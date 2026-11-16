Bukan Berarti Tidak Serius, Orang yang Bisa Menertawakan Diri Sendiri Punya 9 Keunggulan Psikologis

JawaPos.com – Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun kehidupan sehari-hari. Namun, cara seseorang menyikapi kesalahan tersebut bisa menunjukkan bagaimana kondisi emosional dan pola pikirnya.

Ada orang yang langsung merasa malu, marah, atau berusaha mencari alasan ketika melakukan kekeliruan. Sebaliknya, sebagian orang justru mampu menerima kejadian tersebut dengan santai, bahkan menjadikannya bahan candaan.

Sikap tersebut bukan berarti mereka tidak peduli terhadap kesalahan yang dilakukan. Justru, kemampuan menertawakan diri sendiri dapat mencerminkan penerimaan diri dan kematangan dalam mengelola emosi.

Dalam psikologi, kecerdasan emosional atau emotional intelligence berkaitan dengan kemampuan mengenali perasaan, memahami reaksi emosional, serta mengendalikan respons ketika menghadapi berbagai situasi.

Orang dengan kemampuan ini biasanya tidak mudah membiarkan rasa malu atau kekecewaan menguasai dirinya. Mereka mampu mengambil jarak dari situasi yang tidak menyenangkan dan melihatnya melalui sudut pandang berbeda.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan karakter yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang mampu menertawakan kesalahan mereka sendiri. Berikut ulasannya.

1. Memiliki Kesadaran Diri yang Baik Orang yang mampu menertawakan kekeliruannya biasanya memahami bahwa dirinya tidak selalu benar.

Mereka menyadari kelebihan sekaligus kekurangan yang dimiliki tanpa harus merasa rendah diri. Kesadaran tersebut membuat mereka lebih mudah menerima kenyataan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.

Alih-alih sibuk menyangkal kesalahan, mereka memilih memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Kemampuan mengenali kondisi diri ini dikenal sebagai self-awareness. Dengan kesadaran diri yang baik, seseorang dapat mengevaluasi perilakunya secara lebih objektif tanpa terus-menerus terjebak dalam rasa malu.

2. Tidak Terlalu Khawatir dengan Penilaian Orang Lain Salah satu karakter yang menonjol adalah keberanian untuk menunjukkan sisi tidak sempurna di hadapan orang lain.

Mereka tidak merasa bahwa setiap kesalahan akan langsung mengurangi harga dirinya. Karena itu, mereka lebih mudah mengakui kekeliruan tanpa harus bersikap defensif.

Bagi mereka, melakukan kesalahan merupakan sesuatu yang wajar selama bersedia bertanggung jawab dan memperbaikinya.

Sikap ini menunjukkan rasa percaya diri yang lebih sehat. Mereka memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh penilaian orang lain semata.

3. Mampu Mengendalikan Emosi dengan Baik Ketika menghadapi kejadian memalukan, seseorang biasanya dapat merasakan ketegangan, frustrasi, atau rasa kecewa.

Namun, orang yang memiliki pengelolaan emosi baik cenderung tidak membiarkan perasaan tersebut berkembang menjadi reaksi berlebihan.

Mereka terkadang menggunakan humor untuk mencairkan suasana dan mengurangi tekanan yang dirasakan.

Kemampuan ini berkaitan dengan emotional regulation, yaitu keterampilan mengatur respons emosional sesuai situasi.

Dengan begitu, mereka dapat menghadapi masalah secara lebih tenang dan memikirkan langkah selanjutnya tanpa terburu-buru mengikuti emosi.

4. Mampu Melihat Masalah dari Sudut Pandang Berbeda Orang yang terbiasa menertawakan kesalahan biasanya tidak menganggap satu kegagalan sebagai akhir dari segalanya.

Mereka memahami bahwa kejadian buruk merupakan bagian dari pengalaman hidup yang tidak selalu bisa dihindari.

