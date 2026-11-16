Tak Perlu Banyak Bicara, 8 Gestur Ini Bisa Membuat Orang Lain Segan kepada Anda

JawaPos.com – Ada sebagian orang yang mampu menarik perhatian dan memberikan kesan berwibawa meskipun tidak banyak berbicara. Kehadiran mereka seolah memancarkan rasa percaya diri yang membuat orang lain lebih memperhatikan.

Menariknya, kesan tersebut tidak selalu berasal dari jabatan, penampilan mewah, atau kemampuan berbicara di depan umum. Cara seseorang membawa diri melalui gerakan tubuh ternyata juga memiliki peran penting.

Mulai dari posisi berdiri, arah pandangan mata, hingga ekspresi wajah dapat memberikan gambaran mengenai sikap dan kepercayaan diri seseorang.

Bahasa tubuh bahkan sering menjadi bagian pertama yang diperhatikan orang lain ketika berinteraksi. Gestur yang tepat dapat membuat seseorang terlihat lebih tenang, profesional, dan memiliki karakter kepemimpinan.

Dilansir dari laman The Expert Editor, terdapat delapan bahasa tubuh sederhana yang dapat membantu seseorang memancarkan aura berwibawa tanpa harus banyak mengeluarkan kata-kata.

Berikut delapan kebiasaan yang bisa mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Membiasakan Berdiri dengan Postur Tegap Cara seseorang berdiri dapat memberikan kesan pertama yang cukup kuat. Orang yang memiliki postur tubuh tegap biasanya terlihat lebih percaya diri dibandingkan mereka yang terbiasa membungkuk.

Cobalah berdiri dengan posisi punggung lurus, bahu rileks, dan kepala berada dalam posisi alami. Hindari terlalu sering menundukkan kepala atau membuat tubuh terlihat seolah ingin menghindari perhatian.

Postur yang baik bukan berarti harus berdiri kaku. Justru, posisi tubuh yang nyaman dan tidak berlebihan akan membuat seseorang terlihat lebih tenang.

Kebiasaan sederhana ini dapat membantu membangun kesan profesional sekaligus menunjukkan bahwa Anda nyaman dengan diri sendiri.

2. Menjaga Kontak Mata saat Berinteraksi Tatapan mata juga menjadi salah satu bagian penting dalam komunikasi nonverbal.

Seseorang yang mampu mempertahankan kontak mata secara wajar biasanya memberikan kesan lebih fokus dan percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain.

Saat berbicara atau mendengarkan, arahkan pandangan kepada lawan bicara tanpa terus-menerus melihat ke tempat lain.

Namun, menjaga kontak mata bukan berarti harus menatap seseorang tanpa berkedip. Tatapan yang terlalu intens justru dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman.

Kuncinya adalah menjaga pandangan secara alami sehingga lawan bicara merasa dihargai dan diperhatikan.

3. Menggunakan Gestur Tubuh yang Terbuka Bahasa tubuh terbuka dapat membuat seseorang terlihat lebih ramah sekaligus percaya diri.

Contohnya adalah membiarkan kedua tangan berada dalam posisi rileks, mengarahkan tubuh kepada lawan bicara, serta menghindari kebiasaan menyilangkan tangan ketika sedang berinteraksi.

Posisi tubuh seperti ini dapat memberikan kesan bahwa seseorang bersedia mendengarkan dan terbuka terhadap komunikasi.

Sebaliknya, gerakan yang terlalu tertutup terkadang dapat disalahartikan sebagai sikap tidak nyaman atau kurang tertarik.

Dengan gestur yang lebih terbuka, Anda bisa membangun suasana interaksi yang positif tanpa harus melakukan gerakan berlebihan.

4. Menerapkan Posisi Tubuh yang Menunjukkan Kepercayaan Diri Dalam pembahasan bahasa tubuh, terdapat istilah power pose yang merujuk pada posisi tubuh terbuka dan terlihat mantap.

Contohnya adalah berdiri dengan kedua kaki dalam posisi seimbang atau duduk dengan postur tegak dan bahu rileks.

Posisi tersebut sering digunakan dalam latihan membangun rasa percaya diri, terutama sebelum menghadapi situasi penting seperti presentasi, wawancara kerja, maupun pertemuan profesional.

Meskipun demikian, pose tertentu tidak secara otomatis membuat seseorang lebih berkuasa atau mengubah kondisi hormon secara pasti.

Manfaat yang lebih realistis adalah membantu seseorang merasa lebih siap dan nyaman ketika menghadapi situasi yang menantang.

5. Menampilkan Senyum yang Tulus Kewibawaan tidak harus selalu ditunjukkan melalui ekspresi wajah serius.

Senyum yang tulus justru dapat membuat seseorang terlihat lebih hangat, mudah didekati, dan memiliki kepercayaan diri yang baik.

Ketika bertemu orang lain, senyum ringan dapat menciptakan kesan pertama yang menyenangkan.

Selain itu, ekspresi wajah yang ramah membantu mencairkan suasana tanpa mengurangi kesan profesional.

Orang yang mampu menggabungkan sikap tegas dengan keramahan biasanya lebih mudah membangun hubungan positif dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan.

6. Menyesuaikan Gestur dengan Lawan Bicara Salah satu teknik komunikasi nonverbal yang menarik adalah mirroring, yaitu menyesuaikan bahasa tubuh dengan orang yang sedang diajak berinteraksi.

Misalnya, ketika lawan bicara duduk dengan santai, Anda dapat menyesuaikan posisi tubuh agar percakapan terasa lebih nyaman.

Penyesuaian tersebut sebaiknya dilakukan secara alami dan tidak meniru setiap gerakan secara berlebihan.

Teknik ini dapat membantu menciptakan kedekatan karena lawan bicara merasa memiliki kesamaan dalam pola interaksi.

Namun, tetap penting untuk mempertahankan karakter diri sendiri agar komunikasi tidak terkesan dibuat-buat.

7. Memberikan Jabat Tangan yang Mantap Jabat tangan sering menjadi bagian penting ketika seseorang pertama kali bertemu dengan orang baru, terutama dalam lingkungan profesional.

Cara berjabat tangan dapat memberikan gambaran mengenai sikap seseorang terhadap interaksi sosial.

Gunakan genggaman yang cukup mantap, tidak terlalu lemah maupun terlalu kuat. Padukan dengan ekspresi ramah dan kontak mata yang wajar.

Jabat tangan yang nyaman menunjukkan sikap menghargai orang lain sekaligus memberikan kesan percaya diri.

Hindari menggenggam terlalu keras karena hal tersebut justru dapat membuat lawan bicara merasa tidak nyaman.

8. Menunjukkan Sikap Nyaman terhadap Ruang di Sekitar Orang yang terlihat berwibawa biasanya mampu membawa dirinya dengan tenang ketika berada di lingkungan baru.

Mereka tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi juga tidak terlihat canggung ketika harus berada di tengah banyak orang.

Kebiasaan seperti duduk dengan posisi nyaman, berjalan dengan langkah stabil, serta menata barang-barang pribadi secara teratur dapat memberikan kesan bahwa seseorang mampu mengendalikan dirinya.

Ketika berada dalam sebuah pertemuan, hindari gerakan yang menunjukkan kegugupan secara berlebihan, seperti terus memainkan benda, mengetuk meja, atau berpindah posisi tanpa alasan.

Sikap tenang dan terukur akan membantu seseorang terlihat lebih matang serta profesional.

Pada akhirnya, kewibawaan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kata yang diucapkan. Cara seseorang berdiri, menatap, tersenyum, dan membawa diri juga dapat memengaruhi bagaimana orang lain memandangnya.