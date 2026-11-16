Bukan Soal Kekayaan, 7 Kebiasaan Sederhana Ini Membuat Lansia Lebih Bahagia

JawaPos.com – Memasuki usia 60 tahun ke atas bukan berarti seseorang harus kehilangan semangat untuk menikmati kehidupan. Justru, masa tersebut bisa menjadi kesempatan untuk menjalani hari dengan lebih santai, penuh rasa syukur, dan menikmati hal-hal sederhana.

Kebahagiaan pada usia lanjut ternyata tidak selalu berkaitan dengan kekayaan, pencapaian karier, ataupun kehidupan yang serba mewah. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap pagi juga dapat memberikan pengaruh terhadap suasana hati dan kualitas hidup seseorang.

Sebagian orang memilih mengawali hari dengan tenang, tanpa terburu-buru menghadapi berbagai urusan. Mereka lebih mengutamakan kesehatan tubuh, menjaga hubungan dengan orang terdekat, serta menyediakan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai.

Rutinitas sederhana tersebut dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih positif sekaligus membuat hari terasa lebih bermakna.

Dikutip dari laman The Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan pagi yang kerap dilakukan oleh orang-orang yang menikmati kebahagiaan di usia 60-an.

Berikut penjelasannya.

1. Memulai Hari dengan Ritme Bangun yang Alami Orang yang menikmati kehidupan di usia lanjut biasanya mulai memahami kebutuhan tubuhnya, termasuk waktu istirahat yang cukup.

Mereka berusaha menjaga jadwal tidur secara teratur dan tidak memaksakan diri untuk bangun terlalu pagi apabila tubuh belum mendapatkan istirahat yang memadai.

Ketika bangun, mereka juga tidak langsung merasa harus menyelesaikan berbagai pekerjaan. Sebaliknya, mereka memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi sebelum memulai aktivitas.

Kebiasaan ini membuat suasana pagi terasa lebih nyaman dan tidak dipenuhi tekanan.

2. Menggerakkan Tubuh Sebelum Memulai Aktivitas Menjaga tubuh tetap aktif menjadi salah satu kebiasaan penting bagi mereka yang bahagia di usia 60-an.

Tidak harus melakukan olahraga berat, aktivitas ringan seperti berjalan santai, melakukan peregangan, atau berlatih yoga sederhana sudah bisa menjadi pilihan.

Menggerakkan tubuh setelah bangun tidur membantu mempersiapkan otot dan persendian untuk menjalani kegiatan sepanjang hari.

Selain menjaga kebugaran, aktivitas fisik ringan juga dapat membantu meningkatkan suasana hati.

Karena itu, mereka tidak menjadikan olahraga sebagai beban, melainkan bagian menyenangkan dari rutinitas pagi.

3. Tidak Melupakan Hal-Hal yang Patut Disyukuri Salah satu kebiasaan yang membuat kehidupan terasa lebih bermakna adalah membiasakan diri untuk bersyukur.

Orang yang bahagia di usia 60-an sering kali mampu menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana yang sebelumnya dianggap biasa.

Misalnya, menikmati udara segar, melihat sinar matahari pagi, menyantap makanan kesukaan, atau masih memiliki kesempatan berkumpul bersama keluarga.

Mereka tidak selalu menuntut kehidupan berjalan sempurna untuk bisa merasa bahagia.

Dengan menghargai hal-hal kecil, seseorang dapat membangun sudut pandang yang lebih positif dalam menghadapi kehidupan.

4. Menikmati Sarapan Tanpa Tergesa-gesa Sarapan bukan hanya kegiatan untuk mengisi perut sebelum beraktivitas. Bagi sebagian orang, momen ini juga menjadi kesempatan menikmati waktu pribadi.

Mereka terbiasa menyiapkan makanan sederhana, kemudian menyantapnya dengan tenang tanpa terus-menerus memperhatikan layar ponsel.

Menu seperti telur, roti panggang, buah-buahan, atau bubur hangat bisa menjadi pilihan untuk memulai hari.

Kebiasaan makan dengan penuh perhatian membuat seseorang lebih menikmati makanan sekaligus membantu membangun pola makan yang teratur.

Mereka memahami bahwa menjaga kesehatan dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan setiap hari.

5. Meluangkan Waktu untuk Menyapa Orang Terdekat Memiliki hubungan sosial yang baik merupakan salah satu bagian penting dalam menjalani kehidupan yang bahagia.

Orang-orang yang menikmati masa tua biasanya tidak membiarkan dirinya terlalu lama terisolasi dari lingkungan sekitar.

Mereka menyempatkan diri berbincang dengan pasangan, menghubungi anak dan cucu, atau menyapa tetangga ketika bertemu pada pagi hari.

Interaksi sederhana tersebut dapat menghadirkan perasaan diperhatikan dan dihargai.

Tidak harus melakukan percakapan panjang. Sapaan singkat atau menanyakan kabar seseorang pun bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga hubungan tetap hangat.

6. Melakukan Kegiatan Kreatif Sebelum Membuka Media Sosial Daripada langsung menghabiskan waktu dengan membaca berita atau melihat media sosial, mereka lebih memilih mengisi pagi dengan aktivitas yang memberikan kepuasan pribadi.

Kegiatan tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari menulis, menggambar, berkebun, memasak, hingga merawat tanaman di halaman rumah.

Aktivitas kreatif memberikan kesempatan bagi seseorang untuk terus belajar dan mengeksplorasi kemampuan meskipun sudah memasuki usia lanjut.

Selain membuat pikiran tetap aktif, melakukan sesuatu yang disukai juga dapat menghadirkan rasa senang dan pencapaian tersendiri.

Mereka tidak merasa harus selalu mengikuti perkembangan dunia digital untuk menikmati hari.

7. Melindungi Waktu Pagi agar Tetap Tenang Kebiasaan terakhir adalah menjadikan pagi sebagai waktu khusus untuk diri sendiri.

Orang yang bahagia di usia 60-an biasanya memahami pentingnya memiliki ruang pribadi sebelum menghadapi berbagai aktivitas.

Mereka tidak selalu langsung menerima banyak pekerjaan, janji pertemuan, atau urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan pada waktu lain.

Sebaliknya, mereka menggunakan waktu pagi untuk menata pikiran, menikmati suasana rumah, dan menentukan kegiatan yang ingin dilakukan.

Dengan memberikan ruang untuk diri sendiri, mereka dapat memulai hari tanpa tekanan yang berlebihan.

Pada akhirnya, kebahagiaan di usia 60-an tidak harus dicapai melalui perubahan besar atau kehidupan yang serba berkecukupan. Kebiasaan sederhana seperti menjaga kesehatan, bersyukur, menikmati sarapan, dan mempertahankan hubungan sosial dapat membantu seseorang menjalani hari dengan lebih positif.