktur cerita yang sangat menarik karena menghadirkan konflik, tantangan, perubahan, dan kemungkinan penyelesaian yang tidak selalu dapat diprediksi.



Dalam psikologi naratif, manusia dipahami sebagai makhluk yang menggunakan cerita untuk memahami pengalaman dan memberikan makna terhadap kehidupan.



Kita tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu terjadi, bagaimana seseorang sampai pada titik tertentu, dan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut.



Contohnya adalah kisah seorang atlet yang selalu kalah dari rivalnya selama bertahun-tahun. Setiap pertemuan menjadi kesempatan baru untuk membuktikan diri. Ketika akhirnya ia berhasil menang, kemenangan itu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar angka di papan skor.



Ada sejarah perjuangan di baliknya.



Ada kegagalan yang pernah dialami.



Ada usaha yang tidak terlihat oleh orang lain.



Dan ada perubahan yang membuat perjalanan tersebut layak untuk dikenang.



Inilah yang membuat persaingan ketat begitu mudah menjadi bahan pembicaraan. Kita tidak hanya membicarakan siapa yang menang, tetapi juga perjalanan panjang yang membawa seseorang menuju kemenangan tersebut.



Pada akhirnya, kita sering kali lebih mengingat perjuangan yang luar biasa daripada hasil akhir yang biasa-biasa saja.



Apakah Obsesi terhadap Persaingan Selalu Baik?



Meskipun persaingan dapat memberikan motivasi, hiburan, dan kesempatan untuk berkembang, bukan berarti semua bentuk persaingan selalu sehat.



Persaingan yang sehat dapat mendorong seseorang untuk meningkatkan keterampilan, belajar dari orang lain, memperbaiki kelemahan, dan mencapai tujuan yang sebelumnya terasa sulit.



Dalam situasi seperti ini, keberadaan lawan justru dapat menjadi sumber inspirasi.



Namun, persaingan juga dapat membawa dampak negatif ketika seseorang terlalu fokus pada kemenangan dan mulai mengabaikan proses.



Beberapa tanda persaingan mulai menjadi tidak sehat antara lain:



Merasa gagal atau tidak berharga setiap kali mengalami kekalahan.



Sulit merasa bahagia ketika orang lain mendapatkan keberhasilan.



Terus-menerus membandingkan kehidupan pribadi dengan pencapaian orang lain.



Mengorbankan kesehatan, hubungan sosial, dan keseimbangan hidup demi menjadi yang terbaik.



Menganggap setiap orang sebagai ancaman atau pesaing.



Tidak mampu menikmati proses karena selalu memikirkan hasil akhir.



Psikologi juga membedakan orientasi tujuan yang berfokus pada penguasaan kemampuan (mastery goals) dan orientasi yang berfokus pada pembuktian kemampuan dibandingkan orang lain (performance goals).



Keduanya tidak selalu buruk. Namun, ketika harga diri sepenuhnya bergantung pada kemenangan dan penilaian orang lain, seseorang lebih rentan mengalami tekanan, kecemasan, dan ketidakpuasan.



Karena itu, penting untuk memahami bahwa tujuan utama persaingan bukan semata-mata mengalahkan orang lain, melainkan juga mengembangkan potensi diri.



Kesimpulan: Kita Tidak Hanya Terobsesi dengan Kemenangan, tetapi Juga dengan Proses Persaingan



Mengapa kita semua begitu tertarik dengan persaingan yang ketat?



Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar keinginan untuk melihat siapa yang menang.



Kita menyukai ketidakpastian karena membuat perhatian tetap terjaga. Kita membandingkan diri dengan orang lain untuk memahami kemampuan dan posisi sosial. Kita menikmati kemenangan yang diperoleh melalui perjuangan karena terasa lebih bermakna.



Selain itu, persaingan memberikan pengalaman emosional, mengaktifkan kebutuhan akan pengakuan, menghadirkan tantangan yang menarik, dan menciptakan cerita perjuangan yang mudah kita ingat.



Ketujuh alasan tersebut memperlihatkan bahwa persaingan merupakan bagian yang sangat dekat dengan cara manusia berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia sosialnya.



Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat: hidup bukanlah kompetisi yang harus selalu dimenangkan.



Akan selalu ada orang yang lebih cepat, lebih kaya, lebih pintar, atau lebih sukses dalam bidang tertentu. Jika kita terus-menerus menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran keberhasilan, kita mungkin tidak pernah benar-benar merasa cukup.



Persaingan terbaik bukanlah persaingan yang membuat kita membenci orang lain karena keberhasilannya. Persaingan terbaik adalah persaingan yang membuat kita terus berkembang tanpa kehilangan kemampuan untuk menghargai perjalanan sendiri.



Sebab, pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan selalu tentang menjadi lebih baik daripada orang lain.



