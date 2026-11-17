JawaPos.com - Memilih pasangan hidup bukanlah keputusan sederhana yang hanya didasarkan pada perasaan cinta, ketertarikan fisik, atau kenyamanan ketika menghabiskan waktu bersama. Lebih dari itu, memilih seseorang untuk menjadi teman hidup berarti memilih orang yang akan berjalan bersama kita dalam menghadapi berbagai fase kehidupan, mulai dari masa bahagia, kesulitan ekonomi, perbedaan pendapat, masalah keluarga, hingga berbagai perubahan yang mungkin terjadi seiring bertambahnya usia.

Tidak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa jatuh cinta dan membangun hubungan jangka panjang merupakan dua hal yang berbeda. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, dunia sering kali terasa lebih indah. Kekurangan pasangan bisa terlihat kecil, perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang romantis, dan berbagai persoalan terkadang diabaikan karena kuatnya perasaan.



Namun, ketika hubungan memasuki tahap yang lebih serius, cinta saja tidak selalu cukup. Dibutuhkan kedewasaan emosional, kemampuan berkomunikasi, rasa tanggung jawab, kesamaan nilai kehidupan, serta kesediaan untuk tumbuh bersama.



Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar seseorang mencintai pasangannya, tetapi juga oleh bagaimana kedua orang tersebut memperlakukan satu sama lain, menyelesaikan konflik, mengelola emosi, dan membangun rasa aman.



Karena itu, sebelum memutuskan seseorang menjadi teman hidup, ada beberapa kriteria penting yang sebaiknya diperhatikan. Kriteria ini bukan tentang mencari manusia yang sempurna, melainkan menemukan seseorang yang memiliki kualitas kepribadian dan perilaku yang mendukung terciptanya hubungan sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (17/11), terdapat tujuh kriteria pasangan yang perlu dimiliki sebelum memilihnya menjadi teman hidup menurut perspektif psikologi.



1. Memiliki Kematangan Emosional dan Mampu Mengendalikan Diri



Salah satu kriteria paling penting dalam memilih pasangan hidup adalah kematangan emosional. Seseorang yang matang secara emosional mampu memahami perasaannya sendiri, mengendalikan reaksinya, serta mempertimbangkan dampak perilakunya terhadap orang lain.



Dalam kehidupan bersama, tidak mungkin dua orang selalu memiliki pendapat, keinginan, dan suasana hati yang sama. Ada kalanya pasangan merasa lelah, kecewa, marah, cemburu, atau mengalami tekanan dari pekerjaan dan lingkungan sosial.



Pada situasi seperti inilah kematangan emosional menjadi sangat penting.



Pasangan yang matang secara emosional tidak menjadikan kemarahan sebagai alasan untuk menghina, merendahkan, mengancam, atau menyakiti orang yang dicintainya. Ia memahami bahwa perasaan negatif merupakan bagian dari kehidupan, tetapi tidak semua perasaan harus dilampiaskan melalui tindakan yang merugikan.



Sebagai contoh, ketika terjadi perbedaan pendapat, seseorang yang matang secara emosional akan berusaha membicarakan masalah tersebut dengan tenang. Ia tidak langsung membentak, menghilang tanpa penjelasan, atau sengaja membuat pasangannya merasa bersalah.



Ia juga mampu mengakui kesalahan tanpa selalu mencari pembenaran.



Dalam psikologi, kemampuan mengatur emosi berkaitan dengan emotional regulation. Kemampuan ini membantu seseorang merespons situasi sulit secara lebih sehat, bukan sekadar mengikuti dorongan sesaat.



Mengapa hal ini penting dalam hubungan jangka panjang?



Karena kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Akan ada masalah keuangan, tekanan pekerjaan, persoalan pengasuhan anak, perbedaan kebiasaan, dan berbagai tantangan lainnya.



Jika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, persoalan kecil sekalipun bisa berkembang menjadi konflik besar.



Tanda pasangan memiliki kematangan emosional:



Mampu mengungkapkan kemarahan tanpa melakukan kekerasan verbal maupun fisik.



Tidak mudah menyalahkan orang lain atas setiap masalah.



Bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf.



Tidak menggunakan ancaman putus atau perceraian untuk mengendalikan pasangan.



Mampu menerima kritik tanpa selalu bersikap defensif.



Memiliki kemampuan menenangkan diri ketika menghadapi konflik.



Perlu dipahami bahwa pasangan yang matang secara emosional bukan berarti tidak pernah marah atau kecewa. Ia tetap manusia biasa yang memiliki emosi. Perbedaannya terletak pada bagaimana ia mengelola emosi tersebut.



Memilih pasangan yang matang secara emosional berarti memilih seseorang yang bisa diajak menghadapi badai kehidupan tanpa menjadikan hubungan sebagai tempat saling melukai.



2. Memiliki Integritas, Kejujuran, dan Dapat Dipercaya



Kriteria kedua yang tidak kalah penting adalah integritas.



Integritas merupakan kesesuaian antara perkataan, nilai, dan tindakan seseorang. Orang yang memiliki integritas tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi juga berusaha menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam hubungan romantis, kejujuran menjadi salah satu fondasi utama untuk membangun kepercayaan.



Bayangkan jika seseorang selalu mengatakan mencintai pasangannya, tetapi perilakunya justru menunjukkan kebohongan, manipulasi, dan ketidaksetiaan. Lambat laun, pasangannya akan kesulitan merasa aman dalam hubungan tersebut.



Kepercayaan tidak terbentuk hanya karena seseorang mengucapkan janji. Kepercayaan tumbuh melalui konsistensi perilaku yang dapat diamati dalam jangka waktu panjang.



Misalnya, ketika seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu, ia berusaha menepatinya. Ketika melakukan kesalahan, ia tidak menutupinya dengan kebohongan. Ketika menghadapi situasi yang sulit, ia tetap berusaha bersikap jujur meskipun kebenaran tersebut tidak selalu menyenangkan.



Dalam psikologi hubungan, kepercayaan berkaitan erat dengan rasa aman dan stabilitas hubungan. Tanpa kepercayaan, seseorang dapat terus-menerus merasa curiga, khawatir, dan takut dikhianati.



Akibatnya, energi emosional yang seharusnya digunakan untuk membangun hubungan justru habis untuk mempertanyakan perilaku pasangan.



Integritas juga terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain ketika tidak ada keuntungan pribadi yang bisa diperoleh.



Perhatikan bagaimana ia memperlakukan pelayan restoran, orang yang lebih tua, rekan kerja, keluarga, atau orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atas dirinya. Sikap tersebut dapat memberikan gambaran tentang karakter yang mungkin juga akan muncul dalam hubungan jangka panjang.



Tanda pasangan memiliki integritas:



Perkataannya sesuai dengan tindakannya.



Tidak terbiasa berbohong untuk menghindari tanggung jawab.



Menepati janji atau memberikan penjelasan ketika tidak mampu memenuhinya.



Tidak memanipulasi fakta demi memenangkan perdebatan.



Menghormati komitmen yang telah disepakati bersama.



Bersedia bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya.



Jangan hanya menilai seseorang dari kata-kata romantis atau janji masa depan. Perhatikan bagaimana ia bertindak secara konsisten.



Sebab, teman hidup yang baik bukan hanya seseorang yang pandai mengatakan cinta, melainkan seseorang yang perilakunya membuat kita memiliki alasan untuk percaya.



3. Mampu Berkomunikasi Secara Terbuka dan Menghargai Perbedaan



Hubungan jangka panjang membutuhkan komunikasi yang sehat. Dua orang yang saling mencintai tetap memiliki latar belakang, pengalaman, pola pikir, dan kebutuhan emosional yang berbeda.



Perbedaan tersebut tidak selalu menjadi masalah. Justru, yang menentukan kualitas hubungan adalah bagaimana keduanya mengelola perbedaan tersebut.



Pasangan yang baik bukan seseorang yang selalu menyetujui semua pendapat kita. Ia adalah seseorang yang mampu menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merendahkan atau menyerang pribadi kita.



Dalam psikologi interpersonal, komunikasi yang sehat melibatkan kemampuan mendengarkan secara aktif, menyampaikan kebutuhan dengan jelas, dan memahami perspektif orang lain.



