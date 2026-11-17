JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki perjalanan hidup yang sama. Ada orang yang memilih jalur pendidikan formal, bekerja di perusahaan besar, membangun karier secara bertahap, lalu menjalani kehidupan yang dianggap ideal oleh kebanyakan orang. Namun, ada pula orang yang memilih jalan berbeda. Mereka mungkin tidak mengikuti standar kesuksesan masyarakat, mengambil keputusan yang tidak biasa, membangun karier sendiri, mengganti arah hidup di tengah perjalanan, atau memilih mengejar sesuatu yang belum tentu dipahami orang lain.

Menjadi seseorang yang menempuh jalan tidak konvensional memang tidak selalu mudah. Ketika orang lain terlihat sudah memiliki arah yang jelas, kamu mungkin masih bereksperimen, mencoba berbagai kemungkinan, dan mempertanyakan keputusan sendiri. Ketika teman-teman sebaya mulai mencapai pencapaian tertentu, kamu mungkin justru sedang membangun sesuatu dari nol.



Tidak jarang, pilihan tersebut mengundang keraguan, kritik, bahkan tekanan sosial. Ada kalanya kamu merasa tertinggal hanya karena perjalananmu tidak terlihat seperti perjalanan orang kebanyakan.



Namun, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari mengikuti jalan yang sudah tersedia. Terkadang, keberhasilan justru ditemukan oleh orang-orang yang berani membangun jalannya sendiri.



Dalam psikologi, terdapat sejumlah konsep yang dapat membantu seseorang menghadapi ketidakpastian, mempertahankan motivasi, dan mengembangkan potensi meskipun memilih jalur kehidupan yang berbeda.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), jika kamu ingin sukses meski menjadi seseorang yang menempuh jalan tidak konvensional, berikut tujuh cara yang bisa kamu terapkan.



1. Berhenti Mengukur Kesuksesan Berdasarkan Standar Orang Lain



Salah satu tantangan terbesar ketika menempuh jalan yang tidak konvensional adalah kecenderungan membandingkan diri sendiri dengan orang lain.



Kamu mungkin melihat teman sebaya sudah memiliki pekerjaan tetap, membeli rumah, menikah, atau mencapai posisi tertentu dalam karier. Sementara itu, kamu masih mencoba menemukan peluang, membangun bisnis, mengembangkan keterampilan, atau mengejar impian yang belum memberikan hasil nyata.



Perbandingan seperti ini dapat membuat seseorang merasa gagal, meskipun sebenarnya sedang mengalami perkembangan.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan social comparison theory yang diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger. Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi dirinya dengan membandingkan kemampuan, pencapaian, dan kehidupannya dengan orang lain.



Masalahnya, terlalu sering melakukan perbandingan sosial dapat membuat kamu kehilangan arah. Kamu mulai mengejar sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, melainkan karena merasa harus memilikinya agar tidak dianggap tertinggal.



Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan kesuksesan berdasarkan nilai, tujuan, dan prioritas pribadi.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin saya bangun? Apakah saya menginginkan kebebasan finansial, pekerjaan yang bermakna, waktu bersama keluarga, kesempatan berkarya, atau kehidupan yang lebih fleksibel?



Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua orang.



Ketika kamu memiliki definisi kesuksesan sendiri, kamu tidak akan terlalu mudah terganggu oleh pencapaian orang lain. Kamu bisa menghargai perjalanan mereka tanpa merasa harus mengikuti langkah yang sama.



Ingat, kamu tidak harus memenangkan perlombaan yang bahkan tidak pernah kamu pilih.



2. Kembangkan Pola Pikir Bertumbuh dan Jangan Takut Memulai dari Nol



Orang yang memilih jalan tidak konvensional sering kali harus menghadapi situasi yang tidak memiliki panduan jelas. Mereka mungkin memasuki bidang baru, mempelajari keterampilan yang belum dikuasai, atau mencoba peluang yang belum pernah dicoba sebelumnya.



Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk terus belajar menjadi sangat penting.



Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu pola pikir bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui pembelajaran, latihan, strategi yang tepat, serta usaha yang konsisten.



Sebaliknya, seseorang dengan fixed mindset cenderung menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang relatif tetap. Mereka lebih mudah menghindari tantangan karena takut terlihat tidak kompeten.



Jika ingin berhasil melalui jalan yang berbeda, kamu perlu membiasakan diri melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar.



