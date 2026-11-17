JawaPos.com - Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu justru jatuh hati pada pria yang sulit memberikan kepastian? Pria yang terkadang begitu perhatian, membuatmu merasa istimewa, tetapi di lain waktu mendadak menjauh tanpa penjelasan. Dia mungkin hadir ketika menginginkan kedekatan, tetapi menghilang ketika hubungan mulai membutuhkan komitmen. Anehnya, semakin sulit dia digenggam, semakin besar pula keinginanmu untuk mempertahankannya.

Kamu mungkin sudah menyadari bahwa hubungan tersebut melelahkan. Kamu tahu bahwa dirimu pantas mendapatkan seseorang yang mampu mencintai dengan utuh. Namun, ada sesuatu yang membuatmu terus berharap bahwa suatu hari nanti dia akan berubah, membuka hatinya, dan memberikan cinta yang selama ini kamu tunggu.



Dalam psikologi, ketertarikan pada seseorang yang secara emosional tidak tersedia atau emotionally unavailable dapat berkaitan dengan berbagai faktor psikologis, mulai dari pola keterikatan (attachment style), pengalaman masa kecil, kebutuhan akan validasi, hingga mekanisme penghargaan dalam otak.



Hal yang menarik adalah, terkadang kita bukan hanya jatuh cinta kepada seseorang, melainkan juga kepada harapan tentang siapa dirinya jika suatu hari dia bersedia membuka hati.



Lantas, mengapa kamu bisa begitu mudah jatuh hati pada pria yang secara emosional tidak siap menjalin hubungan?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat tujuh alasan yang bisa menjelaskan fenomena tersebut menurut perspektif psikologi.



1. Kamu Memiliki Pola Keterikatan Cemas (Anxious Attachment)



Salah satu penjelasan psikologis yang cukup kuat mengenai ketertarikan pada pria yang sulit memberikan kepastian adalah pola keterikatan cemas atau anxious attachment.



Pola keterikatan ini biasanya ditandai dengan ketakutan berlebihan terhadap penolakan, kehilangan, atau ditinggalkan oleh seseorang yang dianggap penting. Orang dengan kecenderungan ini sering kali membutuhkan kepastian emosional yang lebih besar dalam hubungan.



Ketika berhadapan dengan pria yang konsisten, terbuka, dan mudah menunjukkan perasaan, hubungan mungkin terasa aman. Namun, ketika bertemu seseorang yang sulit ditebak, sering menjauh, dan tidak memberikan kepastian, justru muncul dorongan emosional yang sangat kuat untuk mendapatkan perhatiannya.



Mengapa hal ini terjadi?



Dalam pola keterikatan cemas, ketidakpastian dapat memicu kecemasan. Ketika pria tersebut menjauh, kamu mulai memikirkan apa yang salah, apakah dia masih menyukaimu, atau apakah ada sesuatu yang bisa kamu lakukan agar dia kembali dekat.



Kamu mungkin mulai memeriksa pesan, menunggu balasan, membaca ulang percakapan, bahkan menganalisis perubahan kecil dalam sikapnya.



Tanpa disadari, suasana hatimu menjadi sangat bergantung pada bagaimana dia memperlakukanmu.



Ketika dia kembali memberikan perhatian, kamu merasa lega. Namun, ketika dia kembali menjauh, kecemasan itu muncul lagi.



Hubungan seperti ini dapat menciptakan siklus emosional yang melelahkan.



Penting untuk dipahami bahwa memiliki kecenderungan anxious attachment bukan berarti kamu lemah atau tidak mampu mencintai dengan sehat. Pola keterikatan merupakan sesuatu yang dapat dipengaruhi pengalaman hidup dan bisa berubah melalui kesadaran diri serta hubungan yang lebih aman.



Terkadang, hal yang sebenarnya kamu cari bukanlah pria yang sulit didapatkan, melainkan rasa aman yang selama ini belum kamu rasakan secara konsisten.



2. Kamu Terbiasa Menganggap Cinta Harus Diperjuangkan dengan Susah Payah



Pernahkah kamu merasa bahwa hubungan yang terlalu mudah justru terasa kurang menarik?



Sebaliknya, ketika seseorang sulit didekati, tidak mudah mengungkapkan perasaan, atau membutuhkan waktu lama untuk memberikan kepastian, kamu justru merasa tertantang.



Dalam psikologi, pengalaman dan keyakinan masa lalu dapat membentuk cara seseorang memandang cinta.