Misalnya, ketika salah satu pasangan merasa kurang diperhatikan, ia mampu mengatakan bahwa dirinya membutuhkan lebih banyak waktu berkualitas bersama. Ia tidak langsung menggunakan sindiran, mendiamkan pasangan berhari-hari, atau mengharapkan pasangannya menebak-nebak isi pikirannya.



Begitu pula ketika menghadapi perbedaan pendapat. Kedua belah pihak perlu memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengarkan.



Komunikasi yang sehat juga membutuhkan keterbukaan mengenai persoalan-persoalan penting, seperti keuangan, rencana memiliki anak, karier, hubungan dengan keluarga besar, pembagian tanggung jawab rumah tangga, hingga harapan terhadap masa depan.



Banyak konflik rumah tangga sebenarnya bukan muncul karena tidak adanya cinta, melainkan karena adanya harapan yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka.



Tanda pasangan memiliki kemampuan komunikasi yang baik:



Mau mendengarkan tanpa selalu memotong pembicaraan.



Tidak meremehkan perasaan pasangan.



Mampu menyampaikan ketidaksetujuan dengan sopan.



Tidak menggunakan diam sebagai hukuman atau alat manipulasi.



Bersedia membicarakan persoalan yang sulit.



Tidak menganggap dirinya selalu benar.



Mampu mencari solusi bersama ketika terjadi perbedaan.



Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pasangan berkomunikasi ketika sedang marah.



Seseorang mungkin terlihat sangat menyenangkan ketika suasana hatinya baik. Namun, karakter komunikasinya akan lebih terlihat ketika keinginannya tidak terpenuhi atau ketika ia menghadapi perbedaan pendapat.



Karena itu, jangan hanya mencari pasangan yang menyenangkan diajak bercanda. Carilah seseorang yang juga bisa diajak membicarakan persoalan serius tanpa membuat kita merasa takut untuk menyampaikan pendapat.



4. Memiliki Empati dan Mampu Memahami Perasaan Orang Lain



Empati merupakan kemampuan memahami dan mempertimbangkan perasaan serta sudut pandang orang lain.



Dalam hubungan romantis, empati membantu pasangan memahami bahwa setiap individu memiliki kebutuhan emosional, pengalaman hidup, dan cara menghadapi masalah yang berbeda.



Pasangan yang memiliki empati tidak selalu harus memiliki pengalaman yang sama untuk bisa memahami perasaan kita.



Ketika kita sedang sedih, ia tidak buru-buru mengatakan bahwa masalah tersebut tidak penting. Ketika kita sedang mengalami kegagalan, ia tidak menjadikan kelemahan tersebut sebagai bahan ejekan.



Sebaliknya, ia berusaha memahami apa yang sedang kita rasakan dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan.



Contohnya, ketika pasangan sedang mengalami tekanan pekerjaan, seseorang yang memiliki empati tidak langsung menghakimi atau membandingkannya dengan orang lain. Ia bersedia mendengarkan, memberikan dukungan, dan memahami bahwa setiap orang memiliki batas kemampuan.



Empati juga berkaitan dengan kemampuan menghormati batas pribadi.



Seseorang yang memiliki empati memahami bahwa pasangan tetap memiliki hak untuk beristirahat, memiliki teman, menjalankan hobi, dan mempunyai ruang pribadi.



Dalam hubungan yang sehat, cinta tidak berarti menguasai seluruh kehidupan orang lain.



Empati membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak karena ia mampu mempertimbangkan bagaimana perilakunya akan memengaruhi perasaan pasangan.



Tanda pasangan memiliki empati:



Bersedia mendengarkan ketika kita sedang mengalami masalah.



Tidak meremehkan kesedihan atau kekhawatiran pasangan.



Mampu memahami sudut pandang yang berbeda.



Tidak sengaja menggunakan kelemahan pasangan untuk menyakitinya.



Menghormati batas pribadi dan kebutuhan emosional.



Menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata.