Misalnya, ketika bisnis pertama tidak berhasil, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak memiliki bakat berbisnis. Evaluasi strategi pemasaran, kualitas produk, pemahaman terhadap pelanggan, dan cara mengelola keuangan.



Ketika lamaran pekerjaan ditolak, gunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki kemampuan dan cara mempresentasikan diri.



Ketika sebuah proyek tidak berjalan sesuai harapan, cari tahu bagian mana yang perlu diperbaiki.



Kamu tidak harus langsung menjadi ahli dalam segala hal. Kamu hanya perlu bersedia menjadi pemula, kemudian berkembang sedikit demi sedikit.



Ingatlah bahwa orang yang berhasil bukan selalu orang yang paling berbakat sejak awal, melainkan sering kali orang yang bersedia terus belajar ketika menghadapi kesulitan.



3. Bangun Disiplin Diri, Bukan Hanya Mengandalkan Motivasi



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang ketika mengejar impian adalah terlalu mengandalkan motivasi.



Pada awal perjalanan, semangat biasanya masih tinggi. Kamu memiliki banyak ide, membuat berbagai rencana, dan merasa yakin bisa mencapai sesuatu yang besar.



Namun, seiring berjalannya waktu, semangat tersebut bisa menurun. Rutinitas terasa membosankan, hasil belum terlihat, dan berbagai hambatan mulai bermunculan.



Di sinilah disiplin diri menjadi pembeda.



Dalam psikologi, self-regulation atau regulasi diri berkaitan dengan kemampuan seseorang mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan jangka panjang.



Artinya, kamu tidak selalu harus menunggu suasana hati yang baik untuk melakukan sesuatu yang penting.



Jika ingin membangun karier secara mandiri, misalnya, buatlah jadwal belajar dan bekerja yang realistis. Jika ingin menjadi penulis, biasakan menulis setiap hari meskipun hanya beberapa paragraf. Jika ingin membangun bisnis, alokasikan waktu khusus untuk mengevaluasi produk dan memahami kebutuhan pasar.



Jangan hanya membuat target besar yang terdengar mengesankan. Pecah target tersebut menjadi tindakan kecil yang bisa dilakukan secara konsisten.



Kamu juga bisa menggunakan prinsip implementation intentions, yaitu membuat rencana tindakan yang spesifik berdasarkan situasi tertentu.



Contohnya:



Jika bangun tidur pukul 06.00, saya akan membaca selama 20 menit.



Jika merasa malas mengerjakan proyek, saya akan memulainya selama lima menit.



Jika menerima kritik, saya akan mengevaluasinya sebelum memberikan reaksi emosional.



Jika mengalami kegagalan, saya akan mencatat tiga hal yang bisa dipelajari.



Cara sederhana ini membantu mengubah niat menjadi perilaku nyata.



Sebab, kesuksesan dalam jalan yang tidak konvensional tidak cukup dibangun dengan keberanian mengambil keputusan berbeda. Kamu juga membutuhkan konsistensi untuk menjalankan keputusan tersebut.



4. Belajar Menghadapi Ketidakpastian Tanpa Terus-Menerus Meragukan Diri Sendiri



Menempuh jalan yang tidak konvensional berarti kamu mungkin tidak memiliki kepastian mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya.



Ketika seseorang memilih pekerjaan yang tidak biasa, membangun bisnis sendiri, menjadi pekerja kreatif, atau mengejar profesi yang belum banyak dikenal, ada banyak hal yang belum bisa diprediksi.



Kondisi ini dapat memunculkan kecemasan.



Kamu mungkin bertanya-tanya apakah keputusanmu benar, apakah masa depan akan baik-baik saja, atau apakah semua usaha yang dilakukan akan memberikan hasil.



Dalam psikologi, kemampuan menghadapi situasi yang tidak pasti berkaitan dengan tolerance of uncertainty, yaitu kemampuan menerima bahwa tidak semua hal dapat diketahui atau dikendalikan.



Orang yang memiliki toleransi rendah terhadap ketidakpastian cenderung membutuhkan kepastian sebelum bertindak. Akibatnya, mereka bisa terlalu lama mempertimbangkan sesuatu sampai akhirnya kehilangan kesempatan.



Sebaliknya, kemampuan menerima ketidakpastian membuat seseorang lebih fleksibel dalam mengambil keputusan.



Namun, menerima ketidakpastian bukan berarti bertindak tanpa perhitungan.