Jika sejak kecil kamu terbiasa mendapatkan kasih sayang yang tidak konsisten, misalnya perhatian hanya muncul ketika kamu berprestasi, menuruti keinginan orang lain, atau memenuhi harapan keluarga, kamu mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta harus diperoleh melalui usaha.



Akibatnya, ketika dewasa, kamu bisa saja membawa keyakinan tersebut ke dalam hubungan romantis.



Kamu merasa perlu menjadi lebih pengertian, lebih sabar, lebih menarik, atau lebih sempurna agar seseorang bersedia mencintaimu.



Pria yang secara emosional tidak siap kemudian menjadi semacam tantangan. Kamu berpikir bahwa jika berhasil membuatnya terbuka, berarti kamu cukup istimewa untuk mendapatkan hatinya.



Namun, ada satu hal yang perlu direnungkan: apakah kamu benar-benar mencintainya, atau justru sedang berusaha membuktikan bahwa dirimu layak dicintai?



Cinta yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang terus-menerus mengikuti ujian untuk mendapatkan perhatian.



Hubungan memang membutuhkan usaha, tetapi usaha tersebut semestinya datang dari kedua belah pihak. Kamu tidak seharusnya menjadi satu-satunya orang yang berjuang mempertahankan kedekatan.



3. Perhatian yang Tidak Konsisten Membuatmu Semakin Sulit Melepaskan Diri



Ini merupakan salah satu alasan yang sangat menarik jika dilihat dari sudut pandang psikologi perilaku.



Pernahkah kamu memperhatikan bahwa pria yang terkadang sangat perhatian, tetapi kemudian menghilang, justru lebih sulit dilupakan dibandingkan pria yang selalu bersikap biasa saja?



Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep intermittent reinforcement atau penguatan berselang.



Dalam psikologi perilaku, penguatan berselang terjadi ketika sebuah penghargaan diberikan secara tidak teratur atau tidak dapat diprediksi.



Misalnya, hari ini dia menghubungimu sepanjang malam, mengatakan bahwa dia merindukanmu, dan membuatmu merasa menjadi perempuan paling istimewa. Namun, beberapa hari kemudian dia berubah dingin, jarang membalas pesan, bahkan tidak memberikan penjelasan.



Kemudian, ketika kamu mulai mencoba melupakannya, dia kembali muncul dengan perhatian yang sama seperti sebelumnya.



Pola ini dapat membuatmu terus menunggu momen ketika dia kembali memberikan perhatian.



Kamu tidak pernah tahu kapan dia akan bersikap romantis, kapan dia akan menghilang, atau kapan dia kembali menunjukkan ketertarikannya.



Ketidakpastian tersebut membuat setiap perhatian terasa begitu berharga.



Bahkan, pesan sederhana seperti "sudah makan?" atau "aku kangen" bisa membuatmu merasa sangat bahagia setelah berhari-hari diabaikan.



Masalahnya, kamu mungkin mulai menganggap perhatian yang sesekali diberikan sebagai bukti cinta yang mendalam.



Padahal, perhatian sesaat tidak selalu mencerminkan kesiapan seseorang untuk membangun hubungan.



Kamu perlu membedakan antara seseorang yang benar-benar ingin hadir dalam hidupmu dan seseorang yang hanya datang ketika dia menginginkan kedekatan.



Jangan sampai kamu menghabiskan terlalu banyak waktu menunggu sesuatu yang hanya diberikan sesekali, sementara kebutuhan emosionalmu sendiri terus terabaikan.



4. Kamu Jatuh Cinta pada Potensinya, Bukan pada Dirinya yang Sekarang



Salah satu jebakan emosional yang sering terjadi dalam hubungan dengan pria yang tidak siap secara emosional adalah mencintai potensi seseorang.



Kamu melihat bahwa sebenarnya dia memiliki sisi yang baik. Dia bisa sangat perhatian, memiliki selera humor yang menyenangkan, memahami beberapa hal tentang dirimu, dan sesekali menunjukkan bahwa dia mampu menjadi pasangan yang luar biasa.



Dari beberapa momen tersebut, kamu mulai membayangkan masa depan bersamanya.



Kamu berpikir bahwa jika dia sudah siap, jika masalah masa lalunya selesai, jika pekerjaannya tidak terlalu sibuk, atau jika dia berhasil mengatasi ketakutannya terhadap komitmen, dia akan menjadi pasangan yang ideal.