Empati sangat penting karena kehidupan bersama tidak hanya berisi momen menyenangkan. Ada masa ketika salah satu pasangan mengalami kegagalan, kehilangan, sakit, atau tekanan psikologis.



Pada saat seperti itu, kita membutuhkan seseorang yang tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi juga mampu memberikan dukungan emosional.



Memiliki pasangan yang penuh empati membuat seseorang merasa diterima, dihargai, dan tidak sendirian dalam menghadapi persoalan kehidupan.



5. Memiliki Rasa Tanggung Jawab dan Komitmen terhadap Hubungan



Cinta dapat membuat dua orang ingin bersama, tetapi tanggung jawab dan komitmen membantu mereka mempertahankan hubungan dalam jangka panjang.



Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab memahami bahwa hubungan bukan hanya tentang menerima perhatian, kasih sayang, dan kebahagiaan. Hubungan juga menuntut kesediaan untuk memberikan kontribusi dan menjalankan kewajiban bersama.



Tanggung jawab dapat terlihat dari berbagai aspek kehidupan.



Dalam hal pekerjaan, ia berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik. Dalam urusan keuangan, ia memiliki kesadaran untuk mengelola pengeluaran dan tidak terus-menerus mengandalkan orang lain. Dalam hubungan, ia tidak menghindari pembicaraan atau kewajiban ketika menghadapi masalah.



Komitmen juga berarti memiliki kesediaan untuk terus membangun hubungan, bukan hanya bertahan ketika semuanya terasa mudah.



Dalam penelitian psikologi hubungan, model investasi Rusbult menjelaskan bahwa komitmen dapat dipengaruhi oleh kepuasan hubungan, besarnya investasi yang telah diberikan, dan persepsi terhadap alternatif lain.



Artinya, komitmen bukan sekadar perasaan romantis. Ada unsur keputusan, keterikatan, dan kesediaan untuk mempertahankan hubungan.



Namun, komitmen yang sehat tidak berarti harus mempertahankan hubungan dalam kondisi apa pun. Kekerasan, pengkhianatan berulang, dan perilaku merusak tidak harus ditoleransi atas nama kesetiaan.



Tanda pasangan memiliki tanggung jawab dan komitmen:



Tidak mudah menghindari persoalan yang harus diselesaikan.



Memiliki kesadaran terhadap kewajiban pribadi.



Bersedia berkontribusi dalam kehidupan bersama.



Tidak hanya hadir ketika membutuhkan sesuatu.



Memikirkan masa depan hubungan secara realistis.



Konsisten menjaga kesepakatan bersama.



Tidak menjadikan pasangan sebagai satu-satunya pihak yang harus berkorban.



Penting juga untuk membicarakan bagaimana tanggung jawab akan dibagi setelah menikah.



Siapa yang mengelola keuangan? Bagaimana pembagian pekerjaan rumah tangga? Bagaimana jika salah satu pasangan kehilangan pekerjaan? Bagaimana keputusan mengenai anak akan dibuat?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar kurang romantis, tetapi sangat penting untuk kehidupan bersama.



Sebab, teman hidup bukan hanya seseorang yang ingin menikmati kebahagiaan bersama, melainkan juga seseorang yang bersedia ikut memikul tanggung jawab ketika kehidupan menjadi sulit.



6. Memiliki Nilai Kehidupan dan Tujuan Masa Depan yang Sejalan



Kriteria berikutnya adalah kesesuaian nilai kehidupan dan tujuan masa depan.



Dalam psikologi hubungan, kesamaan nilai dan tujuan dapat membantu pasangan membangun arah kehidupan yang lebih jelas.



Perlu dibedakan antara kesamaan kepribadian dan kesamaan nilai. Dua orang tidak harus memiliki karakter, hobi, atau minat yang sama untuk bisa membangun hubungan yang sehat.



Seseorang yang senang bersosialisasi dapat hidup bersama seseorang yang lebih menyukai ketenangan. Seseorang yang menyukai perjalanan juga bisa membangun hubungan dengan pasangan yang lebih menyukai kehidupan sederhana.



Perbedaan semacam itu dapat dikelola selama keduanya saling menghargai.



Namun, ada beberapa nilai kehidupan yang sebaiknya dibicarakan secara serius sebelum menikah.



Misalnya, pandangan mengenai kesetiaan, keuangan, keluarga, pendidikan anak, karier, tanggung jawab, dan prioritas hidup.



Bayangkan dua orang yang saling mencintai, tetapi memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang memiliki anak. Salah satunya sangat menginginkan anak, sedangkan yang lain sama sekali tidak ingin menjadi orang tua.



Jika persoalan tersebut tidak dibicarakan sejak awal, konflik besar bisa muncul setelah hubungan menjadi semakin serius.



Begitu juga mengenai keuangan. Ada orang yang terbiasa hidup hemat dan merencanakan masa depan, sedangkan pasangannya memiliki kebiasaan menghabiskan uang tanpa perencanaan.



Perbedaan tersebut bukan berarti salah satu pihak pasti buruk. Namun, keduanya perlu mengetahui apakah perbedaan itu dapat disepakati dan dikelola bersama.



Hal-hal yang sebaiknya memiliki keselarasan atau kesepakatan:



Pandangan tentang pernikahan dan kesetiaan.



Keinginan memiliki anak atau tidak.



Prinsip pengelolaan keuangan.



Prioritas antara pekerjaan dan keluarga.



Pandangan mengenai tanggung jawab suami dan istri.



Hubungan dengan keluarga besar.



Rencana tempat tinggal dan masa depan.



Nilai moral dan prinsip kehidupan yang dianggap penting.



Keselarasan tidak berarti kedua orang harus memiliki seluruh pemikiran yang sama.



Yang lebih penting adalah kemampuan menemukan titik temu dan menghormati keputusan bersama.



Pasangan hidup yang tepat bukan selalu seseorang yang memiliki impian identik dengan kita, melainkan seseorang yang bersedia membicarakan perbedaan dan membangun tujuan bersama tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip mendasar.



7. Memiliki Kemauan untuk Bertumbuh dan Mengembangkan Diri Bersama



Kriteria terakhir yang sering kali kurang diperhatikan adalah kemauan untuk terus bertumbuh.



Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Kondisi ekonomi dapat berubah, pekerjaan dapat berganti, kesehatan dapat menurun, dan prioritas hidup dapat berkembang seiring bertambahnya usia.



Karena itu, pasangan yang baik bukan hanya seseorang yang cocok dengan kondisi kita saat ini, tetapi juga seseorang yang bersedia belajar dan beradaptasi menghadapi perubahan kehidupan.



Dalam psikologi, konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck menjelaskan bagaimana keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk berkembang dapat memengaruhi cara ia menghadapi tantangan dan kegagalan.



Dalam hubungan, semangat bertumbuh dapat terlihat dari kesediaan pasangan untuk mengevaluasi diri, memperbaiki perilaku, belajar berkomunikasi, dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah.



Misalnya, seseorang yang sebelumnya mudah marah mulai belajar mengendalikan emosinya. Seseorang yang kurang terbuka mulai belajar menyampaikan perasaan. Seseorang yang memiliki kebiasaan buruk berusaha memperbaikinya karena menyadari dampaknya terhadap hubungan.



Hal tersebut menunjukkan bahwa ia tidak menganggap dirinya sudah sempurna.



Pasangan yang memiliki kemauan bertumbuh juga tidak merasa terancam ketika pasangannya berkembang.



Ia tidak merasa harus selalu lebih unggul, tidak menghalangi pasangannya meraih pendidikan atau karier, dan tidak menjadikan keberhasilan pasangan sebagai ancaman bagi harga dirinya.



Sebaliknya, keduanya saling mendukung agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.



Tanda pasangan memiliki kemauan untuk bertumbuh:



Bersedia belajar dari kesalahan.



Tidak selalu mengulangi perilaku yang sama setelah menyakiti pasangan.



Mau menerima masukan yang disampaikan secara baik.



Mendukung perkembangan pendidikan dan karier pasangan.



Bersedia mencari bantuan profesional ketika menghadapi masalah yang sulit diselesaikan sendiri.



Memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan.



Tidak menganggap perubahan sebagai ancaman terhadap hubungan.



Hal yang perlu diingat adalah bahwa pertumbuhan dalam hubungan harus terjadi dari kedua belah pihak.



Jangan sampai satu orang terus berusaha memperbaiki diri, sementara pihak lainnya merasa tidak perlu berubah meskipun perilakunya terus menyakiti pasangan.



Hubungan yang sehat bukan tentang menemukan seseorang yang sudah sempurna, melainkan tentang menemukan seseorang yang bersedia terus belajar, memperbaiki diri, dan berkembang bersama.



Mengapa Ketujuh Kriteria Ini Penting Sebelum Menikah?



Ketujuh kriteria tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi penting bagi hubungan jangka panjang.



Kematangan emosional membantu pasangan menghadapi konflik. Integritas membangun kepercayaan. Komunikasi menciptakan keterbukaan. Empati menghadirkan dukungan emosional. Tanggung jawab menjaga keseimbangan hubungan. Kesamaan nilai membantu menentukan arah masa depan. Sementara kemauan bertumbuh membuat hubungan tetap mampu beradaptasi terhadap perubahan.



Tidak ada satu pun kriteria yang dapat menjamin pernikahan selalu bahagia. Hubungan manusia terlalu kompleks untuk dijelaskan hanya dengan daftar karakteristik.



Namun, kualitas-kualitas tersebut dapat menjadi indikator penting ketika seseorang sedang mempertimbangkan calon pasangan hidup.



Ada baiknya kita tidak hanya bertanya, "Apakah saya mencintainya?"



Tetapi juga bertanya:



Apakah saya merasa aman secara emosional ketika bersamanya?



Apakah saya bisa menjadi diri sendiri tanpa takut direndahkan?



Apakah ia mampu bertanggung jawab atas kesalahannya?



Apakah kami bisa menyelesaikan perbedaan tanpa saling menyakiti?



Apakah kami memiliki tujuan kehidupan yang bisa diperjuangkan bersama?



Apakah ia mendukung perkembangan diri saya?



Apakah saya juga mampu memberikan kualitas-kualitas yang sama kepadanya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu kita melihat hubungan secara lebih realistis.



Sebab, memilih teman hidup bukan hanya tentang mencari orang yang memenuhi kriteria kita, tetapi juga tentang mempersiapkan diri agar mampu menjadi pasangan yang baik bagi orang lain.



Penutup: Jangan Hanya Memilih Seseorang yang Membuat Jatuh Cinta, Pilihlah Seseorang yang Mampu Diajak Membangun Kehidupan



Memilih pasangan hidup merupakan salah satu keputusan penting dalam perjalanan manusia. Keputusan tersebut sebaiknya tidak hanya didasarkan pada ketertarikan fisik, status sosial, kekayaan, atau perasaan bahagia ketika sedang bersama.



Cinta memang penting, tetapi hubungan jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar cinta.



Dibutuhkan kematangan emosional, kejujuran, komunikasi yang sehat, empati, tanggung jawab, keselarasan nilai kehidupan, dan kemauan untuk terus bertumbuh.



Ketujuh kriteria tersebut bukanlah tuntutan untuk menemukan manusia sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan, masa lalu, dan ruang untuk memperbaiki diri.



Yang perlu diperhatikan adalah apakah seseorang memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas perilakunya, menghargai pasangannya, dan bersedia membangun hubungan secara dewasa.



Jangan terburu-buru memilih seseorang hanya karena takut kesepian, tekanan usia, atau tuntutan lingkungan. Berikan waktu untuk mengenal karakter aslinya, terutama ketika ia sedang menghadapi masalah, mengalami kekecewaan, atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan.



Sebab, karakter seseorang sering kali terlihat lebih jelas bukan ketika semuanya berjalan sesuai harapan, melainkan ketika ia sedang menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan.



Pada akhirnya, teman hidup terbaik bukanlah seseorang yang tidak pernah membuat kita kecewa. Ia adalah seseorang yang bersedia bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan, mau memperbaiki hubungan ketika terjadi masalah, dan tetap menghargai kita sebagai manusia yang memiliki perasaan serta kebutuhan.