Kamu tetap perlu membuat rencana, mempertimbangkan risiko, dan menyiapkan alternatif jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.



Misalnya, jika ingin meninggalkan pekerjaan untuk membangun usaha, kamu bisa mempersiapkan dana darurat, melakukan riset pasar, dan menguji ide bisnis terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan besar.



Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, seperti kualitas pekerjaan, keterampilan, kebiasaan, dan cara mengambil keputusan.



Jangan menghabiskan terlalu banyak energi untuk memikirkan hasil yang belum bisa dipastikan.



Terkadang, kamu tidak membutuhkan kepastian penuh untuk melangkah. Kamu hanya membutuhkan informasi yang cukup dan keberanian untuk mengambil langkah berikutnya.



5. Kelilingi Diri dengan Orang-Orang yang Mendukung Pertumbuhanmu



Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memandang dirinya dan mengambil keputusan.



Ketika kamu memilih jalan yang berbeda, mungkin tidak semua orang memahami keputusan tersebut. Ada yang menganggap pilihanmu terlalu berisiko, tidak realistis, atau bahkan membuang-buang waktu.



Jika terus-menerus berada di lingkungan yang meremehkan usaha dan pilihanmu, kamu bisa kehilangan kepercayaan diri.



Dalam psikologi, terdapat konsep social support atau dukungan sosial. Konsep ini menjelaskan pentingnya dukungan emosional, informasi, dan bantuan praktis dari orang lain dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.



Dukungan sosial dapat membantu seseorang mengelola stres, mempertahankan motivasi, dan menghadapi kesulitan dengan lebih baik.



Oleh karena itu, carilah lingkungan yang mendorongmu untuk berkembang.



Kamu tidak harus berteman dengan orang-orang yang memiliki tujuan hidup sama persis. Namun, akan sangat membantu jika kamu berada di sekitar orang-orang yang menghargai proses belajar, terbuka terhadap gagasan baru, dan tidak mudah menghakimi pilihan hidup orang lain.



Carilah mentor yang memiliki pengalaman di bidang yang ingin kamu tekuni. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki minat serupa. Bangun hubungan dengan orang-orang yang bisa memberikan masukan jujur dan konstruktif.



Namun, jangan hanya mencari orang yang selalu setuju dengan keputusanmu.



Kamu juga membutuhkan orang yang berani mengingatkan ketika strategimu kurang tepat, keputusanmu terlalu impulsif, atau kamu mulai kehilangan fokus.



Lingkungan yang baik bukan lingkungan yang selalu membenarkanmu, melainkan lingkungan yang membantu kamu menjadi lebih baik.



6. Jadikan Kegagalan sebagai Bahan Evaluasi, Bukan Alasan untuk Menyerah



Ketika seseorang menempuh jalan yang tidak konvensional, kegagalan sering kali menjadi bagian yang sulit dihindari.



Kamu mungkin pernah mencoba sesuatu yang tidak berhasil. Mungkin pernah kehilangan kesempatan, mengalami penolakan, membuat keputusan yang keliru, atau menghabiskan waktu untuk sesuatu yang ternyata tidak memberikan hasil sesuai harapan.



Hal yang perlu dipahami adalah kegagalan tidak otomatis menunjukkan bahwa kamu tidak mampu.



Dalam psikologi, terdapat konsep resilience atau resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan.



Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, kecewa, atau takut. Justru, orang yang resilien tetap bisa merasakan emosi negatif, tetapi berusaha mengelolanya agar tidak terus-menerus terjebak dalam keadaan tersebut.



Salah satu cara membangun resiliensi adalah mengubah cara memandang kegagalan.



Daripada berkata, "Saya memang tidak berbakat," cobalah bertanya, "Apa yang belum saya pahami dari pengalaman ini?"



Daripada menyimpulkan bahwa seluruh perjalananmu sia-sia, evaluasilah bagian yang sudah berjalan baik dan bagian yang perlu diperbaiki.



Kamu juga perlu membedakan antara kegagalan strategi dan kegagalan tujuan.



Mungkin tujuanmu membangun bisnis sudah tepat, tetapi cara memasarkannya belum efektif. Mungkin kamu memiliki kemampuan menulis, tetapi belum menemukan pembaca yang sesuai. Mungkin bidang yang kamu pilih menjanjikan, tetapi membutuhkan keterampilan tambahan yang belum kamu kuasai.



Jangan mempertahankan strategi yang jelas-jelas tidak berhasil hanya karena kamu sudah menginvestasikan banyak waktu dan tenaga.



Belajarlah untuk mengevaluasi, menyesuaikan, dan mencoba pendekatan baru.



Perlu diingat, resiliensi bukan tentang memaksakan diri bertahan dalam segala keadaan. Terkadang, keputusan paling bijaksana justru mengubah arah, beristirahat, atau meninggalkan sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan tujuanmu.



Kegagalan bisa menjadi guru yang berharga jika kamu bersedia mengambil pelajaran darinya.



7. Berani Menjadi Diri Sendiri dan Memiliki Keberanian Mengambil Keputusan



Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah keberanian untuk menjalani kehidupan berdasarkan nilai dan tujuan pribadi.



Orang yang menempuh jalan tidak konvensional sering kali harus berhadapan dengan tekanan untuk mengikuti ekspektasi sosial.



Kamu mungkin pernah mendengar kalimat seperti:



"Kenapa tidak mencari pekerjaan yang lebih aman?"



"Kenapa memilih bidang yang belum jelas masa depannya?"



"Kenapa tidak mengikuti jalur yang biasa saja?"



"Bagaimana kalau pilihanmu ternyata gagal?"



Pertanyaan seperti ini terkadang membuat seseorang mempertanyakan keputusannya sendiri.



Namun, kamu perlu memahami bahwa menjalani kehidupan berdasarkan ekspektasi semua orang hampir mustahil dilakukan.



Dalam psikologi, konsep self-determination theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.



Otonomi berkaitan dengan kebutuhan untuk merasa memiliki kendali atas pilihan dan tindakan sendiri. Kompetensi berhubungan dengan kebutuhan untuk merasa mampu dan berkembang. Sementara itu, keterhubungan berkaitan dengan kebutuhan untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.



Ketiga kebutuhan ini penting dalam mendukung motivasi dan kesejahteraan psikologis.



Artinya, kamu perlu memberikan ruang bagi dirimu untuk membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi, sambil terus mengembangkan kemampuan dan membangun hubungan yang sehat.



Jangan menjalani hidup hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain.



Namun, jangan pula menggunakan alasan menjadi berbeda untuk menghindari tanggung jawab, kritik, atau evaluasi.



Keberanian sejati bukan sekadar berani mengambil jalan yang berbeda. Keberanian juga berarti bersedia bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan tersebut.



Kamu boleh memiliki impian yang berbeda, cara kerja yang berbeda, dan definisi kesuksesan yang berbeda. Selama kamu terus belajar, bertumbuh, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab, kamu sedang membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan dirimu sendiri.



Penutup: Jalan yang Berbeda Tidak Berarti Masa Depan yang Lebih Buruk



Menjadi seseorang yang menempuh jalan tidak konvensional memang membutuhkan keberanian yang tidak sedikit.



Kamu mungkin tidak selalu mendapatkan pengakuan. Kamu mungkin harus menghadapi ketidakpastian lebih lama dibandingkan orang lain. Bahkan, ada masa ketika kamu merasa seolah-olah semua orang bergerak maju sementara dirimu masih berusaha menemukan arah.



Namun, jangan terburu-buru menganggap dirimu tertinggal hanya karena perjalananmu berbeda.



Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai sesuatu dibandingkan orang lain. Kesuksesan juga bukan tentang seberapa dekat kehidupanmu dengan standar yang ditetapkan masyarakat.



Ada banyak cara untuk membangun kehidupan yang bermakna dan berhasil.



Mulailah dengan mendefinisikan kesuksesan berdasarkan nilai pribadi, mengembangkan pola pikir bertumbuh, membangun disiplin, belajar menghadapi ketidakpastian, memilih lingkungan yang mendukung, menjadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi, dan berani mengambil keputusan sendiri.



Ketujuh hal tersebut bukan jaminan bahwa perjalananmu akan selalu mudah. Namun, semuanya dapat menjadi fondasi psikologis yang membantu kamu menghadapi tantangan dengan lebih matang.



Ingatlah satu hal: kamu tidak harus mengikuti jalan yang ditempuh semua orang untuk memiliki masa depan yang baik.



Terkadang, jalan yang belum banyak dilalui memang terasa lebih sulit. Akan tetapi, selama kamu memiliki arah, terus mengembangkan kemampuan, dan bersedia belajar dari setiap pengalaman, kamu tetap memiliki kesempatan untuk mencapai kesuksesan dengan caramu sendiri.