Ketika melakukan kekeliruan, mereka berusaha melihat situasi secara lebih luas. Sesuatu yang awalnya terasa memalukan bisa berubah menjadi pengalaman lucu setelah dipahami dari sudut pandang berbeda.

Kemampuan mengubah cara pandang ini membantu seseorang menghadapi persoalan dengan lebih fleksibel.

Mereka tidak mudah terjebak dalam pikiran negatif hanya karena satu kejadian yang tidak menyenangkan.

5. Tidak Terjebak dalam Perfeksionisme Berlebihan Menetapkan standar tinggi memang dapat membantu seseorang berkembang. Namun, keinginan untuk selalu sempurna justru bisa menjadi sumber tekanan apabila dilakukan secara berlebihan.

Orang yang mampu menertawakan dirinya sendiri biasanya lebih memahami bahwa proses belajar tidak selalu berjalan mulus.

Mereka tetap berusaha memberikan hasil terbaik, tetapi tidak menghukum diri sendiri ketika menemukan kekurangan.

Kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses pengembangan kemampuan, bukan bukti bahwa mereka tidak kompeten.

Sikap tersebut membuat mereka lebih leluasa mencoba hal baru tanpa terus dihantui ketakutan terhadap kegagalan.

6. Lebih Mudah Membangun Hubungan Sosial Kemampuan menertawakan diri sendiri juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap hubungan dengan orang lain.

Seseorang yang tidak terlalu menjaga citra sempurna biasanya terlihat lebih terbuka dan mudah diajak berkomunikasi.

Ketika mereka mampu mengakui kesalahan dengan humor yang tepat, suasana interaksi bisa menjadi lebih nyaman.

Orang-orang di sekitarnya pun dapat merasa lebih leluasa untuk menunjukkan diri apa adanya.

Kerendahan hati dan kemampuan mencairkan suasana tersebut dapat membantu membangun kedekatan serta kepercayaan dalam hubungan pertemanan maupun lingkungan kerja.

7. Bersedia Mengambil Pelajaran dari Kesalahan Menertawakan kesalahan bukan berarti menganggap semua kekeliruan sebagai sesuatu yang tidak penting.

Sebaliknya, orang yang matang secara emosional tetap memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.

Setelah suasana menjadi lebih tenang, mereka biasanya berusaha mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki.

Mereka tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan memusatkan perhatian pada solusi.

Pola pikir seperti ini membantu seseorang berkembang karena pengalaman buruk tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga sumber pembelajaran untuk menghadapi situasi berikutnya.

8. Memiliki Selera Humor yang Sehat Humor dapat menjadi salah satu cara seseorang menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan.

Orang yang mampu bercanda mengenai kekurangannya sendiri biasanya memiliki penerimaan diri yang cukup baik.

Mereka bisa melihat sisi lucu dari sebuah kejadian tanpa harus merendahkan harga dirinya.

Namun, humor yang sehat berbeda dengan kebiasaan menghina atau terus-menerus merendahkan diri sendiri demi mendapatkan perhatian.

Humor seharusnya membantu seseorang menerima keterbatasan secara wajar, bukan menjadi cara untuk menutupi rasa sakit emosional yang belum terselesaikan.

9. Lebih Tangguh ketika Menghadapi Kesulitan Kemampuan menerima kesalahan dan menemukan sisi humor dari pengalaman buruk dapat membantu seseorang menghadapi tekanan dengan lebih baik.

Mereka tidak langsung menyerah ketika rencana gagal atau hasil yang diperoleh jauh dari harapan.

Sebaliknya, mereka berusaha bangkit, mengevaluasi keadaan, dan mencari cara untuk melanjutkan langkah.

Dalam psikologi, kemampuan untuk beradaptasi dan pulih setelah menghadapi tekanan dikenal sebagai resilience atau ketangguhan psikologis.

Sikap tersebut membuat seseorang lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupannya.