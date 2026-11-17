JawaPos.com - Ada kalanya seseorang perlu berhenti sejenak dari kehidupan yang terlalu ramai. Bukan karena ia membenci dunia, bukan pula karena ia tidak lagi peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, ada saat ketika terlalu banyak berinteraksi, terlalu sering memenuhi harapan orang lain, dan terlalu lama berada dalam situasi yang melelahkan membuat seseorang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri.



Kita sering diajarkan bahwa menjadi pribadi yang baik berarti selalu hadir, selalu tersedia, selalu merespons, dan selalu berusaha menjaga hubungan dengan siapa pun. Kita merasa bersalah ketika tidak membalas pesan dengan cepat, merasa tidak enak ketika menolak ajakan, bahkan merasa egois ketika memilih menghabiskan waktu sendirian.



Padahal, dalam psikologi, mengambil jarak dari lingkungan, hubungan, atau situasi tertentu tidak selalu berarti menghindar. Terkadang, jarak justru menjadi bentuk perawatan diri yang dibutuhkan agar seseorang bisa kembali mengenali kebutuhan emosionalnya.



Ada perbedaan besar antara menjauh karena membenci kehidupan dan mengambil jarak karena ingin kembali menikmati kehidupan.



Ketika seseorang memberikan ruang bagi dirinya sendiri, ia memiliki kesempatan untuk memulihkan energi, mengolah emosi, mengevaluasi hubungan, dan menemukan kembali hal-hal yang selama ini membuat hidup terasa bermakna.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat tujuh alasan mengapa mengambil jarak bisa membuatmu merasa hidup kembali menurut perspektif psikologi.



1. Mengambil Jarak Memberikan Kesempatan bagi Pikiran untuk Beristirahat



Salah satu alasan mengapa seseorang merasa lelah menjalani kehidupan adalah karena pikirannya tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan untuk beristirahat.



Setiap hari, kita menerima begitu banyak rangsangan. Pesan masuk, pekerjaan menumpuk, tuntutan sosial, percakapan yang tidak ada habisnya, hingga berbagai persoalan orang lain yang tanpa sadar ikut kita pikirkan.



Bahkan ketika tubuh sedang duduk diam, pikiran sering kali masih sibuk memikirkan sesuatu.



Dalam psikologi kognitif, kemampuan manusia untuk memproses informasi memiliki keterbatasan. Ketika seseorang terus-menerus menghadapi tuntutan mental, perhatian dan kapasitas kognitifnya dapat mengalami kelelahan.



Kondisi ini sering disebut sebagai mental fatigue atau kelelahan mental.



Mengambil jarak dari keramaian memberikan kesempatan bagi otak untuk mengurangi tuntutan perhatian yang terus-menerus. Kamu tidak harus selalu mengikuti percakapan, merespons semua orang, atau memikirkan setiap persoalan yang datang kepadamu.



Ada kalanya kamu hanya perlu menikmati pagi tanpa terburu-buru, berjalan sendirian tanpa harus berbicara dengan siapa pun, atau menghabiskan malam tanpa merasa wajib membalas semua pesan.



Hal-hal sederhana tersebut dapat memberikan ruang bagi pikiran untuk kembali tenang.



Ketika pikiran tidak terus-menerus dibebani berbagai tuntutan, kamu bisa mulai merasakan kembali kejernihan dalam berpikir. Sesuatu yang sebelumnya terasa rumit mungkin menjadi lebih mudah dipahami.



Kamu juga bisa membedakan mana persoalan yang benar-benar perlu diselesaikan dan mana yang sebenarnya tidak perlu terus-menerus kamu pikirkan.



Terkadang, yang kamu butuhkan bukan kehidupan yang baru, melainkan kesempatan untuk berhenti sejenak dari kebisingan kehidupan yang sekarang.



2. Jarak Membantumu Mengenali Kembali Siapa Dirimu Sebenarnya



Pernahkah kamu merasa tidak lagi mengenali dirimu sendiri?



Kamu terlalu sibuk menjadi seseorang yang diharapkan orang lain. Menjadi anak yang selalu mengerti, teman yang selalu tersedia, pasangan yang selalu memahami, atau rekan kerja yang tidak pernah mengecewakan.



Tanpa disadari, kamu mulai membangun kehidupan berdasarkan kebutuhan orang lain, sementara kebutuhanmu sendiri semakin lama semakin tidak terdengar.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep self-concept, yaitu cara seseorang memahami, menilai, dan mendefinisikan dirinya sendiri.



Identitas seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Hubungan dengan keluarga, teman, pasangan, dan lingkungan pekerjaan ikut membentuk cara seseorang memandang dirinya.



Namun, masalah muncul ketika penilaian orang lain menjadi satu-satunya dasar seseorang menentukan harga diri dan arah kehidupannya.



Ia mulai bertanya, "Apakah mereka menyukaiku?" daripada "Apakah aku bahagia dengan pilihan ini?"



Ia lebih sering memikirkan bagaimana agar tidak mengecewakan orang lain daripada mempertanyakan apakah dirinya sendiri sedang baik-baik saja.



Mengambil jarak bisa membantumu keluar sejenak dari pola tersebut.



Ketika kamu tidak terus-menerus berada dalam lingkungan yang menuntutmu memainkan peran tertentu, kamu memiliki kesempatan untuk mendengarkan kembali suara batinmu.



Kamu bisa bertanya kepada diri sendiri:



Apa sebenarnya yang aku inginkan?



Hal apa yang selama ini membuatku bahagia?



Apakah aku menjalani kehidupan yang benar-benar aku pilih?



Apakah aku mempertahankan hubungan karena cinta atau karena takut kehilangan?



Apakah aku sedang menjadi diriku sendiri atau hanya berusaha memenuhi ekspektasi orang lain?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya bisa mengubah cara seseorang menjalani kehidupan.



Mengambil jarak bukan berarti kamu harus meninggalkan semua orang. Terkadang, kamu hanya perlu keluar sebentar dari berbagai pengaruh eksternal agar bisa kembali mengenali dirimu sendiri.



Sebab, kamu tidak akan pernah benar-benar merasa hidup jika sepanjang waktu hanya sibuk menjadi versi dirimu yang diinginkan orang lain.



3. Mengurangi Interaksi yang Melelahkan Membantu Mengelola Emosi



Tidak semua interaksi memberikan energi positif.



Ada hubungan yang membuatmu merasa dihargai, diterima, dan didukung. Namun, ada pula hubungan yang justru membuatmu merasa cemas, bersalah, tidak cukup baik, atau terus-menerus harus membuktikan diri.



Jika kamu terlalu lama berada dalam interaksi yang penuh konflik, tekanan, dan ketidakpastian, kondisi emosionalmu bisa ikut terpengaruh.



Dalam psikologi, regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosionalnya.



Kemampuan ini penting karena emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi perilaku, pengambilan keputusan, dan kualitas hubungan sosial.



Mengambil jarak dari situasi yang memicu tekanan emosional dapat memberikan kesempatan untuk menenangkan diri sebelum bereaksi.



Misalnya, ketika kamu sedang berkonflik dengan seseorang, memaksakan diri untuk terus berbicara dalam keadaan marah sering kali justru memperburuk keadaan.



Sebaliknya, memberikan jeda dapat membantu menurunkan intensitas emosi sehingga kamu bisa melihat persoalan dengan lebih objektif.



Kamu tidak lagi hanya bereaksi berdasarkan rasa sakit, kemarahan, atau kekecewaan.



Kamu mulai mampu mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kamu rasakan, dan bagaimana sebaiknya merespons situasi tersebut.



Namun, penting untuk memahami bahwa mengambil jarak bukan berarti menekan emosi atau menghindari semua konflik.



Jarak yang sehat adalah kesempatan untuk memproses emosi, bukan menguburnya.



Kamu tetap perlu menghadapi persoalan yang memang harus diselesaikan. Hanya saja, kamu tidak harus menyelesaikannya ketika pikiran dan perasaanmu sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil.



Kadang-kadang, diam sejenak jauh lebih bijaksana daripada terus berbicara ketika hati sedang terluka.



4. Jarak Membuatmu Menyadari Hubungan Mana yang Benar-Benar Berharga



Salah satu hal menarik yang bisa terjadi ketika kamu mengambil jarak adalah kamu mulai melihat hubungan sosial dari sudut pandang yang berbeda.



Ketika setiap hari selalu berkomunikasi dengan orang yang sama, terkadang kamu tidak menyadari bagaimana hubungan tersebut sebenarnya memengaruhi kehidupanmu.



Kamu mungkin terbiasa menganggap bahwa semua hubungan harus dipertahankan, meskipun hubungan tersebut membuatmu kehilangan ketenangan.



Kamu takut dianggap berubah ketika mulai mengurangi intensitas komunikasi. Kamu khawatir orang lain akan tersinggung ketika kamu tidak selalu tersedia.



Padahal, hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap individu untuk tetap memiliki kehidupan pribadinya.



Dalam psikologi, konsep self-determination theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan psikologis dasar, termasuk otonomi, kompetensi, dan keterhubungan dengan orang lain.



Otonomi berarti memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak yang sehat.



Artinya, manusia membutuhkan hubungan sosial, tetapi juga membutuhkan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri.



Mengambil jarak dapat membantumu mengevaluasi apakah sebuah hubungan memberikan ruang untuk kebutuhan tersebut.



Kamu mulai menyadari siapa yang menghargai batasanmu, siapa yang hanya menghubungimu ketika membutuhkan sesuatu, dan siapa yang tetap memberikan dukungan meskipun kamu sedang tidak banyak berbicara.



Namun, jangan menjadikan jarak sebagai ujian untuk mengukur siapa yang akan mencarimu lebih dahulu.



Tidak semua orang mampu menunjukkan perhatian dengan cara yang sama. Ada orang yang menghargaimu tetapi tidak mengetahui bahwa kamu sedang membutuhkan dukungan.



Gunakan jarak untuk memahami kualitas hubungan, bukan untuk menciptakan permainan emosional.



Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada banyaknya orang yang berada di sekitarmu.



Lebih baik memiliki beberapa hubungan yang membuatmu merasa aman daripada mempertahankan begitu banyak hubungan yang membuatmu terus-menerus kehilangan ketenangan.



5. Mengambil Jarak Membantumu Mengurangi Ketergantungan pada Validasi Orang Lain



Salah satu hal yang membuat manusia mudah merasa lelah adalah kebiasaan mencari pengakuan dari lingkungan sekitar.



Kita ingin dianggap baik, disukai, dihargai, dan diterima.



Keinginan tersebut sebenarnya manusiawi. Sebagai makhluk sosial, kita memang membutuhkan penerimaan dan keterhubungan dengan orang lain.



Namun, masalah muncul ketika kebahagiaan dan harga diri terlalu bergantung pada penilaian eksternal.



Kamu merasa bahagia ketika mendapatkan pujian, tetapi langsung merasa tidak berharga ketika dikritik.



Kamu merasa tenang ketika seseorang membalas pesanmu, tetapi menjadi gelisah ketika pesan tersebut tidak segera mendapatkan respons.



Kamu merasa percaya diri ketika orang lain mengakui keberhasilanmu, tetapi mulai meragukan kemampuan diri ketika tidak mendapatkan apresiasi.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan contingent self-esteem, yaitu harga diri yang bergantung pada pencapaian atau persetujuan dari faktor eksternal.



Ketika harga diri terlalu bergantung pada validasi orang lain, seseorang dapat terjebak dalam siklus mencari pengakuan tanpa akhir.



Mengambil jarak dari lingkungan sosial yang terlalu mendominasi kehidupan dapat membantumu mengamati pola tersebut.



Kamu mulai belajar menikmati sesuatu tanpa harus membagikannya kepada siapa pun.



Kamu bisa merasa bahagia dengan pencapaian kecil meskipun tidak ada yang memberikan pujian.



Kamu bisa melakukan sesuatu karena memang menyukainya, bukan semata-mata agar terlihat menarik di mata orang lain.



Kamu juga mulai memahami bahwa tidak semua keputusan harus mendapatkan persetujuan orang lain.



Perlahan-lahan, kamu membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri.



Kamu tidak lagi menjadikan perhatian orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan.



Inilah salah satu bentuk kedewasaan emosional: mampu menghargai diri sendiri tanpa harus terus-menerus menunggu orang lain melakukannya.



6. Kesendirian yang Sehat Membuka Ruang untuk Kreativitas dan Pertumbuhan Diri



Banyak orang menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang menyedihkan.



Padahal, kesendirian tidak selalu identik dengan kesepian.



Dalam psikologi, terdapat perbedaan antara solitude dan loneliness.



Solitude adalah kondisi ketika seseorang memilih untuk menghabiskan waktu sendirian. Sementara loneliness merupakan pengalaman subjektif berupa perasaan terputus atau kurang memiliki hubungan sosial yang bermakna.



Seseorang bisa menikmati solitude tanpa merasa kesepian.



Bahkan, waktu yang dihabiskan sendirian dapat memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi, mengembangkan kreativitas, dan mengeksplorasi minat pribadi.



Ketika tidak terus-menerus terdistraksi oleh percakapan dan tuntutan sosial, kamu memiliki lebih banyak ruang untuk memperhatikan pikiran sendiri.



Mungkin kamu mulai membaca buku yang sudah lama tertunda, menulis sesuatu yang selama ini hanya tersimpan dalam kepala, mempelajari keterampilan baru, atau kembali menjalani hobi yang pernah membuatmu bahagia.



Kamu juga bisa menemukan kembali kenikmatan dalam aktivitas sederhana.



Menikmati secangkir kopi tanpa tergesa-gesa. Berjalan sore sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Mendengarkan musik tanpa harus melakukan pekerjaan lain. Atau sekadar duduk diam dan membiarkan pikiran beristirahat.



Pengalaman seperti ini dapat menjadi bagian dari proses mengenali kebutuhan pribadi dan membangun kehidupan yang lebih seimbang.



Kesendirian yang sehat juga memberikan kesempatan untuk bertumbuh tanpa harus selalu membandingkan perkembangan diri dengan orang lain.



Kamu tidak perlu mengetahui apa yang sedang dilakukan semua orang setiap saat.



Kamu tidak harus selalu mengikuti pencapaian orang lain.



Kamu hanya perlu memahami arah pertumbuhanmu sendiri.



Terkadang, kehidupan terasa lebih bermakna ketika kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain.



Sebab, tidak semua perkembangan harus disaksikan oleh banyak orang. Ada proses yang memang lebih baik dijalani dalam keheningan.



7. Mengambil Jarak Membantumu Menemukan Kembali Makna dan Arah Kehidupan



Alasan terakhir, dan mungkin yang paling mendalam, adalah mengambil jarak dapat memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kembali arah kehidupan.



Ketika seseorang terlalu sibuk menjalani rutinitas, ia bisa kehilangan kesempatan untuk mempertanyakan apakah kehidupan yang sedang dijalaninya benar-benar sesuai dengan nilai-nilai pribadinya.



Bangun pagi, bekerja, memenuhi tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan, berinteraksi dengan orang lain, kemudian tidur dan mengulangi rutinitas yang sama.



Semua terasa berjalan sebagaimana mestinya, tetapi ada sesuatu yang terasa kosong.



Bukan karena hidupnya tidak memiliki apa-apa, melainkan karena ia sudah terlalu lama tidak memberikan perhatian pada hal-hal yang benar-benar bermakna baginya.



Dalam psikologi eksistensial, manusia dipandang sebagai individu yang memiliki kebutuhan untuk menemukan makna, tujuan, dan tanggung jawab dalam kehidupannya.



Pemikiran Viktor Frankl, misalnya, menekankan pentingnya pencarian makna sebagai bagian penting dari pengalaman manusia.



Mengambil jarak dari rutinitas yang terlalu padat dapat memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi eksistensial.



Kamu mulai bertanya:



Apakah pekerjaan yang aku jalani masih sesuai dengan tujuan hidupku?



Apakah hubungan yang aku pertahankan memberikan ruang untuk berkembang?



Apakah aku benar-benar menikmati kehidupan atau hanya berusaha menyelesaikan hari demi hari?



Apa hal yang ingin aku lakukan jika tidak terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain?



Pertanyaan tersebut bukan berarti kamu harus mengubah seluruh kehidupan secara drastis.



Terkadang, perubahan kecil sudah cukup untuk membuat hidup terasa berbeda.



Mungkin kamu perlu memperbaiki pola istirahat, mengurangi aktivitas yang tidak penting, memperbaiki kualitas hubungan, atau memberikan lebih banyak waktu untuk sesuatu yang benar-benar kamu sukai.



Mengambil jarak membuatmu memiliki kesempatan untuk melihat kehidupan secara lebih utuh.



Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan, seberapa banyak orang yang mengenalmu, atau seberapa tinggi pencapaian yang berhasil diraih.



Hidup juga tentang bagaimana kamu merasakan setiap proses yang sedang dijalani.



Tentang ketenangan ketika bangun pagi, kebebasan menentukan pilihan, hubungan yang saling menghargai, dan kemampuan menikmati hal-hal sederhana.



Ketika kamu kembali menemukan makna, kamu tidak lagi sekadar menjalani kehidupan. Kamu mulai benar-benar hadir di dalamnya.



Bagaimana Cara Mengambil Jarak dengan Sehat Menurut Psikologi?



Setelah memahami berbagai manfaatnya, penting untuk mengetahui bahwa mengambil jarak bukan berarti menghilang dari kehidupan sosial atau memutus semua hubungan.



Jarak yang sehat seharusnya membantu seseorang membangun keseimbangan, bukan membuatnya semakin terisolasi.



Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan:



1. Kurangi interaksi yang tidak benar-benar diperlukan.



Kamu tidak harus selalu tersedia untuk semua orang. Belajarlah membedakan antara tanggung jawab yang memang harus dipenuhi dan tuntutan sosial yang sebenarnya bisa ditunda.



2. Tetapkan batasan pribadi.



Berani mengatakan tidak bukan berarti kamu tidak peduli. Batasan pribadi membantu menjaga energi, waktu, dan kesejahteraan emosional.



3. Berikan waktu untuk diri sendiri.



Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu sukai tanpa merasa harus selalu produktif atau menghasilkan sesuatu.



4. Lakukan refleksi diri.



Tuliskan apa yang kamu rasakan, apa yang membuatmu lelah, dan hal-hal apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Mengenali emosi merupakan langkah penting dalam mengelolanya.



5. Pertahankan hubungan yang suportif.



Jangan sampai keinginan untuk mendapatkan ketenangan membuatmu memutus hubungan dengan semua orang. Manusia tetap membutuhkan koneksi sosial yang sehat dan bermakna.



6. Jangan gunakan jarak sebagai hukuman.



Menghilang untuk membuat orang lain merasa bersalah bukanlah bentuk batasan yang sehat. Jika memungkinkan, komunikasikan kebutuhanmu secara jujur dan jelas.



7. Cari bantuan ketika diperlukan.



Jika perasaan kosong, kehilangan minat, kesedihan, atau keinginan untuk mengisolasi diri berlangsung lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental.



Perlu diingat bahwa mengambil jarak tidak otomatis menyelesaikan semua masalah psikologis. Manfaatnya bergantung pada alasan, cara, dan kondisi seseorang ketika melakukannya.



Penutup: Terkadang, Kamu Perlu Menjauh Sebentar agar Bisa Kembali Menikmati Kehidupan



Ada fase dalam kehidupan ketika kamu tidak membutuhkan lebih banyak orang, lebih banyak percakapan, atau lebih banyak aktivitas.



Kamu hanya membutuhkan ruang.



Ruang untuk bernapas tanpa tekanan. Ruang untuk berpikir tanpa gangguan. Ruang untuk memahami perasaan yang selama ini diabaikan. Dan ruang untuk menyadari bahwa dirimu juga memiliki kebutuhan yang layak diperhatikan.



Mengambil jarak bukan berarti kamu berubah menjadi seseorang yang dingin. Bukan berarti kamu tidak lagi menyayangi orang-orang di sekitarmu. Bukan pula berarti kamu harus menjalani kehidupan sendirian.



Terkadang, mengambil jarak justru menjadi cara untuk kembali membangun hubungan yang lebih sehat, termasuk hubungan dengan diri sendiri.



Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua orang harus dipertahankan dengan mengorbankan ketenangan, dan tidak semua kesempatan harus diterima hanya karena kamu takut mengecewakan orang lain.



Kamu juga belajar bahwa hidup tidak harus selalu ramai agar terasa bahagia.



Ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ada kekuatan dalam keheningan. Dan ada proses pemulihan yang terjadi ketika seseorang akhirnya berani memberikan perhatian kepada dirinya sendiri.



Jangan merasa bersalah hanya karena sesekali ingin menjauh dari keramaian.



Kamu tetap boleh mencintai orang lain tanpa harus selalu tersedia. Kamu tetap boleh peduli tanpa harus mengorbankan seluruh energimu. Kamu tetap boleh menjadi pribadi yang baik tanpa harus mengatakan iya terhadap segala sesuatu.



Sebab, pada akhirnya, kehidupan bukan hanya tentang bagaimana kamu hadir untuk orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kamu hadir untuk dirimu sendiri.



Terkadang, kamu harus mengambil jarak dari kebisingan dunia agar bisa mendengar kembali suara hatimu. Dan mungkin, dari sanalah kamu mulai merasa hidup kembali.