Akhirnya, kamu tidak lagi melihat hubungan berdasarkan kenyataan yang sedang terjadi. Kamu mulai menjalaninya berdasarkan harapan tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan idealisasi, yaitu ketika seseorang lebih menonjolkan gambaran positif tentang orang lain daripada melihat keseluruhan kenyataan secara objektif.



Kamu mungkin lebih mengingat momen ketika dia membuatmu bahagia daripada mengakui berapa banyak malam yang kamu habiskan untuk menangis karena sikapnya.



Kamu lebih fokus pada perkataannya tentang masa depan daripada memperhatikan tindakannya hari ini.



Tanpa sadar, kamu sedang menjalin hubungan dengan versi ideal dirinya yang hidup dalam pikiranmu.



Padahal, seseorang seharusnya dinilai berdasarkan perilaku dan kapasitas emosionalnya saat ini, bukan semata-mata berdasarkan kemungkinan perubahan yang belum tentu terjadi.



Ingatlah, potensi seseorang bukanlah janji bahwa dia akan menjadi pasangan yang kamu butuhkan.



Kamu boleh melihat kebaikan dalam dirinya, tetapi jangan sampai kebaikan itu membuatmu mengabaikan kenyataan bahwa dia belum mampu memberikan hubungan yang sehat.



5. Kamu Memiliki Kebutuhan untuk Menyelamatkan atau Memperbaiki Orang Lain



Ada orang yang merasa sangat tertarik kepada seseorang yang memiliki banyak luka emosional.



Ketika bertemu pria yang sulit percaya kepada orang lain, memiliki pengalaman cinta yang buruk, takut berkomitmen, atau sulit mengungkapkan perasaan, kamu justru merasa ingin menjadi orang yang membantunya pulih.



Kamu ingin menunjukkan bahwa tidak semua perempuan akan menyakitinya.



Kamu ingin menjadi tempat paling aman baginya.



Kamu ingin membuktikan bahwa dia masih bisa dicintai dan bahwa hubungan yang sehat sebenarnya mungkin terjadi.



Dalam psikologi populer, kecenderungan ini sering dikaitkan dengan rescuer mentality atau dorongan untuk menjadi penyelamat.



Seseorang dengan kecenderungan ini bisa merasa bahwa dirinya memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi emosional orang lain.



Ada kepuasan tersendiri ketika berhasil membuat seseorang yang tertutup mulai bercerita, seseorang yang dingin mulai menunjukkan perhatian, atau seseorang yang takut jatuh cinta mulai membuka hati.



Namun, ada risiko besar di balik pola tersebut.



Kamu mungkin mulai mengabaikan kebutuhan emosionalmu sendiri karena terlalu sibuk memahami luka orang lain.



Kamu menjadi sangat toleran terhadap perilakunya, bahkan ketika dia berulang kali mengecewakanmu.



Kamu terus memberikan kesempatan karena merasa dia membutuhkan waktu untuk sembuh.



Padahal, memahami luka seseorang tidak berarti kamu harus menerima semua perilaku yang menyakitkan.



Kamu bisa berempati terhadap masa lalunya tanpa harus mengorbankan kesehatan emosionalmu sendiri.



Satu hal yang perlu kamu ingat: kamu bukan terapis, penyelamat, atau satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas proses penyembuhannya.



Seseorang yang belum siap menjalin hubungan perlu memiliki kemauan sendiri untuk mengenali masalahnya dan bertanggung jawab atas perubahan dirinya.



Cinta bisa memberikan dukungan, tetapi cinta tidak dapat menggantikan kemauan seseorang untuk bertumbuh.



6. Kamu Menganggap Perhatian dan Validasi darinya sebagai Bukti Harga Dirimu



Mengapa perhatian dari pria yang sulit didapatkan terkadang terasa jauh lebih istimewa?



Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah kebutuhan manusia untuk merasa diterima, dihargai, dan diinginkan.



Dalam psikologi, kebutuhan akan penerimaan sosial dan penghargaan merupakan bagian penting dari pengalaman manusia.



Ketika seorang pria yang biasanya dingin tiba-tiba memberikan perhatian kepadamu, kamu mungkin merasa sangat istimewa.



Kamu berpikir bahwa jika seseorang yang sulit membuka hati akhirnya memilihmu, berarti kamu memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan perempuan lain.



Tanpa sadar, harga dirimu mulai terhubung dengan seberapa besar perhatian yang dia berikan.



Ketika dia memujimu, kamu merasa cantik dan berharga.



Ketika dia menghubungimu, kamu merasa diinginkan.



Namun, ketika dia mengabaikanmu, kamu mulai mempertanyakan diri sendiri.



Apakah kamu kurang menarik? Apakah kamu terlalu banyak menuntut? Apakah kamu terlalu sensitif? Apakah ada perempuan lain yang lebih baik darimu?



Inilah bagian yang paling berbahaya.



Kamu mulai menjadikan sikap seseorang sebagai ukuran nilai dirimu sendiri.



Padahal, ketidakmampuan seseorang untuk memberikan perhatian, komitmen, atau kepastian tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kamu kurang layak dicintai.



Seseorang bisa saja menyukaimu, tetapi belum memiliki kesiapan untuk membangun hubungan.



Seseorang juga bisa memiliki perasaan, tetapi tidak memiliki kapasitas emosional atau kemauan untuk menjalin hubungan secara sehat.



Kedua hal tersebut tidak menentukan nilai dirimu.



Kamu tidak perlu memenangkan hati seseorang untuk membuktikan bahwa dirimu berharga.



Nilai dirimu tetap sama, baik ketika seseorang memilih untuk tinggal maupun ketika dia memutuskan untuk pergi.



7. Kamu Lebih Mengenal Ketidakpastian daripada Kedamaian dalam Hubungan



Alasan terakhir yang mungkin cukup menyentuh adalah karena ketidakpastian terasa lebih familier bagimu daripada hubungan yang stabil.



Bagi sebagian orang, hubungan yang penuh drama, tarik-ulur, dan perubahan emosi terasa sangat intens.



Ketika seseorang memberikan perhatian berlebihan, kemudian menjauh, lalu kembali dengan sikap romantis, muncul berbagai emosi yang bercampur menjadi satu.



Ada rasa bahagia, cemas, takut kehilangan, lega, kecewa, dan berharap.



Semua itu membuat hubungan terasa begitu kuat secara emosional.



Sebaliknya, ketika bertemu seseorang yang konsisten, komunikatif, dan tidak membuatmu menebak-nebak perasaannya, kamu mungkin justru merasa hubungan tersebut kurang menantang.



Bukan karena hubungan yang stabil tidak menarik, tetapi karena kamu mungkin belum terbiasa dengan bentuk kedekatan yang tidak melibatkan kecemasan terus-menerus.



Dalam perspektif teori keterikatan, pengalaman hubungan sebelumnya dapat memengaruhi ekspektasi seseorang terhadap kedekatan emosional.



Jika selama ini kamu terbiasa menghadapi hubungan yang tidak pasti, kestabilan mungkin terasa asing pada awalnya.



Kamu bahkan bisa salah mengartikan ketenangan sebagai kurangnya chemistry.



Padahal, hubungan yang sehat tidak harus membuatmu terus-menerus merasa cemas untuk membuktikan bahwa kamu sedang jatuh cinta.



Cinta yang dewasa tidak selalu hadir dalam bentuk emosi yang meledak-ledak.



Terkadang, cinta justru terlihat dari hal-hal sederhana: seseorang yang konsisten menghubungimu, bersedia mendengarkan, menghargai batasanmu, dan tidak membuatmu mempertanyakan posisi dirimu dalam hidupnya.



Kedamaian bukan berarti hubungan tersebut membosankan.



Bisa jadi, kamu hanya sedang belajar mengenali bentuk cinta yang tidak membuatmu harus berjuang untuk merasa aman.



Bagaimana Cara Berhenti Jatuh Hati pada Pria yang Tidak Siap secara Emosional?



Setelah memahami tujuh alasan tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memutus pola ketertarikan yang sama?



Kamu tidak harus langsung berhenti menyukai seseorang. Perasaan tidak selalu bisa dikendalikan sesuai keinginan. Namun, kamu bisa mulai mengubah cara merespons perasaan tersebut.



Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan.



1. Kenali pola hubungan yang terus berulang.



Cobalah melihat kembali hubungan-hubungan sebelumnya. Apakah kamu sering tertarik kepada pria yang sulit memberikan kepastian? Apakah kamu selalu menjadi pihak yang lebih banyak berusaha? Apakah kamu sering berharap seseorang berubah setelah menjalin hubungan denganmu?



Mengenali pola merupakan langkah awal untuk memahami mengapa kamu terus tertarik kepada tipe pasangan yang sama.



2. Bedakan antara ketertarikan dan kecocokan.



Seseorang bisa membuatmu sangat tertarik, tetapi belum tentu cocok menjadi pasangan hidup.



Chemistry, ketertarikan fisik, dan perasaan yang kuat tidak selalu berarti hubungan tersebut sehat.



Perhatikan pula kesamaan nilai, kemampuan berkomunikasi, tanggung jawab emosional, dan kesiapan berkomitmen.



3. Jangan mengabaikan tindakan demi mempertahankan harapan.



Jika seseorang mengatakan bahwa dia menyukaimu, tetapi terus menghindari pembicaraan tentang hubungan, perhatikan perilakunya.



Jangan hanya berpegang pada janji atau momen romantis.



Hubungan yang sehat membutuhkan kesesuaian antara perkataan dan tindakan.



4. Bangun harga diri di luar hubungan romantis.



Temukan kembali hal-hal yang membuatmu merasa berharga tanpa bergantung pada perhatian seseorang.



Kembangkan minat, jaga hubungan pertemanan, bangun tujuan hidup, dan berikan ruang bagi dirimu untuk berkembang.



Semakin kuat hubunganmu dengan diri sendiri, semakin mudah bagimu untuk tidak menjadikan perhatian seseorang sebagai sumber utama kebahagiaan.



5. Berani menetapkan batasan emosional.



Kamu berhak menginginkan komunikasi yang jelas, perhatian yang konsisten, dan hubungan yang memiliki arah.



Jika seseorang belum siap memberikan hal tersebut, kamu boleh mengambil jarak.



Menetapkan batasan bukan berarti kamu tidak mencintainya. Itu berarti kamu juga menghargai dirimu sendiri.



6. Pertimbangkan bantuan profesional jika pola ini terus berulang.



Jika ketertarikan terhadap pasangan yang tidak tersedia secara emosional terus menimbulkan penderitaan, konseling atau psikoterapi dapat membantu.



Melalui proses tersebut, kamu bisa mengeksplorasi pola keterikatan, pengalaman masa lalu, kebutuhan emosional, dan keyakinan tentang cinta yang mungkin selama ini tidak disadari.



Perubahan tidak harus terjadi dalam semalam. Yang terpenting adalah mulai memahami diri sendiri dan mengambil keputusan yang lebih sehat.



Penutup: Kamu Tidak Harus Memperjuangkan Cinta yang Membuatmu Kehilangan Diri Sendiri



Jatuh hati pada pria yang secara emosional tidak siap bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Mungkin kamu hanya seseorang yang memiliki banyak kasih sayang, mudah memahami orang lain, dan selalu melihat sisi baik seseorang meskipun dia belum mampu memberikan hal yang sama kepadamu.



Namun, ada perbedaan antara mencintai seseorang dan terus-menerus menunggu seseorang menjadi pribadi yang kamu harapkan.



Kamu boleh memahami ketakutannya terhadap komitmen. Kamu boleh menghargai pengalaman buruk yang pernah dialaminya. Kamu juga boleh berharap bahwa suatu hari dia akan menemukan keberanian untuk membuka hati.



Tetapi, jangan sampai seluruh hidupmu berhenti hanya karena menunggu seseorang siap mencintaimu.



Ingatlah bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun oleh satu orang yang terus berusaha dan satu orang lainnya yang terus memberikan ketidakpastian.



Kamu tidak perlu menjadi lebih cantik, lebih sabar, lebih pengertian, atau lebih sempurna agar seseorang bersedia memilihmu.



Cinta bukan tentang seberapa lama kamu mampu bertahan dalam ketidakpastian. Cinta juga tentang bagaimana dua orang bersedia hadir, saling menghargai, dan bertanggung jawab terhadap perasaan masing-masing.



Mungkin, hal yang paling perlu kamu pelajari bukanlah bagaimana membuat pria yang tidak siap menjadi siap.



Melainkan bagaimana berhenti memilih seseorang yang tidak mampu memberikan hubungan yang kamu butuhkan.



Sebab, pada akhirnya, kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak hanya membuat jantungmu berdebar, tetapi juga memberikan ketenangan.



Kamu pantas dicintai tanpa harus terus-menerus bertanya apakah seseorang masih menginginkanmu.